Знаки смерти. Продолжение

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:46

Kurasanzhar Просмотров: 1 726 Комментарии: 45 +22 Сегодня, 06:45 by

Спасибо сайту за публикацию, а Вам, дорогие сайтовчане, за внимание!Отвечу для начала на частые вопросы:Как многие уже, наверное, догадались, я мусульманка и родилась, выросла и живу в Казахстане, и такой обычай есть до сих пор. Возможно, моя ошибка только в том, что я обобщила азиатские нации под одну религию, с этого и разгорелся спор, – есть ли такой обычай или нет?Походы по врачам были, и очень много. Но единственным диагнозом были тахикардия сердца и очень густая кровь. Травм головы, либо каких-нибудь нервных потрясений у него не было, так как с самого рождения вся семья с него пылинки сдувала (избалованным он не был). К мулле мы не обращались в виду того, что верили врачам. По их словам, организм растёт и всё "рассосётся".Ну а в продолжение к истории хочу рассказать, что было после смерти до сорока дней и до годовщины. Так как умер братишка не дома, а на даче у друзей, вопросов было очень много. В то, что он сделал это сам, отказывалась верить вся семья, хотели нанимать следователя после похорон, но на седьмой день после похорон я вижу сон: будто бы сижу за столом, а напротив меня сидит мой любимый братик в белой рубашке, такой красивый, но с очень грустными глазами. Разговаривали мы о многом, но помню я только одно: я спросила у него, сам ли он повесился или кто-то помог? На что он, смотря мне в глаза, ответил, что сам. А после того, как он это сделал, то очень пожалел о содеянном. Проснулась я уже уверенной в его словах, о чём сразу сказала родным. Замечу, что вплоть до сорока дней снился он только мне, а вот почему он ответил уже в другом сне. Будто иду я по дороге за ним, и прошу остановиться, пойти со мной домой, говоря, что бабушка будет счастлива, что мама его наконец-то выйдет из ступора, что сестра перестанет плакать и переживать, ведь ей нельзя, ей скоро рожать, и вообще всё будет хорошо. Но он оборачивается, снимает капюшон и я вижу трупные пятна на лице, а он, видя мой страх и замешательство, говорит: "Ну вот как я появлюсь в таком виде перед ними? Они этого не выдержат". Надевает капюшон и уходит, оставляя меня посреди дороги. Ближе к сорока дням был сон о том, как я спрашивала его: что там, после смерти, и видел ли он Бога? На что он ответил, что он ещё там не был, и что он ещё дома. Ну а на сороковой день в четыре утра громко хлопнула форточка, и мы с мамой, проснувшись, поняли, что он ушёл.Пишу, и сердце болит… Простите, если опять что-то непонятно. Ровно через два месяца после смерти братишки, сестра родила сына. До года стали замечать, что он всегда лучше спит в комнате братишки и если плачет, то потом резко уставится в одну точку и начинает улыбаться и гулить. Собака до смерти братишки выла и копала ямки, ну а после умерла сама через месяц. У бабушки хранился оберег братишки (тумар), месяца за два до смерти на нём распустилась нитка. По ночам бабушка очень часто выходила на улицу, говоря, что сквозь сон слышала, как он её зовёт. Выйдя во двор, она как будто чувствовала его присутствие.Вот такой вот рассказ, дорогие сайтовчане. Очень больно, когда уходят родные. Берегите себя и цените всё, что у вас есть!P.S: Оба моих рассказа правдивые, в них нет вранья. Любителей спорить о религии прошу промолчать. Спасибо за внимание!

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