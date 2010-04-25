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Истории из жизни

Путник одинокий

Три дня назад, проснувшись утром, побрела я варить кофе. Очень люблю эти утренние полчаса перед вселенским кипишем, который неизменно наводит мой трехлетний сын сразу после пробуждения. Думаю, многим мамам известно это маленькое и кратковременное блаженство и то, как приходится на цыпочках, сжимая губы от напряжения, выбираться из комнаты, притворяя тихонько дверь, молясь безмолвно, чтобы она, – о, не дай Бог! – не скрипнула! И ту досаду, которую вызывают чьи-то лишние движения или звуки, которые могут помешать этому ежедневному ритуалу. Может именно поэтому я не успела толком испугаться сразу, а лишь махнула рукой, призывая к тишине.
Теперь о главном. В тот самый момент, когда я прикрывала дверь спальни (расположена перпендикулярно входной двери, справа, на расстоянии примерно четырех с половиной метров), согнувшись от напряжения, мое внимание привлек чей-то неразборчивый шепот, идущий от входной двери. Когда, в раздражении, я повернула голову, увидела мужчину в современном черном костюме с удлиненным пиджаком, лаковых (Да-да! Именно лаковых, они блестели просто как зеркальные!) туфлях, на шее ослепительно белый воротничок и шляпа в руках. Это не был силуэт или тень, вполне явный мужчина, но стоял он как бы на одной плоскости с дверью, прям в проеме двери (можно даже сказать, что он был как бы двухмерным – длина и ширина, без объема). Губы его шевелились, был слышен шепот, но слова непонятные. Как бы смешно это ни звучало, но было такое ощущение, как будто он спрашивает, как куда-то там пройти))) Потому что моим следующим действием, после взгляда на него, был взмах руки и фраза: ”Ой, не знаю! Идите уже!”. Отвернувшись от него, заглянув осторожно в комнату, убедилась, что сын не разбужен и пошла на кухню. И только тогда до меня дошло, что только что произошло (ну жираф я, что тут поделаешь!). Страх накрыл мощнейшей волной. Наплевав на минуты блаженства, ринулась я в спальню к сыну, пробегая мимо входной двери, убедившись, что она закрыта и коридор абсолютно пуст. В течении дня не раз вспоминала это утреннее явление и, убедив себя, что показался какой-то “путник одинокий”, по максимуму пыталась придать этому событию юмористический настрой, представляя, что этот джентльмен спрашивал: “Простите, вы не подскажете, где находится Нофилет?” или тем паче: “Через ваше окно нельзя ли пройти в Париж?”. Посмеявшись, я успокоилась и благополучно забыла об этом. До следующего утра!
На следующее утро собирались с сыном на прогулку. Одевала его стоя спиной к двери, сын стоял, соответственно, лицом к двери. И тут вижу удивленный взгляд сына на дверь и слышу его возглас: “Мам, а это еще кто?!”, резко повернувшись, увидела лишь какое-то движение в двери. Спрашиваю у сына: “А кто там?”. Он: “Да дядя какой-то!”. Быстро одевшись, мы выскочили на улицу. Мысли в голове метались, сердце стучало где-то в затылке. Во время прогулки еле уговорила себя успокоиться, шутки о Нофилете и окне в Париж уже отнюдь не помогали. И обратно домой поднималась уже с противной дрожью в коленях и премерзким гулом в ушах. Примерно между первым и вторым этажом, сын, глядя в сторону почтовых ящиков, громко сказал: “Не надо к нам ходить, мы боимся!” и, посмотрев, на меня, сказал: ”Мам, я ему сказал, что к нам нельзя ходить!”. Схватив сына, за секунду залетела домой и долго ещё не могла успокоиться. Сейчас же вопросов больше, чем страха. И очередное недоумение – глюк или явь?! Предваряя все вопросы о том, что ребенок мог слышать мои разговоры об этом мужике, сообщаю: ни с кем, тем более с ним, ни в этот день, ни в последующий произошедшее не обсуждала.
Благодарю за внимание!

