Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Новая жизнь

Я перенесла клиническую смерть. Об этом знали немногие, только семья, муж и близкая подруга. Остановка сердца. Причина – сильный стресс. Страх, пережитый за все эти долгие годы, не мог пройти бесследно. Внешний признак – седые волосы, внутренний – сердце. Обследовалась на своей родине, ещё в Турции, России и Германии. Несколько врачей после объяснения диагноза в конце добавляли, что мое сердце сильно постарело. С виду я молода, но сердце у меня, как у древней старухи. Лечилась не один раз.

Это произошло внезапно. Мне было тогда двадцать четыре года. Никакой боли, недомоганий не ощущала. Даже наоборот, чувствовала себя так хорошо, как никогда еще не чувствовала.
Я сидела на кухне с двоюродной сестрой у неё дома, и мы обсуждали что-то, уже не помню. Помню, она говорила, а я слушала.
Вдруг резко я почувствовала, будто кто-то рукой пробил грудную клетку, схватил сердце и сжал с такой силой, что мне показалось, словно сердце сейчас лопнет, а дальше – темнота.
Потом сестра рассказывала, что я резко сгорбилась, глаза стали стеклянными, рот разинула, а через секунду в такой же позе упала со стула. Вдаваться в подробности не стану, так как не знаю, что происходило, пока я была в отключке. Мне детали рассказывала сестра.

Короче, через пятнадцать минут после того, как меня доставили в реанимацию, врач вышел и сказал сестре, что я умерла, еще посоветовал сообщить семье. Остановка сердца, запустить снова не удалось.
Пока он спрашивал у окаменевшей от шока сестры, какие причины могли привести к такому исходу, вышла медсестра и срочно вызвала врача обратно.
Я открыла глаза и смотрела на них с удивлением. Вернее, в палате все смотрели друг на друга с удивлением. Пока медсёстры стояли, как вкопанные, врач подбежал и начал задавать вопросы. Но вместо того, чтобы отвечать, я сама задавала вопросы, мол, что я тут делаю, что вообще происходит, почему у меня так сильно болит грудь, когда и каким образом я сюда попала и так далее.
Пока меня обследовали и проверяли показатели, в палату влетели родители вместе в сестрой. Благо сестра успела им сказать лишь то, что мне стало плохо и я в больнице, а остальных подробностей она просто не успела выдать.
Долго и подробно писать не хочу, но по официальной версии я была мертва больше пяти минут, после чего сердце само запустилось, когда они перестали пытаться вернуть меня к жизни и объявили мёртвой.

Через пару дней выписалась домой и продолжала лечение дома. Уколы ставила сестра на дому. Хоть она и не медик, но уколы ставит так, что ничего не чувствуешь. Легкая рука.
Думала, что дома меня будут доканывать вопросами, но этого не случилось. Родители старались не затрагивать эту тему. Пока что. Они заботились о том, чтобы я лишний раз не нервничала.
А через несколько дней, когда сестра опять пришла укол ставить, она все же решилась спросить:
- Слушай, ты же вроде… ну… того...
- Умерла? Не знаю, меня там в этот момент не было.
- Ты вот шутишь, а я думала всё. Знаешь, какой страх я перенесла.
- А ты представь моё удивление. Прикинь, вот ты только что была здесь, открываешь глаза и... опа – уже лежишь в больнице…
- Что с тобой было?
- Не знаю, просто сердце прихватило. Ты же видела, что всё было хорошо, я была в отличном настроении…
- Алиш, я не о том. Что ты там видела? На той стороне?
- На какой стороне? А, если ты про свет в конце туннеля, божественное пение ангелов и стремительный полёт к этому свету, то нет, ничего подобного.
- А что тогда?
- Ничего.
- То есть как? Совсем ничего?
- Да. Абсолютно. Сколько я там мертва была? Пять-шесть минут, да? Но мне показалось, что я закрыла глаза у тебя на кухне, а через секунду открыла в больнице.

