Ведьмина порча

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

rusinovdy Просмотров: 778 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 13:32 by

Помню ту ночь, как будто она только что закончилась. Мне было лет 8. В то время я жила с тетей и двумя сестрами. Еще к нам часто приезжала бабушка. Моя мама на тот момент жила в другой стране. Под утро, где то ближе к четырем утра, мы с сестрами проснулись от горящего в коридоре света, он падал как раз в нашу комнату. И увидели, как моя тетя стоит у двери и смотрит в глазок. Нам, конечно же, стало интересно, что происходит, но тетя лишь приложила палец к губам, показывая нам стоять тихо. Так мы стояли минут 20, а потом тетя отошла от глазка и начала рассказывать. Мол, проснулась она ночью и слышит под дверью на лестничной клетке возню непонятную, пошла посмотреть, а там соседка наша из квартиры напротив сидит у нас под дверью, что-то бормочет и под дверь то ли песок, то ли грязь какую-то сыпет. Тете страшно стало, и она так и не вышла, а лишь молча простояла у глазка, пока соседка домой не ушла.В ту ночь мы долго еще не могли уснуть, а под утро все уснули на одной кровати. Проснувшись, тетя первым делом сходила и вымела все из-под нашей двери. В той куче мусора, помню, были маленькие булавочки, земля и монеты. Может, стоило бросить все ей под дверь, а может, это уже и не помогло бы. Суть не в этом.Спустя какое-то время дела пошли плохо: тетя не могла найти хорошую работу, а со старой ее сократили. Денег практически не хватало. Тетя не знала, что делать. Потом заболела бабушка. Здоровый активный человек, она никогда не жаловалась, не мучилась давлением и прочими недугами. И вдруг резко начала болеть. Были клиники, анализы и операции. Врачи диагностировали рак. Да, вы все скажите, что эта зараза приходит неожиданно, но мне кажется, дело совсем не в этом. Помню, как по ночам плакала моя тетя.У нас была подруга, соседка с первого этажа, мы дружили с самого детства. Так вот ее мама была гадалкой. Не ведьмой, не путайте. Она просто могла хорошо погадать, и, сидя как-то раз с моей тетей, она предложила это сделать. То, что показали карты, ужаснуло. Муслима, так звали маму нашей подруги, сказала, что тете надо срочно снимать порчу. Смерть висит над нашим домом. В тот день она дала ей адрес женщины, уж не знаю, как ее звали, да и тогда, в детстве, мы не придавали этому значения.Моя тетя ездила к ней на протяжении долгого времени. Денег она не просила, помогала просто так. Она тогда сказала, что не из злого умысла, а чтобы подпитать свои силы была сделана порча. С тех пор, как эта женщина начала нам помогать, соседка осунулась, ходила бледная, а потом вовсе заболела и перестала выходить из дома. Лишь изредка ее на еле идущих ногах можно было увидеть.Бабушка, к нашему сожалению, умерла спустя три года в тяжелых муках, она не могла есть и лишь попросила похоронить ее вместе с ее родными в ее родной деревне. Незадолго до ее смерти мне снился сон, как будто прихожу я в ее дом, а вместо пола кладбище, могилы. Я тогда не понимала, к чему это снится, теперь же стало понятно все.После смерти бабушки соседка как будто снова ожила, а тетя из-за еще больших проблем перестала ездить к ведьме. Спустя еще какое-то время заболел мой двоюродный брат. Врачи не смогли вовремя понять, что с ним происходит, а в итоге узнали слишком поздно. Он умер спустя два дня после операции. Умер он также от рака. Молодой 17-летний парень. Обидно, ведь у него даже девушки еще ни разу не было.Этот момент заставил мою тетю поехать еще раз. И вот только тогда ей сказали, что порча лежит сильная на весь род. Что каждые 3 года в нашей семье будет умирать один человек, пока не умрут все. Не знаю, что сделала тогда та добрая женщина, но все пошло в гору. Тетя нашла достойную работу, и вообще дела пошли хорошо. А вот соседка умерла спустя пару месяцев.Это все очень сумбурно написано, извините, ведь это всего лишь детские воспоминания, и многих подробностей я так и не узнала. Надеюсь, вам понравилась история. А про мои сны будет отдельный рассказ, их, предвещающих многое, было достаточно. И не только плохих, но и хороших.

Ключевые слова: Порча смерть соседка авторская история

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