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:19
Сегодня, 06:19 by evataninaПросмотров: 1 633Комментарии: 38
+30

Ключевые слова: Путник мужик в пиджаке шляпа дверь утро авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lycanthrope
Сегодня, 06:23
-15
Группа: Администраторы
Репутация: (505|2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 845
Автор, окружающие как, никаких странностей в вашем поведении не замечают? Анализ на сою в крови давно сдавали?
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 06:41
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1356|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 539
Это был путник, затерявшийся во времени... ))
А если серьёзно, то, конечно, немного не по себе. Вроде, и не агрессивный, но... это же не нормально!
Но чем-то же Вы его притянули? Просто так ничего не бывает. Повспоминайте, чего такого случалось накануне этого явления.
Цитата: Lycanthrope
Автор, окружающие как, никаких странностей в вашем поведении не замечают? Анализ на сою в крови давно сдавали?

Но ведь видела не только Автор, но и ребёнок. А многие детки в три года много чего видят.
Плюс поставила +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: Lycanthrope
Сегодня, 07:10
-9
Группа: Администраторы
Репутация: (505|2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 845
Цитата: ELEMAT
Но ведь видела не только Автор, но и ребёнок. А многие детки в три года много чего видят.

Что там видел ребёнок - бабка надвое сказала. И да, не стоит забывать про ясность и чёткость изложения мысли у трёхлетних детей. Это один момент.
Второй момент: значит, в первом случае автор попыталась придать ситуации юмористический характер и убедить самоё себя, что ей "показалось". Почему же она тогда исключает возможность того, что и в ситуации с сыном ей тоже всё "показалось"? Дескать, раз уж с сыном-то была, то однозначно всё происходило взаправду. Ну как и тогда ей всё "показалось"? "Показалось", что сын кого-то увидел и кому-то что-то сказал? А то двойные стандарты получаются.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#4 написал: lisa 123
Сегодня, 08:48
-8
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Коллективные галлюцинации. Надо бы Автору порядок в доме навести. Мож малой пару градусников разбил? Ну, или сосед через розетку пускает им в комнату ядовитых газов.

ELEMAT
Ох, Елена, Елена. Вы, и правда, верите в эту историю?..
Зарегистрирован: 17.08.2011
#5 написал: kas11
Сегодня, 09:13
+3
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 130
допускаю,что возможно... тем более ребенок в этом возрасте врать не умеет... возможно и "путник" был растерян от того,куда попал ... плюс
Зарегистрирован: 16.03.2013
#6 написал: Elinor
Сегодня, 09:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Не верится мне почему-то в эту историю, уж слишком неправдоподобно
Зарегистрирован: 29.08.2016
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 10:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 526
ужОс!!!
плюс поставила
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#8 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 10:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (767|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 618
Это был "Ургант" из истории про бомжа Глинского.
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 11:25
+2
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Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 405
Цитата: alex.kuzmenko2017
Это был "Ургант" из истории про бомжа Глинского.

Он к пьющим Анрейкам приходит только))) А шляпа какая была, цилиндр или как у Боярского? Мне цилиндр представился при чтении. Почему бы и нет, все может быть,+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#10 написал: Talisha
Сегодня, 12:10
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (608|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 569
Скорее всего это был фантом. Дети их часто видят. Они безобидны, но продпитывать страхом их не надо.
А всем тем, кто говорит о "показалось", намекая на болезнь - стоит и самим к врачу заглянуть. По себе обычно судят других:-) :-) :-) :-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#11 написал: Karl Georglin
Сегодня, 13:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 82
Если бы это был сайт атеизма, то никто бы не удивился что автора опустили, но здесь... Здесь же б-ство верующих во всяких невидимых мужиков и говорящих змей, в то что законы физики периодически могут загулять и учудить такое что 2000 лет помнят, но безобидную историю как раз по теме сайта надо измазать в "такого не бывает, это противоречит здравому смыслу". Идите тогда в... храм, там более чем достаточно здравого смысла, а также лоснящихся попов, которые рассказывают истинную правду, а если не поверите, то и присесть можно, закон есть. Ну разве нет?
+
Зарегистрирован: 25.10.2016
#12 написал: Santussa
Сегодня, 13:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Это не глюк, я так думаю, потому как Ваш сын тоже его видел. Главное, не бойтесь. За историю плюс)
Зарегистрирован: 13.01.2015
#13 написал: Аллочка
Сегодня, 14:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 101
Цитата: Lycanthrope
Автор, окружающие как, никаких странностей в вашем поведении не замечают? Анализ на сою в крови давно сдавали?


