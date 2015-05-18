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Истории из жизни

Знаки смерти. Продолжение

Спасибо сайту за публикацию, а Вам, дорогие сайтовчане, за внимание!
Отвечу для начала на частые вопросы:
1). Насчёт обычаев отдавать первенца у мусульман дедушкам и бабушкам?
Как многие уже, наверное, догадались, я мусульманка и родилась, выросла и живу в Казахстане, и такой обычай есть до сих пор. Возможно, моя ошибка только в том, что я обобщила азиатские нации под одну религию, с этого и разгорелся спор, – есть ли такой обычай или нет?
2). Пытались ли мы помочь братишке?
Походы по врачам были, и очень много. Но единственным диагнозом были тахикардия сердца и очень густая кровь. Травм головы, либо каких-нибудь нервных потрясений у него не было, так как с самого рождения вся семья с него пылинки сдувала (избалованным он не был). К мулле мы не обращались в виду того, что верили врачам. По их словам, организм растёт и всё "рассосётся".

Ну а в продолжение к истории хочу рассказать, что было после смерти до сорока дней и до годовщины. Так как умер братишка не дома, а на даче у друзей, вопросов было очень много. В то, что он сделал это сам, отказывалась верить вся семья, хотели нанимать следователя после похорон, но на седьмой день после похорон я вижу сон: будто бы сижу за столом, а напротив меня сидит мой любимый братик в белой рубашке, такой красивый, но с очень грустными глазами. Разговаривали мы о многом, но помню я только одно: я спросила у него, сам ли он повесился или кто-то помог? На что он, смотря мне в глаза, ответил, что сам. А после того, как он это сделал, то очень пожалел о содеянном. Проснулась я уже уверенной в его словах, о чём сразу сказала родным. Замечу, что вплоть до сорока дней снился он только мне, а вот почему он ответил уже в другом сне. Будто иду я по дороге за ним, и прошу остановиться, пойти со мной домой, говоря, что бабушка будет счастлива, что мама его наконец-то выйдет из ступора, что сестра перестанет плакать и переживать, ведь ей нельзя, ей скоро рожать, и вообще всё будет хорошо. Но он оборачивается, снимает капюшон и я вижу трупные пятна на лице, а он, видя мой страх и замешательство, говорит: "Ну вот как я появлюсь в таком виде перед ними? Они этого не выдержат". Надевает капюшон и уходит, оставляя меня посреди дороги. Ближе к сорока дням был сон о том, как я спрашивала его: что там, после смерти, и видел ли он Бога? На что он ответил, что он ещё там не был, и что он ещё дома. Ну а на сороковой день в четыре утра громко хлопнула форточка, и мы с мамой, проснувшись, поняли, что он ушёл.

Пишу, и сердце болит… Простите, если опять что-то непонятно. Ровно через два месяца после смерти братишки, сестра родила сына. До года стали замечать, что он всегда лучше спит в комнате братишки и если плачет, то потом резко уставится в одну точку и начинает улыбаться и гулить. Собака до смерти братишки выла и копала ямки, ну а после умерла сама через месяц. У бабушки хранился оберег братишки (тумар), месяца за два до смерти на нём распустилась нитка. По ночам бабушка очень часто выходила на улицу, говоря, что сквозь сон слышала, как он её зовёт. Выйдя во двор, она как будто чувствовала его присутствие.
Вот такой вот рассказ, дорогие сайтовчане. Очень больно, когда уходят родные. Берегите себя и цените всё, что у вас есть!

P.S: Оба моих рассказа правдивые, в них нет вранья. Любителей спорить о религии прошу промолчать. Спасибо за внимание!

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:46
Сегодня, 06:45 by KurasanzharПросмотров: 1 726Комментарии: 45
+22

Ключевые слова: Брат смерть знаки смерти продолжение сны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 07:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (661|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 654
Да, непростая судьба сложилась у братишки (хотя вроде бы все условия были для хорошей жизни), пусть в ином мире будет ему легко и хорошо!
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#2 написал: Lycanthrope
Сегодня, 07:32
+1
Группа: Администраторы
Репутация: (527|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 881
Цитата: Talisha
...пусть в ином мире будет ему легко и хорошо!

Он же суицидник. Грех самоубийства в исламе тоже есть. "Не толкай себя на гибель!", "Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам!" - так, по-моему, в сурах Корана записано. И суицид, и членовредительство равно приравнены к грехам, соответственно, таких людей аналогично ждут вечные муки. Так что зря вы про "легко и хорошо" написали. Докладую: не будет.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 09:15
+3
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 602
Цитата: Lycanthrope
Он же суицидник. Грех самоубийства в исламе тоже есть. "Не толкай себя на гибель!", "Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам!" - так, по-моему, в сурах Корана записано. И суицид, и членовредительство равно приравнены к грехам, соответственно, таких людей аналогично ждут вечные муки. Так что зря вы про "легко и хорошо" написали. Докладую: не будет.

