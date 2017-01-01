Help-Me.exe. Часть 25. Встреча на равных

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:48

BarelyBreathing Просмотров: 203 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:48 by

Валера сидел на диване и отходил от происшествия.- Чёрт возьми! – не без злости выругался он. - Что со мною было? Как я оказался в твоей квартире?- Хелп Ми твоё тело решил позаимствовать и им же меня уничтожить… - спокойно ответил я.- Что с тобою произошло?Я присел на диван и в подробностях начал рассказывать другу о том, что происходило в комнате Владимира. Эмоций Валерка, на удивление, уже не испытывал, просто криво улыбнулся и спросил:- Получается так, что ты теперь виртуален.- Отчасти, - подтвердил я. - Я как минимум неделю ещё проживу в этом мире. А потом меня не станет.- И ты пошёл на эти жертвы ради...- Ради Оли. Ради Макса и Сокола. Я остановлю вирус…Мою речь прервал грохот со стороны прихожей.- Ты ждал гостей? – съязвил Валера.- Нет, – апатично ответил я и кинулся на кухню за ножом.Валера поспешил за мною.Вооружившись кухонными инструментами, мы вышли на балкон и заперли дверь.- У тебя же какие-то способности новые. Не самое время ли их опробовать? – предложил мне Валера.- Я не знаю, как ими пользоваться, - огрызнулся я. - Сиди тихо!По квартире были слышны монотонные и тяжёлые шаги. Всё ближе и ближе с каждой секундой. Вот уже тот самый до боли знакомый запах. Дверь балкона вылетает в окно, и перед нами появляется нечто…- Мать твою, - заматерился Валера, - это что ещё за хрень?Существо по очертаниям напоминало человека, но повсюду из тела торчали трубки и провода. Вместо глаз ядовито-зелёные огоньки. Кожа отсутствовала. Тяжёлое дыхание этого урода вводило в панику.- Вы… - начала говорить пародия на человека, - мелкие ничтожные мошки…Я швырнул нож ему прямо в голову, но как только между острием и его глазом оставались считанные сантиметры, инструмент развернулся назад и полетел в Валерку. Тот пытался уклониться, но шансов было слишком мало. Нож воткнулся ему в лоб с такой силой, что был слышен хруст костей. Мой друг дико заорал и упал в конвульсиях на пол.- Я не закончил, - механическим и тяжёлым тоном заговорило существо. - Ты не послушал меня, когда я тебе предлагал воссоединиться со мною. Это твоя плата за ошибки. Я даю тебе последний шанс, иначе я уничтожу всех, кого ты знаешь. А ты будешь биться в агонии и жалеть о том дне, когда родился.- Ничтожный ублюдок, - только и промолвил я в ответ.Жажда мести меня переполняла с каждой секундой всё быстрее.- Ты подписал себе смертный приговор, - спокойно ответил вирус в своём физическом облике. - Умри, никчемный человек!С этой фразой он неизвестной мне силой поднял меня в воздух и медленно перенес за пределы балкона.“Так не может всё закончиться, - поток информации начал бешено атаковать мой мозг. - Нет, я не могу этого допустить!”Макс, Валера, Сокол, Оля – все в голове закрутились вихрем. Каждый что-то говорил, но я не мог разобрать ни слова.- Нет! – что было мочи заорал я и с треском упал на пол.Хелп Ми впечатало в стенку балкона, которая проломилась, видимо, под его весом. Вирус удержался за железную балку.- Ты не уничтожишь меня! – уже визгом кричал он. - Я бессмертен!Он попробовал ухватиться за что-нибудь твёрдое, чтобы продолжить бой, но вместо этого схватил ногу Валеры и полетел с седьмого этажа вниз вместе с моим другом.- Не-е-ет! – только и смог заорать я.Было слишком поздно что-то воспринимать. Я упал в бессилии на пол и отключился…Открыв глаза, я понял, что нахожусь на том же балконе. Но всё было в полном порядке. Стена цела, следов погрома нет.“Может, почудилось?” – пронеслась мысль в голове.Я встал, осмотрелся. На улице было уже темно. Из дома ни единого звука. Вошёл в кухню и увидел на столе конверт, на котором была надпись: “С любовью. Help Mi”.Открыв его, я увидел там фотографии, которые просто повергли меня в шок. На первой была Оля. С ней было всё в порядке, но вместо глаз ядовито-зелёная плёнка. На второй Макс с выколотыми глазами. На третьей был Валера с изуродованным до безобразия лицом. Потом Влад с растёкшимся по всему лицу глазным яблоком.- Урод, - промолвил я, всё смотря на фотографию Оли.Самым последним в конверте лежало письмо с таким текстом: “Всех, кого ты знал, умрут. Это начало конца”.Я прошёл в подвал, попытался открыть сейф, но код был уже сменён. Видимо, отец не стал так больше рисковать. Мне было интересно, где родители? И живы ли они вообще?“Так, новые способности у меня есть однозначно, если дал отпор такому ужасу. Но как их контролировать? Чем мне заняться сейчас? Ждать? Владимир!”Я закрыл глаза, по всюду побежали символы синего цвета. Начал моделировать комнату разработчика. Когда я кое-как мысленно спроектировал комнату номер пять и открыл глаза, то уже непосредственно находился в ней.- Опять ты? – послышался недовольный тон Владимира. - Ты уничтожил вирус?- Нет, но я…- Так какого чёрта ты тут делаешь? У тебя мало времени!- Я встретился с его физическим телом.- О, интересно, продолжай, - голос Владимира сразу смягчился, и показался он сам.- Он убил Валеру и чуть не скинул меня с балкона. Но в последний момент я каким-то образом откинул его. Стенка, видимо, не выдержала удара, и этот урод полетел вниз вместе с Валерой, - подавленно рассказал я.Хотелось заплакать, но не получалось… Возможно, просто уже не было сил…- Но тут я тебя вновь огорчу, физическое тело вируса бессмертно и может принимать любые облики, пока живёт виртуальное. Я долго думал о том, как его уничтожить наверняка. Тебе надо увидеть его в компьютере и попасть в его мир.- То есть открыть вирус на каком-либо компьютере?- Именно так. Другого выхода у тебя нет. А теперь отправляйся в свой мир.Я даже не успел смоделировать свою комнату, как уже оказался в ней. Владимир ведёт себя как минимум странно. Что-то он не договаривает, да и не очень рад меня видеть.“Итак, я остался один. Теперь я могу рассчитывать только на себя”, – вот такие мысли посетили мою голову. Надо было найти где-то компьютер.Я вновь решил отправиться в интернет-кафе…

Ключевые слова: Вирус монстр друг балкон виртуальный мир письмо

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