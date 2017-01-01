Рогатый Бог

Тот мертвый лес покорно ждет,

Когда невинная душа в него войдет.

И лишь тогда, когда прольется кровь,

Иссохший дуб распустит листья вновь.

А.К.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Акис Просмотров: 111 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:02 by

- А вороны тут тощие… Может, действительно эти места нетронуты?Старик ловко ощипывал убитого им Ворона, пока остальная группа разводила костер и готовила ночлег.- Не единой живой души… Хотя, судя по картам, тут где-то недалеко должна быть деревня. И с чего ты по одной птице о всей местности судишь?Молодой парень в кожаном плаще кое-как запалил огонь и, усевшись около брошенных рядом топографических карт, достал флягу.- Твоя деревня находиться за этим чертовым лесом, идти полчаса максимум. Да и если бы тут что-то было, нам не пришлось бы делить эту тушку на четверых.Достав нож, старик начал потрошить птицу и делать шампура из принесенных веток.- Так почему мы не потратили эти пол часа «пешечком», чтобы заночевать хотя-бы под крышей?- Я же сказал, что эти места, ВОЗМОЖНО, нетронуты, да и лес этот не хороший. Слишком много плохого про него слышал.- Опять твои басни про «плохие места» да «нехорошие вещи»?- Не опять, а снова - это раз. Во-вторых… Сам наслушаешься таких легенд, волей-неволей поверишь. Ибо они не на пустом месте возникают… И я бы на твоем месте бы к ним прислушивался, особенно сейчас, когда такое творится…Парень отхлебнул из фляги и посмотрел вдаль, где еще двое складывали оружие шалашиком и о чем-то весело перешептывались.- Ладно, зови этих оболтусов, ужин скоро будет готов.***Когда все уселись около костра, старик снял мясо с огня и, разделив его между всеми, достал самокрутку.- Дядь Саша, а расскажи какую-нибудь историю, а то страшно в тишине есть. Да и папа не против будет, ведь ты не против?Человек лет тридцати сначала посмотрел на маленькую девочку, потом на старика.- Ладно, валяй. Но только, чтобы история была приличной… Знаем мы, какие у дяди Саши истории есть…Прикурив от огня, старик ближе подвинулся к костру и, скорчив задумчивую гримасу, начал…- Говорят, что лес, чья опушка нас милосердно приютила, стоит тут с самого основания мира. Ни природа, ни человек его не смогли тронуть, потому что у леса этого есть защитник. Существо, чья голова похожа на Лосиную морду, а шерсть на волчью испокон веков сторожит эти вековые деревья, чьи ветви раскинулись так высоко, что за ними не видно неба. Когда существо спит, этот лес впадает в спячку вместе с ним – животные прячутся в норы, растения не растут и даже залетные птицы не смеют петь во владениях уснувшего стража. И так продолжается ровно до того момента, пока в лес не зайдет молодое дитя, чтобы вновь разбудить существо и наполнить лес жизнью…- И кто же отпустит «молодое дитя» гулять по такому лесу, – с набитым ртом проговорил молодой человек.- А никто. Поэтому зверь изловчился заблудших путников приманивать… С помощью синих огоньков, он заводит своих жертв в свои чаши, ааа тааам.Девочка от страха прижалась к отцу. Старик, видя какой «фурор» произвела его история, усмехнувшись, передал самокрутку ее отцу.- Да ладно, Жень, это все сказки… Но вот и в самом деле… Слишком уж тихо тут.***- Ох уж этот «Дядя Саша» со своими историями. И так Женя воротится ночью… Ох, как в наше время растить детей? Ладно, Антон, и не через такое проходили…Антон, обняв спящую девочку вновь, уставился на звезды. Ночь была звездная, и миллионы звездочек уставились, может быть, на последних людей. И он как последний дурак лежал без сна и якобы, охраняя спящих товарищей, думал о своем... Пока незаметно для себя не провалился в сон…Ему снился этот самый лес. Синие огоньки маячили где-то вдали, и казалось – звали его. Или не его? Но он тут был один. Ни единой живой души, как сказал Сергей. Что-то внутри его тянуло подойти к огонькам, но его руку окутывал терновник, не позволяя ступить и шагу. Это тянущее чувство все нарастало, и Антон, царапая руку до крови, рвался к этим огонькам. Пока в один момент терновник не исчез, оставив на руке Антона ужасные шрамы. От неожиданной свободы, Антон провалился под землю и резко открыл глаза.