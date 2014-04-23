Что делать, если вас изгоняют из одержимого?

Летяга Просмотров: 371 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 14:23 by

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Цель статьи – отнюдь не полное и разностороннее исследование, а лишь краткая инструкция на случай, если такое с вами случилось, а у вас недостает опыта, умения или знаний, чтобы последовательно и эффективно противодействовать экзорцизму.Вообще говоря, если у вас имеется и то, и другое, и третье, то экзорцизм ничем вам не грозит, и более того, вряд ли будет начат в отношении вас. Обычно эта беда случается с неосторожной и самонадеянной молодежью, не уделяющей должного внимания образованию, тренировкам и технике безопасности.Тем не менее, несмотря на мое осуждение неосторожного поведения, приводящего к неприятным последствиям, я учитываю, что подобное поведение как имело место в прошлом, так и имеет и поныне, и бороться с ним можно долго и безрезультатно, так как неосторожность и самонадеянность были и остаются свойствами молодого возраста, и считаю своим долгом написать памятку, которая, хоть и не сможет предотвратить неприятные последствия неумного поведения, но позволит не паниковать и с большей вероятностью избежать беды, если уж вам случилось оказаться в ситуации экзорцизма, производимого в отношении вас.Прежде всего, следует понимать, что правильно произведенное одержание, с предварительной подготовкой, тщательным выбором носителя и технично исполненное, не вызывает никаких подозрений ни у одержимого, ни у его окружения. Подозрение в одержимости возникает лишь когда имели место ошибки, приведшие к неадекватному поведению или мироощущению одержимого.В первую очередь это пренебрежение изучением среды обитания одержимого. Если уж вы решились на активное одержание, независимо от того, какие цели вы преследуете – деловые, познавательные, развлекательные, или какие-либо еще, то следует позаботиться о том, чтобы мироощущение и поведение носителя соответствовало его картине мира и ожиданиям окружающих в достаточной мере, чтобы не вызывать подозрений. Поэтому, прежде, чем производить активное одержание, имеет смысл несколько раз осуществить пассивное одержание и понаблюдать, изучить привычную носителю обстановку, а при активном одержании на первое время сказаться больным, чтобы неточности и помарки не так бросались в глаза, и чтобы дать вам возможность привыкнуть к одержимому и его миру.Во вторую очередь, это выбор случайного, несовместимого с вами по каким-либо критическим параметрам носителя. Мне такое поведение кажется совершенно безответственным, особенно учитывая, что в любой спиритической лаборатории вам за скромную плату сделают анализ на совместимость.В третью очередь это технические ошибки, приведшие к дефектам контроля.И я даже не буду рассматривать как отдельную категорию отвратительные случаи, когда подростки из хулиганских побуждений изображают некачественное одержание специально, чтобы поглумиться над экзорцистами.В любом случае, если вы обнаружили, что одержание произведено недостаточно успешно, не следует пытаться исправить упущения «на лету», а следует немедленно покинуть одержимого, проанализировать упущения и при необходимости повторить с учетом выводов из анализа. Ну, или же не повторять, если исправить недочеты не представляется возможным. Даже если отказ от одержания приводит к каким-либо потерям с вашей стороны, упрямство может вам обойтись куда дороже. Однако, если вы по каким-то причинам дотянули ситуацию до экзорцизма, то вам будет полезно ознакомиться с моими рекомендациями.Качественно выполненный экзорцизм, вопреки расхожему мнению, вовсе не такая безобидная вещь, как кажется некоторым. Другое дело, что встречается он достаточно редко, однако пренебрегать этой опасностью не стоит. Дело в том, что такой экзорцизм – это не изгнание вас из одержимого, что совершенно бессмысленно (никто не мешает вам вернуться обратно в более удобное время), но, напротив, блокирование выхода одновременно с блокированием доступа к носителю. Вы рискуете оказаться инкапсулированным в глубинах личности-носителя, лишенным доступа и к афферентным и к эфферентным системам, в темноте и неподвижности, и освободит вас лишь следующая реинкарнация носителя.Разумеется, религиозные деятели, исполняющие забавные мистические ритуалы, вам в этом смысле не опасны. Опасный для вас экзорцизм состоит из трех компонентов:1. Лекарственные вещества, усиливающие активность личности-носителя, и не влияющие на одержателя.2. Воздействие на тело-носитель, приводящее к ослаблению концентрации одержателя (шум, боль, дезориентация).3. Инструктирование личности-носителя об усилиях, способных подавить личность одержателя.В сумме эта процедура может помешать одержателю покинуть одержимого, что в сочетании с подавлением одержателя одержимым приведет к печальному результату, о котором я говорил выше. Тем не менее, процедура экзорцизма никогда не начинается внезапно, поэтому, если вы распознали ее, у вас обычно остается некоторое время, чтобы успеть ускользнуть. Не теряйте этого времени, бегите.