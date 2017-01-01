Сахар. Часть вторая

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 8 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:30 by

В одиннадцать часов вечера батюшка, как они и договаривались, приехал к ним. Они попили чай. За чаем они снова обсудили проблему и пути ее решения. Так за разговорами пролетело время. Когда стрелка часов, висевших на кухне, подобралась к двум часам ночи, батюшка установил видеокамеру, приготовил фотоаппарат и они прошли в прихожую. Ровно в два часа пятнадцать минут моргнул свет и электричество вырубилось. В темноте раздались звуки шагов, стучащих каблуков, в этот момент вспыхнула вспышка фотоаппарата батюшки. На секунду осветив прихожую, в этот момент Люба увидела перед собой призрачную фигуру. Нервы у Любы не выдержали, и она заорала благим матом. Стук каблуков стал удаляться, послышался звон сахарницы, и наступила тишина. Слышно было только тяжелое дыхание мужчин и всхлипывания Любы. Анатолий щелкнул включателем, и прихожую залил электрический свет. Он осветил перепуганную Любу, нахмурившегося священника и растерянного Толю. Кроме этого, на полу красовалась дорожка грязных следов, а на кухне, как обычно, был рассыпан сахар.Этой же ночью, по совету батюшки, супруги покинули свой дом. Их приютили друзья. Ключи от дома они оставили отцу Льву. Сам отец Лев на следующее утро, после окончания Литургии, позвонил своему духовному чаду по имени Сергей. Сергей был офицером полиции. Он внимательно выслушал батюшку и пригласил его приехать к нему в отдел, чтобы еще раз изложить в письменном виде все, что он только что рассказал ему по телефону. В отделе Сергей прочитал изложенное на бумаге повествование батюшки и покрутил головой.- Если бы это были бы не Вы, батюшка, я бы уже вызвал бы врачей из дурки.- Что, часто такое бывает?- Не то чтобы очень часто, но весной и осенью всегда бывает пара-другая посетителей, которые, как бы мягко сказать, не дружат с головой.- А что насчет моих соображений?- Посмотрим. Организую проверку, изложенных, эээ... “фактов”. Так в каком году, Вы говорите, владельцы начали стройку?Через три дня Анатолию позвонил батюшка и попросил его подъехать в районное отделение полиции. Отец Лев его встретил у проходной и проводил в кабинет капитана полиции Сергея Воронина. Капитан вывалил на голову Анатолия целый ворох невероятных фактов. В заключении же он попросил согласия на проведение обыска в их новом доме. Спустя два дня, в присутствии отца Льва и Анатолия, прибывшие в дом сотрудники полиции разобрали пол в прихожей и на небольшой глубине нашли скелетированные останки неизвестной женщины. Экспертиза показала, что она была убита. Через день было объявлено, что убитая оказалась Анной Сахаровой, которая пропала больше пяти лет тому назад. Еще через неделю СМИ сообщили о задержании предполагаемого убийцы. Эта история всколыхнула небольшой городок. В храм потянулись вереницы любопытных, чтобы узнать у отца Льва, как ему удалось раскрыть убийство. Однако отец Лев хранил печать молчания на устах, лишь Любови и Анатолию, как непосредственным участникам трагических событий, он все рассказал, предварительно взяв с них слово - никогда, никому об этом не рассказывать.В ту роковую ночь, при свете вспышки, отец Лев, который видел призрак с другой стороны, нежели Люба и Толя, заметил, что у призрака, на шее колотая рана.- Как Вы батюшка умудрились это увидеть при вспышке фотоаппарата?- Потому что в отличии от вас, мои дорогие, я предполагал увидеть нечто подобное. Так как освящение дома изгнало бы из него бесов и прочую нежить, то становилось очевидным, что мы имеем дело с чем-то другим. Поэтому когда вспышка осветила призрак, я уже был готов к тому, что увижу.- Но как удалось убедить Сергея Вам помочь?- Никак. Просто попросил его по дружбе проверить, не пропадала ли, лет пять тому назад, женщина, лет около двадцати пяти-тридцати, связанная каким-то образом с сахаром.- Но почему с сахаром?- Ну а для чего, по-вашему, призрак переворачивал сахарницу, он явно что-то хотел этим сообщить. Правда, я предполагал, что сахар связан с убийцей, а он оказался связан с жертвой.- Ну а убийцу Вы как помогли найти?- Никак, мои друзья, никак. Это уже досужие вымыслы наших ретивых журналистов. Вся заслуга в поимке преступника принадлежит Сергею. Чужих лавров мне не надо...

Ключевые слова: Ночь дом призрак сахар священник полиция авторская история

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