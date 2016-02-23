Просто добавь воды

"Выпускайте кракена!"

(Дэйви Джонс. "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца")

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:56

Причина: Стилистика автора сохранена

Parsifal Просмотров: 161 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:46 by

Примерно год назад в нашем городе открылся магазинчик «La Merveille». Он занял пустующий павильон на углу Савельевской улицы, где ранее располагалась недорогая парикмахерская. Три месяца потребовалось на то, чтобы привести в порядок помещение. Прохожие с любопытством наблюдали за постепенным преображением витрин.Рабочие соорудили за стеклом миниатюрные подмостки. Винтажные марионетки чувствовали себя там превосходно. В окружении различного мещанского скарба, стилизованного под ар-нуво, они воспринимались не иначе, как святое семейство, чей замысловатый быт волею случая выставили на всеобщее обозрение.Всякий, кто переступал порог «La Merveille», поражался незаурядности его внутреннего убранства. По периметру торгового зала была протянута железная дорога, по которой с характерным гудком проезжал паровоз с вагончиками сладостей. Роль стеллажей выполняли декоративные птичьи клетки, подвешенные к потолку на разной высоте. Под ними в разброс стояли большие сундуки, до краев наполненные игрушками. Переход из одной локации магазина в другую обозначался порталом, подле которого несли дежурство два человекоподобных шахматных слона. Далее взору открывалась небольшая комната с прилавком в виде полумесяца. По обе его стороны висели картины, изображавшие волков, примеривших на себя темно-синие сюртуки. Ходили слухи, что после закрытия животные перешептываются друг с другом, обсуждая последние новости, услышанные от посетителей.Несмотря на то, что компьютерные игры успешно вытеснили прочие детские развлечения, у «La Merveille» имелись постоянные покупатели. За это магазин в первую очередь был обязан своему владельцу. Мало кто мог устоять перед обаятельным Гюставом Леконтом, который на безупречном русском не только сорил любезностями направо и налево, но и безошибочно угадывал желания каждого потенциального клиента. И если родителей подкупали участливость и хорошие манеры мсье Леконта, то дети относились к нему благосклонно хотя бы потому, что он в общении с ними держался на равных, как со взрослыми, а не превращал беседы в снисходительную клоунаду.«La Merveille» быстро возвели в ранг местной достопримечательности. Для многих его еженедельное посещение стало настоящей традицией, сопоставимой с походом в музей. Посмотреть действительно было на что.Женя Симонов наведывался в магазин мсье Леконта регулярно. По пятницам после уроков он вместе со своим другом Пашей Рыбаковым захаживал в «La Merveille» по дороге домой. Два неразлучных шестиклассника рылись в сундуках с игрушками в поисках интересностей. Недостатка в последних никогда не наблюдалось. Женя частенько экономил на школьных обедах, дабы уйти от француза не с пустыми руками.С тех пор, как папа купил ему в «La Merveille» ночник в виде механического попугая, завывающего по утрам веселые песенки, Симонов всерьез увлекся техникой и всем, что с ней связано. Впервые за много лет он достал пылящийся под кроватью металлический конструктор. А спустя неделю уговорил родителей сводить его в музей физики.У мсье Леконта Женя готов был провести час или даже два. Мальчик не знал усталости, изучая диковинные вещи, которые, казалось бы, пришли в этот мир из другой эпохи. Богатство выбора опьяняло. Модели машинок и кораблей на самый взыскательный вкус. Примитивные и не очень механизмы, особо ценные для юного изобретателя. Когорты разномастных солдатиков в пестрых мундирах. Деревянные сабли с изящными гардами. Карнавальные маски, открывающие широкие возможности для удивительных перевоплощений.