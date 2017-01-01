Help-Me.exe. Часть 25. Встреча на равных

Help-Me.exe. Часть 25. Встреча на равныхВалера сидел на диване и отходил от происшествия.
- Чёрт возьми! – не без злости выругался он. - Что со мною было? Как я оказался в твоей квартире?
- Хелп Ми твоё тело решил позаимствовать и им же меня уничтожить… - спокойно ответил я.
- Что с тобою произошло?
Я присел на диван и в подробностях начал рассказывать другу о том, что происходило в комнате Владимира. Эмоций Валерка, на удивление, уже не испытывал, просто криво улыбнулся и спросил:
- Получается так, что ты теперь виртуален.
- Отчасти, - подтвердил я. - Я как минимум неделю ещё проживу в этом мире. А потом меня не станет.
- И ты пошёл на эти жертвы ради...
- Ради Оли. Ради Макса и Сокола. Я остановлю вирус…
Мою речь прервал грохот со стороны прихожей.
- Ты ждал гостей? – съязвил Валера.
- Нет, – апатично ответил я и кинулся на кухню за ножом.
Валера поспешил за мною.
Вооружившись кухонными инструментами, мы вышли на балкон и заперли дверь.
- У тебя же какие-то способности новые. Не самое время ли их опробовать? – предложил мне Валера.
- Я не знаю, как ими пользоваться, - огрызнулся я. - Сиди тихо!
По квартире были слышны монотонные и тяжёлые шаги. Всё ближе и ближе с каждой секундой. Вот уже тот самый до боли знакомый запах. Дверь балкона вылетает в окно, и перед нами появляется нечто…
- Мать твою, - заматерился Валера, - это что ещё за хрень?
Существо по очертаниям напоминало человека, но повсюду из тела торчали трубки и провода. Вместо глаз ядовито-зелёные огоньки. Кожа отсутствовала. Тяжёлое дыхание этого урода вводило в панику.
- Вы… - начала говорить пародия на человека, - мелкие ничтожные мошки…
Я швырнул нож ему прямо в голову, но как только между острием и его глазом оставались считанные сантиметры, инструмент развернулся назад и полетел в Валерку. Тот пытался уклониться, но шансов было слишком мало. Нож воткнулся ему в лоб с такой силой, что был слышен хруст костей. Мой друг дико заорал и упал в конвульсиях на пол.
- Я не закончил, - механическим и тяжёлым тоном заговорило существо. - Ты не послушал меня, когда я тебе предлагал воссоединиться со мною. Это твоя плата за ошибки. Я даю тебе последний шанс, иначе я уничтожу всех, кого ты знаешь. А ты будешь биться в агонии и жалеть о том дне, когда родился.
- Ничтожный ублюдок, - только и промолвил я в ответ.
Жажда мести меня переполняла с каждой секундой всё быстрее.
- Ты подписал себе смертный приговор, - спокойно ответил вирус в своём физическом облике. - Умри, никчемный человек!
С этой фразой он неизвестной мне силой поднял меня в воздух и медленно перенес за пределы балкона.
“Так не может всё закончиться, - поток информации начал бешено атаковать мой мозг. - Нет, я не могу этого допустить!”
Макс, Валера, Сокол, Оля – все в голове закрутились вихрем. Каждый что-то говорил, но я не мог разобрать ни слова.
- Нет! – что было мочи заорал я и с треском упал на пол.
Хелп Ми впечатало в стенку балкона, которая проломилась, видимо, под его весом. Вирус удержался за железную балку.
- Ты не уничтожишь меня! – уже визгом кричал он. - Я бессмертен!
Он попробовал ухватиться за что-нибудь твёрдое, чтобы продолжить бой, но вместо этого схватил ногу Валеры и полетел с седьмого этажа вниз вместе с моим другом.
- Не-е-ет! – только и смог заорать я.
Было слишком поздно что-то воспринимать. Я упал в бессилии на пол и отключился…
Открыв глаза, я понял, что нахожусь на том же балконе. Но всё было в полном порядке. Стена цела, следов погрома нет.
“Может, почудилось?” – пронеслась мысль в голове.
Я встал, осмотрелся. На улице было уже темно. Из дома ни единого звука. Вошёл в кухню и увидел на столе конверт, на котором была надпись: “С любовью. Help Mi”.
Открыв его, я увидел там фотографии, которые просто повергли меня в шок. На первой была Оля. С ней было всё в порядке, но вместо глаз ядовито-зелёная плёнка. На второй Макс с выколотыми глазами. На третьей был Валера с изуродованным до безобразия лицом. Потом Влад с растёкшимся по всему лицу глазным яблоком.
- Урод, - промолвил я, всё смотря на фотографию Оли.
Самым последним в конверте лежало письмо с таким текстом: “Всех, кого ты знал, умрут. Это начало конца”.
Я прошёл в подвал, попытался открыть сейф, но код был уже сменён. Видимо, отец не стал так больше рисковать. Мне было интересно, где родители? И живы ли они вообще?
“Так, новые способности у меня есть однозначно, если дал отпор такому ужасу. Но как их контролировать? Чем мне заняться сейчас? Ждать? Владимир!”
Я закрыл глаза, по всюду побежали символы синего цвета. Начал моделировать комнату разработчика. Когда я кое-как мысленно спроектировал комнату номер пять и открыл глаза, то уже непосредственно находился в ней.
- Опять ты? – послышался недовольный тон Владимира. - Ты уничтожил вирус?
- Нет, но я…
- Так какого чёрта ты тут делаешь? У тебя мало времени!
- Я встретился с его физическим телом.
- О, интересно, продолжай, - голос Владимира сразу смягчился, и показался он сам.
- Он убил Валеру и чуть не скинул меня с балкона. Но в последний момент я каким-то образом откинул его. Стенка, видимо, не выдержала удара, и этот урод полетел вниз вместе с Валерой, - подавленно рассказал я.
Хотелось заплакать, но не получалось… Возможно, просто уже не было сил…
- Но тут я тебя вновь огорчу, физическое тело вируса бессмертно и может принимать любые облики, пока живёт виртуальное. Я долго думал о том, как его уничтожить наверняка. Тебе надо увидеть его в компьютере и попасть в его мир.
- То есть открыть вирус на каком-либо компьютере?
- Именно так. Другого выхода у тебя нет. А теперь отправляйся в свой мир.
Я даже не успел смоделировать свою комнату, как уже оказался в ней. Владимир ведёт себя как минимум странно. Что-то он не договаривает, да и не очень рад меня видеть.
“Итак, я остался один. Теперь я могу рассчитывать только на себя”, – вот такие мысли посетили мою голову. Надо было найти где-то компьютер.
Я вновь решил отправиться в интернет-кафе…
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48 by BarelyBreathingПросмотров: 203Комментарии: 0
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