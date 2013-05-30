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Истории из жизни

Колечко, колечко, кольцо...

Недавно мотался я по служебным делам в один областной городок. Для поездки наняли в транспортной компаний машинёшку с водилой. Вот пока мы рассекали на его ласточке необъятные уральские просторы, шофёр и рассказал необычную историю, с ним самим приключившуюся…

Примерно, два года назад всё началось. Семён (имя водилы) так же, как и ныне зарабатывал свой хлеб насущный извозом. Вот как-то поздним вечером получает от диспетчера заявку – забрать клиента с онкодиспансера на Широкой речке и доставить через весь город в посёлок Балтым. Поехал.
Добрался быстро. Машин мало, пробок ночью нет. Да и место довольно безлюдное. Когда подъезжал к назначенному месту, ещё издалека заметил одинокую высокую фигуру, стоящую у больничных ворот. Женщина. В длинном чёрном пальто и таком же чёрном платке.

Когда подкатил, дамочка открыла дверь и села на заднее сиденье. Молча. Семён уточнил адрес, клиентка только кивнула в ответ.
По дороге мужик изредка бросал короткие взгляды в зеркало заднего вида, рассматривая молчунью-пассажирку. Сразу бросалась в глаза неимоверная худоба и бледно-жёлтое измождённое лицо женщины, с ввалившимися щеками и тёмными кругами вокруг лихорадочно блестящих глаз.
«Бедняжка,- мысленно пожалел пассажирку Семён, - не повезло горемычной, тяжёлая хворь к ней прицепилась!»

Общительный по жизни мужик попытался несколько раз шутками-прибаутками разговорить худышку, но та в ответ либо кивала, либо просто глядела в окно, не произнося ни единого слова. В конце концов водила отстал и включил радиоприёмник, чтобы как-то развеять полнейшую тишину. До места добирались, примерно, с час. В полном молчании. По дороге Семён успел хорошо рассмотреть странную женщину. Она была прежде, наверное, очень красива. Правильные черты лица, огромные тёмные глаза, которые болезнь сделала ещё больше. Длинные чёрные волосы, выбивавшиеся из-под платка…
Но страшный недуг уже наложил такой ужасный отпечаток на эту красоту, что мужику было не по себе. И поглядывая на женщину в зеркало, он старался не встретиться с ней взглядом. Да та и не смотрела в его сторону, а сидела, уставившись отрешённо в боковое окно.

Когда докатили до посёлка, женщина молча указала на один из частных домов и протянула деньги. У Семёна, чувствовавшего себя и так неуютно, пробежал холодок по спине – рука пассажирки была больше похожа на кисть скелета, чем на женскую ручку.
Взяв протянутую крупную купюру, таксист начал было отсчитывать сдачу, но высокая дама, не дожидаясь, вышла из машины и быстро зашагала в темноту. Порядка ради Семён крикнул ей вдогонку, чтобы взяла обратно лишние деньги, но та даже не обернулась.

«Ну, ладно, хоть поездка окупилась по двойному тарифу», - удовлетворённо подумал водила. Всё равно из этих пампасов порожняком придётся возвращаться.

Больше в ту ночь продолжать извоз он не стал, потому что вдруг почувствовал сильную усталость. И жутко хотелось спать. Добрался домой, припарковал машинёшку. По привычке открыл заднюю дверь, проверить салон после пассажиров. И тут неожиданно заметил блеснувший на сиденье предмет. Взял блестящую штуковину в руки… Кольцо!.. Вернее, перстень. Массивный, тяжёленький, с тёмно-красным крупным камнем в сложной изящной оправе. Откуда оно здесь взялось?!..
Мужик сунул кольцо в карман и направился к своему подъезду, размышляя по пути: «Явно обронил кто-то из сегодняшних пассажиров. Потому как вчера я также всё проверял – кольца не было. А сегодня за смену столько народу перебывало. Но скорее всего это кто-то из последних, долго бы драгоценность неприкаянная не пролежала! Любой бы этакую красоту прибрал к рукам с превеликим удовольствием!.. Неужели это дамочки последней вещица?! Да, скорее всего. Видать, соскользнуло с исхудавшего пальчика…»

Звонить диспетчеру о находке Семён не стал. Если хозяйка хватится пропажи, то сама объявится. А не объявится, и не надо. С тем и лег спать, предварительно сунув дома перстень в шкатулку с безделушками.

К приятному удивлению Семёна хозяйка кольца не объявилась с поисками ни на следующий, ни в другие дни. Уже на правах полноправного хозяина драгоценной вещицы снёс её в ювелирную мастерскую, чтобы прицениться. Там мужика обрадовали: золото настоящее, к тому же высокой пробы. И камушек – натуральный красный гранат, очень редкого красивого оттенка. Ещё сообщили, что вещица довольно старая, скорее всего даже дореволюционная, но отлично сохранившаяся. Без царапин и иных повреждений. Видно, что её берегли и тщательно ухаживали. Прозрачность только камушек начал терять.
А по стоимости в разных мастерских и скупках предлагали разные цены. Методом дедукции Шерлока Холмса мужик прикинул, что можно смело запросить за вещицу тысяч сто пятьдесят, а то и больше. Удачно так дамочку подвёз, однако!

