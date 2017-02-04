Десять тысяч щупалец

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Почетный святой Просмотров: 349 Комментарии: 6 +8 Вчера, 18:31 by

- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn! Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn! Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn (в своём доме в Р'льехе мёртвый Ктулху ждёт и видит сны)!Исступленный крик безумца разносился над свинцовыми водами океана, перекрывая плеск волн и рёв ветра. Когда членораздельная речь оставила его, человек перешёл на звериный рык, потом на хрип. Изо рта обильно повалила желтоватая пена. Глаза с неестественно узкими зрачками закатились, и заклинатель без чувств повалился на палубу, широко раскинув руки со скрюченными судорогой пальцами.Адмирал Чжен Ди, командующий Военно-морским флотом Народно-освободительной армии Китая, брезгливо поморщился. В душе, разумеется. Снаружи его лицо сохраняло выражение полного спокойствия без единого признака эмоций. В армии приказы не обсуждаются. В китайской армии – тем более. Поэтому никто из присутствующих на мостике - ни подчинённые, ни стоящий рядом, загадочно улыбающийся верховный жрец тайного Культа Ктулху в Юго-Восточной Азии, - не должны были догадаться об истинном отношении адмирала ко всему происходящему…Верховный жрец Ктулху в Юго-Восточной Азии не был похож на жреца. И уж тем более на приверженца бога Ктулху, который, как известно, любит привлекать на свою сторону душевнобольных, слабоумных и разного рода деградантов, люто ненавидящих весь мир за собственную ущербность. Господин Ю, как он велел себя именовать, был на вид лет сорока с хвостиком, весьма хорош собой, опрятен, интеллектуален, обладал изысканными манерами и чувством юмора. Чёрные волосы с проседью были гладко зачёсаны назад, белоснежный костюм прекрасно подчёркивал стройную фигуру. Аккуратные чёрные усики придавали его живому, подвижному лицу очень хитрый вид. Весьма обаятельный человек. Только вот никакой он не человек. Это адмирал Чжен знал точно. Интуиция, отточенная десятилетиями практики тайцзицюань, никогда не подводила. Обаятельный мужчина в шикарном костюме источал запах дорогого парфюма и могильный холод. От него веяло тысячелетним склепом…- Ну что, уважаемый господин Чжен, - снова улыбнулся Ю, - первая жертва принята!Все, находившиеся на капитанском мостике, прекрасно видели, как к неподвижно лежавшему на носу корабля шаману (который, прежде чем приступить к камланию, плотно заправился мухоморами), подбежали трое его товарищей по культу, бережно его подняли… да и бросили за борт. Это, как бы, для затравки – на самом деле, для вековечного монстра, ждущего под толщей вод, были приготовлены куда более привлекательные жертвы, чем старый эскимос-шизофреник. Но у Ктулху лишних нет…Чжен Ди всё так же спокойно смотрел на происходящее. Ничего не отражалось в стальных глазах на худом, идеально выбритом лице. Адмирал был строен, высок, широкоплеч и выглядел гораздо моложе своих лет. Только совершенно белые коротко стриженные волосы выдавали его истинный возраст. От левой скулы до виска, теряясь среди волос, тянулся шрам от штыка - свою карьеру адмирал начал со службы в морской пехоте.- Это был хороший шаман, должен вам сказать, но у нас ещё таких много, - непринуждённо щебетал господин Ю. – К тому же, я и сам постоянно на связи с Повелителем… - пробормотал он, мечтательно закатив глаза. – Я ощущаю его… Он давно почувствовал нас… Он разрешает нам приблизиться… Приготовьте девушек…Чжен Ди отдал приказ, и два корабля, шедшие позади флагманского, немедленно прибавили скорость и поравнялись с ним. Остальные суда не несли на себе ценного груза, призванного умилостивить морское божество, и остались позади. Благодаря нейропередатчику у себя в голове адмирал всё время был на связи со всеми членами экспедиции и в курсе всего, что происходило на всех кораблях. Также он был на связи с высшим руководством КНР, в реальном времени следившим за экспедицией из Пекина.