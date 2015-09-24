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Истории из жизни

Как я провел лето

Мне десять лет, лето в полном разгаре. Домик моей бабушки на берегу озера. Там у воды стояла заброшенная мельница моего прадеда. Тогда в детстве озеро и заброшенная мельница для нас, ребятишек, были самым излюбленным местом.
Все деревенские дороги и дорожки были посыпаны бело-желтым песком. Я бегал (да и не только я) босиком по песочным дорожкам. Ближе к полудню песочные дорожки нагревались и обжигали ноги, наверное, поэтому все мы бегали припрыгивая.

Бегу. Нет, несусь. По песочной тропке к озеру, ступни жжёт, подскакиваю. "Вот еще несколько метров и сигану в прохладную воду", - думаю я.
Прыг-скок, плюх. Правая босая нога проваливается в холодную сметанообразную жижу, а левая еще остается согнутой, как в этот момент я оказываюсь высоко от земли. Продолжаю припрыгивать, а ноги не слушаются, поскольку под ними нет твердой поверхности. Смотрю под ноги, а там вместо песочной дорожки грязь, муть. Все плывет, не разобрать. Поднимаю голову - ветви ивы качаются, задевают небо, и от них расходятся водяные круги, проплывает рыбка. Все в глазах поплыло, закружилось. Я зажмурился, и сознание отключилось.

Вода? Журчание воды. Это первое, что я услышал. Все тело словно скованно, я не могу пошевелиться. Веки болят от напряжения, я открываю глаза. Меня окружают толстые стебли кувшинок, которые тянутся высоко к небу, мои руки и ноги сплетены мохнатыми прутиками, я словно кокон гусениц, что висели на малине в огороде бабушки. Мне очень страшно, я ничего не понимаю. Что случилось? И где я? Я хочу домой, мне страшно! И очень тяжело дышать.
Я был ребенком не особо плаксивым, но тут я расплакался. Где-то за спиной послышалось бульканье, хлюпанье воды. Поднялась муть, ничего не видно, а мгновением позже стало кристально чисто. В этой кристальной чистоте передо мной верхом на рыбе сидит толстячок-мужичок. Лицо жабообразное, кожа от серовато-желтого цвета до темно-зеленого, покрытая пузырьками. Его косматые волосы серого цвета все переплетены водорослями, а в зеленой бороде копошатся мальки. Выскочили мальки из бороды, он забулькал и забормотал:
- Давненько я тебя дожидаюсь! Никифор уж как пятьдесят лет назад обещал сына отдать на службу.
И тут я вспомнил, как моя бабушка Марья Никифоровна учила, что от нечистой силы маты русские помогают. Я, десятилетний мальчонка, давай загибать на него пятиэтажные маты, а у самого сердце выскакивает, зажмурился и крою дальше.

Очнулся, лежу в камышах. Птички поют, солнышко печет, а весь в иле, словно валялся в грязи. На животе и ногах кровяные подтеки, пиявки висят. Открыл рот, чтобы заорать, а рот набит водорослями с грязью вперемешку. Как дал деру домой.
Бабушка, как увидала меня, чуть сума не сошла. Два часа пиявок снимала, присосались крепко, двадцать штук насчитали. На озеро больше меня не отпускала, да и у меня больше желания тогда бегать не было. Через месяц уехал в город.
По прошествии времени стало казаться, что все словно во сне случилось. Родители смеялись, говорили: «Вот, голову напекло, панаму надо надевать».
Вот так я провел последнее лето в деревне у бабушки.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11 by vasilina_apelsinaПросмотров: 1 046Комментарии: 11
+21

Ключевые слова: Водяной озеро мельница вода пиявки ил авторская история

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Комментарии

#1 написал: Минди
Сегодня, 13:23
+4
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 408
Я первая! Супер история! Видать мельник Никифор посулил водяному сына, да не отдал! Сразу вспоминается- "Должооок!!" Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 13:28
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 210
Припомнилась сказка Садко ))) Или как царь сына своего сулил - того чего дома не знает морскому царю ))) Плюс .
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: Maxim80
Сегодня, 13:56
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
В"Варваре красе длинной косе" похожий сюжетец...-ток там уже походу вся царева семейка вместе со свитой на "кислоте" плотно сидела...+
Зарегистрирован: 14.04.2017
#4 написал: Santussa
Сегодня, 14:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 74
Спасибо за историю) И как обычно, ребенку никто не поверил.
Зарегистрирован: 13.01.2015
#5 написал: Karl Georglin
Сегодня, 14:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 200
А мухоморчиками малец не побаловался случайно? Сказку конечно ему читали про водяных и отдачу сынов им в рабство, вот и почудилось. На рыбе мужичок сиделsmile
Зарегистрирован: 25.10.2016
#6 написал: Крысолов
Сегодня, 15:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 656
Автор, спасибо вам за вашу историю! Пожалуйста, простите, но страшно не было. Поэтому МИНУС. Удачи вам!
И да, не очень верится.
Зарегистрирован: 6.08.2013
  
#7 написал: Talisha
Сегодня, 16:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (682|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 689
"Не нужен мне такой матершинник" - подумал мужичок и выкинул мальчонку на берег. А мне мультик вспомнился "Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королеееееем..." и русалка верхом на рыбине. А это, в рассказе, видать, папка её, сам царь морской:)
А отчество мальчика не Никифорович?:)Тогда всё на свои места становится:) +
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:23
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1843|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 270
А пиявок йодиком снимать положено. Это так, инфа для тех кто не знает, пригодиться может в жизни. История понравилась, плюс естесно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#9 написал: holsten
Сегодня, 17:45
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 483
Напекло головушку!:)
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#10 написал: ПинкиПай
Сегодня, 18:04
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Комментариев: 191
Ой, вспомнился любимый фильм из детства "Варвара-краса, длинная коса". Как чудо-юдо болотное палец свой скрюченный из воды высовывало и приговаривало "должоооок", требуя отдать ему в услужение молодого королевича! За историю плюс!
Зарегистрирован: 9.08.2012
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 18:56
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Репутация: (125|0)
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Комментариев: 590
Ну, похоже многие на этих добрых сказках выросли)))) выр-выв-выр) история суперская, плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
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