Жил на ту пору Сёма один. Но была у него потенциальная кандидатка на руку и сердце. Звали женщину Лидия. Они встречались уже около года, но официально зарегистрировать отношения таксист всё не решался. А тут вот так удачно и колечко подвернулось! В общем, дальше оттягивать приятный для каждой женщины момент Семён не стал и в один прекрасный день сделал Лидии предложение. При этом вручив в качестве обручального подарка золотой перстенёк с гранатом, как символ любви и сердечных чувств.
Счастливая женщина с радостью приняла и подарок, и предложение стать законной супругой. Тут же, недолго думая, подали заявление в ЗАГС. Записались на летний месяц, чтобы съездить в свадебное путешествие по теплу, да не очень дорого.

Но, к сожалению, жизнь внесла в радужные планы счастливой пары свои коррективы. Лидия вскоре серьёзно заболела. Как обычно, медицина долго не могла поставить правильный диагноз. А когда поставила, он прозвучал как приговор…
Больная женщина угасала буквально на глазах. Химиотерапия поначалу дала небольшой эффект, но кратковременный. Опухоль лимфоузлов с новой силой продолжила распространяться по организму. На цветущую прежде Лидию было теперь страшно смотреть. Она не вставала с постели и превратилась в обтянутый желтушной кожей скелет. О свадьбе не было уже и речи. Но со свадебным подарком Семёна Лидия не расставалась ни на миг. Хоть кольцо сваливалось с иссохших пальцев, женщина сжимала руку в кулак и не давала его снимать. До последнего момента она надеялась на выздоровление… Но чуда не произошло.

После похорон постаревшая от горя мать Лидии сунула Семёну подаренное им когда-то кольцо с гранатом со словами: «Это ты виноват в её смерти!.. Забери свой проклятый подарок!»
Но мужик брать кольцо назад наотрез отказался. К тому же виноватым себя никак не считал. И причём тут его подарок?!

Только вернувшись домой обнаружил злосчастный перстень у себя в кармане куртки! Видно, кто-то всё же засунул незаметно, по просьбе обезумевшей от горя матери Лидии. Ну, не выбрасывать же такую дорогую вещь! Оставил у себя. В той же шкатулке с безделушками, где она первоначально и лежала. К тому же во все «бредни» о проклятии и порчах он не верил никогда.

Так прошёл, наверное, год. Семён познакомился уже с другой женщиной. Причём, её тоже звали Лида! Но только дарить то колечко всё же не решился. Даже не показывал никогда.

А буквально на днях произошло событие, которое здорово поколебало материалистическое мировоззрение убеждённого атеиста и реалиста Семёна-таксиста.
Сидел он вечером перед телевизором и во время рекламы стал переключать каналы один за другим. И тут на одной картинке его что-то остановило… Тележурналистка брала интервью у женщины, которая показалась Семёну до боли знакомой! Он с минуту присматривался к стройной высокой фигуре, длинным, вьющимся чёрным волосам, ухоженному красивому лицу с большими роковыми глазами… И тут внезапно вспомнил! Это же она!! Та ночная молчунья-пассажирка, которую подвозил от больнички почти два года назад!!!
Но теперь от измождённости, крайней худобы, впалых щёк и провалившихся в тёмные круги лихорадочных глаз не осталось и следа. Женщина излучала силу и красоту. Приятный грудной голос звучал спокойно и уверенно. Движения плавные и женственные. А руки! Теперь это были не костлявые клешни, а нежные мягкие кисти с музыкальными пальчиками! На одном из которых посверкивало очень знакомой формы колечко с красным камушком! Неужели у неё второе такое же было?!..
Семён не мог поверить своим глазам. Мысленно он ещё тогда похоронил горемычную больную, а оно эдак как обернулось!

Пока таксист гонял в голове суматошные мысли, интервью с загадочной красоткой закончилось. О чём говорила и вообще кто она такая, Семён так и не понял. Но потрясение осталось надолго. Как могло выйти, что смертельно больная женщина выздоровела, а его несостоявшаяся невеста, никогда не жаловавшаяся на здоровье, лежит во сырой земле?! Не связано ли всё это и впрямь с загадочным кольцом, случайно оставленным тогда на его заднем сиденье? И случайно ли оставленным?..

