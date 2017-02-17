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Истории из жизни

Астрал

По делам пришлось ехать в Питер. Заселился в хостел, дешево и сердито, тем более что приходил только ночевать.
Со мной поселили девчонку-студентку, свободных номеров не было, так что пришлось разделить номер с ней.
В общем, мне досталась нижняя койка, ей - верхняя. В комнатке в метров 8 была двухъярусная кровать, к ней прижатый столик, окно и пара крючков - нехитрый интерьерчик. Все шкафчики вмонтированы в кровать, чтоб не занимать место. Так что все необходимое барахло под рукой. Дотянуться до стола и попить тоже в принципе можно, не вставая с кровати, а можно и сделать пару шагов.
В общем, чтоб не мешать соседке (а она раньше засыпала), я включал светильник над кроватью и выключал центральный свет, читал или слушал музыку через наушники, пока не вырубит, засыпаю я плохо.
В общем, сморило меня в наушниках под аудиокнигу с включенным фонариком. Вроде еще не сон, но уже и не явь. Захотелось мне в этой полудреме попить, но тело уже дрыхло, встать сил не было не то чтоб со стола взять кружку, но и даже щелкнуть клавишей света над головой и выдернуть наушники. А пить хотелось все сильнее. Не выдержав, вяло выполз за кружкой, чуть не сшиб со стола ручки, ложки и прочую дребедень. Хлебнул, вроде как полегчало, можно и дальше спать.
Смотрю на кровать. А там, распластавшись на брюхе, моя тушка собственной персоной. Щеки розовые, кудри во все стороны - ни дать ни взять дитятко, ангелок носом сопит. А под тушкой сны несутся по простыне.
Аки проектор наведен или экран вместо матраса. Бегут, бегут сны, яркие донельзя, быстрые настолько, что поймать кадр невозможно. Пихаются, подгоняют друг друга, сменяясь за секунду. Настолько красочные, что таких ярких я даже в детстве не видел и никогда не надеялся увидеть. Я пальцами хватал за простыню, зачарованный мелькающими кадрами, в попытке остановить, задержать видения, украсть кусочек сонного тепла и солнца из сна. Поймать мне ничего не удалось, словно вода меж пальцев, сны выскакивали, вытекали, теряясь в складках простыней.
Меня не пугал ни тот факт, что я смотрю на себя, ни тот, что моя тушка отдельно, ни тот, что если я здесь, то кто же видит сны? Наутро я ничего не помнил.
А вечером, когда ложился спать, открыл книгу, чтоб почитать на сон грядущий, а там цитата: «Душа путешествует по ночам. И, если ночью ты спишь, ты никогда не встретишься со своей душой». Тогда-то я и вспомнил про произошедшее ночью. Вспомнил, что ходил куда-то, помимо комнаты, и даже вроде как проверял, что снится соседке.
Черт его знает, было это или меня накрыло после питерского фастфуда, но в следующую ночь после произошедшего девушка отгородилась от меня, занавесив свою кровать одеялом, а меня стало мучить, да и не только меня, странное ощущение, что сны сбились, перепутались и совсем не похожи на мои. Но это уже совсем другая история.
Я не раз слышал про выход из тела, астрал и осознанные сны. Что это именно было, я так и не понял. Но на осознанный сон не тянет, я был скорее неподконтролен себе, хоть и вроде как соображал. Астрал? Но кто тогда видел яркие, такие не похожие на мои сны?
Вчера, 11:33 by NikJПросмотров: 1 704Комментарии: 14
+18

Ключевые слова: Астрал душа сны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Квантовый Переход
Вчера, 12:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Ничего не поняла(
Сны по простыне, которые человек ловит пальцами? О_о
Цитата о душе - ни о чем. Девушка с одеялом к чему? К тому, что она не хочет автору больше свои сны показывать?
Категория, на мой взгляд, выбрана неверно.
Это обычный сон, астрал тут вообще не в тему.
Без оценки.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: vasilina_apelsina
Вчера, 12:55
+4
Группа: Авторы
Репутация: (1450|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 624
Улыбнуло, девушка рядышком, а он в астреле... 92
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#3 написал: marlin
Вчера, 13:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (546|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 610
Цитата: vasilina_apelsina
Улыбнуло, девушка рядышком, а он в астреле... 92

Тоже хотел сказать.
Прям Vat Dream какой-то на верхнем ярусе)) Да простит меня автор за такие шутки wink
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#4 написал: Karl Georglin
Вчера, 13:43
-2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 76
Ну сейчас сальные шуточки пойдут. Автору плюс за то что я вспомнил опрос на сайте о возрасте пользователей и его результаты.
Цитата: Квантовый Переход
Ничего не поняла(

Читай Маркса) Автор был в атсрале и видел то что описал. Че неясного-то?
Цитата: Квантовый Переход
Без оценки.

