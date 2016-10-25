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Истории из жизни

Знаки смерти

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пишу впервые, так что прошу заранее извинить за ошибки.
Начну с того, что два года назад у меня скончался мой любимый племянник, но так как он с рождения воспитывался бабушкой (у мусульман есть такой обычай - первого внука отдавать дедушке с бабушкой), то был мне как родной братишка. С бабушкой у него была особенная связь, она чувствовала всё, что с ним происходит, но не в этом дело.
Лет в 12 у братишки начались, как это сейчас говорят, сонные параличи, случались они раз в 3-5 месяцев, и с возрастом это учащалось. Но если большинство людей выходило из этого состояния самостоятельно, у него же так не получалось. Вывести из этого состояния можно было только перевернув его на бок или взять за руку и слегка потрясти. Происходило это только ночью, когда все спят, для того чтобы ему помогли братишка начинал стонать либо шумно дышать, и всегда на помощь приходила бабушка. Когда он выходил из этого состояния, то просто ничего не мог объяснить, но боялся засыпать, пока рядом не ложилась бабушка, так продолжалось вплоть до окончания школы.
После школы из посёлка братишка приехал в город на учёбу и в течение 4 лет жил у меня. Буквально за месяц до его смерти, независимо от времени суток, приступы случались чуть ли не каждый день, и это было очень больно - наблюдать за тем, как от ужаса плачет взрослый двадцатидвухлетний парень. Он говорил, что в таком состоянии он слышит всё, что происходит вокруг, но на него нападает такой ужас, что становится тяжело дышать. Также за месяц до смерти племянника мой сын, а на тот момент ему было 4 года, стал приносить мне цветочки, и только по две штуки, хотя знал счёт и то, что дарят нечётное количество. Вещи в корзине, ждущие стирки, стали покрываться плесенью, и только те, которые носил братишка. Мясо, вытащенное на ночь на разморозку, с утра пахло тухлятиной, приходилось выкидывать, и умер единственный цветок в моём доме, а у мамы почти все. На подоконник стали садиться сороки и противно стрекотать. А о снах я вообще молчу. В ночь, когда наш любимчик повесился (произошло это не дома), я видела плохой сон, от которого прям было весь день не по себе, узнали мы о смерти только после обеда. Ну а бабушка проснулась после 12 ночи и до утра не могла сомкнуть глаз, еле дождавшись 7 утра, она стала звонить внуку, он не брал трубку, и когда она после тридцати с лишним непринятых звонков услышала чужой голос, то всё сразу поняла, упав после в обморок. И знаков таких было куча.
Вот такой вот рассказ. До сорока дней было много чего странного в доме: и мои разговоры во сне с ним, и много чего ещё, но это, если кому интересно, напишу позже. Спасибо за внимание.
Сегодня, 16:06 by KurasanzharПросмотров: 1 220Комментарии: 21
+17

Ключевые слова: Смерть племянник сонный паралич бабушка знаки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:01
-8
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 166
Не верится.
1) слишком много знаков
2) слишком они оригинальны
3) и главное - в любом тухуме если подобное случается, всей семьей сразу бегут к мулле, изгонять джиннов, отгонять шайтанов жи есть. Тем более в такой ситуации:
Буквально за месяц до его смерти, независимо от времени суток, приступы случались чуть ли не каждый день

зря ты написал что вы мусульмане, попалился как какой-нибудь "в.в. пукин", т.е. со старта и на пустом месте. не пиши такого больше жи есть.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#2 написал: PUFIK
Сегодня, 17:19
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 726
Неужели ни разу не показывали парня врачу? Тем более, когда он переехал в город, ведь была же возможность? Может это могло бы спасти ему жизнь?
Соболезную.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 17:29
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (813|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 691
Цитата: Karl Georglin
Не верится.
1) слишком много знаков
2) слишком они оригинальны
3) и главное - в любом тухуме если подобное случается, всей семьей сразу бегут к мулле, изгонять джиннов, отгонять шайтанов жи есть. Тем более в такой ситуации:
Буквально за месяц до его смерти, независимо от времени суток, приступы случались чуть ли не каждый день

зря ты написал что вы мусульмане, попалился как какой-нибудь "в.в. пукин", т.е. со старта и на пустом месте. не пиши такого больше жи есть.