Такие вопросы водила Семён задавал, пока мы с ним тряслись в дороге. Видно было, что мужик всё это не выдумал. И на самом деле заморочился тем злополучным золотым кольцом с гранатовым камнем.
Я посоветовал просто его продать от греха подальше. Хотя, говорят, цацки с гранатом приносят любовь и удачу…

18.04.2017

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:08
Сегодня, 06:08 by V.V.PukinПросмотров: 1 871Комментарии: 17
+35

Ключевые слова: Гранат рубин красный камень драгоценный камень перстень болезнь смертельная недуг хворь проклятие золото больница спасение таксист такси авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 06:49
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 305
Хорошая история. Длинная, но я не пожалел, что прочитал. Спасибо автору.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 07:58
+12
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (819|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 694
Ну вот у меня мысль появилась: а может Семён запись старую про интервью с этой женщиной, когда она ещё здоровая была, смотрел? А то как-то странно: два кольца одинаковых...
Ну, а если не запись, то почему присвоение кольца на самого Семёне ни как не повлияло, а на его возлюбленную отфутболило?..... Эх, "Семён Семёныч..."
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 08:26
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 546
Его видимо носить нужно было(шоб подействовало))), вот тоже подумала про два кольцо. Может действительно старое интервью. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Fantom2015
Сегодня, 09:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 246
Цитата: alex.kuzmenko2017
Ну вот у меня мысль появилась: а может Семён запись старую про интервью с этой женщиной, когда она ещё здоровая была, смотрел? А то как-то странно: два кольца одинаковых...

Да, тоже подумалось про старую запись...
Может, колец действительно два и между ними существует своеобразный "канал" передачи энергии - получается, что больная женщина забрала себе жизненные силы невесты главного героя (по крайней мере, подобный сюжет был в одной из серий старого сериала "Полтергейст. Наследие").
А вообще надо быть осторожнее с находками, тем более с такими дорогими - недаром ведь говорят, что потеря личных вещей, как откуп от всякого негатива, причем чем дороже потерянная вещь, тем от бОльшей неприятности человек "откупился" (ну а кто-то, соответственно, это находит и хватает себе всю дрянь)
+++
Зарегистрирован: 27.10.2015
#5 написал: акжана
Сегодня, 13:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (610|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 721
Повторюсь и тоже присоединяюсь к версии озвученные выше насчет старого интервью.

Любая вещь впитывает энергию своего хозяина, а камни тем более имеют сильное свойство накапливать как негатив так и хорошую энергетику. Однако наверняка утверждать, что Лидия умерла именно от роковой энергетики кольца у нас нет прямых оснований, но в то же время внезапное заболевание здоровой женщины вызывает большие сомнения.
ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#6 написал: Lyubanya
Сегодня, 13:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Если событие произошло "на днях", когда он увидел интервью... Дык, зачем голову ломать? В интернете найти программу каналов, посмотреть что это за передача, ну и найти это интервью. Посмотреть, от какого оно года, и по какому поводу проводится. Мало ли, может и правда брали интервью у женщины, на тему "чудесного исцеления"?!
Зарегистрирован: 19.04.2017
#7 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 13:42
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1627|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 677
Мать Лидии, как-то сразу поняла беда от кольца. А наш водила если б интервью не увидел. То и продолжал кольцо своим невестам дарить. Хотя такая вещь если в продажу попадет, то следующая история...
+
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#8 написал: Япона Мать
Сегодня, 14:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Цитата: vasilina_apelsina
Мать Лидии, как-то сразу поняла беда от кольца. А наш водила если б интервью не увидел. То и продолжал кольцо своим невестам дарить. Хотя такая вещь если в продажу попадет, то следующая история...
+

Ну мужики не верят во всякие приметы))) хорошая история.в который раз убеждаюсь, что ненужно подбирать всякую фигню, а тем более тащить её домой и тем более кому-то дарить.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#9 написал: Karl Georglin
Сегодня, 14:21
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 176
Ну наконец-то. С места где "таксист" нашел кольцо, становится понятно что оно типо проклятое, и кто-то заболеет. Банально. Автор, ты опять рубрикой ошибся, и случайно ли? Поэтому, сразу справедливая оценка, а потом прочитал. Напоминает такого себе "Грубаса", тоже - куда не ткнется, всегда все рассказывают, друзей уже не хватает - сотни историй от них, сотни с самим Грубасом приключились. Так и ты, перемешиваешь - то мол с тобой лично, то с "друзьями", теперь с таксистами. Знаешь какая именно в этом тексте "неточность"?(ты же сам говорил что в каждом оставляешь будто бы чтобы проверить верующих в твою писанину?joy) А в том что это то же что и все твои истории, т.е. вранье.
Видно было, что мужик все это не выдумал.
Мужик ни в коем случае не выдумал. Вместо него это сделал ты. И даже ты не выдумал, а просто склепал из пары-тройки разных одну, добавил "машиненок"(шито?)laughingи "фирменного" стиля.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#10 написал: Elinor
Сегодня, 15:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
То что у девушки, которую показывали по телевизору, точно такое же кольцо это странно, скорее всего программа была записана ещё до её болезни. А вообще в наше время не проблема про любую программу, которая идёт по телевизору узнать в интернете. Семён бы поискал, может что интересное бы услышал из той передачи или нашёл бы ответы на свои вопросы. А вообще история интересная
Зарегистрирован: 29.08.2016
#11 написал: az.ecmb
Сегодня, 16:18
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 771
История, конечно, творческая, но понравилась.
Плюс заслуженный.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#12 написал: Lynx
Сегодня, 16:22
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1776|0)
Публикаций: 158
Комментариев: 1 223
Цитата: az.ecmb
История, конечно, творческая, но понравилась.
Плюс заслуженный.