категорично как! а как же на счет доведения до самоубийства? кто знает какие там шайтаны/джины побудили ребенка это сделать? Должны быть смягчающие обстоятельства, по крайней мере хочется в это верить.
Автор, спасибо Вам огромное, что поделились сокровенным не смотря на душевную боль.
Тяжело читать и тяжело комментировать.
мир Вашему дому!
писать про плюс рука не поднимается. поставлю "молча".
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#4 написал: az.ecmb
Сегодня, 09:22
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 771
Цитата: Pmariam
а как же на счет доведения до самоубийства? кто знает какие там шайтаны/джины побудили ребенка это сделать?

Вы шайтанов под суд собрались?
Цитата: Pmariam
Должны быть смягчающие обстоятельства, по крайней мере хочется в это верить

Да нет проблем. В каждой религии давно написан свой "уголовный кодекс", читайте. Надо только верить в веру целиком, а не в наличие в ней смягчающих обстоятельств
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#5 написал: Svoron
Сегодня, 09:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
Уважаемый автор, я вам верю! Такие обычаи в Казахстане есть. А вот у Российских мусульман (не скажу за всех)... но в большинстве не принято. Жаль вашего племянника. Очень жаль! У христиан можно отмолить... есть один древний способ. А вот как это происходит у мусульман не знаю.
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#6 написал: Lycanthrope
Сегодня, 10:02
+2
Группа: Администраторы
Репутация: (527|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 881
Цитата: Pmariam
категорично как!

Милая, но это ведь не я придумал, это у мусульман в Коране так записано.

Цитата: Pmariam
...а как же на счет доведения до самоубийства? кто знает какие там шайтаны/джины побудили ребенка это сделать?

У христиан подобное называется "прельщение", у мусульман, вроде, схожий термин тоже есть. Но суть одна: никакие грехи, под властью прельщения совершённые, никак не оправдываются.

Цитата: Pmariam
Должны быть смягчающие обстоятельства, по крайней мере хочется в это верить.

Насчёт христиан не знаю (или не помню), но таки у мусульман есть. Суру на память процитировать не могу, но речь там идёт о самопожертвовании. Дескать, в случае, когда правоверный своим суицидом спасёт других правоверных (это ключевое!), то тогда Аллах его, возможно (возможно!), простит. Но, судя по предыдущей и нынешней истории, ни о какой жертве речь и не шла. Наоборот, автор подчёркивает, что не было подобному поступку объективных предпосылок (с тчк зрения самопожертвования, во всяком случае).

Цитата: Svoron
У христиан можно отмолить... есть один древний способ.

Нету. В первоисточнике, в Библии, про самоубийц всё ясно и доходчиво написано. Поэтому все остальные "способы" априори действенными являться не могут.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#7 написал: Svoron
Сегодня, 10:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
Lycanthrope ЕСТЬ!!! И даже не спорьте! Мало кто об этом знает. Этот метод есть в Православии... и в Библии вряд-ли описан! НО христианская Библия -это Новый Завет! В Ветхом свои законы...
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#8 написал: Lycanthrope
Сегодня, 10:15
0
Группа: Администраторы
Репутация: (527|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 881
Цитата: Svoron
и в Библии вряд-ли описан!

Тогда ересь или обряды. То есть, гон полнейший.

Цитата: Svoron
НО христианская Библия -это Новый Завет!

ВНЕЗАПНО, в Новом Завете про отпевание самоубийц и про их вознесение в Рай тоже ничего нет. Вы, очевидно, не читали, поэтому не знаете.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#9 написал: Svoron
Сегодня, 10:21
0
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
Lycanthrope Вы меня слышите?!!!! Какая еще Библия?!!!! Я только сказала, что Христианство описывает НОВЫЙ ЗАВЕТ!!! Где я сказала, что в Новом завете есть этот метод?!!!!! Нет его там!!! Ни там, ни в Библии. Нет его и не было! А вот в Православных традициях БЫЛИ! Или вы не знаете о том что христианство на Руси смешалось с Ведичеством?... Метод есть, есть определенный день (раз в году)! Но лично вам... его знать не за чем!
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#10 написал: Oxanne
Сегодня, 10:23
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Тоже впервые слышу о способе отмолить самоубийцу у христиан....???
Зарегистрирован: 28.03.2017
#11 написал: Svoron
Сегодня, 10:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
Oxanne Я тоже когда-то впервые услышала.... от тех кто пробовал это делать. Этот метод для особых грешников... наворотивших очень много в жизни! К ним относятся и самоубийцы.
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#12 написал: az.ecmb
Сегодня, 10:27
0
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Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 771
Цитата: Svoron
христианство на Руси смешалось с Ведичеством

