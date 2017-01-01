Странный парень, встреченный в грозу

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:28

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Фунаки в отчаянии поглядел на дорогу. Начинался порывистый ветер, и Фунаки в очередной раз пожалел, что час назад не послушался пожилого отца и отправился от него домой как раз перед началом этого урагана. Ведь если бы он послушался отца и остался бы на ночь у него, то, наверное, не заблудился бы, так как по этой дороге он ехал впервые. А раньше он ездил к отцу и обратно другой дорогой, более длинной, но хорошо знакомой.Раздался оглушительный удар грома, и сверкнула молния. Буквально за десять минут под потоками хлынувшего ливня дорога через просеку превратилась в жидкое месиво из грязи, глины и песка. К тому же с неба посыпался град размером с перепелиное яйцо, забарабанив по стенкам, крыше и стёклам его «хаммера».«Ладно, чего уж там, у меня же внедорожник. Проеду как-нибудь» — решил Фунаки и прибавил скорость. «Хаммер» послушно набрал необходимый темп.Вдруг фары выхватили из темноты идущего по дороге парня. Он сразу показался Фунаки каким-то странным. Шёл по грязи так, точно там была сухая дорога, не увязая в жидком месиве. Одет был парень в кожаную косуху и джинсы, а на ногах у него были зашнурованные ботинки. Лица парня Фунаки не увидел, так как парень был к нему спиной, и на голову ему был накинут капюшон. Самым странным Фунаки показалось то, что парень не обращал внимания на бурю с градом. И град, и ливень отскакивали, даже не достигнув его, точно парень был защищён невидимым барьером. Фунаки попытался окликнуть незнакомца, но юноша на него не реагировал. И даже не оглянулся на него.Фунаки немного опустил стекло рядом с собой и крикнул парню:— Эй, парень! Ты потерялся? Что ты здесь делаешь в такую ночь?Юноша оглянулся, затем повернулся лицом к машине и остановился. Затем скинул с головы капюшон. У него оказались чёрные растрёпанные волосы и карие глаза. Само лицо оказалось бледным, как полотно. Такими же бледными оказались и руки, когда он вынул их из карманов.Подойдя к машине, парень спросил:— А что здесь делаете Вы? Вы потерялись?Голос у него был явно не юношеский, и в нём прослушивалось рычание. Совершенно растерявшись, Фунаки промолчал, так как такое он видел в первый раз.— Поезжайте точно за мной, — сказал незнакомец и пошёл вперёд по дороге.Фунаки медленно поехал следом. Он уже изрядно замёрз, так как обогрев в его машине был сломан, и он в последнее время был часто занят и никак не мог выкроить время, чтоб съездить в ремонтную мастерскую. И поэтому сейчас в машине было холодно.Примерно через час парень снова подошёл к машине и спросил:— Вы там живой? Держитесь, скоро уже поворот. Левая дорога ведёт в город, а правая – в лес.Парень оказался прав. Минут через десять дорога разделилась на две – левую и правую. Слева вдали виднелись в темноте огни ночного города. Юноша повернул налево, и Фунаки последовал его примеру. Несколько раз он опускал стекло и предлагал парню сесть в машину, но тот почему-то отказывался и продолжал идти под ливнем и градом.Примерно через сорок минут Фунаки въехал в город, а ещё минут через двадцать он уже сидел за столом и отогревался чашкой горячего чая, который приготовила ему жена. Когда он рассказал ей про странного парня, жена заплакала и сказала, что у неё был сын от первого брака, и она до этого дня ничего не рассказывала про это, так как было слишком больно вспоминать. Мальчик рос без отца, так как тот бросил её с шестимесячным ребёнком. Когда сыну было семнадцать лет, три года назад он на том самом участке дороги разбился на мотоцикле, налетев в темноте на корягу. Спасти его не успели. И после нового брака жена целых три года ничего не говорила Фунаки про это, старалась забыть. А теперь узнала его по описанию Фунаки.Успокоив жену, Фунаки предложил ей съездить на могилу юноши. Жена согласилась, и на следующий день они вместе поехали на кладбище. Жена начала убираться на могиле, а Фунаки подошёл к памятнику, чтобы поправить покосившиеся венки. Подняв глаза, он взглянул на фото на памятнике. С фотографии на него смотрел тот самый юноша, что прошлой ночью помог ему выбраться на знакомую дорогу и добраться до города.

Ключевые слова: Ливень грязь незнакомец мальчик жена призрак

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