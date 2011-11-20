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Истории из жизни

Бабушкины видения

Начну с того, что моя бабушка никогда не была сильно религиозным человеком, не жила в деревне, всю жизнь проработала на фабрике швеей-мотористкой, была настоящим советским ребенком своего времени. Но однажды, еще в далеком детстве, когда они с мамой гостили у родственников в Новгородской области, чуть не "угорела" в бане. Говорит, что долго ее откачивали, пока она не пришла в себя.
Возможно, этот случай повлиял на то, что бабушка стала иногда слышать и видеть странные вещи, но долго не придавала этому значения. Много случаев она мне поведала, причем я понимала, что все, что рассказывает бабушка - чистая правда, потому как знаю, что она человек далекий от мира эзотерики, магии и так далее, никогда в своей жизни не обращалась к "бабкам", не гадала на картах, короче говоря, не лезла в то, о чем не имела никакого представления, но тем не менее... судите сами.
Я не буду рассказывать всех историй, хотя, если это будет интересно, могу написать отдельный рассказ, а сейчас хочу рассказать, про то, что случилось не так давно, и даже хочу попросить у знающих людей совета, что это могло бы означать, что с этим делать, если это повторится.

Однажды ночью, было это год назад, бабушка проснулась оттого, что почувствовала чье-то присутствие. Лежала она на спине, открыла глаза и просто оцепенела, потому что прямо над ней склонился мужской силуэт, но лица не видно, так как на голове капюшон. Не знаю, сколько времени это длилось, этого она точно не помнит, может, несколько секунд, потом силуэт как бы стал отдаляться, и она услышала такой мужской металлический голос, который сказал то ли "не доделала", то ли "не доела". Бабушка говорит, что вскочила, включила свет, села на кровати, а рядом стол стоял. Она говорит, мол, от испуга хотела уже доесть то, что там на столе после ужина осталось, хотя подумала, что, скорее всего, голос имел в виду именно то, что бабушка что-то в своей жизни еще не доделала.

Прошло несколько месяцев, у бабушки (а ей уже восемьдесят пять лет) стали случаться остановки сердца, причем длительностью по семь секунд. Это уже потом мы узнали, когда ей провели исследования и назначили операцию по установке кардиостимулятора.
И вот в ночь перед плановой госпитализацией она опять видит прямо перед собой этот силуэт, но он стоял молча. Так и пропал, на этот раз не сказав ничего. Я, конечно, утром, когда бабушку отвозила в больницу, страшно перепугалась, потому что поняла, что это сама смерть приходила. Бабушка утром была совсем плоха: лицо темно-бордового цвета, потому что кровь приливала к голове, тяжелая одышка. Короче, было видно, что ей совсем плохо, и на операцию ее забрали уже практически в беспамятстве. Но, слава Богу, все сделали вовремя, можно сказать, что врачи достали ее с того света.
С этого момента все затихло, никаких больше мужиков в плаще и даже сны бабушка видеть перестала, спит как ребенок. Но вот вчера опять случилось нечто, это стало причиной того, почему я сейчас пишу все это здесь.

Утром мне звонит встревоженная бабушка, говорит, мол, задремала на диване при работающем телевизоре. Был уже глубокий вечер, ну, можно сказать, что ночь, и сквозь сон опять было такое стойкое ощущение, что в комнате кто-то есть. Открывает бабушка глаза и видит четкую фигуру женщины, одетую в белое (халат или платье), и она просто проходит мимо дивана, на котором лежит бабушка, как бы даже не замечая ее или не обращая внимания. Интересно, что в руках у нее какая-то пленка прозрачная, посередине этой пленки была дыра, и она этой пленкой взмахивает, встряхивает ее. Бабушка говорит, что вскочила и проводила глазами фигуру женщины, которая вошла в другую смежную комнату и просто пропала. То, что это был не сон, бабушка уверена, потому что она сразу пошла на кухню попить воды и "переварить" это все...

Вот сижу я и думаю - к худу или к добру было это видение? Чего ждать на это раз, ведь это не была фигура в черном плаще, и еще эта дырявая пленка что означает? Может, кто подскажет?
Я спросила бабушку, может, она узнала эту женщину, может, знакомая умершая или родственница была, но бабушка сказала, что не знает. Женщина была не такая старая, средних лет.
Надеюсь на отклики. Благодарю за внимание!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:42
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:41 by GlazurinetПросмотров: 690Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Видения бабушка призрак мужчина в плаще больница авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 00:11
-3
Группа: Комментаторы
Репутация: (2370|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 115
"А ей уже 85 лет!!!" - сообщает нам автор.
Моей бабушке 81. Когда я приезжаю в гости к ней и деду, она почти каждый раз лихорадочно пытается вспомнить, как меня зовут, а увидев мою жену и в очередной раз познакомившись с ней, с удивлением спрашивает меня, а когда это я успел жениться и почему ей ничего не сказал, хотя сама была на моей свадьбе 4 года назад. А бабушка автора видит женщин с пленочкой.... А я, если честно, вообще не планирую дожить до столь преклонных лет. Видения людей, которые Ленина не помнят, но Сталина застали молодым, вызывают столько же доверия, сколько и воспоминания из младшего дошкольного возраста.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#2 написал: Glazurinet
Сегодня, 00:21
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: Winnie-the-Pooh
"А ей уже 85 лет!!!" - сообщает нам автор.
Моей бабушке 81. Когда я приезжаю в гости к ней и деду, она почти каждый раз лихорадочно пытается вспомнить, как меня зовут, а увидев мою жену и в очередной раз познакомившись с ней, с удивлением спрашивает меня, а когда это я успел жениться и почему ей ничего не сказал, хотя сама была на моей свадьбе 4 года назад. А бабушка автора видит женщин с пленочкой.... А я, если честно, вообще не планирую дожить до столь преклонных лет. Видения людей, которые Ленина не помнят, но Сталина застали молодым, вызывают столько же доверия, сколько и воспоминания из младшего дошкольного возраста.