Но на самом деле я помнила. Чётко и детально. Но говорить об этом я не хотела. По крайней мере, в тот момент не хотела.
Действительно, никакого света в конце туннеля и всего остального не было. Я открыла глаза в большом доме. Проснулась в спальне, которая находилась на втором этаже, не спеша встала, посмотрела на часы. До сих пор помню, что на стене висели большие белые часы. Большая и маленькая стрела на цифре шесть, но утро или вечер – непонятно, но из окон падал яркий свет.
Спустилась на первый этаж. Я знала, куда и зачем иду, потому что это был мой дом. На первом этаже бегали и смеялись дети – два мальчика. С виду не старше пяти-семи лет. Я была спокойна, как будто знаю тут всё и всех.
Пока я с улыбкой наблюдала, как дети бегают туда-сюда, догоняя друг друга, в дверь постучались. Два очень громких стука. Дети остановились и подошли ко мне, но они не боялись, а улыбались. Пока я решалась, стоит ли открывать или нет, стук повторился, но уже громче и более грозно. Как будто били кулаком со всей силы. Страха у меня от этого не было, я просто не хотела открывать дверь, но стуки не прекращались и становились громче, будто сейчас дверь разнесут.
Через несколько таких стуков мне вконец это надоело, я подошла и приоткрыла дверь, а она резко распахнулась, кто-то меня вытянул из дома наружу, и я отключилась.
Открыла глаза, сделала глубокий вдох, начала кашлять и увидела удивлённое лицо медсестры, которую я заметила, когда та вскочила. Несколько секунд мы смотрели друг на друга офигевшими глазами. Я было открыла рот, чтобы спросить, но она выбежала из палаты и привела врача.
Я кое-как и с трудом присела, состояние такое, будто высушила два литра водки. Голова трещала, тошнило, а руки и ноги были ватные. Дышать было немного больно, грудная клетка и рёбра болели. Не было ощущения, что все это было сном, наоборот, мне казалось, что я и вправду пережила тот отрывок, который длился не пять минут, а как полдня. Будто это только что прожитый мной отрывок жизни, из которой меня выдернули и скинули в эту палату, причём скинули с такой высоты, что меня расплющило. Я физически чувствовала все эмоции и действия, происходящие в том доме. Помнила все детали, прямо вплоть до запаха. Мне потом еще долго казалось, будто я что-то или кого-то там оставила.

Прошло много лет, но все детали помню до сих пор. Отчётливо. Но рассказывать об этом я никому не хотела, да и не рассказывала. Об этом знал только муж. Его мнение на этот счёт говорить не буду, но я в лишний раз убедилась, что это был не сон.
Понимаю, что подобные истории кажутся за гранью реальности. Часто, сталкиваясь с чем-то кошмарным, я действительно хотела верить, что это всего лишь моё воображение, но смирилась с тем, что это реальность, и даже моё скудное воображение при всём желании не смогло бы выдать такое.
А этот случай, несмотря на весь свой негатив с остановкой сердца и легкими ожогами на груди от дефибриллятора, оставил очень приятные ощущения.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:00
Вчера, 21:04 by IsadoraПросмотров: 922Комментарии: 12
+29

