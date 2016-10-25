Знаки смерти

Kurasanzhar Просмотров: 1 220 Комментарии: 21 +17 Сегодня, 16:06 by

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пишу впервые, так что прошу заранее извинить за ошибки.Начну с того, что два года назад у меня скончался мой любимый племянник, но так как он с рождения воспитывался бабушкой (у мусульман есть такой обычай - первого внука отдавать дедушке с бабушкой), то был мне как родной братишка. С бабушкой у него была особенная связь, она чувствовала всё, что с ним происходит, но не в этом дело.Лет в 12 у братишки начались, как это сейчас говорят, сонные параличи, случались они раз в 3-5 месяцев, и с возрастом это учащалось. Но если большинство людей выходило из этого состояния самостоятельно, у него же так не получалось. Вывести из этого состояния можно было только перевернув его на бок или взять за руку и слегка потрясти. Происходило это только ночью, когда все спят, для того чтобы ему помогли братишка начинал стонать либо шумно дышать, и всегда на помощь приходила бабушка. Когда он выходил из этого состояния, то просто ничего не мог объяснить, но боялся засыпать, пока рядом не ложилась бабушка, так продолжалось вплоть до окончания школы.После школы из посёлка братишка приехал в город на учёбу и в течение 4 лет жил у меня. Буквально за месяц до его смерти, независимо от времени суток, приступы случались чуть ли не каждый день, и это было очень больно - наблюдать за тем, как от ужаса плачет взрослый двадцатидвухлетний парень. Он говорил, что в таком состоянии он слышит всё, что происходит вокруг, но на него нападает такой ужас, что становится тяжело дышать. Также за месяц до смерти племянника мой сын, а на тот момент ему было 4 года, стал приносить мне цветочки, и только по две штуки, хотя знал счёт и то, что дарят нечётное количество. Вещи в корзине, ждущие стирки, стали покрываться плесенью, и только те, которые носил братишка. Мясо, вытащенное на ночь на разморозку, с утра пахло тухлятиной, приходилось выкидывать, и умер единственный цветок в моём доме, а у мамы почти все. На подоконник стали садиться сороки и противно стрекотать. А о снах я вообще молчу. В ночь, когда наш любимчик повесился (произошло это не дома), я видела плохой сон, от которого прям было весь день не по себе, узнали мы о смерти только после обеда. Ну а бабушка проснулась после 12 ночи и до утра не могла сомкнуть глаз, еле дождавшись 7 утра, она стала звонить внуку, он не брал трубку, и когда она после тридцати с лишним непринятых звонков услышала чужой голос, то всё сразу поняла, упав после в обморок. И знаков таких было куча.Вот такой вот рассказ. До сорока дней было много чего странного в доме: и мои разговоры во сне с ним, и много чего ещё, но это, если кому интересно, напишу позже. Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Смерть племянник сонный паралич бабушка знаки авторская история

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