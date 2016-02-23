BestiaЭто именно история из жизни, не более.
В свое время довелось мне побывать на Березовых островах Финского залива. Сначала ездила как начальник небольшой экспедиции, потом возила студентов на летнюю практику. Места изумительной красоты, и когда научные досуги подошли к концу, старалась всеми правдами и неправдами попасть туда осенью, в сентябре. В сентябре – это потому, что грибы и народу поменьше. Нет, грех жаловаться, в тех местах и летом не особенно людно, но хотелось еще большего уединения: проработав длительное время на «ниве» высшего образования я изрядно «потрепала» нервы и утратила значительную долю долготерпения.
Той осенью удалось приехать на Западный Березовый остров, где располагалась учебно-береговая база академии имени С. О. Макарова. База созидалась не на пустом месте: когда-то на берегу была небольшая финская деревня, и старожилы уверяли, что несколько приземистых деревянных домов остались от бывших хозяев. Казармы для курсантов, столовая, сарай кастелянши и другие «административные» строения ненавязчиво «окаймляли» поляну близ берега, а щитовые дома для сотрудников и отдыхающих были живописно разбросаны в сосняке.
Дом, где меня поселили, состоял из четырех комнат и общей кухни с дровяной плитой. Но мне повезло, в мой приезд там никого не было, и я несколько дней жила одна, наслаждаясь всем сущим. Однако счастье не может длиться долго, въехала ко мне шумная семейка: пожилая чета и куча родственников с ними.
В один из последних дней пребывания на острове и случилось то, чему, как сказал один поэт: «Есть причина, но нет объяснения».
Просыпалась я всегда рано и в то утро, открыв глаза, лежала и смотрела в окно. Светало, глянула на часы – почти семь. Было очень тихо, так тихо, как только может быть, когда живешь в лесу.
Обстановка в комнате самая что ни на есть спартанская: кровать, стол, стул и тумбочка. Стол стоял у окна, рядом рюкзак «Ермак», а на полу валялся, простите, небрежно брошенный полиэтиленовый мешок.
Вдруг в абсолютной тишине раздался очень явственно топоток какого-то животного. Кто-то, судя по шажкам, размером с кошку или небольшую собаку, протопал по полу, а затем, шурша полиэтиленом, по моему мешку.
Привстав на кровати я, конечно же, посмотрела, кто меня с утра раннего посетил – никого, пусто. Оно и понятно – животных ни я, ни семейка с собой не привезли, полевки в дом не заходили. Всегда оставляли припасы, где придется, покушений на еду не случалось.
Забавно конечно, но долго размышлять не стала, собралась и ушла в лес. Год на грибы был очень урожайным: погуляв всего ничего, я вернулась с непосильной ношей, сплошь состоящей из боровиков.
Соседей не было, потому со спокойной душой сварила кофе и расположилась на столике у дома чистить свой «улов». Через час я поняла, что жадность – это плохо, так как гора грибов на столе почти не уменьшилась. Так и сидела, пока не вернулась пожилая пара и присоединилась ко мне. Завязался обычный, ничего не значащий разговор – где ходили, что собрали, что видели. Наконец соседка, тяжело вздохнув, сообщила: «Ох, я сегодня думала, что смерть моя пришла». В ответ на мой немой вопрос пояснила, что утром сквозь наружную стену дома влетело к ней неведомое крылатое существо размером примерно с кошку, просвистело через комнату и исчезло в противоположной стене, той самой, за которой проживала я. «Около семи утра?» - спрашиваю, ответ был: «Да».
Я мало кому рассказывала об этом, и мне, конечно же, не верили. И действительно, сложно поверить в «призрак летающей кошки» или что-либо иное, являющееся мирным жителям под утро, не иначе, как из четвертого измерения.
Может быть, ваша реакция будет иной, читатель?
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:56
Сегодня, 03:56 by Avis raraПросмотров: 508Комментарии: 6
Ключевые слова: Березовые острова залив существо соседи грибы авторская история