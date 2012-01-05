Поленька

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ангел Лина Просмотров: 1 165 Комментарии: 16 +18 Сегодня, 10:51 by

У моей приятельницы была подруга Полина (имя изменено). Девушка с тяжелой судьбой. Одна из 5 или 6 детей в семье, точно не знаю. Безумно позитивная и никогда не унывающая. Хотя поводов для этого было более чем предостаточно. Работать и помогать она начала матери рано, потому как у одной из младших сестер диагностировали лейкемию, нужны были деньги. Сестра все равно умерла. Через какое-то время попадает в больницу еще одна Полинина сестра, где получает такой же диагноз.Полинка через знакомых уезжает в Испанию работать консуматором (девушка в заведении, которая зарабатывает тем, что раскручивает посетителей на еду и алкоголь и получает за это свой процент), отправляя все деньги маме.Эта сестра тоже умирает спустя время. Нужно отметить, что у Поли есть маленькая дочка, которую, по сути, воспитывала бабушка.Приезжала она на побывочку к семье раз в несколько месяцев. В один из таких приездов случайно знакомится с хорошим мальчиком. "Наконец-то, - думали все, - нашла свое счастье". Пришлось ей в последний раз съездить в командировку, и все. Вернулась в родной город, устроилась на работу. Жить стали с этим мальчиком, готовились к свадьбе...Февраль. За 2 дня до дня рождения (14 февраля у нее день варенья). Не сработали несколько будильников, по которым она вставала на работу. А на работу нужно было ездить в соседний город. Понимая, что на автобус рабочий опоздала, принимает решение ехать на своей машине. Тут ей звонят ребята с ее работы и говорят, мол, мы припозднились, и если тебе нужно, можем тебя "подобрать", на что она категорически отказывается и говорит, что доедет на своей.Собравшись впопыхах, стала выходить из дома. Кот, который у них жил, взбесился, стал орать и кидаться ей в ноги, кусая и царапая. Только она отходила от двери, кошак успокаивался и спокойно давался в руки. Только она к двери - опять ор и "беснование". В итоге пришлось кота закрыть в другой комнате, и она уехала... Навсегда.Как потом рассказывал мужчина, который по дороге ехал за ней по мосту (просто мост, не над речкой), он видел, как "голова виднелась из-за подголовника, а потом в один момент просто пропала". Машину в тот же миг стало заносить, и она, пропоров бордюр, улетела в обрывчик... Машина "всмятку", Полечку "вырезали по частям " из машины...Потом похороны, убитые горем все, кто ее знал. Через несколько дней после похорон, ночью, одновременно проснулась семейная пара (ее хорошие друзья) и рассказали друг другу один и тот же сон. Луг, солнышко заливает своими лучами все вокруг, к ней (нему) идет навстречу Полинка, в легком красивом платьишке в цветочек, волосы распущены, она вся счастливая и улыбается. Поговорили немного, и она попросила: "Не плачьте обо мне, прошу вас, мне тут очень хорошо, наконец-то я обрела спокойствие и счастье. Передайте доченьке, что я ее люблю и всегда буду рядом".Не знаю, как закончить правильно эту историю, очень смешанные чувства обуревают. С одной стороны, безумно жаль молодую девушку, жить бы да жить, только началась белая полоса. С другой, она там, наверное, более счастлива. Я не верю в ад и рай, по библии описанные, есть места и лучше, а для некоторых - страшнее, нежели шкворчащие сковороды. Поля в одном из лучших миров, я знаю.

Ключевые слова: Девушка будильник кот сон авторская история

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