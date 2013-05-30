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Истории из жизни

"Не нужно бояться"

Это произошла, когда мне было шестнадцать лет.
Моя мама любила заказывать всякое барахло из журналов, которые ей каждый месяц присылали. Там продавалось все: от книг до пастельного белья. Она заказала себе маленький светильник, который клеился к стене и загорался при касании к нему. У нас была кладовка, куда электричество проведено не было. Она этот самый маленький светильник приклеила над дверным выступом, сверху, так, чтобы дверь открыть и руку вверх поднять, коснуться светильника, – и вот вам свет. Ну, ближе к делу.

Я ребенком была не очень: школу прогуливала постоянно, мама даже уже привыкла. Я в первую половину дня была дома. Помню, когда я зашла в кладовку (там были нужные вещи, от обуви и рыболовных снастей до мешков с овощами и закрутками), этот самый светильник висел под куртками на противоположной стене, совсем не над дверью. Я тогда посчитала это странным, но это ведь мамин светильник, может, так нужно было, хотя зачем под куртки? Прошло несколько часов, я полезла опять в кладовку, за обувью, а светильник уже приклеен к двери, еще так криво-косо. Вот тогда я разволновалась, взяла обувь, ушла гулять. Когда я вечером вернулась домой, мама набросилась на меня с криками: "Ничего не ценишь, все ломаешь, все рушишь, я тратила деньги на этот светильник, а ты..! Ничего тебе не нужно, все портишь!". Я начала ругаться с ней, Мол, во-первых, я не понимала в чем дело, во-вторых, я ничего не сделала! Меня дома вообще не было весь день. Мама сказала, что ее светильник лежал весь разбитый на полу, где-то в куче обуви. И она сказала, что кроме меня дома никого нет, она всегда работает, следовательно, это сделала я!
Мне было сложно как либо себя оправдать, ведь, по логике, дома и правда никого не было. Кто же это сделал тогда?
Меня подставили.

Поругались, потом она уже остыла, забыли об этом. Я пошла в свою комнату спать. Моя комната была обклеена плакатами: какие-то держались хорошо, а какие-то и вовсе на соплях. Порой, если открыть форточку, начнется громкий шум от шелестящих плакатов на стене. Это было под утро, я уже проснулась, но пыталась уловить еще сны, пыталась досмотреть их, хотя все было четно, я ведь уже проснулась. Вдруг, мои плакаты начали шелестеть, да так, будто открыли окно. Мне стало страшно, ведь окно было закрыто. Я не подавала виду, зажмурила глаза, постаралась притвориться, что еще сплю. Вдруг, падает карандашница на бок, и все карандаши и ручки катятся по столу и падают на пол, я слышала такой звук, словно оно было так, ведь мои глаза закрыты и этого видеть я не могла, я только слышала это. Но вот, что странно: на моем столе нет и не было никогда никакой карандашницы. Мое сердце забилось чаще, стало тяжело дышать, я поняла, что по мне видно, что я уже давно не сплю. Я лежала на правом боку, съежившись от страха. Сильно жмурила глаза. Боялась встать или пошевелиться. Хотя могла. Вдруг, сзади, из-за спины, кто-то наваливает на меня руку. Тяжелая, мужская рука! И обнимает меня. Меня вдавило в кровать, от такой тяжелой руки. А потом, словно, знаете, у ветра появились пальцы. Этот кто-то берет меня рукой за подбородок и пытается повернуть к себе. Я изо всех сил стараюсь сопротивляться, но этот кто-то явно сильнее меня. Я сопротивляюсь, напрягаюсь вся, не даю себя развернуть. Вдруг, этот кто-то наваливается на меня сверху, я от ужаса открываю глаза, но никого нет! Никого не видно! Этот кто-то всем своим весом лежит на мне. Я точно помню, как вцепилась в его лопатки, раздирая ему ногтями кожу, пытаясь снять с себя. При помощи еще своих ног я смогла столкнуть это с кровати и резко села. Тяжело дышу, смотрю по сторонам. Никого не вижу, но знаю, что оно где-то на полу. Мне страшно, я боюсь слезть с кровати, я боюсь даже дышать! Я сижу, сжимая в руках одеяло, и тут это нечто заговорило. Я никого не видела! Я оглядела всю комнату, но четко услышала фразу (голос был низкий низкий, басовый и такой… тяжёлый): "Не надо бояться". Я вскочила и побежала на кухню, позже проснулась мама, и мне стало уже не так страшно.
Когда снова наступила ночь, я дала себе обещание, что я не буду спать, что я не усну! Я сидела на кровати и просто смотрела по сторонам. Потом решила посидеть за компьютером. Я писала своему другу о том, что произошло прошлой ночью, и тут я почувствовала, как что-то стоит за моей спиной, как это что-то знает о том, что я пишу, знает, что я кому-то рассказала! Я почувствовала, что этот кто-то не доволен этим, и я начала плакать, реветь, я просила меня оставить, просила уйти, я боялась это "нечто". Я долго отходила от этого происшествия. Но, знаете, он больше ко мне не приходил, а может и приходил, просто уже тогда, когда я спала.
Я слышала, что если тебе говорят "Не бойся", то бояться не нужно.