При чем тут Ваша бабушка, моя в полном умственном здравии и с абсолютно ясной головой, никто в жизни ей не дает 85, все рты открывают. Наверное, если бы я сомневалась в ее умственных способностях, не стала бы задавать тут вопросов. Бабушки, знаете ли, разные бывают.
Зарегистрирован: 25.07.2015
#3 написал: Snejnay
Сегодня, 00:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (186|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 194
Бабушки действительно разные бывают. Вернее возраст на всех сказывается по разному. Кто то доживает до седин в здравом уме и памяти, а кто-то приходит к преклонному возрасту со старческим слабоумием. Моя бабушка дожила до 82 лет . И была конечно не сильна здоровьем, но со здравым и ясным умом.
Пленка надорванна, в пленке дыра...Простите. Но это указывает на малый оставшийся срок. +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#4 написал: Lynx
Сегодня, 00:51
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1750|0)
Публикаций: 158
Комментариев: 1 205
Соглашусь, что бабушки разные бывают, у некоторых маразм аж в 60 проявляется, да до такой степени, что страдают все в ближнем радиусе, а есть и такие, которые даже до 90-100 лет живут, здравствуют, пирожки пекут, да бегают аки спринтеры.
Моя прабабушка в 89 умерла. До этого трагичного дня в здравом уме и памяти была. Пошла маме моей на день рождения подарок покупать, упала и все. Тоже силуэты видела. Через две недели примерно умерла, мне тогда было 16 лет... Как в воду тогда глядела: "Не дожить мне, Юлька, до твоих 18-ти..."
Но вы надейтесь на лучшее, будьте рядом с бабушкой. Я вот жалею, что рядом не было меня тогда с моей прабабушкой, страшно она умирала, и мне страшно было.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#5 написал: ninabond
Сегодня, 01:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 881
Моей маме 88. Уже месяца три ходят к ней ночью ее мать, сестры тетки какие-то. Мать ее лежит с ней на кровати разговаривает. Говорит непонятно, но голос ее. Мама моя рукой проведет по кровати - нет никого...Пока ничего не случилось))) Хотя мой покойный муж за месяц до смерти тоже людей видел кивал им и улыбался. Остается только ждать худшего. А когда случится, никто не знает.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#6 написал: Isadora
Сегодня, 02:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 15
Это не сама смерть, а её жнец. Это не всегда предвестники скорой кончины. Они приходят так же, чтоб предупредить. Вернее, если есть риск умереть, они появляются, чтоб прудупредить. Если их увидеть и прислушаться, то можно избежать летального исхода.
Прошлым летом мы семейно отдыхали на даче на всё лето, к моей тетё такой приходил. Очень высокий, в плаще с капюшоном. От него исходил лёгкий черный дым. Стоял у кровати наклонившись над ней и шептал "Земля не может дышать через высохшее дерево. Земля не может дышать через высохшее дерево".
Через 3 месяца тётя начала жаловаться, что кажется у неё бронхит и пошла провериться. Её направили в онкологию. Оказалось рак лёгких. Операбельный. Но нужно было пройти курс терапии.
Если бы она вовремя обратилась, возможно могли бы "убить врага ещё в колыбели".
Зарегистрирован: 31.03.2017
#7 написал: Galadriell80
Сегодня, 04:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 198
Мои дедушка с бабушкой ушли в одном возрасте-89 лет, с разницей в 100 дней( Сначала дедуля, а следом бабуля. Он ушёл в полном разуме, очень неожиданно, кровоизлияние и мгновенная смерть, а бабушка после его смерти немного повредилась в уме, но до этого была совершенно адекватна. Люди все разные, но на старческое слабоумие никак не могу отнести видения бабули из истории. А вот что это? Предупреждение? Смерть? Жнец? Что за женщина с дырявой пленкой??? Жду дальнейших комментариев, очень интересно сделать для себя выводы.++++ Автору за историю.
Зарегистрирован: 16.12.2015
#8 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 06:58
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2370|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 115
Цитата: Glazurinet
Наверное, если бы я сомневалась в ее умственных способностях, не стала бы задавать тут вопросов.

Я не говорю, что бабушка сумасшедшая, дай ей Бог здоровья, но 85 лет - это возраст. Можете всем комментаторским составом кричать про родственников, которым сто лет в обед, а их хоть в космос запускай. К сожалению, на практике так не бывает. У всего в этом мире есть свой ресурс, в том числе, у человеческого организма. Не может человек в 85 иметь на 100% идеальную нервную систему (даже если Вам кажется, что может),а отсюда и плохой сон, который и молодые иной раз с явью попутать могут. А людей вон понесло с гипотезами:
Цитата: Snejnay
Пленка надорванна, в пленке дыра...Простите. Но это указывает на малый оставшийся срок.

Можно узнать, почему Вы так решили??? Может, дыра в пленке - наоборот, символ избавления от старых проблем???
Цитата: Isadora
Это не сама смерть, а её жнец.

Здрасьте Вам, еще не легче!))
Друзья мои, не усложняйте. Всё, конечно, может быть, но скорее всего пожилому человеку просто приснился хреновый сон. А то ведь сейчас еще начнут опять про ангелов и бесов теории выдвигать...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#9 написал: Вареньевна
Сегодня, 08:33
0
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Комментариев: 201
Дыра, смерть, жнец... Не надо заморачиваться и все будет хорошо. И бабушку берегите.
Зарегистрирован: 4.02.2017
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