В ту апрельскую пятницу все было как обычно. Учительница биологии отпустила класс на пять минут раньше. Симонов шел через площадку, периодически пиная пакет со сменной обувью. Паша рассказывал что-то о новом фильме про человека-паука. Возник спор, какой из заклятых врагов Питера Паркера сильнее: доктор Октавиус или Мистерио.- Не говори ерунды! Тот схватит твоего фокусника своими щупальцами и сдавит так, что шар на башке треснет.- Бред! – категорично парировал Рыбаков. - Мистерио создаст иллюзию кошмара и напугает доктора до чертиков.Разговоры скрасили дорогу. По старой доброй привычке друзья зашли в «La Merveille». Мсье Леконт с радушием встретил юных гостей. Докучать им не стал, но угостил лакричными тянучками.- Будешь что-нибудь брать? – спросил Женя, воодушевленно рассматривая новинки.- Не-а, – грустно протянул Паша. - Мама сказала, пока шхуну до конца не соберу, денег мне не даст.- Копил бы, как я, и не парился.- Скажешь тоже! Я так не могу. К середине дня кушать сильно хочется.Рыбаков относился к числу тех, кто избегал словосочетания «избыточный вес», предпочитая ему байку про широкую кость. Нет, он не был толстяком, но выглядел крупнее сверстников. И считался единственным обладателем второго подбородка в классе.Женя сочувственно кивнул.- Ты только глянь! – Симонов подошел к одной из клеток, и, открыв дверцу, просунул туда руку.Хрустальный шар менял цвет, клубящегося внутри него дыма, в зависимости от настроения того, кто к нему прикасался. Женя слегка потряс сферу. Шар засиял мириадами разноцветных пылинок, парящих в пространстве какого-то лилового эфира.- Прикольно, - заключил Паша. - Смотри, что я нашел! – мальчик протянул другу маленькую круглую коробочку.Сперва подумали, что она из-под монпансье, но ошиблись. На крышке был изображен не то кальмар, не то осьминог. Какой-то пучеглазый спрут.- Иль саффит дайоутер де леау, – неуверенно озвучил написанное Симонов. - Не похоже на английский.- Позвольте, я взгляну, джентльмены! – пришел на помощь мсье Леконт. Повертев коробочку в руках, он возвратил ее Жене. - На тыльной стороне выгравирована русалка с раздвоенным хвостом. А под ней надпись «Celeste». Это маленькая фабрика на острове Гернсей. Там делают удивительные вещи.- И как это переводится? – спросил Рыбаков, указывая пальцем на непонятные слова.- Il suffit d'ajouter de l'eau… - бархатно произнес владелец магазина, очевидно, соскучившись по родному языку. - Просто добавь воды! Там внутри осьминог размером с хоккейную шайбу. Название говорит само за себя. Пары капель воды будет достаточно для того, чтобы он ОЖИЛ.На последнем слоге мсье Леконт лукаво улыбнулся, прекрасно зная, какое впечатление может произвести на мальчиков его небольшая речь.Глаза у Жени загорелись. «Осьминог будет отлично себя чувствовать в моем аквариуме», - подумал он.- Сколько?- Четыреста, но вам я готов отдать за триста двадцать- Ух ты! - воскликнул Паша с привычной для ребенка непосредственностью.Сделка состоялась. Симонов вышел из магазина с чувством глубокого удовлетворения.- Как его назовешь?- Пока не решил.- Интересно, а какого он будет цвета?- Спорим, красный! – Женя перепрыгнул лужу.Неповоротливый Паша вынужден был ее обойти.- А мне кажется, что зеленый или фиолетовый…- Где ты видел зеленых осьминогов?! Их везде показывают красными! – с высокомерием знатока отозвался Симонов.