Современные корабли двигались совсем не так, как все их предшественники за тысячи лет истории мореплавания. Суда на магнитной подушке быстро и ровно скользили над поверхностью воды, совсем её не касаясь. Специальное оборудование постоянно регулировало положение кораблей относительно центра Земли, поэтому они шли, совсем не раскачиваясь, а перевернуть такую посудину не могла даже очень большая волна. На случай цунами у этих плавсредств было ещё и защитное поле – встретив волну, которую невозможно перескочить, корабль облекался в силовой кокон и прошивал толщу воды, как раскалённая игла кусок масла.Адмиралу было семьдесят лет, он ещё успел застатькорабли, которые по-настоящему, и полюбить морскую качку. Современные «Непонятные Скользящие Объекты», как их называли старые моряки, ему совсем не нравились.На палубы всех троих «НСО» стройными рядами начали выходить девушки в белоснежных балахонах, предназначенные в жертву своему новому Богу. Большинство из них были сиротами, выросшими в детских приютах, или из крайне бедных семей, с облегчением передавших заботу о дочерях государству. Было среди них также небольшое число добровольцев, отобранных для важного государственного дела через молодёжные патриотические организации. Все они, становясь участницами секретного проекта, дали подписку о неразглашении и обязательство прекратить контакты со всеми знакомыми из прежней жизни. Все они прожили последние несколько месяцев в полной изоляции на военной базе, где каждый день разучивали ритуальные танцы под руководством господина Ю. Девушкам так и не сообщили конечную цель «проекта», в котором они участвовали, а они, с детства приученные к дисциплине, и не спрашивали. Несмотря на полную покорность будущих жертв, господин Ю на всякий случай дополнительно подавлял их волю и способность к критическому мышлению, проводя с девушками «медитации» и применяя при этом невиданные даже для организации методы зомбирования. Непосредственно перед жертвоприношением он распорядился ввести своим подопечным дозу наркотика, который лишил бы их возможности понимать происходящее, но сохранил бы, в отличие от транквилизаторов, способность испытывать яркие эмоции. Это было важно.Заиграла музыка, и девушки разом скинули свои балахоны, оставшись в лёгких набедренных повязках. Представление началось…Небо покрыто чёрными тучами. Свирепые порывы ледяного ветра хлещут голую кожу, словно бичи, и развевают волосы, но танцовщицы не чувствуют – они опьянены, странные улыбки блуждают по их лицам, весёлое безумие в остекленевших глазах. Чтобы не мешал шум ветра, у каждой из них на ухе маленький передатчик, в котором звучит музыка. Чжен Ди тоже слышал её через своё устройство. Лёгкая и ритмичная мелодия флейты и барабанов всё ускоряется, становится громче и яростнее. Девушки двигаются всё быстрее, крутясь и виляя бёдрами, резко подпрыгивая и вскидывая руки. Постепенно танец превращается в беснование – танцовщицы скачут и визжат, падают и катаются по палубе. Со всех сторон на них смотрят жрецы – младшие служители культа, помощники господина Ю. Сам вид их вызывает отвращение – казалось, верховный жрец специально стремился собрать самых гнусных подонков и головорезов по всем портам мира… Они стоят у бортов и мерзко ухмыляются, предвкушая, как сейчас крики веселья сменятся криками ужаса, и эти несчастные станут кормом для гигантского монстра с телом дракона и множеством щупалец – их господина, великого Ктулху…Совершенно без предупреждения вода впереди забурлила, и из неё начал подниматься исполинский монстр. Зелёная гора неожиданно выросла на фоне чёрного штормового неба, погнав от себя гигантскую волну, которая непременно перевернула бы любой корабль, не оснащённый защитным полем. Силовой «кокон» включился автоматически и сразу выключился, когда корабли Чжен Ди прошли сквозь волну так, что девицы на палубе ничего не почувствовали и продолжали отплясывать. Нависшего над ними монстра, заслонившего полнеба, они тоже пока не замечали…Чудовище расправило перепончатые крылья, и неба стало не видно совсем. Служители Ктулху на палубе выли и рукоплескали, иные