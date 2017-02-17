Астрал

NikJ Просмотров: 1 704 Комментарии: 14 +18 Вчера, 11:33 by

По делам пришлось ехать в Питер. Заселился в хостел, дешево и сердито, тем более что приходил только ночевать.Со мной поселили девчонку-студентку, свободных номеров не было, так что пришлось разделить номер с ней.В общем, мне досталась нижняя койка, ей - верхняя. В комнатке в метров 8 была двухъярусная кровать, к ней прижатый столик, окно и пара крючков - нехитрый интерьерчик. Все шкафчики вмонтированы в кровать, чтоб не занимать место. Так что все необходимое барахло под рукой. Дотянуться до стола и попить тоже в принципе можно, не вставая с кровати, а можно и сделать пару шагов.В общем, чтоб не мешать соседке (а она раньше засыпала), я включал светильник над кроватью и выключал центральный свет, читал или слушал музыку через наушники, пока не вырубит, засыпаю я плохо.В общем, сморило меня в наушниках под аудиокнигу с включенным фонариком. Вроде еще не сон, но уже и не явь. Захотелось мне в этой полудреме попить, но тело уже дрыхло, встать сил не было не то чтоб со стола взять кружку, но и даже щелкнуть клавишей света над головой и выдернуть наушники. А пить хотелось все сильнее. Не выдержав, вяло выполз за кружкой, чуть не сшиб со стола ручки, ложки и прочую дребедень. Хлебнул, вроде как полегчало, можно и дальше спать.Смотрю на кровать. А там, распластавшись на брюхе, моя тушка собственной персоной. Щеки розовые, кудри во все стороны - ни дать ни взять дитятко, ангелок носом сопит. А под тушкой сны несутся по простыне.Аки проектор наведен или экран вместо матраса. Бегут, бегут сны, яркие донельзя, быстрые настолько, что поймать кадр невозможно. Пихаются, подгоняют друг друга, сменяясь за секунду. Настолько красочные, что таких ярких я даже в детстве не видел и никогда не надеялся увидеть. Я пальцами хватал за простыню, зачарованный мелькающими кадрами, в попытке остановить, задержать видения, украсть кусочек сонного тепла и солнца из сна. Поймать мне ничего не удалось, словно вода меж пальцев, сны выскакивали, вытекали, теряясь в складках простыней.Меня не пугал ни тот факт, что я смотрю на себя, ни тот, что моя тушка отдельно, ни тот, что если я здесь, то кто же видит сны? Наутро я ничего не помнил.А вечером, когда ложился спать, открыл книгу, чтоб почитать на сон грядущий, а там цитата: «Душа путешествует по ночам. И, если ночью ты спишь, ты никогда не встретишься со своей душой». Тогда-то я и вспомнил про произошедшее ночью. Вспомнил, что ходил куда-то, помимо комнаты, и даже вроде как проверял, что снится соседке.Черт его знает, было это или меня накрыло после питерского фастфуда, но в следующую ночь после произошедшего девушка отгородилась от меня, занавесив свою кровать одеялом, а меня стало мучить, да и не только меня, странное ощущение, что сны сбились, перепутались и совсем не похожи на мои. Но это уже совсем другая история.Я не раз слышал про выход из тела, астрал и осознанные сны. Что это именно было, я так и не понял. Но на осознанный сон не тянет, я был скорее неподконтролен себе, хоть и вроде как соображал. Астрал? Но кто тогда видел яркие, такие не похожие на мои сны?

Ключевые слова: Астрал душа сны авторская история

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