Ключевые слова: Остановка сердца смерть больница воскрешение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Лесная ведьма
Вчера, 21:09
-8
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Блин, ну завидую я людям, у кого этих мистических историй из жизни дофига. Вот я бы очень хотела, чтобы со мной произошло что -то странное мистическое. Но нет же, за 26 лет ни одной истории...
Таких авторов читаю, но не воспринимаются их истории как реальные. Фантазия да, хорошая. Но не в этот раздел нужно эти истории публиковать.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#2 написал: Lynx
Вчера, 21:09
+11
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1750|0)
Публикаций: 158
Комментариев: 1 205
Это не новая жизнь. Это вечная жизнь. На Земле мы оставляем частицу себя для получения опыта и определенных знаний, а ТАМ у нас, так сказать, настоящая жизнь, поэтому у вас было чувство, что вы у себя дома. Вы у себя и были, только к СЕБЕ вам возвращаться было еще рано.
У меня тоже сердце частенько болит. Бывает, тоже схватит, что на лоб глаза лезут. Нельзя стрессовать, а как без стрессов с такой жизнью? Так и живем.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#3 написал: Калина74
Вчера, 21:17
+17
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 411
Поставила "авансом" плюс, как-то механически, потому что ничего не соображаю. И оказалось, не зря. Спасибо Вам, у меня появилась надежда, что и моя мамочка сейчас где-то в хорошем светлом доме, где её окружает любовь и тепло. Она вчера умерла, и я не знаю, как с этим справиться...
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#4 написал: Tigger power
Вчера, 21:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 518
Калина74 очень сочувствую Вам, держитесь. История интересна очень, немного расходится с той картиной перерождений, что я себе представляю, но это ценная информация для меня, спасибо, делитесь с нами Вашими историями) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#5 написал: Liam
Вчера, 22:21
+4
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 573
Спасибо что поделились +
Калина74
Примите мои соболезнования.
Там мы более живые, чем здесь т.к. тело - био-машина, и очень ограниченная в своих возможностях, хотя и даёт нам необыкновенный опыт и переживания.
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#6 написал: Elinor
Вчера, 22:56
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
Жуткая история. Страшнее всего то, что можно умереть в одну минуту. Сидишь с сестрой на кухне, разговариваешь и вдруг хоп! и сердце остановилось.
Зарегистрирован: 29.08.2016
#7 написал: Snejnay
Вчера, 23:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (186|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 194
Калина мои соболезнования вам.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#8 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 23:53
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2370|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 115
"Голова - предмет темный и исследованию не подлежит"(с).
Откуда нам знать, что там происходит в мозге человека, когда он впадает в такое состояние? А ведь мозг не умер, иначе, главная героиня, после запуска сердца, не смогла бы продолжать жить обычной жизнью. Вообще, чаще всего, после таких ужасных прецедентов оставшиеся в живых лежат и слюни пускают, и так до конажизни - кислородное голодание без последствий не проходит((. Так что можно лишь порадоваться за автора!
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#9 написал: Калина74
Сегодня, 00:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 411
Цитата: Liam
Спасибо что поделились +
Калина74
Примите мои соболезнования.
Там мы более живые, чем здесь т.к. тело - био-машина, и очень ограниченная в своих возможностях, хотя и даёт нам необыкновенный опыт и переживания.


Цитата: Snejnay
Калина мои соболезнования вам.
Истории плюс.


Цитата: Tigger power
Калина74 очень сочувствую Вам, держитесь. История интересна очень, немного расходится с той картиной перерождений, что я себе представляю, но это ценная информация для меня, спасибо, делитесь с нами Вашими историями) плюс


СПАСИБО вам за сочувствие, дорогие ребята! История замечательная и вселяющая надежду...
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#10 написал: Isadora
Сегодня, 01:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 15
Цитата: Калина74
Поставила "авансом" плюс, как-то механически, потому что ничего не соображаю. И оказалось, не зря. Спасибо Вам, у меня появилась надежда, что и моя мамочка сейчас где-то в хорошем светлом доме, где её окружает любовь и тепло. Она вчера умерла, и я не знаю, как с этим справиться...


Соболезную Вашей потере, дорогая.
Моя бабушка говорила, что смерть - это не конец жизни, а начало новой и более совершенной жизни. Это переход на новый уровень бытия. Человек лишь перестает существовать в этом мире, рядом с нами, он просто идёт дальше по новой дороге, где лучше, чем здесь.
Вы имеете полное право чувствовать себя потерянной без неё, ведь нас не учили быть готовыми к уходу любимых. Этому никогда невозможно научиться. Но будьте уверены, она сейчас в лучшем месте.