- Это был лишь сон. Просто страшный сон, навеянный страшной историей. Надеюсь, он не передался Жене… А где Женя?Антон вскочил. Жени рядом не было. Ее вещи были на месте и, заподозрив худшее, он закричал, как никогда в жизни… От его криков проснулись другие.- Что ты разорался?- ЖЕНЯ ПРОПАЛА! И Я ДАЖЕ ЗНАЮ КУДА!!Старик тяжело вздохнул и снова лег спать. Сергей последовал его примеру.- ДА ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, СВОЛОЧИ?!- Успокойся, папаша, можешь уже забыть про дочь… Да и желания так глупо умирать у нас нету, верно, Сереж? Я же говорил, не хороший этот лес, и раз дочурка твоя в него пошла… Значит, и правда, не стоит в него ходить…- ДА ПОШЛИ ВЫ.Антон достал фонарь и выдернув из «шалашика» ружье, умчался в лес.***- Прав был старый пень, когда говорил про лес.Антон судорожно водил фонарем по стволам деревьев, пытаясь найти хоть какие-то следы своей дочери. Ничего… Как вдруг свет фонаря остановился перед мордой воскоподобного существа, по размерам напоминавшего медведя. Тварь не моргая уставилась на Антона. Глухо зарычав, она направилась к Антону, как вдруг раздался выстрел и существо рухнуло на землю.- ЧЕГО ТЫ СТОИШЬ, ИХ ТУТ ЦЕЛАЯ СТАЯ!Тяжело дыша, Сергей и Дядя Саша бежали к Антону.- Смотрите у кого совесть проснулась… Сволочи…- Не ради вас лагерь покинули… Ладно, потом отношения выясним, их слишком много.Раздался оглушительный вой и топот сотен лап. Началась погоня…***Первым сдался Дядя Саша. Споткнувшись, его поглотил живой поток из Серых спин. Стрелять было бесполезно и неудобно, поэтому, швырнув оружие, Сергей и Антон ринулись вглубь леса. Свет фонаря кое-как освещал непроглядную тьму. Следующая жертвы стаи стал Сергей. Одна из тварей накинулась на него и повалила на землю, обрекла его на смерть. Антон, увидев, какСергея поглотило стадо, резко остановился.- Нет, хватит… Устал бороться… хватит… Не хочу жить… хватит.И, закрыв глаза, он отдался на растерзание живому потоку.- Папочка, проснись. Не хорошо встречать Хозяина леса закрытыми глазами.Антон с трудом поднял веки. Он, дядя Саша и Сергей висели на деревьях, пока трупного цвета Женя, в порванном грязном саване, гладила одного из стаи.- Не обижайся на него, Пап, он не хотел никого обижать… Просто он не может без хозяйки, и я с радостью согласилась. Видишь,теперь какая я красивая?Она оставила пса и подошла к отцу. Антон с ужасом взглянул на свою дочь. От его дочурки ничего не осталось… Это был бескровный, худощавый труп.- Пап, ты не рад меня видеть? А собачки сказали, что ты так стремился меня найти… Они обычно не врут, но мне кажется, ты не рад меня видеть? Хозяин очень расстроится, узнав про это, ведь я очень долго уговаривала его, чтобы он позволил тебе остаться, а вот и он.Из ниоткуда появилось нечто, что смахивало на человека. Все, как и говорил старик. Лосиный череп с пылающими синим огнем глазами, был прикреплен к нечто, напоминавшем туловище, слепленное из шерсти, веток и мяса. Это существо уселось рядом с Женей.- Это? Это дядя Саша, у него очень интересные истории, и он мастерски готовит птичек.Существо подняло руку, и дерево, на котором висел потерявший сознание дядя Саша, вылезло из земли и подошло к существу. Вдруг из груди еще живого Дяди Саши вылез ворон, который, проламывая ребра и разрывая внутренности, искал путь к свободе. Вырвавшись из «клетки», птица уселась на плечо существу. Дерево, перебирая корнями, пошло прочь.Следующим был Сергей. Взглянув на него, существо издала звук, напоминавший волчий вой- Это Сережа, он, конечно, зазнайка, но честный. А собачки обычно не врут.Ветки, проткнувшие Сергея, отсохли и свалили его тушу на землю. Ее тут же унесла тварь, которая гладила Женя.- А папа никого не обижал. Он может причинить вред только себе… Ладно тебе, не огорчайся, я знаю, что делать.Женя что-то шепнуло на ушко Существу, и оно закивала.***-Пусть останется с тобой, поцелуй прощальный мой, от тебя я ухожу и теперь тебе скажу:- Не ошиблась ты в одном… Жизнь моя была лишь сном…Антон безумно засмеялся, сжимая в руках «Волчьи Ягоды».- «Он может причинить вред только себе» … «Пусть сам умрет, тебе такие лоскутики не нужны» … «Все равно он уже давно мертв, а ты живешь его жизнью, мой рогатый бог».

Ключевые слова: Лес вороны сон погоня авторская история

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