Ребята свернули с улицы во двор. Сквозь подтаявший снег проступали очертания дощатого тротуара. Угловатая тропинка служила продолжением асфальтированной дороги, обрывавшейся возле мусорных баков. Около контейнеров всегда слонялась одна и та же дворняга. Женя с Пашей побаивались этого грязно-белого пса и всегда замедляли шаг, проходя мимо. Собака любила драть глотку, за что снискала дурную славу.Слева от тротуара тянулся забор, ограждающий территорию районной ДЮСШ. Прошлым летом Симонов ходил по нему, изображая эквилибриста. На десятом шаге упал в крапиву и расшиб себе колено. Воспоминание не из приятных.До лета была еще далеко. Деревья, униженные своей наготой, напоминали каторжан, ждущих освобождения. Зима неохотно покидала город. На один теплый денек приходилась неделя мокрого снега.В месте, где начиналась детская площадка, Паша обычно пожимал Жене руку и поворачивал в сторону панельной пятиэтажки, стоящей торцом по отношению к пологому холму, который в морозные месяцы превращался в горку для катаний на санках.Симонов жил в доме неподалеку. Перед входом в подъезд он натянул шапку и машинально нащупал в кармане куртки заветную коробушку.Дома мальчика ждал рассольник. Анна Михайловна сильно удивилась, когда увидела, как ее сын без колебаний и нытья, быстро опустошил тарелку с нелюбимым супом. «Повзрослел, наверное», - заключила она. Женя отказался от чая и, прихватив с собой пару конфет, ушел к себе в комнату.Аквариум ему подарили на десятый день рождения. В то утро он проснулся раньше обычного. Открыл глаза и не поверил. Близ письменного стола в нише мебельной стенки виднелся небольшой резервуар с водой. За стеклом - пресноводная пастораль. Мелкие разноцветные рыбешки плавали из стороны в сторону, обживаясь на новом месте. Два сиамских петушка облюбовали декоративный грот, пятнистый сомик рыскал по дну, а несколько золотых рыбок блуждали в лесу водорослей. Женя вскочил с кровати и подбежал к аквариуму. Счастью не было предела. В том же году Симонов выпросил энциклопедический словарь обитателей подводного мира. Одно время таскал эту книгу с собой повсюду, удостоившись от родных прозвища «Кусто». Вскоре его энтузиазм исследователя угас, но это никак не сказалось на отношении мальчика к своим питомцам.Переступив порог, Женя бросил ранец в угол. Достал банку с рыбьим кормом и насыпал его в воду. Бледно-розовые хлопья осели на поверхности. К ним потянулись голодные, беззвучные рты с плавниками.Симонов дождался окончания трапезы. Затем, открутив крышку коробочки с надписью «Il suffit d'ajouter de l'eau», вытащил то, что имелось внутри. В ладони оказалась коричневая фигурка осьминога, сделанная из непонятного полупрозрачного материала. Он лип к рукам и пах чем-то странным. Жене было невдомек, что головоногие моллюски принадлежат к фауне морей и океанов, а значит пресная вода им не предпочтительна. Мсье Леконт забыл их об этом предупредить, рассчитывая, по-видимому, что дело ограничится безобидным баловством.Недолго думая, Женя бросил спрута в аквариум. Тот, к большому разочарованию мальчика, камнем упал на дно. Минут пять Симонов смотрел на него не отрываясь, в надежде на чудо. Оно так и не произошло. В этот момент Женю позвала мама.- Сынок, тебе Паша позвонил! – крикнула она, пристраивая телефонную трубку рядом с записной книжкой.- Алло.- Привет, ну что там? – нетерпеливо буркнул собеседник на том конце провода.- Да ничего! – с явным недовольством ответил Симонов. - Он не ожил!- Вот же, блин! Может, надо подождать?Остаток дня Женя провел за компьютером, то и дело поглядывая на аквариум. Привычные для пятничного вечера занятия не приносили особой радости. Все представлялось ему набившим оскомину. Симонов изнывал от скуки, уповая на волшебство. Ждал, когда осьминог оттолкнется от дна своими щупальцами и устремится вверх, распугав окрестных рыбок. Для этого случая Женя припас особую фразу: «Галактически круто!». Он грезил о том, как вскочит с кресла и припадет к стеклу, любуясь новым поселенцем его речного анклава.