Оооо!!!! Уже!!! Быстро успел.... И как всегда, ФФФСЁ знает..., аж по пунктам разобрал... (не ТА история, Карл, над которой ёрничать можно, ты хоть чуть-чуть чувство такта поимей, дед ворчливый)...
Автору: с дебютом, пишите ещё
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: kas11
Сегодня, 17:34
+4
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 160
со стороны кто то наколдовал... (из зависти или по другой причине...) может при рождении (зачатии) слишком недовольные были, подселили ребенку или душу пообещали какой нибудь твари . это все мои домыслы...
Зарегистрирован: 16.03.2013
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 17:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (172|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 596
ужас ужасный Вы тут описали.
очень интересно о чем вы говорили и что было на протяжении 40 дней.
Пишите пожалуйста и не слушайте всяких Karl Georglin у него что не история, то мерещится везде ВВ Пукин. Хорошо, что не В.В. с измененной одной буквой в фамилии.
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#6 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 17:47
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1238|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 875
Цитата: Karl Georglin
Не верится.
1) слишком много знаков
2) слишком они оригинальны
3) и главное - в любом тухуме если подобное случается, всей семьей сразу бегут к мулле, изгонять джиннов, отгонять шайтанов жи есть. Тем более в такой ситуации:
Буквально за месяц до его смерти, независимо от времени суток, приступы случались чуть ли не каждый день

зря ты написал что вы мусульмане, попалился как какой-нибудь "в.в. пукин", т.е. со старта и на пустом месте. не пиши такого больше жи есть.

А чем одна авраистическая религия хуже другой? Шайаны и джинны разные существа. Не с каждым джином можно справиться.Подруга кого только не приглашала, но джинна из тётки выгнать не смогли.
Присоединяюсь к пожеланию писать почаще, с дебютом вас, автор. Страшно это всё.Плюс.

Цитата: kas11
со стороны кто то наколдовал... (из зависти или по другой причине...) может при рождении (зачатии) слишком недовольные были, подселили ребенку или душу пообещали какой нибудь твари . это все мои домыслы...

Соглашусь с тем, что наколдовали, читала про то, что именно ведьмы и колдуны насылают зло
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#7 написал: Karl Georglin
Сегодня, 18:02
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 166
Цитата: Серебряная пуля
А чем одна авраистическая религия хуже другой? Шайаны и джинны разные существа. Не с каждым джином можно справиться.