Конечно творческая, потому что на самиздате, в прозе.ру и других либбиблиотеакх у нашего Пукина это все входит в сборник рассказов. Ииж настоящие не публикуются каждой затычкой на сайте. Это и дураку понятно. Особенно если господин Автор не удосуживается общаться с читателями, а только набирает везде рейтинги, попутно привирая, что нет у него ни почты, ни контакта... Авось не в каменном веке живем, дорогой Петя Камушкин.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#13 написал: Karl Georglin
Сегодня, 16:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 176

© Copyright: Владимир Пукин, 2017
Свидетельство о публикации №217041900571

Та ну, но здесь же божился что все правда и даже, когда неоднократно был пойман на вранье и немалом профанстве, выдал... "я в каждом рассказе делаю "неточность" дабы вашу внимательность проверить".
Как же советский человек любит быть на обманутым-то. Абсолютно не странно что любой может навешать лапши широким массам. И даже зная что услышанное, как минимум ооочень искаженная правда, примут за чистую монету.
Привет от автора -
Зарегистрирован: 25.10.2016
#14 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 18:06
-1
Группа: Посетители
Репутация: (134|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 775
[quote=Karl Georglin]Ну наконец-то. С места где "таксист" нашел кольцо, становится понятно что оно типо проклятое, и кто-то заболеет. Банально. Автор, ты опять рубрикой ошибся, и случайно ли? Поэтому, сразу справедливая оценка, а потом прочитал. Напоминает такого себе "Грубаса", тоже - куда не ткнется, всегда все рассказывают, друзей уже не хватает - сотни историй от них, сотни с самим Грубасом приключились. Так и ты, перемешиваешь - то мол с тобой лично, то с "друзьями", теперь с таксистами. Знаешь какая именно в этом тексте "неточность"?(ты же сам говорил что в каждом оставляешь будто бы чтобы проверить верующих в твою писанину?joy) А в том что это то же что и все твои истории, т.е. вранье.[quote]Видно было, что мужик все это не выдумал.[/quote]Мужик ни в коем случае не выдумал. Вместо него это сделал ты. И даже ты не выдумал, а просто склепал из пары-тройки разных одну, добавил "машиненок"(шито?)laughingи "фирменного" стиля.[/quote]
[quote=Karl Georglin][quote]
© Copyright: Владимир Пукин, 2017
Свидетельство о публикации №217041900571 [/quote]
Та ну, но здесь же божился что все правда и даже, когда неоднократно был пойман на вранье и немалом профанстве, выдал... "я в каждом рассказе делаю "неточность" дабы вашу внимательность проверить".
Как же советский человек любит быть на обманутым-то. Абсолютно не странно что любой может навешать лапши широким массам. И даже зная что услышанное, как минимум ооочень искаженная правда, примут за чистую монету.
Привет от автора -
[/quote]
[quote=Karl Georglin][quote]
© Copyright: Владимир Пукин, 2017

Карлуша, ты же идеальный сотрудник ОГПУ, всего и всея великий знаток.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#15 написал: Talisha
Сегодня, 18:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (661|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 654
На драгоценности - чем дороже, тем лучше - скидывают часто болезни и проблемы. Нельзя такие вещи себе брать, если находишь, если не знаешь, как взять только вещь, без программы на ней
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#16 написал: Karl Georglin
Сегодня, 19:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 176
Кстати, по этому фото можно найти уйму стихов автора, только что нашел.37
Это просто ужас какой-то(за кого он тут всех принимает)!
Если кто не умеет искать по фото - вот профиль автора "В.В. Пукин"
Зарегистрирован: 25.10.2016
#17 написал: az.ecmb
Сегодня, 21:24
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1245|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 771
Стихи глянул. Нормуль. Пусть пишет. На сегодняшний день ВВП - флагман раздела. Не припомню чьих ещё публикаций в ИЖ ждут с бОльшим нетерпением laughing
А кто кого за кого принимает - зависит от того, кто что говорит и как выглядит.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
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