Однако мечты не торопились осуществляться. Мальчик корил себя за излишнюю доверчивость. Сам виноват. Развесил уши. Фантазёров одурачить легче всего. Где это видано, чтобы игрушки оживали и становились домашними питомцами? Ну и вздор!Женя лег спать в начале одиннадцатого. Невезение из реального мира пробралось в мир виртуальный. Тот дурацкий уровень с ящером он так и не смог пройти. Катастрофически не хватало зелий. Наверное, Симонов поторопился, избрав разбойника в качестве протагониста. Паша ведь говорил ему: «Бери мага», а он его не послушал. Что за день!За стеной шумел телевизор. Это папа с мамой смотрят какой-то детективный сериал. В нем манерный толстячок с закрученными к верху усами расследует всякие убийства. Женя никак не мог запомнить его имя. Зато никогда не забывал про его усы.- Убийца находится в этой комнате, - произнес сыщик, медленно, чеканя слова.- Этого не может быть! – возмутилась некая женщина.Голос у нее был низкий и чванливый. Как у Жениной учительницы по географии. Неприятные ассоциации помешали быстро заснуть. Симонов так и не сдал Людмиле Анатольевне контурные карты.Поддался чарам Морфея только минут через сорок. Приснилось что-то невразумительное. Человек с головой, покрытой коралловыми полипами всех возможных форм и оттенков, играл на контрабасе в то время, как сам Симонов должен был забить с одиннадцатиметровой отметки мяч в футбольные ворота. В створе стоял Джанлуиджи Буффон. Вместо рук у него были щупальца, которые он вытянул в разные стороны. Женя с разбега ударил по мячу, прицелившись в правый верхний угол. Удалось ли ему забить гол - мы никогда не узнаем.Мальчика разбудил странный запах. Так обычно пахнет прилавок с морепродуктами на рынке. Женя нехотя открыл глаза. Спросонья он счел, что ему померещилось. Но когда сквозь флер утренней истомы начали вырисовываться очертания его комнаты, он едва сдержал крик. Тот застрял в его горле, как рыбная кость. В испуге Симонов отскочил к стене. Взгляд его был прикован к аквариуму.Начать следует с того, что Женя допустил оплошность. После подкормки рыб он оставил аквариум открытым. Знай шестиклашка закон Архимеда, он бы понял, почему вода льется через край. Благо на полу лежал ковер, который отлично впитывал влагу.Существо, очевидно, не приспособленное к жизни в таком маленьком стеклянном ящике, смотрело на Женю с вызовом и злобой. Мальчик сильно недооценил кудесников с острова Гернсей. Прямоугольные зрачки излучали холодную ненависть. Это были глаза хищника, угодившего в капкан.Из бледно-розовой головы, увенчанной кожистым подобием тиары, разветвлялось восемь склизких конечностей. Две из них извивались в воздухе, будто пытаясь за что-то зацепиться. Остальные покоились под водой, прилипнув к внутренним стенкам аквариума матово-белыми присосками. Подопечных Жени не наблюдалось. Они послужили отличным лакомством для очнувшегося от спячки осьминога.Оцепенение продлилось одну или две минуты. Нужно было действовать. Если мама сейчас зайдет в комнату и увидит ЭТО, Симонову несдобровать.Женя медленно поднялся с постели. Ни одно его движение не ускользало из внимания спрута. Тихонько, почти крадучись, мальчик добрался до письменного стола. Под ногами неприятно проскрипел паркет. Симонов взял тридцатисантиметровую линейку и осмелился ткнуть ею промеж глаз беспозвоночной твари. Опрометчивое решение. Если таким образом Женя надеялся полностью затолкнуть осьминога в воду, то у него, разумеется, не получилось. Бледно-розовый кожный покров сменился ярко-алым.