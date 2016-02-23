Сахар. Часть первая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:08

astrelez Просмотров: 123 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:08 by

Дом этот Анатолий и его супруга Любовь строили практически сами, только возведение коробки здания и постройку крыши они доверили специалистам. Все остальное (черновую отделку и отделку под ключ) они делали сами, привлекая знакомых, друзей и родственников. «Благодаря» этому строительство затянулось, и въехали они в новый дом только через пять лет после начала постройки.Сказать, что они любили свой дом, значит сказать, что Ромео и Джульетта были просто знакомы между собой. Именно поэтому, когда через неделю после новоселья они остались в первый раз ночевать вдвоем в доме, они долго не ложились спать, сидели на кухне и при свечах дегустировали прекрасное вино - подарок друзей на новоселье.Ложась спать, Люба обмолвилась, что неплохо было бы пригласить священника для освящения дома, на что Анатолий сказал, что он тоже об этом думал и попросил Любу узнать, как это можно сделать.Той же ночью Толя проснулся оттого, что кто-то дернул его за ногу. Спросонья он сперва решил, что это Люба, но повернув голову набок, он увидел, что его половинка мирно посапывает рядом.Осторожно, чтобы не разбудить Любу, Толя встал, чтобы осмотреться. В доме царила тишина. Часы на прикроватной тумбочке показывали 02:15. Чертыхнувшись, Анатолий снова лег в постель и плотнее укрылся одеялом, однако заснуть он не смог, так как прошло еще несколько минут, и снова кто-то явственно дернул его за ногу. Тут уже Анатолий просто вскочил с кровати и включил свет в спальне. От его метаний проснулась Люба, она недовольно посмотрела на мужа и спросила, что случилось. Не желая ее пугать, муж сказал ей, что ему показалось, что какое-то насекомое ползает в кровати. Люба тоже поднялась, они переворошили постель, ничего не нашли, а минут через тридцать снова улеглись спать. Больше никто его в ту ночь не тревожил.Утром же Анатолию пришлось все-таки рассказать Любе о причине ночной тревоги, после того как они обнаружили в прихожей странные следы от грязной обуви, явно женской. Судя по отпечаткам, это были туфли с каблуком. Следы возникали у входной двери прихожей и шли в сторону кухни, где обрывались у окна.Снаружи (ни у входных дверей, ни под окном) никаких следов обнаружить не удалось. Еще, кроме следов, была обнаружена на столе в кухне перевернутая сахарница. После бурных обсуждений и предположений следы были сфотографированы, затем затерты, рассыпанный сахар был сфотографирован и сметен в мусор.После того как Анатолий уехал на работу, Люба, быстро собравшись, поехала в Старый город, в храм Николая Чудотворца.В храме было пусто. Купив свечи в иконной лавке, Люба подошла к столику, за которым сидел священник, и, получив благословение, рассказала ему о том, что произошло у них дома ночью. Она показала фотографии, и батюшка согласился с тем, что дом нужно освятить, но предложил сделать это вечером, когда муж будет дома.Договорившись с батюшкой о конкретном времени и оставив ему адрес дома, Люба поехала успокоенная домой, уверенная, что после освящения дома все будет хорошо.В семь часов, как и было условлено, батюшка приехал для освящения дома. После освящения дома Анатолий и Любовь пригласили батюшку разделить с ними трапезу. Отец Лев не стал отказываться и поужинал с хозяевами. За столом речь, конечно же, зашла о том, что же такое произошло в доме и почему такое случается вообще? Отец Лев постарался, насколько это было в его силах, разъяснить ситуацию хозяевам, он привел в пример историю с Иовом Многострадальным. Рассказал также несколько историй, свидетелем которых был он сам.После ужина священник откланялся и уехал, а хозяева, довольные тем, что все получилось так по-домашнему и без официоза, начали убирать посуду.Однако ночью Анатолия снова разбудило нечто, что дергало его за ногу. В этот раз он не стал лежать, а сразу встал и, прихватив смартфон, чтобы использовать его в качестве фонарика, решил спуститься вниз.Внизу, как он и ожидал, снова были грязные следы, а на столе, вызывая легкое ощущение дежавю, снова был рассыпан сахар. Чертыхнувшись, Толя все прибрал, а затем вернулся в кровать.Утром он и словом не обмолвился о ночном визите Любе, однако, когда вечером Любовь вернулась с работы, она обнаружила, что дом и придомовая территория оборудованы видеонаблюдением, а ее муж, явно довольный новым развлечением, усиленно что-то мониторит в интернете.За ужином Толя рассказал Любе о том, что произошло ночью, и объяснил ей, что если батюшка не в силах им помочь, то они должны сами решить проблему. Начать Анатолий решил с установки видеокамер, которые должны были следить за периметром дома, прихожей и кухней.Той же ночью все снова повторилось. Только теперь хозяева дома могли посмотреть все на видео. Но их ждало разочарование: вся система была выведена из строя. Мастер, которого они пригласили, сообщил им, что, судя по всему, система подверглась воздействию электрического тока большой мощности. Он объяснил им, что такое возможно в грозу. Если у дома нет громоотвода, то разряд молнии может вызвать подобное, однако фишка была в том, что дождей не было уже неделю. Так что идея с грозой отпадала.Мастер забрал жесткий диск системы видеонаблюдения, пообещав, что постарается восстановить данные, если, конечно, получится.Ночью все повторилось. Обеспокоенная Любовь утром поспешила в храм и, встретившись с отцом Львом, рассказала ему обо всем. Отец Лев предложил провести небольшой эксперимент, Люба созвонилась с мужем и, получив от него согласие, обсудила с батюшкой детали.Продолжение следует...

Ключевые слова: Дом новоселье священник сахар следы грязь ночь авторская история

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