Фигасе! Кто бы подумал?
И какие христианские молитвы взывают к ведическим иерархиям?
Цитата: Svoron
Этот метод есть в Православии... и в Библии вряд-ли описан! НО христианская Библия -это Новый Завет! В Ветхом свои законы...
Каша какая-то у вас
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#13 написал: kusi
Сегодня, 10:29
0
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Репутация: (1621|0)
Публикаций: 329
Комментариев: 6 285
Svoron, Вы наверно не ту литературу читали ))
Всю дорогу самоубийц за воротами кладбищ хоронили .Самоубийство грех.О каком легко и хорошо речь то?
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#14 написал: Svoron
Сегодня, 10:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
az.ecmb Никакие! Это отпевание... Его священник проводит. Но не каждый во первых согласится, для этого нужны особые причины. Нужно место... и нужен день ( в этом главная фишка).... Каша, извините, у вас! Все... умолкаю. Это не нужная для всех информация. Люди знавшие этот метод, не сразу решились ее рассказать. У них для его проведения были веские, особые причины. Священник их выслушал, но согласился не сразу.

kusi Какая разница? Нужны просто веские причины... И времени должно пройти не мало.... Это особый случай был.
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#15 написал: Lycanthrope
Сегодня, 10:36
0
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Репутация: (527|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 881
Цитата: Svoron
Какая еще Библия?!!!!

Если вам невдомёк, то всё христианство основывается на Библии, на ней и только на ней.

Цитата: Svoron
Где я сказала, что в Новом завете есть этот метод?!!!!! Нет его там!!!

То есть тем самым вы подтвердили, что описанный вами обряд - обряд и есть, к христианству НИКАКОГО отношения не имеющий.


Цитата: Svoron
Я только сказала, что Христианство описывает НОВЫЙ ЗАВЕТ!!!

Ну как вам сказать-то... Вот:

Цитата: Svoron
НО христианская Библия -это Новый Завет!

Потому что если вы не знали, Библия - христианство и есть.

Цитата: Svoron
Или вы не знаете о том что христианство на Руси смешалось с Ведичеством?...

Эвона оно как! Тем самым, вы вышеописанный тезис подтвердили уже напрямую. Шта вообще?!! Приписывать языческий обряд совершенно другой религии, которая в своих учениях язычество не признаёт - сильноfacepalm У меня даже слов нетconfused

Цитата: Svoron
Это не нужная для всех информация. Люди знавшие этот метод, не сразу решились ее рассказать.

А вам, стало быть, взяли и рассказали, так?) А вы, в свою очереди, публично, в интернете, об этом методе распространяетесь?) Правильно вас понял?
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#16 написал: az.ecmb
Сегодня, 10:37
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 771
Цитата: Svoron
Это не нужная для всех информация. Люди знавшие этот метод, не сразу решились ее рассказать. У них для его проведения были веские, особые причины. Священник их выслушал, но согласился не сразу.

Цитата: Svoron
Все... умолкаю

Действительно, уже и так бреда в полный рост. Не отличять обрядности неизвестного происхождения от канонов
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#17 написал: Svoron
Сегодня, 10:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
Lycanthrope А у вас вообще не только слов нет... даже понятий элементарных нет! Ветхий Завет - Это ТОРА!
Отпевание - языческий обряд?!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО?!!!!!! языческий?!!!! .... О-О-О-О!!!!!!! Все! .... молчу молчу....................
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#18 написал: az.ecmb
Сегодня, 10:41
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 771
Цитата: Svoron
Ветхий Завет - Это ТОРА

Вы вроде уже решили пурги более не добавлять? Тора - это Пятикнижье Моисея, а не Ветхий завет! Совсем беда...
И чего я встрял?!
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#19 написал: kusi
Сегодня, 10:41
-3
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1621|0)
Публикаций: 329
Комментариев: 6 285
Цитата: Svoron
Oxanne Я тоже когда-то впервые услышала.... от тех кто пробовал это делать. Этот метод для особых грешников... наворотивших очень много в жизни! К ним относятся и самоубийцы.
Ну надо же! Способ для особых грешников))навязчивой идеей в мечтах воплощённой в жизнь попахивает))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#20 написал: Svoron
Сегодня, 10:42
-1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
Lycanthrope Мне тоже рассказали довольно публично! Не на ушко! ....
kusi Попахивать может чем угодно...
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#21 написал: Lycanthrope
Сегодня, 10:43
-4
Группа: Администраторы
Репутация: (527|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 881
Цитата: Svoron
Ветхий Завет - Это ТОРА!