сделал резкий выпад щупальцем вперед, обхватил линейку и переломил ее пополам.- Сынок, ты уже встал? – послышалось за дверью. - Мы с папой собираемся в строительный магазин.Симонов слегка опешил. Коль скоро родители уходят, то разбираться с этим монстром придется самостоятельно. Участь крайне незавидная. Однако, выбирая между разгневанным папой и агрессивно настроенным осьминогом, мальчик отдал предпочтение последнему. В отношении него он испытывал страх со смесью любопытства. Азарт исследователя притуплял все прочие чувства. Родители быстро испортят малину. А оно ему надо?- Хорошо, - откликнулся Женя.Спрут воспользовался заминкой и плеснул ему водой в лицо.- У тебя все в порядке? – настороженно спросила Анна Михайловна. - Ты там вазу не разбил?- Не-а, - ответил Симонов, стараясь придать голосу как можно более непринужденный тон. - Это я на компьютере играю.- Не успел день начаться, а ты уже у монитора! – слова становились громче.Женя понял, что мама вознамерилась его проведать. Стремительно перемахнув через кровать, он вытер лицо футболкой, лежащей у изножья, и потянулся к дверной ручке. Но не успел. В открывшемся проеме показалось мамино лицо.- Аня, оставь ребенка в покое! Пусть занимается своими делами!Анна Михайловна повернулась и укоризненно посмотрела на супруга.Минутное замешательство мамы сыграло Жене на руку. Он прошмыгнул в коридор, тем самым избавив ее от необходимости наведываться в его комнату.- Только про уроки не забывай! – сказала она, взлохматив ему волосы. Затем добавила:- Сырники на столе, в глубокой миске. Обязательно покушай! И не забудь выпить витаминки.Симонов изобразил послушного мальчика, дабы не вызывать подозрений. Едва родители вышли за порог квартиры, он подбежал к телефону. Долго никто не отвечал. Гудки действовали на нервы.- Алло… - протянул сонный женский голос.- Здравствуйте, а позовите пожалуйста Пашу!- Секунду… - слово растворилось в продолжительном зевке. - Он спит. Это ведь ты, Женя?- Да, Маргарита Семеновна.- Паша перезвонит тебе, как проснется.- Хорошо, спасибо.Симонов положил трубку и задумался. «Кто-то из великих сказал, что врага надо знать в лицо, - заключил он. - Эврика!». Женя побежал в гостиную. Там, на одной из книжных полок, он нашел свою энциклопедию по океанологии. В последний раз, когда Симонов листал эту книгу, он оставил ее именно здесь. Женя открыл увесистый том на главе про осьминогов. «Ввиду отсутствия скелета такие представители головоногих моллюсков, как, способны проникать в отверстия и щели, значительно меньшие по объему, чем их собственное тело», – прочитал Симонов.Повинуясь мальчишеской находчивости, не терпящей всякого промедления, Женя приступил к выполнению спонтанно придуманного плана. Он поставил перед собой задачу не убить осьминога, а избавиться от него. Только действовать нужно осторожно. Все-таки неизвестно, какой конкретно спрут очутился у него в аквариуме. Вдруг ядовитый?Женя обошел квартиру в поисках того, что может ему пригодиться. Все это время из его комнаты доносилось странное бульканье. Симонов боялся, что осьминог разрастется до гигантских размеров и приползет к нему. «Был бы у нас сачок…» - мальчик зажег свет в кладовке. Ничего интересного: коробка из-под пылесоса, ящик с инструментами, старая швабра, ручной насос, пакет с новогодними игрушками и прочие невостребованные вещи. Стоп! Швабра! Затея рискованная, но может сработать…Женя ощипал щетку от комков пыли. Ухватился обеими руками за древко и поднял швабру, вооружившись ею как копьем. Дело за малым - заставить спрута перебраться на нее и аккуратно отнести моллюска в туалет, где смыть потом в унитаз без лишних церемоний.