уже ползали на брюхе, захлёбываясь слюнями и соплями наркотического восторга: «Cthulhu fhtagn!». Девушки плясали, вскидывая ноги в каком-то дьявольском канкане на фоне надвигающейся смерти… Чжен Ди и офицеры, присутствовавшие на мостике, сохраняли каменное выражение лиц. На их службе излишняя эмоциональность не слишком поощрялась. Вполне возможно, расправившись с танцовщицами, монстр захочет полакомиться и членами экипажа. Все участвующие в экспедиции моряки знали, на что подписывались. Господин Ю улыбался…Бесчисленные щупальца, окружавшие бездонную пасть, взметнулись, готовые схватить свою добычу…«Начали!» - скомандовал Чжен Ди по нейросвязи, молниеносным движением выхватывая из-под приборной панели старинный меч «цзянь» и срубая голову господину Ю. В то же мгновение с неба, прорезав тучи, ударили два ярких красных луча и вертикально прошли через тушу Ктулху, разрезав чудище крест-накрест. Лазерные лучи были выпущены с китайского военного спутника, зависшего на недосягаемой высоте точно над местом событий. В то же мгновение все корабли эскадры Чжен Ди дали полный вперёд. Как утверждал Г. Ф. Лавкрафт, Ктулху обладал невероятной способностью к регенерации, и корабли должны были успеть войти между четырьмя частями разрезанного монстра, и своим объединённым силовым полем оттолкнуть их в стороны, чтобы не дать срастись. После команды адмирала девушки на палубах разом перестали танцевать и организованно набросились на ничего не ожидавших культистов. Действовали они быстро и слаженно, дрались очень технично, словно и не было ни наркотиков, ни изнуряющего экстатического танца, и через считанные секунды не сумевших оказать какого-либо сопротивления ктулхиан покидали за борт. Тем временем офицеры адмирала Чжен Ди быстро подхватили тело господина Ю за руки и за ноги (несмотря на отсутствие головы, оно отчаянно вырывалось), ещё один подобрал его щёлкающую зубами голову, и они бегом понесли всё это в специально оборудованную каюту с огнеупорными стенами, где уже ждал матрос с огнемётом. Голова верховного жреца успела немного трансформироваться – глаза выпучились и пожелтели, рот разверзся до ушей и превратился в пасть с длинными коническими зубами. Нанеси Чжен Ди свой удар секундой позже, господин Ю успел бы превратиться в нечто, обладающее острыми когтями, страшной силой и реакцией, и многие погибли бы, прежде чем его удалось бы обезвредить. Но адмирал Чжен не подвёл. Всё-таки, 67 лет тайцзицюань – это кое-что. Из разрубленной шеи господина Ю на пол пролилось небольшое количество холодной чёрной жижицы. Как только выбежали офицеры с расчленённым верховным жрецом, вбежал матрос с ведром и шваброй. Операция была спланирована на совесть…На полной скорости пятнадцать кораблей влетели в самую сердцевину гигантского монстра, образовали кольцо и начали стремительно его расширять во все стороны, расталкивая части Ктулху силовым полем. Внезапно начался шторм – как видно, чудовище и правда имело власть над морской стихией. Но защищённых полем моряков это не сильно пугало. На палубах кораблей раздвигались крышки люков, и из них поднимались готовые к стрельбе лазерные пушки – четыре части Ктулху надо было разрезать помельче. Приятная особенность силовых полей заключалась в том, что они защищали корабли от атаки извне, однако совсем не мешали вести стрельбу по противнику изнутри. Девушки на трёх передних судах, расправившись с сектантами, ровными колоннами побежали к спускам в нижние отсеки своих кораблей, чтобы занять свои места. Одни – за пультами управления пушками, другие – в батискафах, которые будут выброшены в воду через нижние люки, чтобы зацеплять и растаскивать в стороны отрезанные лазерами куски Ктулху. Господину Ю немного соврали на их счёт – девушек и правда отбирали по бедным семьям и приютам, но намного раньше, чем он думал, и они все уже успели стать офицерами различных подразделений армии и разведки. Успели они и пройти особую психологическую подготовку, научившись «расщеплять» своё сознание – на поверхности оставалась лишь часть, простоватая и покорная, которую можно было как угодно