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Истории из жизни

Поленька

У моей приятельницы была подруга Полина (имя изменено). Девушка с тяжелой судьбой. Одна из 5 или 6 детей в семье, точно не знаю. Безумно позитивная и никогда не унывающая. Хотя поводов для этого было более чем предостаточно. Работать и помогать она начала матери рано, потому как у одной из младших сестер диагностировали лейкемию, нужны были деньги. Сестра все равно умерла. Через какое-то время попадает в больницу еще одна Полинина сестра, где получает такой же диагноз.
Полинка через знакомых уезжает в Испанию работать консуматором (девушка в заведении, которая зарабатывает тем, что раскручивает посетителей на еду и алкоголь и получает за это свой процент), отправляя все деньги маме.
Эта сестра тоже умирает спустя время. Нужно отметить, что у Поли есть маленькая дочка, которую, по сути, воспитывала бабушка.
Приезжала она на побывочку к семье раз в несколько месяцев. В один из таких приездов случайно знакомится с хорошим мальчиком. "Наконец-то, - думали все, - нашла свое счастье". Пришлось ей в последний раз съездить в командировку, и все. Вернулась в родной город, устроилась на работу. Жить стали с этим мальчиком, готовились к свадьбе...
Февраль. За 2 дня до дня рождения (14 февраля у нее день варенья). Не сработали несколько будильников, по которым она вставала на работу. А на работу нужно было ездить в соседний город. Понимая, что на автобус рабочий опоздала, принимает решение ехать на своей машине. Тут ей звонят ребята с ее работы и говорят, мол, мы припозднились, и если тебе нужно, можем тебя "подобрать", на что она категорически отказывается и говорит, что доедет на своей.
Собравшись впопыхах, стала выходить из дома. Кот, который у них жил, взбесился, стал орать и кидаться ей в ноги, кусая и царапая. Только она отходила от двери, кошак успокаивался и спокойно давался в руки. Только она к двери - опять ор и "беснование". В итоге пришлось кота закрыть в другой комнате, и она уехала... Навсегда.
Как потом рассказывал мужчина, который по дороге ехал за ней по мосту (просто мост, не над речкой), он видел, как "голова виднелась из-за подголовника, а потом в один момент просто пропала". Машину в тот же миг стало заносить, и она, пропоров бордюр, улетела в обрывчик... Машина "всмятку", Полечку "вырезали по частям " из машины...
Потом похороны, убитые горем все, кто ее знал. Через несколько дней после похорон, ночью, одновременно проснулась семейная пара (ее хорошие друзья) и рассказали друг другу один и тот же сон. Луг, солнышко заливает своими лучами все вокруг, к ней (нему) идет навстречу Полинка, в легком красивом платьишке в цветочек, волосы распущены, она вся счастливая и улыбается. Поговорили немного, и она попросила: "Не плачьте обо мне, прошу вас, мне тут очень хорошо, наконец-то я обрела спокойствие и счастье. Передайте доченьке, что я ее люблю и всегда буду рядом".
Не знаю, как закончить правильно эту историю, очень смешанные чувства обуревают. С одной стороны, безумно жаль молодую девушку, жить бы да жить, только началась белая полоса. С другой, она там, наверное, более счастлива. Я не верю в ад и рай, по библии описанные, есть места и лучше, а для некоторых - страшнее, нежели шкворчащие сковороды. Поля в одном из лучших миров, я знаю.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:51 by Ангел ЛинаПросмотров: 1 165Комментарии: 16
+18

Ключевые слова: Девушка будильник кот сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: gusevna
Сегодня, 11:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 89
Где мистика? Вы рассказали просто судьбу.
Зарегистрирован: 5.01.2012
#2 написал: Вареньевна
Сегодня, 11:18
+6
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 86
Хорошая история про доброго человека. А мистика... а как же кот, не пускавший хозяйку, а отказ поехать с коллегами, а не зазвонившие будильники? Разве не мистика? Хотя может совпадение и судьба. Но история все равно тронула. Плюс
Зарегистрирован: 4.02.2017
#3 написал: Talisha
Сегодня, 11:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (601|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 559
Она действительно в лучшем мире. Интересно все-же от чего она умерла, видимо за рулём сознание потеряла...надо же, как и сёстры - рано ушла из жизни.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#4 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 11:28
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 745
Цитата: gusevna
Где мистика? Вы рассказали просто судьбу.