Выставив швабру щеткой вперед Симонов медленно зашагал в сторону своей комнаты. Легонько толкнул дверь. Мимолетного взгляда на осьминога хватило, чтобы поколебать решимость мальчика. Стараясь унять дрожь в коленях, он сглотнул и пошел дальше.В отсутствии Жени монстр не скучал. Ополаскивая щупальца, он рисовал ими в воздухе причудливые, невидимые глазу иероглифы и завитки. Держа швабру навесу, Симонов ни с того ни с сего стал подражать движениям беспозвоночного, подбираясь к нему все ближе. Осьминог заметил это и проявил интерес к взявшейся из ниоткуда деревяшке. Словно для рукопожатия он развернул одно из щупалец. Соприкоснувшись со щеткой, спрут тут же оплел ее двумя конечностями. "Какое любопытное чудище!" - сказал себе Женя. За вторым щупальцем последовало третье. Однако те, что находились под водой, не торопились отлепляться от стенок аквариума. Похоже, настал момент истины. Симонов аккуратно потянул к себе, отходя назад. Первые секунд десять осьминог не замечал подвоха. Но когда спрут понял, что некая сила пытается выпроводить его из пресноводного саркофага, сразу усилил хватку. Женя перестал осторожничать и рванул швабру вместе с монстром в сторону, увлекая за собой весь аквариум. Одно за другим щупальца отлеплялись от стекла с брызгами во все стороны. Мальчишка боялся сделать лишнее движение, потому как любая ошибка сулила ему разбитый аквариум и тварь из морских глубин на полу. От напряжения на лбу Симонова проступила испарина. Он решил изменить тактику. Вместо того, чтобы продолжать тянуть на себя, он стал тянуть вверх. Роста не хватало, поэтому пришлось встать на цыпочки. Долго он так выдержать не мог. Но ему повезло. То ли осьминог устал раньше Жени, то ли упорство маленького Кусто одержало верх над силой морского чудища, но как бы там ни было, спрут сдался, отцепив последнее щупальце.На этом трудности не закончились. Спиной вперед Симонов направился к туалету, не сводя глаз со своего пленника. У мальчика ужасно болели руки, но он держался. Женя свернул по коридору к уборной. Осьминог выглядел на удивление смирным. Цвет его кожного покрова стал тускнеть, подстраиваясь под обстановку. С тельца, лоснящегося в дневном свете, капала вода. Когда от заветной цели его отделяло около десяти шагов, случилось непоправимое.Зазвонил телефон. От неожиданности Женя чуть не подскочил. Вздрогнул и бросил швабру на пол. Осьминог распластался по паркету. Телефон продолжал трещать, но вскоре умолк. Спруту явно не понравилось на суше, и он не нашел ничего лучше, как ползти. Моллюск, полностью дезориентированный, рывками устремился к входной двери, будто зная, что за ней обязательно найдется подходящий водоем. Женя увидел в этом шанс. Подобрав швабру, он набрался смелости перепрыгнуть через спрута, чтобы освободить ему дорогу. Насчет три. Раз. Два. Пошел! Оказавшись перед монстром, он отворил дверь и выскочил из квартиры. На этаже никого из соседей не было. Вот это везение! Но осьминог не торопился покидать родные пенаты Симонова. Стоило ему видеть лестничную клетку, как он передумал прощаться с Женей и пополз в противоположном направлении. Может у него климакофобия, боязнь ступенек? Женя выругался. Нужно менять тактику. Вместе с тем, первоначальный план еще мог себя оправдать. Вся надежда на спрута. Согласится ли он вновь подняться в воздух?Мальчик не стал долго думать. Подкладывая под щупальца щетку, он приговаривал: "Ну же, возьми!". Осьминог, по всей видимости, знал человеческий язык, иначе как объяснить тот факт, что он в точности исполнил Женину просьбу? Изгнание моллюска пошло по второму кругу. На этот раз более успешно. В уборной Женя столкнулся уже с другой трудностью. Наученный горьким опытом ползать по земле, осьминог никак не хотел отпускать швабру. Симонов тряхнул раз, другой. Тщетно. Свободной рукой мальчик взял освежитель воздуха и прыснул ароматом лаванды в глаза гернсейскому чудищу. Щупальца тут же обмякли. Спрут рухнул в бачок, вызвав у Жени неприятные ассоциации. Симонов поспешно нажал на кнопку смыва. Осьминог бросил пару своих скользких рук на ободок, но не настолько расторопно, чтобы противостоять потоку воды, уносящему в канализацию.