Я не про Ветхий Завет (который христиане, кстати, тоже чтят), но про Новый.

Цитата: Svoron
Отпевание - языческий обряд?!!!!!!!!!!!!!!!!

Я про тот ваш некий "православный обряд, пришедший из ведичества, когда самоубийцу отпевает священник". Чистой воды язычество.

Цитата: Svoron
ЧТО?!!!!!! языческий?!!!! ...

Ага. Ну, либо секретный православный обряд, игнорирующий Библию и о котором знают только избранные священнослужители православного культаfacepalm

Цитата: Svoron
Все! .... молчу молчу....................

Лучшее, что вы можете сделать в данной ситуации.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#22 написал: Svoron
Сегодня, 10:44
0
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
Цитата: az.ecmb
Цитата: Svoron
Ветхий Завет - Это ТОРА

Вы вроде уже решили пурги более не добавлять? Тора - это Пятикнижье Моисея, а не Ветхий завет! Совсем беда...
И чего я встрял?!


У вас с головой плохо!.... Хотя... живите по Ветхому - Зуб за зуб... око за око!!! Все по "хритиански".... молодец. н-да...
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#23 написал: az.ecmb
Сегодня, 10:45
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 771
Цитата: Svoron
Отпевание - языческий обряд?!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО?!!!!!! языческий?!!!! .... О-О-О-О!!!!!!! Все! .... молчу молчу....................

Я не знаю, какой такой тайный (эзотерический) способ отпевания вы уговаривали провести священника. Ну если вы утверждаете, что отпевание - языческий обряд - вам виднее. Главное, храните эту тайну и никому не рассказывайте
Цитата: Svoron
вам... его знать не за чем!
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#24 написал: kusi
Сегодня, 10:46
-3
Онлайн
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Публикаций: 329
Комментариев: 6 285
Цитата: Svoron


kusi Какая разница? Нужны просто веские причины... И времени должно пройти не мало.... Это особый случай был.

Божественно!)))
Разница между правым и левым берегом реки всегда есть и причём большая)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#25 написал: az.ecmb
Сегодня, 10:47
0
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Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 771
Lycanthrope, теперь ты наконец узнал, что же такое Ветхий завет
Цитата: Svoron
Lycanthrope А у вас вообще не только слов нет... даже понятий элементарных нет! Ветхий Завет - Это ТОРА!
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#26 написал: Svoron
Сегодня, 10:50
-2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
az.ecmb Я сказала? Вы что пьяный? Отпевание никогда не было языческим обрядом!.... Отпевание есть отпевание. Проводит священник. православный... с соответсвующими молитвами! Ни о каком языческом обряде речь не идет! Или вы против? Вам нужен именно языческий? Я такой не знаю. Да и знать не хочу! Вы уж там сами!

kusi Божественно?... ну-у-у... не знаю... что там у вас.
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#27 написал: Lycanthrope
Сегодня, 10:52
-3
Группа: Администраторы
Репутация: (527|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 881
Цитата: Svoron
У вас с головой плохо!.... Хотя... живите по Ветхому - Зуб за зуб... око за око!!! Все по "хритиански".... молодец. н-да...

Цитата: Svoron
Вы что пьяный?

Вас чем больше несёт, тем дальше душа в рай несётся. За речью своей следите, хорошо? Если есть, что написать по существу - бога ради. Но дискуссию во флейм превращать незачем. Не можете аргументировать свою точку зрения - просто покиньте дискуссию, всё просто.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#28 написал: kusi
Сегодня, 10:55
-1
Онлайн
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 329
Комментариев: 6 285
У вас с головой плохо!...


И да..Вы , Svoron, не психиатр что б диагноз ставить у кого хорошо с головой, а у кого плохо.Посему эмоции такого рода при себе придержите.Будьте так любезны )
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#29 написал: Svoron
Сегодня, 10:55
0
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 043
Lycanthrope Вы так думаете? Увы, по существу я уже писала.... Но вместо дискуссии начались наезды.... Я чувствую, что собеседники нашли друг друга.... и я уже лишняя.
Зарегистрирован: 27.06.2013
   
#30 написал: Lycanthrope
Сегодня, 10:56
-4
Группа: Администраторы
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Публикаций: 41
Комментариев: 1 881
Цитата: az.ecmb
Lycanthrope, теперь ты наконец узнал, что же такое Ветхий завет

Жил-жил, и не знал) А теперь вот... узнал) Надо же, и здесь евреи!!!
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 

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