Согласен.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#5 написал: wishnia
Сегодня, 11:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Отличная жизненная история. Такова судьба,конечно не справедливая по отношению к девушке,но может действительно ей там лутчше!

Отличная жизненная история. Такова судьба,конечно не справедливая по отношению к девушке,но может действительно ей там лутчше!
Зарегистрирован: 16.03.2017
#6 написал: ана аю
Сегодня, 12:38
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (507|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 842
Плюс за историю! Кошмарная судьба у матери девушки...Хорошо хоть сон такой светлый друзьям снился. Есть надежда, что не всё на этом заканчивается.
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#7 написал: акжана
Сегодня, 12:58
+7
Группа: Посетители
Репутация: (538|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 642
Кот чувствовал энергетику смерти или может предчувствовал непоправимое.
Жизнь у Полины была короткой и то одни испытания, прожила будто карму отработала. Жаль девушку.
Печальная история и мистика жизни тоже присутствует. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 13:38
+5
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 377
Очень жаль бедную девушку, и ребенка ее тоже жаль.
Цитата: акжана
прожила будто карму отработала

Наверное так и есть, и мистики полно, ощущение такое, как будто одна сила подстраивала поездку на машине, вторая не давала. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#9 написал: Ангел Лина
Сегодня, 13:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 820
Цитата: gusevna
Где мистика? Вы рассказали просто судьбу.

вот у многих спрашиваю на этом ресурсе "что же именно для Вас мистика?" Во что верите Вы? В судьбу? Лично я в нее не верю. Цепь совпадений? Не многовато ли? Странно,будто читаете но прочесть не можете. Разжовывать по читатам Вам,простите, или доказывать что-то -желания никакого нет.

Цитата: Talisha
Она действительно в лучшем мире. Интересно все-же от чего она умерла, видимо за рулём сознание потеряла...надо же, как и сёстры - рано ушла из жизни.

да, вроде как давление резко скакануло вверх и она потеряла сознание.
Зарегистрирован: 18.11.2012
  
#10 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 14:06
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1143|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 757
А про кота кто рассказал? Это важный момент, и как он себя после ухода хозяйки вёл? Есть какая нибудь информация? Животные чувствуют беду.+
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#11 написал: Eulalia
Сегодня, 14:38
+3
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 121
Слишком много "совпадений" для одного дня..
Зарегистрирован: 11.05.2014
#12 написал: marlin
Сегодня, 14:51
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 617
Не понял про голову из-за подголовника.
Насчёт мистичности действительно смешанные чувства. Всех людей жаль. Сегодня жив, и не знаешь, что завтра можешь не жить уже. Это действительно жутко. И мрут в основном хорошие люди, и молодые не начав жить.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#13 написал: Ангел Лина
Сегодня, 14:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 820
Цитата: Серебряная пуля
А про кота кто рассказал? Это важный момент, и как он себя после ухода хозяйки вёл? Есть какая нибудь информация? Животные чувствуют беду.+

мама ее рассказала, заперли когда его а он им все обои и двери поисцарапал, завывал. потом выпустили конечно после ее отъезда, он шмыганул во двор,а потом не до кота стало....
Зарегистрирован: 18.11.2012
  
#14 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:18
+1
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Комментариев: 729
Да, жаль девушку, не зря говорят "Бог лучших и рано к себе забирает". Спасибо, что поделились, от меня плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#15 написал: Ангел Лина
Сегодня, 15:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 820
Цитата: marlin
Не понял про голову из-за подголовника.
Насчёт мистичности действительно смешанные чувства. Всех людей жаль. Сегодня жив, и не знаешь, что завтра можешь не жить уже. Это действительно жутко. И мрут в основном хорошие люди, и молодые не начав жить.

ну или как называется на сиденье штуковина из-за которой видно голову водителя? Машина не тонированная была,пятерка.
Зарегистрирован: 18.11.2012
  
#16 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:05
-1
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Публикаций: 1
Комментариев: 79
Вот это понимаю хорошая история, в смысле мистическая.
Кстати есть же ситуации, например "Полина" бы так же собиралась, потратила бы 5 мин. на драку с котом, потом выехала и на перекрестке случилось так что водитель Урала стал зэком, а подруга автора - тем, кем в истории. А теперь, внимание - не задержи ее кот, возможно была бы жива? То есть заранее все, такскть, определено. И хоть стая котов бы колола "героиню" острыми коготками, она бы все равно увидела ап. Петра(не грешила ведь ага). Правда с поцарапанной рожей и колготками)
Зарегистрирован: 25.10.2016
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