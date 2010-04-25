Путник одинокий

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:19

evatanina Просмотров: 1 633 Комментарии: 38 +30 Сегодня, 06:19 by

Три дня назад, проснувшись утром, побрела я варить кофе. Очень люблю эти утренние полчаса перед вселенским кипишем, который неизменно наводит мой трехлетний сын сразу после пробуждения. Думаю, многим мамам известно это маленькое и кратковременное блаженство и то, как приходится на цыпочках, сжимая губы от напряжения, выбираться из комнаты, притворяя тихонько дверь, молясь безмолвно, чтобы она, – о, не дай Бог! – не скрипнула! И ту досаду, которую вызывают чьи-то лишние движения или звуки, которые могут помешать этому ежедневному ритуалу. Может именно поэтому я не успела толком испугаться сразу, а лишь махнула рукой, призывая к тишине.Теперь о главном. В тот самый момент, когда я прикрывала дверь спальни (расположена перпендикулярно входной двери, справа, на расстоянии примерно четырех с половиной метров), согнувшись от напряжения, мое внимание привлек чей-то неразборчивый шепот, идущий от входной двери. Когда, в раздражении, я повернула голову, увидела мужчину в современном черном костюме с удлиненным пиджаком, лаковых (Да-да! Именно лаковых, они блестели просто как зеркальные!) туфлях, на шее ослепительно белый воротничок и шляпа в руках. Это не был силуэт или тень, вполне явный мужчина, но стоял он как бы на одной плоскости с дверью, прям в проеме двери (можно даже сказать, что он был как бы двухмерным – длина и ширина, без объема). Губы его шевелились, был слышен шепот, но слова непонятные. Как бы смешно это ни звучало, но было такое ощущение, как будто он спрашивает, как куда-то там пройти))) Потому что моим следующим действием, после взгляда на него, был взмах руки и фраза: ”Ой, не знаю! Идите уже!”. Отвернувшись от него, заглянув осторожно в комнату, убедилась, что сын не разбужен и пошла на кухню. И только тогда до меня дошло, что только что произошло (ну жираф я, что тут поделаешь!). Страх накрыл мощнейшей волной. Наплевав на минуты блаженства, ринулась я в спальню к сыну, пробегая мимо входной двери, убедившись, что она закрыта и коридор абсолютно пуст. В течении дня не раз вспоминала это утреннее явление и, убедив себя, что показался какой-то “путник одинокий”, по максимуму пыталась придать этому событию юмористический настрой, представляя, что этот джентльмен спрашивал: “Простите, вы не подскажете, где находится Нофилет?” или тем паче: “Через ваше окно нельзя ли пройти в Париж?”. Посмеявшись, я успокоилась и благополучно забыла об этом. До следующего утра!На следующее утро собирались с сыном на прогулку. Одевала его стоя спиной к двери, сын стоял, соответственно, лицом к двери. И тут вижу удивленный взгляд сына на дверь и слышу его возглас: “Мам, а это еще кто?!”, резко повернувшись, увидела лишь какое-то движение в двери. Спрашиваю у сына: “А кто там?”. Он: “Да дядя какой-то!”. Быстро одевшись, мы выскочили на улицу. Мысли в голове метались, сердце стучало где-то в затылке. Во время прогулки еле уговорила себя успокоиться, шутки о Нофилете и окне в Париж уже отнюдь не помогали. И обратно домой поднималась уже с противной дрожью в коленях и премерзким гулом в ушах. Примерно между первым и вторым этажом, сын, глядя в сторону почтовых ящиков, громко сказал: “Не надо к нам ходить, мы боимся!” и, посмотрев, на меня, сказал: ”Мам, я ему сказал, что к нам нельзя ходить!”. Схватив сына, за секунду залетела домой и долго ещё не могла успокоиться. Сейчас же вопросов больше, чем страха. И очередное недоумение – глюк или явь?! Предваряя все вопросы о том, что ребенок мог слышать мои разговоры об этом мужике, сообщаю: ни с кем, тем более с ним, ни в этот день, ни в последующий произошедшее не обсуждала.Благодарю за внимание!

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