Во время Войны Меча и Жезла в борьбе за контроль личности и тела Наудиана Сурового были предприняты 184 попытки одержания его добровольцами, однако из-за высокого мастерства экзорцистов, постоянно дежуривших при нем, уникальных свойств личности Наудиана, исключавших надежную совместимость с практически любым одержателем, и его огромными упорством и выносливостью, все эти попытки потерпели неудачу. Почти все добровольцы оказались инкапсулированы, лишь пятерым удалось вовремя покинуть личность Наудиана. В память о героях на площади Сумми в Эртоне установлен монумент.Гораздо чаще встречаются более легкие случаи, когда в результате некачественного одержания одержимый оказывается в ситуации ограниченной свободы, окруженной священниками или психиатрами. Если первые всего лишь назойливы, то вторые могут лишить одержимого свободы (без которой одержание обычно лишается всякой ценности) и привести его в состояние, непригодное для использования одержателем.В любом случае понимайте, что экзорцизм не прекращается, пока есть симптомы некачественного одержания. Не паникуйте: если над одержимым не производят «правильного» экзорцизма, упомянутого выше, вам ничто не угрожает. Если вы поддаетесь эмоциям, пусть даже по серьезным поводам – упущенная выгода, нарушенные планы, репутационные потери, то вы теряете необходимую для контроля одержимого концентрацию. Ни у кого не может не быть неудач вообще, вполне нормально, что время от времени вы можете встретиться с ситуацией, с которой не можете справиться. Следует, учитывая эту возможность, использовать предоставленное время, чтобы устранить ошибки одержания, если это возможно.Одна из крупнейших сделок Брюэн Холтс была сорвана именно потому, что представитель фирмы, выполнивший одержание в порядке командировки, оказался неспособен контролировать носитель, но, поскольку хотел сохранить репутацию надежного сотрудника, вместо того, чтобы прервать командировку, продолжал усилия, в результате чего носитель был помещен в изоляцию и не смог быть использован на переговорах ни этим представителем, ни другими.Паника чревата еще и возможностью подавления вас личностью носителя, одержимым. Такие случаи встречаются достаточно редко, но оказаться под контролем одержимого – весьма неприятная ситуация, хотя и легко устраняется специалистами. Концентрация всегда остается залогом вашей безопасности.Бюджет города Герви-Олом однажды потерял огромную сумму в результате многочасового затора, вызванного одержателем, попавшим под контроль одержимого. Несмотря на своевременный вызов специалистов, они долгое время не могли добраться до виновника инцидента именно в результате этого затора.Обычно, если контроль нарушен настолько, что борьба личности-носителя вызывает припадки, ошибки одержания устранимы только в том случае, если у вас есть возможность подавить личность носителя. Подавление, однако, достаточно часто приводит к повреждению личности носителя, что считается дурным тоном и весьма неудобно, так как лишает вас возможности пользоваться его знаниями и опытом и создает затруднения в адаптации. Тем не менее, если цель одержания достаточно важна, можете попытаться. Обычно считается, что, если вы не смогли полностью подчинить личность одержимого за 72 часа, то следует отказаться от дальнейших усилий.В том случае, если у вас имеется конкретная цель, а экзорцист стремится вступить с вами в контакт, имеет смысл на этот контакт пойти. Когда ваша цель достижима силами окружающих, не противоречит местным законнности и традициям, бывает возможно достигнуть соглашения. Однако отнюдь не все экзорцисты бывают столь разумны и просвещенны, чтобы идти на переговоры.Известный предприниматель Корд Пори рассказывал, что в молодости отправился в командировку на два месяца со сложным заданием. Однако одержание было некачественным, он попал в руки экзорцисту, который поинтересовался целями Корда. Корд изложил свои планы и пообещал покинуть одержимого, как только они будут выполнены. В результате программа командировки была выполнена за четыре дня практически без усилий со стороны Корда.Сложнее бывает, если из-за некачественного одержания одержимый имеет нарушения поведения. Если при кратковременном одержании ими можно пренебречь, то при долговременном, например, в случае длительной командировки, ваши планы могут оказаться сорваны. В этом случае имеет смысл симулировать изгнание вас из одержимого всякий раз, когда от вас этого добиваются, стремясь в дальнейшем не допускать аналогичных оплошностей. Тем не менее, если подобное случается слишком часто, а ваши планы связаны с взаимодействием одержимого с окружающими и исключают отказ от одержания, вас может ожидать неуспех. Еще раз – всегда без паники, без суеты, действуйте спокойно и последовательно.Вообще надо понимать, что незнание местных обычаев и законов может привести к весьма большому числу недоразумений, и, если у вас есть конкретная цель, а знакомство с обстановкой недостаточное, разумно ограничить всю остальную активность.В любом случае экзорцисты обычно не имеют реальной власти и твердой репутации, поэтому, до тех пор, пока вы не привлекли внимания служб охраны порядка или наоборот, местной преступности, у вас хорошие шансы на достижение ваших целей.Резюмируя, могу свести мои советы к трем:Всегда будьте готовы отказаться от ваших планов в отношении одержания.Следите за тем, чтобы не оказаться в ситуации «правильного» экзорцизма.Всегда сохраняйте концентрацию.Автор: swammerdam