Причем тут справиться-не справиться? В 100% таких историй/правдивых было бы написано - обращались туда и туда, помогли-не помогли. Зачем писал тогда что мусульмане, если они бы сразу, не ожидая пока начнется каждый день, обежали бы всех мулл в тухуме? Это как бы в Москве имел бородавку с кулак на лбу, работая продавцом и никуда не обращался ни разу.
т.е. такого даже помыслить невозможно.
Соответственно, либо история ложь, либо брехня, либо же враки)
Еще и если автор удумает оправдываться... лучше не надо, ибо это получится как с "в.в. пукиным" - только глубже запутается "неточностях".
Не будь написано что муслимы, я бы даже и не раздумывал над историей - есть и есть себе. Может вообще семья быть ... как их, амишами, что ненавидят докторов, а только просят в невидимых дедов помощи.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 18:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 296
Плюсанул. Страхом можно управлять и можно научить этому.
К моменту полового созревания проходят почти все детские страхи.
У вашего племянника, скорее всего, было какое-то нервное потрясение в 11-12 лет, что- то случилось в этот период с ним. Но вы почему-то об этом не пишите. И сила этого потрясения нарастала пропорционально возрасту. Что-то вызвало беспокойное ожидание перед сном именно в том детском возрасте 11-12 лет, причём эта вещь воздействовала на протяжении длительного времени именно тогда, нарушала спокойный сон мальчика.
Ещё, думаю, у него были неуправляемые астральные выходы, которые, на самом деле, вызывали невероятный ужас.
А какая была причина самоубийства? Оставил он записку?
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#9 написал: Ernesta
Сегодня, 19:59
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1265|-2)
Публикаций: 77
Комментариев: 802
А меня больше смутила порча продуктов в ускоренном темпе и засохшие цветы.
Налицо и прямые и косвенные признаки таких негативных программ как сглаз, проклятье или порча. Давление на грудь во время сна и плохой сон, как он тут описан - это прямые признаки. А порча продуктов - косвенные.
Верно были и другие признаки, но не всё описано в истории.
Мне тоже не понятно, почему никто не обеспокоился, ведь у мусульман есть сильные, скажем так, маги.
Автор, вы к кому-нибудь обращались за помошью? И если да, то что вам сказали про племянника?
А повесился он, потому как негативная программа запущенная порчей или проклятьем развилась до максимума и человек, как ни старается, уже ничего сам сделать не может.
А вообще обычай отдавать первого ребёнка дедам - это ужасно. Была у меня подруга давно, казашка, так родители её мужа забрали первого мальчика. Так бедная Ермек места себе не находила даже после рождения второго сына, плакала и страдала. Вот зачем это? Старики себе старость готовят, чтоб ухаживали за ними? Как говорила подруга, её первый сын не имеет права заводить свою семью до тех пор, пока дед с бабкой живы.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#10 написал: Мутабор
Сегодня, 20:09
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Жалко мальчишку, до чего же страшно ему было, что в петлю полез... +++
Зарегистрирован: 23.11.2016
#11 написал: Стаська
Сегодня, 20:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (130|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 302
Да, интересно, напишите. Интересно, потому что тоже в моей жизни было нечто похожее. Спасибо, что поделились!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#12 написал: Isadora
Сегодня, 20:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
У мусульман нет такого обычая: отдавать первого внука бабушке с дедушкой. Я не знаю, какие у Вас обычаи, уважаемая, но не относите это к мусульманам.
История написана хаотично и некоторые ваши убеждения не совпадают ни с логической, ни с мистической стороны. Братишку очень жаль. Аллах рахмет элесин! Не ищите тут мистику. Но пишите. Интересно будет прочитать, что же последовало за этим.
Зарегистрирован: 31.03.2017
#13 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 20:51
-1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (227|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 205
Не верю что такие обычаи есть, ребёнка отдавать бабке с дедом. У меня соседи с 3 этажа,мусульмане,сейчас специально спустилась к ним и спросила. Нет такого.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#14 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 296
Цитата: Isadora
У мусульман нет такого обычая: отдавать первого внука бабушке с дедушкой. Я не знаю, какие у Вас обычаи, уважаемая, но не относите это к мусульманам.

Если вы не знаете, то писать не зачем. У казахов, татар и киргизов существует такая национальная традиция, отдавать первенца дедушке и бабушке. Это не совсем мусульманский обычай, а национальный. Но ведь никто и не поспорит, что казахи, киргизы и татары - не мусульмане. Так что к мусульманам как раз и относится эта традиция.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#15 написал: Ernesta
Сегодня, 21:09
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1265|-2)
Публикаций: 77
Комментариев: 802
Цитата: Eifersucht
Если вы не знаете, то писать не зачем. У казахов, татар и киргизов существует такая национальная традиция, отдавать первенца дедушке и бабушке. Это не совсем мусульманский обычай, а национальный

Полностью согласна с Вами.

Отдавать первого ребёнка это скорее национальная традиция некоторых мусульманских народов, например казахов.
Воспитание ребенка бабушкой и дедушкой – давняя национальная традиция. Однако если раньше первенца чаще отдавали старшему поколению, то сегодня обычай утрачивает свое широкое распространение, а бабушки лишь помогают в воспитании.  Молодые родители все чаще не хотят расставаться со своим малышом; им вторят и психологи, уверяя, что разлука с родной матерью наносит психологическую травму ребенку.
Так что это не у мусульман, а у некоторых народов, у татар тоже по моему есть такое. Я лично имела подругу у которой первого сына забрали родители мужа.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#16 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 21:15
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1238|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 875
Цитата: Karl Georglin
Цитата: Серебряная пуля
А чем одна авраистическая религия хуже другой? Шайаны и джинны разные существа. Не с каждым джином можно справиться.

