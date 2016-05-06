Возле хижины. Часть первая

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

ZenaOgneva Просмотров: 170 Комментарии: 1 0 Сегодня, 09:18 by

Месяц я шел по лесам и полям рядом с трассой М-50, осенний ветер студил все кости, отзываясь в пояснице. Приближалась зима, что ж нужно найти укрытие от холодов и зомби до весны, с этими мыслями я свернул в поселок.Из ржавой коричневой трубы маленькой лачужки шел дымок, северный ветер задувал запах дыма в сторону речки. Сжав в руках крепкий толстый нож, я осторожно подкрался к окошку и заглянул внутрь.Никого. Довольно странно. Подошел к двери и тронул ее, придерживая. Чуть скрипнув, тяжелая железная дверь поддалась. У порога лежала грязная зеленая тряпка. Приглядевшись, я отметил, что это полотенце. В комнате, из которой состояла избушка, никого. Зато на столе стояла миска с супом и тарелка с печеными лепешками. Двусуточный голод тронул меня с места. В два шага оказавшись рядом с покосившимся кривоногим столиком, я схватил лепешки и жадно начал рвать еду на куски, проглатывая рывком.Вспышка боли сзади застала меня врасплох. Из под двери выскочила тень и ударила меня дубинкой, последнее, что я успел заметить, падая на пол. Чернота поглотила мое сознание.Рычание разбудило меня. Я очнулся, еще не успев разлепить веки. Скрежет и новые утробные рыки выдернули из сна окончательно. Зомби! Я рванулся, но что-то удержало меня по ногам и рукам, зато голова оказалась свободной. Огляделся, оказалось, вокруг меня были расставлены деревянные колья, ловушки для зомби. Мое тело было привязано веревками к тяжелому бревну.- Черт! - выругался я.Тройка зомби тянула свои лапы ко мне, не доставая с метр. Их удерживали сооружения, крест-накрест из кольев, сколоченные палками по бокам и сверху гвоздями. Животы и грудная клетка зомби были пришпилены к заостренным под колья палки. А приманкой отвели место мне. Рядом стояла избушка, но дыма не было. Поблизости вроде не было новых зомби, и я решил рискнуть позвать на помощь, опасаясь прихода новых ходячих, или, что, попавшие в ловушку мертвецы, доберутся до меня.- Крх... - затрещало.Грудная клетка самого близкого ко мне зомби стала рваться. Видно было, что зомби где-то уже получил ранения в грудь и рваные мышцы и кожа скоро порвутся, и тогда он сможет упасть к бревну в круг, на котором я лежал как креветка на столе.- Эй!!! На помощь!!! Как там тебя!!! Вытащи меня отсюда!!Я дергал веревки сильнее, но они только больше впивались в запястья. Тут я вспомнил о пилочке-брелке. Брелок внешне выглядел как шарик, но на самом деле открывался как матрешка, а внутри была пилочка для ногтей. Эта был брелок моей сестры,которую я не смог спасти. Меня не было рядом с ней, когда муж, обратившись в зомби, расправился с ней. По какому-то наитию из немногих вещей сестры Мики я бросил в карман брюк брелок.- Черт! - я чертыхнулся.Было неудобно дотягиваться до кармана брюк связанными руками. И все-таки я справился. Шарик был у меня в руках. Теперь нужно было достать пилочку. Мне показалось, что рычание стало громче, как будто зомби знали, что их товарищ сейчас доберется до меня. А может, мне это только показалось. Я приподнялся и лег на шарик, придерживая его, чтобы не выскочил из-под тела. И все-таки смог открутить половинку шарика и зажал пальцами маленькую пилочку. Теперь только бы не уронить. Веревку, которая зажимала мое запястье, я не мог достать, но часть, которая после запястья опускалась ниже, я мог. Я начал пилить. Освободил правую руку. Быстренько начал пилить тонкую, но крепкую веревку на левой руке. И только освободил, как зомби упал в мой круг. У меня были свободны только руки. У зомби только часть тела, голова и руки. Ноги вряд ли я успею освободить. Он успеет укусить меня раньше. У меня оставался только один выход, со связанными ногами одолеть его одними руками. Мысли лихорадочно проносились. Мои ноги были ближе к зомби. Я полоснул пилочкой внутренней части ладони поглубже, надеясь, что кровь привлечет внимание зомби и он не полезет к ногам. Так и вышло. Ноги были сверху бревна, до них зомби еще было нужно добраться. А запах крови донесся до ходячего, он все-таки пополз к рукам, точнее, к левой руке. Теперь я надеялся на удачу и ловкость. Надо сломать ему шею, и тогда он не сможет управлять телом, точнее, останками тела. Я сглотнул. Было очень страшно. Дикий рев застал меня врасплох. Остальные, похоже, тоже почувствовали свежую кровь и с удвоенной силой стали рваться ко мне.Зомби подполз к руке и схватил меня за левую руку, я, нагнувшись, правой рукой обвил его шею и потянул на себя. Напрягся и вырвал свою руку из его хватки, положив левую руку на макушку зомби. А потом скользнул по лицу и схватил снизу за подбородок и со всей силы рванул на себя.Послышался хруст позвоночных костей, я сломал шею зомби. Быстро стряхнул голову на землю и лег на бревно сверху. Зомби смотрел вбок. Я видел, что голова живая, но тело руки ходячего уже не могли добраться до меня, они не двигались.- Слава богу! - произнес я и выдохнул.Поискал пилочку - она упала на землю. К счастью, я смог до нее дотянуться. Через пять минут я был свободен. Веревки хотя и были прочными, но они бельевые, и пилочка быстро их спилила. Теперь мне нужно было выйти из круга. И не мешало раздолбать черепушки ходячих. Чтобы на их блеяние не пришли новые. А потом я устрою засаду тому умнику, который сделал из меня приманку. С этими мыслями я принялся за дело.

Ключевые слова: Лес хижина ловушка зомби авторская история

Другие, подобные истории: