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Истории из жизни

Ведьмина порча

Помню ту ночь, как будто она только что закончилась. Мне было лет 8. В то время я жила с тетей и двумя сестрами. Еще к нам часто приезжала бабушка. Моя мама на тот момент жила в другой стране. Под утро, где то ближе к четырем утра, мы с сестрами проснулись от горящего в коридоре света, он падал как раз в нашу комнату. И увидели, как моя тетя стоит у двери и смотрит в глазок. Нам, конечно же, стало интересно, что происходит, но тетя лишь приложила палец к губам, показывая нам стоять тихо. Так мы стояли минут 20, а потом тетя отошла от глазка и начала рассказывать. Мол, проснулась она ночью и слышит под дверью на лестничной клетке возню непонятную, пошла посмотреть, а там соседка наша из квартиры напротив сидит у нас под дверью, что-то бормочет и под дверь то ли песок, то ли грязь какую-то сыпет. Тете страшно стало, и она так и не вышла, а лишь молча простояла у глазка, пока соседка домой не ушла.

В ту ночь мы долго еще не могли уснуть, а под утро все уснули на одной кровати. Проснувшись, тетя первым делом сходила и вымела все из-под нашей двери. В той куче мусора, помню, были маленькие булавочки, земля и монеты. Может, стоило бросить все ей под дверь, а может, это уже и не помогло бы. Суть не в этом.
Спустя какое-то время дела пошли плохо: тетя не могла найти хорошую работу, а со старой ее сократили. Денег практически не хватало. Тетя не знала, что делать. Потом заболела бабушка. Здоровый активный человек, она никогда не жаловалась, не мучилась давлением и прочими недугами. И вдруг резко начала болеть. Были клиники, анализы и операции. Врачи диагностировали рак. Да, вы все скажите, что эта зараза приходит неожиданно, но мне кажется, дело совсем не в этом. Помню, как по ночам плакала моя тетя.

У нас была подруга, соседка с первого этажа, мы дружили с самого детства. Так вот ее мама была гадалкой. Не ведьмой, не путайте. Она просто могла хорошо погадать, и, сидя как-то раз с моей тетей, она предложила это сделать. То, что показали карты, ужаснуло. Муслима, так звали маму нашей подруги, сказала, что тете надо срочно снимать порчу. Смерть висит над нашим домом. В тот день она дала ей адрес женщины, уж не знаю, как ее звали, да и тогда, в детстве, мы не придавали этому значения.
Моя тетя ездила к ней на протяжении долгого времени. Денег она не просила, помогала просто так. Она тогда сказала, что не из злого умысла, а чтобы подпитать свои силы была сделана порча. С тех пор, как эта женщина начала нам помогать, соседка осунулась, ходила бледная, а потом вовсе заболела и перестала выходить из дома. Лишь изредка ее на еле идущих ногах можно было увидеть.
Бабушка, к нашему сожалению, умерла спустя три года в тяжелых муках, она не могла есть и лишь попросила похоронить ее вместе с ее родными в ее родной деревне. Незадолго до ее смерти мне снился сон, как будто прихожу я в ее дом, а вместо пола кладбище, могилы. Я тогда не понимала, к чему это снится, теперь же стало понятно все.
После смерти бабушки соседка как будто снова ожила, а тетя из-за еще больших проблем перестала ездить к ведьме. Спустя еще какое-то время заболел мой двоюродный брат. Врачи не смогли вовремя понять, что с ним происходит, а в итоге узнали слишком поздно. Он умер спустя два дня после операции. Умер он также от рака. Молодой 17-летний парень. Обидно, ведь у него даже девушки еще ни разу не было.
Этот момент заставил мою тетю поехать еще раз. И вот только тогда ей сказали, что порча лежит сильная на весь род. Что каждые 3 года в нашей семье будет умирать один человек, пока не умрут все. Не знаю, что сделала тогда та добрая женщина, но все пошло в гору. Тетя нашла достойную работу, и вообще дела пошли хорошо. А вот соседка умерла спустя пару месяцев.

Это все очень сумбурно написано, извините, ведь это всего лишь детские воспоминания, и многих подробностей я так и не узнала. Надеюсь, вам понравилась история. А про мои сны будет отдельный рассказ, их, предвещающих многое, было достаточно. И не только плохих, но и хороших.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:32 by rusinovdyПросмотров: 778Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Порча смерть соседка авторская история

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Комментарии

#1 написал: marlin
Сегодня, 14:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (517|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 587
Тоже в семье была похожая история до моего рождения. И пишут много про это все. Надеюсь сейчас все хорошо?
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#2 написал: lidia1
Сегодня, 14:30
-3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (16|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 526
Ключевое слово - "операция". Люди умирают именно от операций, а не от болезней. У нас в посёлке говорят о ком-то: "Поехал в город на операцию. Умирает." И действительно. люди сразу после операции умирали. Не все могут выдержат наркоз, не все могут питаться через трубочку и дырки в желудке. Знаю одну женщину. Ей всего 42 года. Когда её бросил молодой на 10 лет муж, она перестала есть. Тосковала. Родственники потащили её в больницу. Там, вместо того, чтобы просто дать ей отдых от стресса, её стали "кормить" через трубочку в желудке. В результате женщина лишилась речи и движения. Её парализовало. Мистика мистикой, но и свою голову на плечах нужно иметь.Как советуют психологи - поставьте в мозг мысленно антивирусную программу: "Всё кругом враньё". Колдовство действует только на доверчивых, внушаемых людей.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#3 написал: Talisha
Сегодня, 15:17
+2
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Публикаций: 32
Комментариев: 1 536
А надо было сразу дверь распахнуть и соседке по лбу дать, чтоб не колдовала. Да и запрограммировала себя тётка неслабо.+
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#4 написал: xaruda
Сегодня, 15:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 51
Цитата: lidia1
Ключевое слово - "операция". Люди умирают именно от операций, а не от болезней. У нас в посёлке говорят о ком-то: "Поехал в город на операцию. Умирает." И действительно. люди сразу после операции умирали. Не все могут выдержат наркоз, не все могут питаться через трубочку и дырки в желудке.


Хирургия-всегда грубое и не предсказуемое по результату вмешательство в огранизм. Сами медики знакомые с лечением не всегда идут на него. Помнится история когда медик заболел раком и отказался от лечения. Не захотел лишних мучений. Но там наверное последняя стадия была.
Хотя с другой стороны, сколько раз каждому из нас помогали. Я бы в 4 года от опендицита умерла.

Цитата: lidia1
Там, вместо того, чтобы просто дать ей отдых от стресса, её стали "кормить" через трубочку в желудке.


Я пришла не давно к хирургу насчет панариция. Так что он может сказать кроме - Резать [/s]к чертовой матери не дожидаясь перетонитов[s] и ноготь заодно удалим наполовину.
Я в ужасе сбежала. Подлечилась сама без скальпеля.

Цитата: lidia1
Как советуют психологи - поставьте в мозг мысленно антивирусную программу: "Всё кругом враньё".

Ну это тоже не верно. Не все вранье. Так можно и правду не разглядеть. И как жить-когда ВСЕ вранье? Может лучше поставить программу "Я легко отличаю правду от лжи"?

Цитата: lidia1
Колдовство действует только на доверчивых, внушаемых людей.


И да и нет. Брат в 17 лет умерший от рака мог и не верить в какое-то там колдовство.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:55
+3
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Комментариев: 711
Тяжелая стори, на фиг таких соседей, надо было дверь открыть и вышвырнуть её, соседку эту - к чертям собачим! Плюс от меня+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#6 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 16:30
+4
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Публикаций: 32
Комментариев: 9 093
Цитата: lidia1
Ключевое слово - "операция". Люди умирают именно от операций, а не от болезней. У нас в посёлке говорят о ком-то: "Поехал в город на операцию. Умирает." И действительно. люди сразу после операции умирали. Не все могут выдержат наркоз, не все могут питаться через трубочку и дырки в желудке. Знаю одну женщину. Ей всего 42 года. Когда её бросил молодой на 10 лет муж, она перестала есть. Тосковала. Родственники потащили её в больницу. Там, вместо того, чтобы просто дать ей отдых от стресса, её стали "кормить" через трубочку в желудке. В результате женщина лишилась речи и движения. Её парализовало. Мистика мистикой, но и свою голову на плечах нужно иметь.Как советуют психологи - поставьте в мозг мысленно антивирусную программу: "Всё кругом враньё". Колдовство действует только на доверчивых, внушаемых людей.

Лидия, опять Вы за своё принялись))).
Ну, поймите Вы уже: не все болезни можно вылечить какими-то установками. Как верно подметили выше, даже в случае с элементарным аппендицитом, без операционного вмешательства не обойтись. А бывают куда более сложные случае. Если человек будет сидеть болеть дома и думать, что всё кругом вранье, как это поможет??? Я так и не понял...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 16:43
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вот сукволочь! необходимо разработать закон об ответственности таких вот сволочей! а наши депутаты только и могут фигней страдать. нет чтобы внести поправки в УК о наказании таких вот деятелей, кто жизни ломает/волю забирает/насмерть делает.... интересная мысль....нужно бы довести до кого надо! 487
спасибо за историю
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#8 написал: Вареньевна
Сегодня, 17:08
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Комментариев: 60
Цитата: Talisha
А надо было сразу дверь распахнуть и соседке по лбу дать, чтоб не колдовала. Да и запрограммировала себя тётка неслабо.+

А потом еще пинка для скорости, что б в воздухе переоделась. И забыть все как страшный сон.+
Зарегистрирован: 4.02.2017
#9 написал: rusinovdy
Сегодня, 17:42
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Публикаций: 4
Комментариев: 7
Цитата: marlin
Тоже в семье была похожая история до моего рождения. И пишут много про это все. Надеюсь сейчас все хорошо?

Спасибо, сейчас жизнь в порядке =)
Зарегистрирован: 15.04.2016
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