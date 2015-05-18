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Истории из жизни

Подброшенная фотография

Мы опять переехали, до сих пор мотаемся по съёмному жилью. Накопить на своё всё никак не получается. Муж и я выросли в своих домах, и именно поэтому мы не приемлем квартиру, поэтому в очередной раз нашли симпатичный частный дом.

Наверно, у каждого дома, особенно старого, есть своя жизнь и история, окутанная тайной и неведением. В общем, всё начиналось как всегда — приятные хлопоты, переезд на новое место, обустройство семейного гнёздышка и всё в этом роде.
Заехали мы туда поздней серой осенью 2016-го года и сразу почувствовали, что у дома как будто есть свои глаза, свои странные звуки. По ночам первое время особо ничего не происходило, но где-то через месяц стали с мужем замечать некоторые странности.

Придя с работы, на крыльце нашли несколько советских монеток, странно, конечно, но внимания этому мы особого не придали. В эту же неделю по ночам начали скрипеть половицы, и как будто кто-то тихо скрёбся когтями в окно. Позже списали скрипы на мышей, а скрежет на дуб, который по ночам стучал по окнам и стене. В принципе всё было нормально, и всё же что-то настораживало в этом доме. Одна в нём я себя чувствовала не совсем уютно. Как-то раз возле калитки я увидела кучу рыбьих голов. Подумала: наверно, собаки притащили.

Шло время, вот уже осень сменилась зимой. Наступила рождественская ночь, муж принёс из кладовки спиритическую доску, не знаю уж, где он её откопал. Я вообще трусиха и боюсь таких вещей, но тут интерес взял верх. Сели. Зажгли свечи, положили блюдечко со стрелочкой и стали задавать вопросы.
Сначала всё было тихо, никаких движений, но спустя некоторое время блюдце резко дёрнулось в сторону с огромной силой и стало писать полную околесицу. Из всего мы поняли: «Родственник, живу». И эти слова довольно часто повторялись. Испугавшись, мы быстренько свернули это дело. И долго не спали от неприятных шорохов и скрежетания.

После этого сеанса звуков в доме стало больше. По ночам гремела посуда на кухне, просыпались мы ночью от холода, так как дверь на веранду сама собой открывалась. Терпеть это было жутко и очень неприятно. Поэтому мы пригласили батюшку для освящения помещения. И как ни странно, это помогло. Мы и думать забыли обо всём об этом.

Вот уже и Пасха на носу. В Страстную Пятницу мы с мужем были дома. Общий выходной дома с чаем и душистыми плюшками. К вечеру мы вышли на крылечко подышать свежим воздухом. На крыльце мы увидели белую картонку, аккуратно завёрнутую в трубочку и свёрнутую вдвое. Муж поднял и развернул её.

Мое сердце предательски забилось куда-то вниз, а ноги стали свинцово-тяжёлыми. То, что было изображено на старой чёрно-белой фотографии, не передать. Наш съёмный дом. Только более молодой. Алтарь. Фотография с чёрной лентой, лампада, венок и гроб! В гробу в чёрном костюме лежит молодой и сильно изуродованный мужчина. Рот разорван, как у Гуинплена, уродливо зашит чёрными нитками, огромное пулевое ранение на лбу. И две женщины, сидящие в платках с отвёрнутыми от объектива лицами.

Всё это повергало в дикий животный страх и ужас. В голове крутится один вопрос: «Откуда это тут взялось?». Кому в голову могла прийти такая дурацкая шутка? Или это дом? Вопросов очень много, и осадок на душе в виде страха. У мужа на тот момент были такие же эмоции. Это было видно по его глазам. Когда мы немного пришли в себя от потрясения, муж сразу же сжёг снимок, который никак не хотел гореть. Пришлось вылить немало средства для розжига.

Вот прошло уже несколько дней, а я всё не могу прийти в себя. Может, кто-нибудь здесь посоветует мне, что делать дальше? Съезжать или смотреть в глаза своему страху? И как вообще такое может быть?
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:31
Сегодня, 03:31 by CoverПросмотров: 523Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Дом фотография испуг мужчина мертвец

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:23
+1
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Комментариев: 1 688
Кому-то из живущих не по душе, что в доме этом живут эти люди. Возможно, это дальние родственники хозяев дома или хорошие друзья... Выживают из дома
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 10:07
+2
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Публикаций: 12
Комментариев: 206
Я вижу в этой истории два события. Одно похоже на неупокоенную душу. Причины неупокоенности могут быть разные - одна из возможных отомщение тем, кто подверг насильственной смерти человека. Возможно это был муж или сын, прошлых хозяев. Одну из ошибок которую вы совершили - вы баловались спиритизмом. А это чревато - нарушили равновесие и открылся портал. Именно после этого дух стал сильнее проявлять себя. Батюшка своими молитвами лишь на время его успокоил.
Второе событие - могу лишь предположить. Возможно когда-то была за этот дом тяжба касательно наследства. Монеты на пороге, рыбьи головы - больше похоже на ритуальную порчу скорее даже не вам, а хозяевам. Цель - чтобы в этом доме скандалы были - и люди не уживались, ну и соответственно чтобы дохода от сдачи дома не было. Ну а фотографию подкинули - для того чтобы вас напугать.
Произошедшее можете узнать у соседей - как правило они в таких случаях не молчат. Но и даже если скажут - оно вам нужно искать знающего человека что-бы боролся за чужую недвижимость и чужих людей? - это не ваши разборки.
Решать вам - жить в таком доме или оставаться. Если остаться то может вылиться в какую-то нехорошую историю. Лучше найти дом без истории.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: WhiteWind
Сегодня, 10:57
0
Онлайн
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Репутация: (47|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 148
Согласна с предыдущим оратором
Спиритизмом занимался автор вообще зря
Думаю, они по неопытности не закрыли портал и понеслось
А фото могли и подкинуть
Зарегистрирован: 10.01.2016
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