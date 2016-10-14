Новая жизнь

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:00

Isadora Просмотров: 922 Комментарии: 12 +29 Вчера, 21:04 by

Я перенесла клиническую смерть. Об этом знали немногие, только семья, муж и близкая подруга. Остановка сердца. Причина – сильный стресс. Страх, пережитый за все эти долгие годы, не мог пройти бесследно. Внешний признак – седые волосы, внутренний – сердце. Обследовалась на своей родине, ещё в Турции, России и Германии. Несколько врачей после объяснения диагноза в конце добавляли, что мое сердце сильно постарело. С виду я молода, но сердце у меня, как у древней старухи. Лечилась не один раз.Это произошло внезапно. Мне было тогда двадцать четыре года. Никакой боли, недомоганий не ощущала. Даже наоборот, чувствовала себя так хорошо, как никогда еще не чувствовала.Я сидела на кухне с двоюродной сестрой у неё дома, и мы обсуждали что-то, уже не помню. Помню, она говорила, а я слушала.Вдруг резко я почувствовала, будто кто-то рукой пробил грудную клетку, схватил сердце и сжал с такой силой, что мне показалось, словно сердце сейчас лопнет, а дальше – темнота.Потом сестра рассказывала, что я резко сгорбилась, глаза стали стеклянными, рот разинула, а через секунду в такой же позе упала со стула. Вдаваться в подробности не стану, так как не знаю, что происходило, пока я была в отключке. Мне детали рассказывала сестра.Короче, через пятнадцать минут после того, как меня доставили в реанимацию, врач вышел и сказал сестре, что я умерла, еще посоветовал сообщить семье. Остановка сердца, запустить снова не удалось.Пока он спрашивал у окаменевшей от шока сестры, какие причины могли привести к такому исходу, вышла медсестра и срочно вызвала врача обратно.Я открыла глаза и смотрела на них с удивлением. Вернее, в палате все смотрели друг на друга с удивлением. Пока медсёстры стояли, как вкопанные, врач подбежал и начал задавать вопросы. Но вместо того, чтобы отвечать, я сама задавала вопросы, мол, что я тут делаю, что вообще происходит, почему у меня так сильно болит грудь, когда и каким образом я сюда попала и так далее.Пока меня обследовали и проверяли показатели, в палату влетели родители вместе в сестрой. Благо сестра успела им сказать лишь то, что мне стало плохо и я в больнице, а остальных подробностей она просто не успела выдать.Долго и подробно писать не хочу, но по официальной версии я была мертва больше пяти минут, после чего сердце само запустилось, когда они перестали пытаться вернуть меня к жизни и объявили мёртвой.Через пару дней выписалась домой и продолжала лечение дома. Уколы ставила сестра на дому. Хоть она и не медик, но уколы ставит так, что ничего не чувствуешь. Легкая рука.Думала, что дома меня будут доканывать вопросами, но этого не случилось. Родители старались не затрагивать эту тему. Пока что. Они заботились о том, чтобы я лишний раз не нервничала.А через несколько дней, когда сестра опять пришла укол ставить, она все же решилась спросить:- Слушай, ты же вроде… ну… того...- Умерла? Не знаю, меня там в этот момент не было.- Ты вот шутишь, а я думала всё. Знаешь, какой страх я перенесла.- А ты представь моё удивление. Прикинь, вот ты только что была здесь, открываешь глаза и... опа – уже лежишь в больнице…- Что с тобой было?- Не знаю, просто сердце прихватило. Ты же видела, что всё было хорошо, я была в отличном настроении…- Алиш, я не о том. Что ты там видела? На той стороне?- На какой стороне? А, если ты про свет в конце туннеля, божественное пение ангелов и стремительный полёт к этому свету, то нет, ничего подобного.- А что тогда?- Ничего.- То есть как? Совсем ничего?- Да. Абсолютно. Сколько я там мертва была? Пять-шесть минут, да? Но мне показалось, что я закрыла глаза у тебя на кухне, а через секунду открыла в больнице.Но на самом деле я помнила. Чётко и детально. Но говорить об этом я не хотела. По крайней мере, в тот момент не хотела.Действительно, никакого света в конце туннеля и всего остального не было. Я открыла глаза в большом доме. Проснулась в спальне, которая находилась на втором этаже, не спеша встала, посмотрела на часы. До сих пор помню, что на стене висели большие белые часы. Большая и маленькая стрела на цифре шесть, но утро или вечер – непонятно, но из окон падал яркий свет.Спустилась на первый этаж. Я знала, куда и зачем иду, потому что это был мой дом. На первом этаже бегали и смеялись дети – два мальчика. С виду не старше пяти-семи лет. Я была спокойна, как будто знаю тут всё и всех.Пока я с улыбкой наблюдала, как дети бегают туда-сюда, догоняя друг друга, в дверь постучались. Два очень громких стука. Дети остановились и подошли ко мне, но они не боялись, а улыбались. Пока я решалась, стоит ли открывать или нет, стук повторился, но уже громче и более грозно. Как будто били кулаком со всей силы. Страха у меня от этого не было, я просто не хотела открывать дверь, но стуки не прекращались и становились громче, будто сейчас дверь разнесут.Через несколько таких стуков мне вконец это надоело, я подошла и приоткрыла дверь, а она резко распахнулась, кто-то меня вытянул из дома наружу, и я отключилась.Открыла глаза, сделала глубокий вдох, начала кашлять и увидела удивлённое лицо медсестры, которую я заметила, когда та вскочила. Несколько секунд мы смотрели друг на друга офигевшими глазами. Я было открыла рот, чтобы спросить, но она выбежала из палаты и привела врача.Я кое-как и с трудом присела, состояние такое, будто высушила два литра водки. Голова трещала, тошнило, а руки и ноги были ватные. Дышать было немного больно, грудная клетка и рёбра болели. Не было ощущения, что все это было сном, наоборот, мне казалось, что я и вправду пережила тот отрывок, который длился не пять минут, а как полдня. Будто это только что прожитый мной отрывок жизни, из которой меня выдернули и скинули в эту палату, причём скинули с такой высоты, что меня расплющило. Я физически чувствовала все эмоции и действия, происходящие в том доме. Помнила все детали, прямо вплоть до запаха. Мне потом еще долго казалось, будто я что-то или кого-то там оставила.Прошло много лет, но все детали помню до сих пор. Отчётливо. Но рассказывать об этом я никому не хотела, да и не рассказывала. Об этом знал только муж. Его мнение на этот счёт говорить не буду, но я в лишний раз убедилась, что это был не сон.Понимаю, что подобные истории кажутся за гранью реальности. Часто, сталкиваясь с чем-то кошмарным, я действительно хотела верить, что это всего лишь моё воображение, но смирилась с тем, что это реальность, и даже моё скудное воображение при всём желании не смогло бы выдать такое.А этот случай, несмотря на весь свой негатив с остановкой сердца и легкими ожогами на груди от дефибриллятора, оставил очень приятные ощущения.

Ключевые слова: Остановка сердца смерть больница воскрешение авторская история

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