Цитата: Winnie-the-Pooh
"Голова - предмет темный и исследованию не подлежит"(с).
Откуда нам знать, что там происходит в мозге человека, когда он впадает в такое состояние? А ведь мозг не умер, иначе, главная героиня, после запуска сердца, не смогла бы продолжать жить обычной жизнью. Вообще, чаще всего, после таких ужасных прецедентов оставшиеся в живых лежат и слюни пускают, и так до конажизни - кислородное голодание без последствий не проходит((. Так что можно лишь порадоваться за автора!


Вы правы полностью. Я рассматривала все варианты, ибо не всё о нашем мозге известно. Неизвестно, чем он ещё может удивить нас. Возможно, это было видение новой жизни (реинкарнации), или мой мозг включил защитную реакцию с помощью сна. Но ведь по ощущениям сны отличаются. Да и возможно ли во сне так чётко почувствовать запахи?
Но Ваш вариант зацепил.

Цитата: Tigger power
Калина74 очень сочувствую Вам, держитесь. История интересна очень, немного расходится с той картиной перерождений, что я себе представляю, но это ценная информация для меня, спасибо, делитесь с нами Вашими историями) плюс


Возможно, это и было предвидением следующей жизни, как сказала Lynx, перерождения. Или же вероятность, что после ухода, каждый попадает в свой рай. Душу и её путешествие до рождения, при жизни и после смерти ещё никому не удалось изучить. Она является источником чистой энергии, которая, видимо время от времени пытается открыть нам то, что скрыто от глаз. И каждый толкует это по своему ощущению и видению.

Цитата: Lynx
Это не новая жизнь. Это вечная жизнь. На Земле мы оставляем частицу себя для получения опыта и определенных знаний, а ТАМ у нас, так сказать, настоящая жизнь, поэтому у вас было чувство, что вы у себя дома. Вы у себя и были, только к СЕБЕ вам возвращаться было еще рано.
У меня тоже сердце частенько болит. Бывает, тоже схватит, что на лоб глаза лезут. Нельзя стрессовать, а как без стрессов с такой жизнью? Так и живем.
Плюс.


Да, я точно знала, что это мой дом, место куда я принадлежу в тот момент. И я не знаю, как назвать эти стуки в дверь, вернее кто стучался. Может это жизнь стучалась обратно? Или какой-то посланник? Или может мой мозг через моё подсознание пытался меня реанимировать? Но как объяснить те запахи, что я помню до сих пор? Это был не сон, так как я ходила в реальности и всё ощущала физически.
Без стресса никак. Только относительно недавно я начала контролировать всё это и жить в гармонии. Отрицание и тщетное игнорирование лишь причиняли боль и стресс. После этого случая я многое переосмыслила, ощутимо изменилась, страха не осталось. Но вопросов стало больше.
Вы описали мои ощущения по этому поводу. Спасибо за внимание.
Зарегистрирован: 31.03.2017
#11 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Калина74, очень Вам соболезную, как я Вас понимаю,я тоже без мамы осталась 11 лет назад, но я верю, что у них там свой дом, своя жизнь, счастливая и вечная. Как же я скучаю по тем, кого любила и которых больше нет. А в историю верю, это прекрасно, что Вы, Автор выжили, дай Вам Бог здоровья. От меня плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#12 написал: lidia1
Сегодня, 09:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 608
Верю. Сама в юности пережила клиническую смерть. Жизненного опыта у меня не было совсем. Когда витала под потолком и видела своё тело на больничной койке, поняла, что умерла. Испугалась. Кто то невидимый был рядом, и я обратилась к нему с просьбой вернуть меня к жизни, так как я так мало жила. И Он вернул меня, к удивлению врачей. Я была тогда неверующей, некрещёной, но этот случай полностью изменил моё мировоззрение.++++++++++++10
Зарегистрирован: 22.09.2015
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.