подавлять, ломать и зомбировать. А основная личность вместе со всеми своими воспоминаниями и принципами в безопасности дожидалась своего часа в глубинах бессознательного…Ктулху боролся отчаянно, даже иссечённый красными лучами на множество кусков. Шторм бушевал, гигантские волны вздымались и обрушивались на эскадру адмирала Чжена, небо разрывали молнии. Каждая часть, захваченная батискафом, оживала, выпускала щупальца и пыталась его уничтожить. Однако батискафы тоже имели силовое поле, а главное – могли этим полем управлять, окутывая им куски древнего бога и сжимая их в небольшие шарики. Лавкрафт описал плоть Ктулху похожей на медузу. Китайские учёные догадались, что по большей части она была чем-то средним между жидкостью и газом, и огромные куски можно было сжать до небольших размеров. После этого батискаф захватывал следующий кусок и добавлял к своему шару, словно кусочек пластилина к большому комку. По мере того, как батискафы растаскивали Ктулху, шторм слабел. Через несколько часов море почти успокоилось, а небо начало светлеть. На горизонте показались нефтеналивные танкеры…Адмирал Чжен Ди стоял на носу флагманского корабля и наслаждался свежим морским ветром с запахом дождя. Ветер развевал полы его длинной чёрной шинели и всё норовил унести фуражку. Наверху по-прежнему клубились тучи, но кое-где сквозь них уже пробивались косые лучи солнца, и тучи были словно серебряные. Было очень красиво. Чжен Ди улыбался. Наконец-то он мог себе это позволить. Позади флагмана, под охраной эскадры, шли двадцать огромных танкеров, несущих бесценный груз – плотно сжатое зелёное органическое вещество. Живое и способное расти…Во все времена Посвящённые человечества знали о гигантах и монстрах, сокрытых в лесных чащобах, в глубинах океана и недрах Земли… О порталах в Неведомое, разбросанных по всему миру, которые могут открыться в любой момент, впуская в наш мир запредельное, огромное, страшное…Люди выработали разные формы взаимодействия со всем этим. Одни трепетали от ужаса и хотели задобрить могучие силы, принося им в жертву урожай с полей, сокровища и собственных детей. Другие при этом хотели извлечь выгоду и под покровительством божеств достичь богатства и власти… По всей планете возникали культы, секты, учения, воздвигались храмы – тайные и явные, лилась кровь на алтари, курились благовония…Не осталась в стороне от всего этого и Китайская нация. Только, как всегда, она подошла к вопросу по-своему. Как известно, китайцы всегда любили долгосрочные проекты, для осуществления которых требуется труд многих поколений. Одна Великая стена чего стоит. Вот и здесь, вместо того, чтобы просто вымаливать милость от неведомых существ, они разработали очень долгосрочный план. Тысячи лет назад мудрецы и маги царства Шан заложили основы китайской кухни…Все народы мира формировали свой рацион, употребляя в пищу самое вкусное и полезное и отбрасывая всё, что казалось им неприемлемым по вкусовым, питательным или эстетическим качествам. В результате у каждого народа появилась привычная еда, а от непривычной можно и кони двинуть. Известно же, например, как погибли геологи, отведавшие ненецкого оленя из болота, переваривать которого множество поколений ненцев училось с детства. Или что стало с чукчами и индейцами от «огненной воды», для которой у них в печени не нашлось нужных ферментов. Есть ещё рассказ писателя Бажова про русского человека, умершего в Сибири без ржаного хлеба…Китайцы же поступили точно наоборот. Они стали есть всё. Всё, что можно проглотить. И даже более того. Любая ползучая, липкая, пупырчатая и смердящая живность, снующая на морском дне и копошащаяся в прелой листве, обитающая под корой деревьев и вырастающая в старых подвалах от сырости, стала их добычей. Всевозможные существа, от одного вида которых европеец или араб, или даже соседний с Китаем японец, поседели бы, стали в Поднебесной любимыми деликатесами. Сколопендры, скорпионы, эмбрионы, змеи, крысы – всё китайцы пихали в рот, силой вынуждая свой организм приспособиться или погибнуть. В результате такого жёсткого естественного отбора, длившегося