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:04
Сегодня, 06:04 by Mark MiheevПросмотров: 1 518Комментарии: 13
+9

Ключевые слова: Ночной гость страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 06:41
0
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 305
По честному, мне понравилось. +++++++++++++++
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: акжана
Сегодня, 08:07
+1
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Домовой проявлял себя, возможно домашняя ссора ему не понравилась.
Домовые живут в укромных, затемненных местах. Может домовой жил в этой самой кладовке и появление светильника нарушило его покой, вот и разбил его.
За историю ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 08:16
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Комментариев: 546
Ну не знаю, чтобы вот так тактильно ощутить и ногами отпихнуть-это что то новое, какой то мужик невидимка скорее.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Lycanthrope
Сегодня, 08:26
+1
Группа: Администраторы
Репутация: (527|2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 881
Цитата: Tigger power
Ну не знаю, чтобы вот так тактильно ощутить и ногами отпихнуть-это что то новое, какой то мужик невидимка скорее.

Вот теперь думай, кто хотел надругаться над несовершеннолетней: Борей, Нот, Зефир или Еврlaughing
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:42
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да уж... не верится что-то, что могут быть домовые- насильники
мож заблудился кто на пару ночей?
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#6 написал: Ананда
Сегодня, 12:38
+3
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 288
Покажусь занудой, очевидно. Истории интересные. Но, кто-нибудь тексты вообще редактирует??
Зарегистрирован: 26.07.2010
    
#7 написал: Елена Соловова
Сегодня, 14:02
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Страшно стало. Плюсую +++
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#8 написал: Elinor
Сегодня, 15:31
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Честно говоря похоже на какую-то лагерную страшилку.
Зарегистрирован: 29.08.2016
#9 написал: Lycanthrope
Сегодня, 16:37
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Цитата: Ананда
Но, кто-нибудь тексты вообще редактирует??

Дело Редакторов и иже - ошибки, стилистику мы не правим. Так что по части написания истории все претензии к авторам.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#10 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 16:51
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Комментариев: 1 677
Цитата: Lycanthrope
Цитата: Tigger power
Ну не знаю, чтобы вот так тактильно ощутить и ногами отпихнуть-это что то новое, какой то мужик невидимка скорее.

Вот теперь думай, кто хотел надругаться над несовершеннолетней: Борей, Нот, Зефир или Еврlaughing

smeh
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#11 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:29
-1
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Комментариев: 176
Ну че, страшилки как правило для детей, вполне логично чтобы их дети и писАли. Но раздел-то зачем здесь? Страшилок-то? Еще смешно что автор указал имя будто он мужик, а пишет как будто бы вовсе нет. Наверное хотел поставить в страшилки, но поставилось в ИЖ.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#12 написал: Talisha
Сегодня, 18:58
0
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Публикаций: 32
Комментариев: 1 654
"Не бойся" и жарко дышит в ухо...- и девочка прямо сразу успокоилась:)))) Раз говорят, значит не надо бояться, неважно, что делают при этом:))
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#13 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:20
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Комментариев: 774
Мда, что тут скажешь - ужас ужасный, ладно хоть не навредил ни чем, а то кто его знает((( Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
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