«Фух», - облегченно вздохнул Женя, прислонившись к стене. Впрочем, рано было расслабляться. И если вода на полу высохнет, то новые рыбки сами в аквариуме не появятся.Симонов проветрил квартиру. В комнатах стоял запах моря. Затем вытащил из ящика с инструментами молоток и разбил копилку. В тельце фарфоровой свинки скрывалась внушительная по меркам ребенка сумма. Женя собирал на ролики. Однако с воплощением этой мечты он был вынужден повременить. Не мешкая, он быстро оделся и побежал в зоомагазин, рассчитывая попасть домой раньше родителей.Мальчик выскочил из подъезда и лихо помчался через двор. Миновал детскую площадку и спортивную школу. Притормозил у мусорных баков, дабы не разозлить пса. После пересек улицу с куда меньшей осторожностью, чем требовалось.Благодаря граффити, исполненному в виде разинувшей пасть барракуды, зоомагазин был виден издалека. Женя поднялся по ступенькам и прям-таки вбежал в павильон. У кассы стояла бабуля, отсчитывающая мелочь за купленный кошачий корм. Симонов окликнул продавца, тот попросил подождать. Изнывая от нетерпения, школьник поглядывал на настенные часы. Когда наступила его очередь, он протараторил названия рыбок, в скорости расплатился и поспешил домой, не проверив правильность выданной сдачи.С пакетиками рыбок на перевес Женя влетел в квартиру. Мама с папой еще не вернулись. Мальчик обстоятельно прибрался и вернул на место молоток со шваброй. Новые обитатели аквариума ничем не отличались от своих предшественников. В зоомагазине нашлись экземпляры тех же расцветок.Когда с уборкой было покончено, Симонов плюхнулся на кровать. Ноги гудели. От усталости мальчика клонило в сон. Воспротивившись этим позывам, он уселся за компьютер, с твердым намерением расквитаться с тем ужасным ящером, что досадил ему вчера.Через час пришли родители. И если Женя полагал, что ему удалось избежать родительского нагоняя, то он жестоко ошибался. Стоило Анне Михайловне пройти на кухню, как она возмущенно окликнула сына:- Ты почему не позавтракал, а?!***Разумеется, Паша не поверил в историю с осьминогом. И не мудрено, доказательств-то не было! Тем не менее, спустя пару дней или чуть больше, произошло то, что позволило Жене потребовать от друга извинений.В доме Симоновых внезапно затопило подвал. Воды набралось по колено. Случилось это рано утром. Первой забила тревогу пенсионерка Варвара Ильинична. Ее разбудил резкий гнилостный запах, исходящий из слива в ванной.Женщина вызвала ремонтную бригаду. День был на удивление солнечный. Прибывшие на место сантехники, молодцеватые мужики с жилистыми руками, спустились вниз посмотреть, в чем проблема. Не прошло и пары минут, как их звонкие голоса затихли. Раздался громкий плеск воды, а за ним крики, то ли от испуга, то ли от удивления. Жильцы скучковались у лестницы, сгорая от любопытства. Когда на первый этаж поднялся начальник бригады, его атаковали вопросами. Отмахнувшись от реплик жильцов, он сбивчиво произнес:- У меня есть две новости: хорошая и плохая.- Начни с хорошей! - буркнул кто-то.- Мы знаем причину поломки, - сказал он с ярко выраженным беспокойством.- А какая тогда плохая новость? - просипела Варвара Ильинична.- Вместо разводного ключа нам потребуется сеть, а может, гарпун.

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