многие века, сформировались люди, способные переварить буквально всё и выжить на любой пище. И вот наконец, настал тот день, ради которого это всё делалось! В руках китайских ВМС оказалось гигантское бессмертное существо, обладающее бесконечными ресурсами регенерации. Даже разделённое на множество частей, оно оставалось живым и быстро восстанавливало свои ткани, сколько ни отрезай. Пожалуй, хватит и на два миллиарда…Через несколько недель ученые в секретных лабораториях НОАК и МГБ КНР сделали заключение, что полученные образцы неясной биологической природы содержат достаточное количество белков, жиров, углеводов и витаминов и теоретически могут употребляться в пищу человеком. После этого начались сверхсекретные эксперименты на людях. После их успешного завершения стартовала работа десяти секретных заводов в разных частях КНР, и первые партии консервированного «синтезированного витаминизированного белка» поступили на военные базы страны. Зелёная слизь в жестяных банках была солёной на вкус и пахла рыбой. Её не рекомендовалось употреблять сырой, надо было варить. В кипящей воде масса сворачивалась и приобретала консистенцию яйца вкрутую.Через год после эпохального плавания адмирала Чжен Ди Китай на весь мир заявил о создании первого в мире массового производства синтетического питательного вещества, разработанного китайскими учёными на основе генов осьминога и водоросли ламинарии. По словам официальных лиц, это событие означало скорый конец продовольственного кризиса. Известие произвело фурор. СМИ всего мира трубили: ушлые китайцы в очередной раз совершили прорыв, чудо, которого никто не ждал, и доказали мощь своего социального строя, граничащую со всемогуществом!Ещё через несколько месяцев полки всех продуктовых магазинов в КНР ломились от банок с чудесной смесью. На этикетках был забавный зелёный осьминог. Государственное предприятие, созданное для выпуска питательной массы, получило скромное название «Десять тысяч щупалец процветания». Очень в китайском духе.Как-то раз, уже через несколько лет после своего секретного плавания, адмирал Чжен Ди был приглашён на торжественный приём в великом квартале Чжуннаньхай, на котором собралась политическая, военная, научная, предпринимательская и творческая элита китайского общества. После завершения официальной части, прогуливаясь среди гостей с бокалом шампанского, чокаясь с немногочисленными друзьями и наслаждаясь классической музыкой, он вдруг заметил в пышно разодетой толпе знакомое лицо. Тревога сжала сердце… Адмирал быстро и ловко проскользнул через толпу и оказался лицом к лицу с господином Ю…- Здравствуйте, господин Чжен! – расплылся Ю в радостной улыбке. – Сколько лет, сколько зим!- Похоже, вы относитесь к гораздо более серьёзному разряду демонов, чем я думал, - холодно отметил Чжен Ди. – Как вы остались живы?- Я всегда буду жив, - улыбнулся господин Ю ещё шире, - пока жив мой Повелитель, великий и ужасный Ктулху, Разрушитель и Пожиратель!- Надо сказать, пожиратель стал пожираемым. А вы – просто сияете от счастья. Как же так?- Что вы, адмирал! – похоже, господин Ю рад бы был улыбнуться ещё шире, но шире уже было невозможно. По крайней мере, в его человеческом обличье… - Великий Ктулху превосходно себя чувствует! Он вечен и неуязвим, потому что непрерывно обновляется. Он умеет без сожаления избавляться от старых форм. Время гигантских зелёных чудищ прошло, в утиль их! Или на консервы. Они устарели и давно вымерли, и правильно сделали! А этот монстр дотянул до сих пор только потому, что спал у себя на дне и почти не высовывался. Ктулху давно раздумывал, на что бы это заменить… И заменил! Нынешнее обличье подходит Великому Ктулху гораздо лучше. Он властвует на суше и на море, в его руках огромные земные богатства, он здоров, красив и полон дерзких планов! Он огромен и могущественен, как никогда раньше, и больше не скован движением звёзд. Ему больше не нужно спать. И у него теперь два миллиарда щупалец…

Ключевые слова: Лавкрафт Ктулху фанфик Китай будущее авторская история

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