Причем тут справиться-не справиться? В 100% таких историй/правдивых было бы написано - обращались туда и туда, помогли-не помогли. Зачем писал тогда что мусульмане, если они бы сразу, не ожидая пока начнется каждый день, обежали бы всех мулл в тухуме? Это как бы в Москве имел бородавку с кулак на лбу, работая продавцом и никуда не обращался ни разу.
т.е. такого даже помыслить невозможно.
Соответственно, либо история ложь, либо брехня, либо же враки)
Еще и если автор удумает оправдываться... лучше не надо, ибо это получится как с "в.в. пукиным" - только глубже запутается "неточностях".
Не будь написано что муслимы, я бы даже и не раздумывал над историей - есть и есть себе. Может вообще семья быть ... как их, амишами, что ненавидят докторов, а только просят в невидимых дедов помощи.

Мусульмани живут у меня ниже этажом, на моём этаже и вообще где я живу их 20% населения, всего раз видела женщину любительницу побегать к муле, остальные ходят по врачам, госпиталям и тд. Есть и православные бегающие в церковь и не верущие бегающие по знахарям. Я ребёнка ростила с подругами одна мусульманка, другая езидка(язычница) от родясь ни куда они не бегали кроме врачей. Цивилизованные люди, там от куда они люди безрезультатно ходили некоторые, но у подруги которая сама акушеркой всю жизнь проработала есть вера, что помогают...1 на миллион.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#17 написал: Tigger power
Сегодня, 21:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 530
Всю жизнь прожила в Татарстане (Казань), ни разу не слышала о таком обычае, это конечно не значит , что его нет. Возможно давно и у других народностей (в каких то редких деревнях может), у татар нет такого, помогают много и бабки и деды, но чтобы отдавать-такого нет. В истории много упущенно- в основном, что послужило причиной тем или иным событиям, сочувствую Вам автор.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#18 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 22:12
+1
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1238|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 875
Сонный паралич начавшись в детстве, мучил меня уже и после рождения сына, я задыхалась, было страшно, но родителям не говорила, выходить тяжело, но надо, если никого нет, а на охрибший ели слышный зов никто не приёт, ничего не поделать. Как не горько это звучит, избаловали не боролся, сам должен был выход искать, сам к муле,сам к врачам проситься. Это не вероятно трудно выходить самому,пытаться закричать, концентрироваться, сжимать кулаки до боли. Но это не знаки смерти, если только это был не астрал, а подселение.+++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#19 написал: умница
Сегодня, 23:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (323|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 288
Очень странная и даже страшная история, если есть такие серьезные проблемы во время сна, то наверное с этим что то надо было делать, куда то обращаться за помощью, или к врачам или к священникам или к муле.
Зарегистрирован: 29.12.2014
#20 написал: pietra
Сегодня, 23:39
0
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Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
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Комментариев: 40
Жутко как то стало после вашей истории( очень жаль парня. Если есть продолжение или дополнение к этой истории напишите +
Зарегистрирован: 18.02.2015
#21 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 23:51
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1238|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 875
Цитата: умница
Очень странная и даже страшная история, если есть такие серьезные проблемы во время сна, то наверное с этим что то надо было делать, куда то обращаться за помощью, или к врачам или к священникам или к муле.

Но не спать с бабушкой, вообще ребёнок должен спать один, мне не мусульмани утверждали, что есть такая традиция, на деле ребёнку не было приятно, хоть и прожил у бабули 2 недели, я так поняла, что это повод был с мужем ей не спать. Можно изредко устроить праздник, фильм скачать, разрешить остаться в пижаме, но не в порядке вещей, или дитё вырастает капризным, с поломанной психикой. Всем дико трудно выходить из сонного паралича, никто не жалуется родителям. Не всегда подростков берут за руку, какими бы трудными не были обстоятельства. Сам бы справился, с раннего детства бы научился. Это жуткая-роковая ошибка начитаться про то как люди славно такие сны контролируют. Никогда мне это не удавалось и никому, кто пережил подобное. И мула не поможет, если сам перекрыть не сможет, не постарается, а дальше- хуже.
Поможет мула только если сам придёт, приятель ходил к экстраскнсу, я читала молитву, прося о защите во сне. Кто-то лечился из-за нарушений сна. Каждому своё.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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