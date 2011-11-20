Бабушкины видения

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:42

Причина: Стилистика автора сохранена

Glazurinet Просмотров: 690 Комментарии: 9 +16 Вчера, 23:41 by

Начну с того, что моя бабушка никогда не была сильно религиозным человеком, не жила в деревне, всю жизнь проработала на фабрике швеей-мотористкой, была настоящим советским ребенком своего времени. Но однажды, еще в далеком детстве, когда они с мамой гостили у родственников в Новгородской области, чуть не "угорела" в бане. Говорит, что долго ее откачивали, пока она не пришла в себя.Возможно, этот случай повлиял на то, что бабушка стала иногда слышать и видеть странные вещи, но долго не придавала этому значения. Много случаев она мне поведала, причем я понимала, что все, что рассказывает бабушка - чистая правда, потому как знаю, что она человек далекий от мира эзотерики, магии и так далее, никогда в своей жизни не обращалась к "бабкам", не гадала на картах, короче говоря, не лезла в то, о чем не имела никакого представления, но тем не менее... судите сами.Я не буду рассказывать всех историй, хотя, если это будет интересно, могу написать отдельный рассказ, а сейчас хочу рассказать, про то, что случилось не так давно, и даже хочу попросить у знающих людей совета, что это могло бы означать, что с этим делать, если это повторится.Однажды ночью, было это год назад, бабушка проснулась оттого, что почувствовала чье-то присутствие. Лежала она на спине, открыла глаза и просто оцепенела, потому что прямо над ней склонился мужской силуэт, но лица не видно, так как на голове капюшон. Не знаю, сколько времени это длилось, этого она точно не помнит, может, несколько секунд, потом силуэт как бы стал отдаляться, и она услышала такой мужской металлический голос, который сказал то ли "не доделала", то ли "не доела". Бабушка говорит, что вскочила, включила свет, села на кровати, а рядом стол стоял. Она говорит, мол, от испуга хотела уже доесть то, что там на столе после ужина осталось, хотя подумала, что, скорее всего, голос имел в виду именно то, что бабушка что-то в своей жизни еще не доделала.Прошло несколько месяцев, у бабушки (а ей уже восемьдесят пять лет) стали случаться остановки сердца, причем длительностью по семь секунд. Это уже потом мы узнали, когда ей провели исследования и назначили операцию по установке кардиостимулятора.И вот в ночь перед плановой госпитализацией она опять видит прямо перед собой этот силуэт, но он стоял молча. Так и пропал, на этот раз не сказав ничего. Я, конечно, утром, когда бабушку отвозила в больницу, страшно перепугалась, потому что поняла, что это сама смерть приходила. Бабушка утром была совсем плоха: лицо темно-бордового цвета, потому что кровь приливала к голове, тяжелая одышка. Короче, было видно, что ей совсем плохо, и на операцию ее забрали уже практически в беспамятстве. Но, слава Богу, все сделали вовремя, можно сказать, что врачи достали ее с того света.С этого момента все затихло, никаких больше мужиков в плаще и даже сны бабушка видеть перестала, спит как ребенок. Но вот вчера опять случилось нечто, это стало причиной того, почему я сейчас пишу все это здесь.Утром мне звонит встревоженная бабушка, говорит, мол, задремала на диване при работающем телевизоре. Был уже глубокий вечер, ну, можно сказать, что ночь, и сквозь сон опять было такое стойкое ощущение, что в комнате кто-то есть. Открывает бабушка глаза и видит четкую фигуру женщины, одетую в белое (халат или платье), и она просто проходит мимо дивана, на котором лежит бабушка, как бы даже не замечая ее или не обращая внимания. Интересно, что в руках у нее какая-то пленка прозрачная, посередине этой пленки была дыра, и она этой пленкой взмахивает, встряхивает ее. Бабушка говорит, что вскочила и проводила глазами фигуру женщины, которая вошла в другую смежную комнату и просто пропала. То, что это был не сон, бабушка уверена, потому что она сразу пошла на кухню попить воды и "переварить" это все...Вот сижу я и думаю - к худу или к добру было это видение? Чего ждать на это раз, ведь это не была фигура в черном плаще, и еще эта дырявая пленка что означает? Может, кто подскажет?Я спросила бабушку, может, она узнала эту женщину, может, знакомая умершая или родственница была, но бабушка сказала, что не знает. Женщина была не такая старая, средних лет.Надеюсь на отклики. Благодарю за внимание!

Ключевые слова: Видения бабушка призрак мужчина в плаще больница авторская история

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