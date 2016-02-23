Bestia

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:56

Avis rara Просмотров: 508 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 03:56 by

Это именно история из жизни, не более.В свое время довелось мне побывать на Березовых островах Финского залива. Сначала ездила как начальник небольшой экспедиции, потом возила студентов на летнюю практику. Места изумительной красоты, и когда научные досуги подошли к концу, старалась всеми правдами и неправдами попасть туда осенью, в сентябре. В сентябре – это потому, что грибы и народу поменьше. Нет, грех жаловаться, в тех местах и летом не особенно людно, но хотелось еще большего уединения: проработав длительное время на «ниве» высшего образования я изрядно «потрепала» нервы и утратила значительную долю долготерпения.Той осенью удалось приехать на Западный Березовый остров, где располагалась учебно-береговая база академии имени С. О. Макарова. База созидалась не на пустом месте: когда-то на берегу была небольшая финская деревня, и старожилы уверяли, что несколько приземистых деревянных домов остались от бывших хозяев. Казармы для курсантов, столовая, сарай кастелянши и другие «административные» строения ненавязчиво «окаймляли» поляну близ берега, а щитовые дома для сотрудников и отдыхающих были живописно разбросаны в сосняке.Дом, где меня поселили, состоял из четырех комнат и общей кухни с дровяной плитой. Но мне повезло, в мой приезд там никого не было, и я несколько дней жила одна, наслаждаясь всем сущим. Однако счастье не может длиться долго, въехала ко мне шумная семейка: пожилая чета и куча родственников с ними.В один из последних дней пребывания на острове и случилось то, чему, как сказал один поэт: «Есть причина, но нет объяснения».Просыпалась я всегда рано и в то утро, открыв глаза, лежала и смотрела в окно. Светало, глянула на часы – почти семь. Было очень тихо, так тихо, как только может быть, когда живешь в лесу.Обстановка в комнате самая что ни на есть спартанская: кровать, стол, стул и тумбочка. Стол стоял у окна, рядом рюкзак «Ермак», а на полу валялся, простите, небрежно брошенный полиэтиленовый мешок.Вдруг в абсолютной тишине раздался очень явственно топоток какого-то животного. Кто-то, судя по шажкам, размером с кошку или небольшую собаку, протопал по полу, а затем, шурша полиэтиленом, по моему мешку.Привстав на кровати я, конечно же, посмотрела, кто меня с утра раннего посетил – никого, пусто. Оно и понятно – животных ни я, ни семейка с собой не привезли, полевки в дом не заходили. Всегда оставляли припасы, где придется, покушений на еду не случалось.Забавно конечно, но долго размышлять не стала, собралась и ушла в лес. Год на грибы был очень урожайным: погуляв всего ничего, я вернулась с непосильной ношей, сплошь состоящей из боровиков.Соседей не было, потому со спокойной душой сварила кофе и расположилась на столике у дома чистить свой «улов». Через час я поняла, что жадность – это плохо, так как гора грибов на столе почти не уменьшилась. Так и сидела, пока не вернулась пожилая пара и присоединилась ко мне. Завязался обычный, ничего не значащий разговор – где ходили, что собрали, что видели. Наконец соседка, тяжело вздохнув, сообщила: «Ох, я сегодня думала, что смерть моя пришла». В ответ на мой немой вопрос пояснила, что утром сквозь наружную стену дома влетело к ней неведомое крылатое существо размером примерно с кошку, просвистело через комнату и исчезло в противоположной стене, той самой, за которой проживала я. «Около семи утра?» - спрашиваю, ответ был: «Да».Я мало кому рассказывала об этом, и мне, конечно же, не верили. И действительно, сложно поверить в «призрак летающей кошки» или что-либо иное, являющееся мирным жителям под утро, не иначе, как из четвертого измерения.Может быть, ваша реакция будет иной, читатель?

Ключевые слова: Березовые острова залив существо соседи грибы авторская история

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