Ну пожалуйста, поставь плюсикsweatАвтор, попроси сурового пользователя чтоб смягчил свою ненависть к тебе и поставил плюсик. Ну что ему тяжело что-ли? За что такая жестокость - не поставил плюсик(
Зарегистрирован: 25.10.2016
#5 написал: Metal_Militia
Вчера, 14:05
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 257
А мне понравилось, не банальное "и тут что-то услышал и увидел тёмное пятно и побежал.." +
Зарегистрирован: 9.01.2013
#6 написал: Talisha
Вчера, 14:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (597|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 554
А почему не в категории снов? Астрал астралом, а тут человек просто спал:-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#7 написал: Квантовый Переход
Вчера, 14:13
+7
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Karl Georglin
Мне почти лестно, что мое мнение вам не безразлично, что вы поспешили так ущербно на него откликнуться. Старайтесь делать это активнее, "шеф любит идиотов".
Одному ведь вам ведомо такое спорное удовольствие строить здесь из себя клоуна. green Вам чудится в себе особая оригинальность? Вы заблуждаетесь. А злобный недалекий тролль, кем вы себя позиционируете, так себе заслуга.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#8 написал: Snejnay
Вчера, 15:37
+5
Группа: Посетители
Репутация: (132|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 130
Скорее всего автор попытался переложить на литературный язык свою историю и перестарался. Я поняла историю так - произошел выход в астрал и автор возвращаясь в тело увидел информационный поток - т.е сны рядом. Так же увидел и сны своей соседки. Отгородилась она скорее потому что испытывала некие неудобства до этого. Возможно банально до ушей задиралась пижама, а не потому что что-то чувствовала.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#9 написал: xaruda
Вчера, 16:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (34|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 60
Какой-же это банальный сон когда был выход из тела? А яркие сны бегущие кадрами по матрасу-это новенькое что-то. Я о таком не слышала. Если не ошибаюсь есть такая техника для астральных путешествий: съесть соленое на ночь.
Откуда не понимание и не доверие к автору? Все понятно и яснее ясного-выход из тела в астрал(?)
За историю+++
Зарегистрирован: 24.01.2017
#10 написал: Gatta_Black
Вчера, 17:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 222
Что-то откровенно непонятное и бессвязное. Без оценки.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#11 написал: Kreisleiter13
Вчера, 17:54
+2
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Комментариев: 737
Ну мало ли что может присниться. Смутила фраза о фастфуде, после него сны хреново снятся - все мысли о нужнике.
Цитата: Karl Georglin
Читай Маркса)

Карл зачем Вам Маркс, прочти сам все тома В.И. Ленина и незабудь его апрельские тезисы. И наконец-то отпишись за полезные грибы которые употребляете, а то народ ждёт от Вас понимания, а его нет без Ваших волшебных грибов. Кстати, Карл, Маркс о капитале писал, про астрал упоминание у него было после "травы".
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#12 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:11
+1
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Репутация: (764|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 612
Ну давайте Карла пообсуждаем, который грибы хавает и в полемику не очень любит вступать..... По мне, так Карлуша - это кто-то из старожилов сайта, под другим ником зареганый... В прикол для себя работает.... И уж больно кого-то мне напоминает... ИМХО

А на счёт истории.... Да, неоднозначность... Сны-диафильмы над одеялом плывущие.... Желание Автора их схватить и тормознуть.... А потом соседка за одеялом сховавшаяся после таких похождений.... Не, я конечно слышал, что в хостелах всякое бывает.... и всякое хавают.... Ну пусть будет.... Главное по ночам не выть 453
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#13 написал: M717
Вчера, 21:32
+2
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Комментариев: 610
Очень надеялся, что главные герои в финале поженятся... Но хэпи-энда, увы, не вышло. Видать, чего-то лишнего наастральничал уважаемый автор, раз девица отгородилась... А хостел - так прям мечта, где к мужикам в двухместный номер девочек-студенток поселяют)))
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#14 написал: Васнецова
Вчера, 22:19
0
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 174
Классная история ! Мне понравилась. По крайней мере отличается от остальных. А сны...я думаю они как наша аура, мы не видим..но они есть. Индейцы даже Ловца снов изобрели, только у них сны не льются из головы, как у кудрявого и краснощекого молодца Автора..а видимо летают над головой. Почему нет?

[quote=Kreisleiter13]Ну мало ли что может присниться. Смутила фраза о фастфуде, после него сны хреново снятся - все мысли о нужнике.[quote=Karl Georglin]Читай Маркса)[/quote]

Да ладно..это видимо стёб про фаст фуд.
Зарегистрирован: 15.07.2016
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