А Вы сами-то ,простите, давно на СОЮ сдавали? Просветите меня,может я тоже схожу сдам,а то всё анализ СОЭ сдаю,а оказывается вон оно что)))
Зарегистрирован: 21.10.2011
#14 написал: Snejnay
Сегодня, 15:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (154|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 145
Однажды когда мой сын был маленьким...В общем любил он спать вместе со мной и мужем. Проснулась я банально от того что хочу по нужде - надеюсь что по нужде ходят все. И ее вставая с постели вижу как мужчина в шляпе, костюме и накинутом плаще в соседней комнате рассматривает мою литературу . Думаю излишне писать о литературе - в ней много было книг магического содержания. Я почувствовала что он понял, что я его вижу - и какая то черная тень, похожая на дымку, вихрящаяся разными вихрями начала подползать к комнате. Не знаю откуда тогда взялись силы - но встав с кровати и боясь за ребенка с мужем (как то тут описывала про крестики в углу), но уже просто крестя все углы в комнате начала читать бабушкины молитвы . Черная дымообразная тень похожая на спрут отступила. И я под утро без сил рухнула на кровать, шепча молитвы. Ребенок мой так же описывал человека в черном, в шляпе и плаще - но об этой истории пока промолчу. Автор вы не сошли с ума. Это реальное явление и так является Воланд. Здесь ниже была история про Андрея ушедшего в монастырь - тоже явление Воланда. Автору плюс .
Зарегистрирован: 14.10.2016
#15 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 15:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (767|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 618
Цитата: Snejnay
Однажды когда мой сын был маленьким...В общем любил он спать вместе со мной и мужем. Проснулась я банально от того что хочу по нужде - надеюсь что по нужде ходят все. И ее вставая с постели вижу как мужчина в шляпе, костюме и накинутом плаще в соседней комнате рассматривает мою литературу . Думаю излишне писать о литературе - в ней много было книг магического содержания. Я почувствовала что он понял, что я его вижу - и какая то черная тень, похожая на дымку, вихрящаяся разными вихрями начала подползать к комнате. Не знаю откуда тогда взялись силы - но встав с кровати и боясь за ребенка с мужем (как то тут описывала про крестики в углу), но уже просто крестя все углы в комнате начала читать бабушкины молитвы . Черная дымообразная тень похожая на спрут отступила. И я под утро без сил рухнула на кровать, шепча молитвы. Ребенок мой так же описывал человека в черном, в шляпе и плаще - но об этой истории пока промолчу. Автор вы не сошли с ума. Это реальное явление и так является Воланд. Здесь ниже была история про Андрея ушедшего в монастырь - тоже явление Воланда. Автору плюс .

Во блин, поворот.... Не дай Бог такого Воланда увидеть. А если он ещё и с котом Бегемотом явится? mmm
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#16 написал: Snejnay
Сегодня, 15:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (154|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 145
Цитата: alex.kuzmenko2017
Цитата: Snejnay
Однажды когда мой сын был маленьким...В общем любил он спать вместе со мной и мужем. Проснулась я банально от того что хочу по нужде - надеюсь что по нужде ходят все. И ее вставая с постели вижу как мужчина в шляпе, костюме и накинутом плаще в соседней комнате рассматривает мою литературу . Думаю излишне писать о литературе - в ней много было книг магического содержания. Я почувствовала что он понял, что я его вижу - и какая то черная тень, похожая на дымку, вихрящаяся разными вихрями начала подползать к комнате. Не знаю откуда тогда взялись силы - но встав с кровати и боясь за ребенка с мужем (как то тут описывала про крестики в углу), но уже просто крестя все углы в комнате начала читать бабушкины молитвы . Черная дымообразная тень похожая на спрут отступила. И я под утро без сил рухнула на кровать, шепча молитвы. Ребенок мой так же описывал человека в черном, в шляпе и плаще - но об этой истории пока промолчу. Автор вы не сошли с ума. Это реальное явление и так является Воланд. Здесь ниже была история про Андрея ушедшего в монастырь - тоже явление Воланда. Автору плюс .

Во блин, поворот.... Не дай Бог такого Воланда увидеть. А если он ещё и с котом Бегемотом явится? mmm

Нет без него. Но вот только Бегемот не кот. А демон. Впервые о нем упомянул пророк Енох. В свое время эта часть была незаслуженно убранна из Библии. Однако в ней подробно описывается падение Ангелов , в т.ч и их имена. И среди них Бегемот.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#17 написал: Lycanthrope
Сегодня, 15:56
0
Группа: Администраторы
Репутация: (505|2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 845
Цитата: Аллочка
А Вы сами-то ,простите, давно на СОЮ сдавали? Просветите меня,может я тоже схожу сдам,а то всё анализ СОЭ сдаю,а оказывается вон оно что)))

Ух, поддели так поддели! Но - нет. Я таки про уровень сои в крови. Так что мимо, эта Аллочка сломалась, давайте новую...
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#18 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 16:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (767|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 618
Цитата: Snejnay
Цитата: alex.kuzmenko2017
Цитата: Snejnay
Однажды когда мой сын был маленьким...В общем любил он спать вместе со мной и мужем. Проснулась я банально от того что хочу по нужде - надеюсь что по нужде ходят все. И ее вставая с постели вижу как мужчина в шляпе, костюме и накинутом плаще в соседней комнате рассматривает мою литературу . Думаю излишне писать о литературе - в ней много было книг магического содержания. Я почувствовала что он понял, что я его вижу - и какая то черная тень, похожая на дымку, вихрящаяся разными вихрями начала подползать к комнате. Не знаю откуда тогда взялись силы - но встав с кровати и боясь за ребенка с мужем (как то тут описывала про крестики в углу), но уже просто крестя все углы в комнате начала читать бабушкины молитвы . Черная дымообразная тень похожая на спрут отступила. И я под утро без сил рухнула на кровать, шепча молитвы. Ребенок мой так же описывал человека в черном, в шляпе и плаще - но об этой истории пока промолчу. Автор вы не сошли с ума. Это реальное явление и так является Воланд. Здесь ниже была история про Андрея ушедшего в монастырь - тоже явление Воланда. Автору плюс .

Во блин, поворот.... Не дай Бог такого Воланда увидеть. А если он ещё и с котом Бегемотом явится? mmm

Нет без него. Но вот только Бегемот не кот. А демон. Впервые о нем упомянул пророк Енох. В свое время эта часть была незаслуженно убранна из Библии. Однако в ней подробно описывается падение Ангелов , в т.ч и их имена. И среди них Бегемот.

Да, но вот вопрос: какое ему дело до тётки с ребёнком или бомжа-забулдыге? У него чё, поважней дел нету? Пусть вон к Порошенко хотя бы пристанет, всякого пользы больше будет
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#19 написал: marlin
Сегодня, 16:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (562|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 630
Опять этот Ургант, из истории неже, в своём пиджаке и лакерованных туфлях приперся без приглашёния. Следит за людьми в их же квартире:) А там на улице на деревьях его дружки не сидели? grinning
Зарегистрирован: 29.01.2016
  
#20 написал: lisa 123
Сегодня, 17:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Цитата: Karl Georglin
Если бы это был сайт атеизма, то никто бы не удивился что автора опустили, но здесь... Здесь же б-ство верующих во всяких невидимых мужиков и говорящих змей, в то что законы физики периодически могут загулять и учудить такое что 2000 лет помнят, но безобидную историю как раз по теме сайта надо измазать в "такого не бывает, это противоречит здравому смыслу". Идите тогда в... храм, там более чем достаточно здравого смысла, а также лоснящихся попов, которые рассказывают истинную правду, а если не поверите, то и присесть можно, закон есть. Ну разве нет?

А куды бежать тем, кто в храм не ходит и в мужиков в цилиндрах не верит, уважаемый?!
И что такое б-ство?! Просветите, пажалста. А то я уже тут понапридумывал себе..
Зарегистрирован: 17.08.2011
#21 написал: evatanina
Сегодня, 17:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (492|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 325
Цитата: Lycanthrope
Автор, окружающие как, никаких странностей в вашем поведении не замечают? Анализ на сою в крови давно сдавали?

Как то странно, не находите, задавать мне такие вопросы после того, как эту историю опубликовали без моего на то разрешения? Или вы, великий психолог назначающий глицин с афобазолом ,слишком самоуверенный безпардонный типок, чересчур поверили в своё могущество?! Вы бы для начала научились бы с людьми вежливо общаться, а потом уже рекомендации делать! Тем более являясь администратором сайта, имеете хотя бы уважение к посетителям и сообщайте о ваших временных трудностях, а не отписывайтесь банальным :" Ждите!". Аминазин вам в помощь! Думаю, без него вам уже не справиться!

Цитата: Lycanthrope
Цитата: ELEMAT
Но ведь видела не только Автор, но и ребёнок. А многие детки в три года много чего видят.

Что там видел ребёнок - бабка надвое сказала. И да, не стоит забывать про ясность и чёткость изложения мысли у трёхлетних детей. Это один момент.
Второй момент: значит, в первом случае автор попыталась придать ситуации юмористический характер и убедить самоё себя, что ей "показалось". Почему же она тогда исключает возможность того, что и в ситуации с сыном ей тоже всё "показалось"? Дескать, раз уж с сыном-то была, то однозначно всё происходило взаправду. Ну как и тогда ей всё "показалось"? "Показалось", что сын кого-то увидел и кому-то что-то сказал? А то двойные стандарты получаются.

Двойные стандарты у вас в голове, милейший. А мой ребенок , в свои три года, очень даже связно излагает мысли и чувства. И, кстати, спасибо, пожалуйста, извините, он уже в два года говорил чётко, в отличии от некоторых захудалых админов
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
#22 написал: Eisblume
Сегодня, 17:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 256
Знаю я таких, ходят, показания со счетчиков снимают.
Если серьезно, я автору верю.
+++++
Зарегистрирован: 23.06.2012
   
#23 написал: Snejnay
Сегодня, 17:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (154|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 145
Цитата: alex.kuzmenko2017
Цитата: Snejnay
Цитата: alex.kuzmenko2017
Цитата: Snejnay
Однажды когда мой сын был маленьким...В общем любил он спать вместе со мной и мужем. Проснулась я банально от того что хочу по нужде - надеюсь что по нужде ходят все. И ее вставая с постели вижу как мужчина в шляпе, костюме и накинутом плаще в соседней комнате рассматривает мою литературу . Думаю излишне писать о литературе - в ней много было книг магического содержания. Я почувствовала что он понял, что я его вижу - и какая то черная тень, похожая на дымку, вихрящаяся разными вихрями начала подползать к комнате. Не знаю откуда тогда взялись силы - но встав с кровати и боясь за ребенка с мужем (как то тут описывала про крестики в углу), но уже просто крестя все углы в комнате начала читать бабушкины молитвы . Черная дымообразная тень похожая на спрут отступила. И я под утро без сил рухнула на кровать, шепча молитвы. Ребенок мой так же описывал человека в черном, в шляпе и плаще - но об этой истории пока промолчу. Автор вы не сошли с ума. Это реальное явление и так является Воланд. Здесь ниже была история про Андрея ушедшего в монастырь - тоже явление Воланда. Автору плюс .

Во блин, поворот.... Не дай Бог такого Воланда увидеть. А если он ещё и с котом Бегемотом явится? mmm

Нет без него. Но вот только Бегемот не кот. А демон. Впервые о нем упомянул пророк Енох. В свое время эта часть была незаслуженно убранна из Библии. Однако в ней подробно описывается падение Ангелов , в т.ч и их имена. И среди них Бегемот.

Да, но вот вопрос: какое ему дело до тётки с ребёнком или бомжа-забулдыге? У него чё, поважней дел нету? Пусть вон к Порошенко хотя бы пристанет, всякого пользы больше будет

Его мотивы ведомы лишь ему одному. И зачем ему политики и т.д?... Они и так его. Одного убьют на его место сотни таких набегут. А вот чистые души это другое дело. Не был потерянным человеком Андрей из прошлой истории - в душе его был луч света. Женщина писавшая эту историю и ребенок были чистыми. Вот и приходит он к людям с чистой душой. Вспомните ту же Мастер и Маргариту - он помогал чистым людям со светлыми чувствами. И да чтобы вы понимали - в советское время Булгаков знать не мог о Воланде и Бегемоте. Не было такой литературы. И было одно Но..Булгаков плотно сидел на опиуме. Отсюда вывод - он выходил на парралельный мир определенным путем. И именно оттуда черпал свою информацию для этого романа.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#24 написал: Lycanthrope
Сегодня, 18:24
-1
Группа: Администраторы
Репутация: (505|2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 845
Цитата: evatanina
Как то странно, не находите, задавать мне такие вопросы после того, как эту историю опубликовали без моего на то разрешения? Или вы, великий психолог назначающий глицин с афобазолом ,слишком самоуверенный безпардонный типок, чересчур поверили в своё могущество?! Вы бы для начала научились бы с людьми вежливо общаться, а потом уже рекомендации делать! Тем более являясь администратором сайта, имеете хотя бы уважение к посетителям и сообщайте о ваших временных трудностях, а не отписывайтесь банальным :" Ждите!". Аминазин вам в помощь! Думаю, без него вам уже не справиться!

Вот смешная! Кто-то вас за кутикулы дёргал, заставляя историю сюда, на сайт, добавить?
А сою в крови таки проверьте. Просто совет, мало ли...

P.S: Этично ли, прекрываться ребёнком-то?.. Ну да ладно, я искренне рад за вас и вашего ребёнка.
Всё.
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#25 написал: marlin
Сегодня, 18:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (562|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 630
Да, поведение некоторых "сторожил" поражает, просто капец)) Сразу портится впечатление к сайту. Уважаемый В.В. Путин, назвал бы такое поведение " неприемлимым". И я так тоже назову. Простые посетители оказываются выше на две головы, "большого" начальства по поведению. Где пример для подражания. Где авторитет на который должны ровняться на этом сайте? Пока увидел полную противоположность .
Зарегистрирован: 29.01.2016
  
#26 написал: Snejnay
Сегодня, 18:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (154|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 145
Цитата: Lycanthrope

P.S: Этично ли, прекрываться ребёнком-то?.. Ну да ладно, я искренне рад за вас и вашего ребёнка.
Всё.

Лично я прикрытие ребенком не увидела. Автор написал факты. Что не только она столкнулась с этим явлением, но и ее сын. Не вижу смысла на автора навешивать на своем уровне подсознания ярлыки и предлагать сходить к врачу. По мне так история абсолютна ясна. Если история вам не понравилась, это не означает, что она не должна нравиться другим. Если вы в нее не поверили, это не повод вопрашать к читающим - Верят ли они. На вкус и цвет товарищей нет. И как сторонний человек замечу - администрация в моем понимании должна быть беспристрастна. И неэтичных комментариев проявлять не должна. Т.е все люди со слабостями - кто то может нравиться, кто то нет - но это не должно проявляться внешне.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#27 написал: Nadezhda9
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#28 написал: Волжская О.В.
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Автор,никого не слушайте,щас вам тут наговорят,что окажется что вы вообще даун и дите ваше тоже.
Слушайте и доверяйте своему ребёнку,дети до 12 лет много чего видят.
Плюс вам.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#29 написал: Tigger power
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marlin, Snejnay +++ одобрямс каждое слово, и да: советы важны и нужны когда о них просят.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#30 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 19:09
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Цитата: Snejnay
как сторонний человек замечу - администрация в моем понимании должна быть беспристрастна. И неэтичных комментариев проявлять не должна. Т.е все люди со слабостями - кто то может нравиться, кто то нет - но это не должно проявляться внешне.

Не обижайтесь,Артур в своем репертуаре. Любит постебатся и подшутить. Он добрый человек,его просто нужно знать.)))
Зарегистрирован: 9.09.2011
         

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