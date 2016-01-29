Свекровушка любимая моя

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

xana1996 Просмотров: 1 840 Комментарии: 14 +18 Вчера, 11:25 by

Собирать истории подобного плана порой входит в привычку. Иногда даже стараться не приходится, там, где большая семья, всегда много различных баек и легенд. И вот, сегодня у меня очередная история.Лизка всегда была красивой девкой. Понятия о красоте у всех разные, но для меня она была поистине красотка. Белокурая, с вьющимися волосами, зелеными глазенками, пухлыми губами, и в завершения образа - аккуратный носик с веснушками. Жила Лизка бедно. 90-е годы на дворе, выживали как могли. И их семья не исключение. Отца у них не было. Порой приходилось ходить в обносках, да в том, что люди отдадут. В общем, мать тянула семью как могла. К выпускному она даже не готовилась, уже заочно знала, что с 8 класса пойдет работать. Место выбрала, небольшой рынок на периферии. Два часа на электричке, минут десять ходьбы - и ты на работе. Платили не много, но уже хоть какая помощь матери да была. Дома ведь брат, пятый класс заканчивал, да сестра - третий. О высшем образовании Лиза даже не мечтала, некогда ей было. Мать одна всех не потянет. К слову, влилась в ритм взрослой жизни с головой.В конце их села жил Андрей. Красавец редкой масти. Недавно вернулся с армии. Семья у него была далеко не бедная, мать в универмаге работала, отец - директор того же универмага. Всегда и поесть было, и одежда, и даже так называемые предметы роскоши девяностых. Мать у Андрея была еще та язва, прости, что скажешь. На работе всем кости перемоет, зато самой палец в рот не клади. С утра вырядится, шевелюру вспенит, губы в ярко-красный - и летящей походкой прямо к новой "Волге", и в универмаг. Невестку себе выбирала по четким критериям:Пусть и не красавица, пусть и не хозяйка, главное, чтоб из богатой семьи. А кривые ноги - выровняем, борщ варить научим, носки стирать сыночку тем более. Бедный Андрюха замучился со своей маменькой. Девок водил на смотрины чуть ли не еженедельно. У той отец алкоголик, у той отца вообще нет, у другой дом маленький на пятерых, и так, должно быть, продолжалось бы бесконечно, пока сын не плюнул на все это и не принял окончательное решение.- Сам найду себе жену! И только попробуй что-то сказать против!В местном клубе сегодня не пропихнуться. У молодежи что ни выходной, то праздник. В их селе занятий-то не особо много. Вот и Андрей с друзьями решили отдохнуть от работы и повеселиться на славу. Танец за танцем, веселье в разгаре, и тут его взгляд упал на нее. Белые волосы спускались с плеч, ее невероятно красивые глаза... Он не мог налюбоваться этим нежным и милым ребенком. Он следил за каждым ее движением тела. И все же хватило смелости подойди познакомиться.Лизка влюбилась с первого взгляда. Разница в возрасте ее не особо смутила. Подумаешь, пять лет. Разве это значительно? Папка на тринадцать лет маму был старше, вот это разница. С того дня у них все и завертелось. Каждый вечер Андрей ждал электричку, чтобы встретить любимую с работы. Он в прямом смысле слова носил ее на руках. Он был для нее и парнем, и другом, и отцом... которого ей так не хватало. Он помогал ей во всем и всегда. Но только матери так и не решался показать Лизку. Не хотел он, чтобы этот нежный цветок хоть кто-то обижал. Так продолжалось два года, пока Андрей не решил жениться. А, была не была. Поставлю мать перед фактом. И все равно, что она там думает. В тот же день он пришел сватать свою любимую. Лизка была счастлива до безумия. Назначили день свадьбы, и, сцепив зубы, повел Андрей любимую на знакомство к матери.Обсмотрев Лизку с ног до головы, будущая свекровь принялась расспрашивать про финансы семьи: чем дышат, на какие шиши живут, что едят и чуть ли ни в чем они спят. Бедная Лиза уже не знала, что и отвечать, когда Андрей сказал, мол, мама, ей уже пора домой, я провожу. Наутро свекруха чесала языки со всем универмагом. О том, что сын женится на девушке из малоимущей семьи, знал каждый продавец.- Я это так не оставлю! - кричала мать Андрея вне себя от злости.В день свадьбы приехала вся дальняя семья жениха. Братья, сестры, тетки да дядьки. В том числе и подруга свекрухи, со своей дочерью Анной. Анна - городская девушка, с черными словно смола волосами, огромными глазами, но в свои двадцать шесть по-прежнему была одинока и безумно влюблена в Андрея. И, к слову, неспроста свекровь ее на свадьбу позвала-то. Народ веселился на славу, свадьбу гуляли всем селом. Столы ломились от различных яств, водка и вино лились рекой. Молодая жена еще не знала, какую гадость готовит ей свекровь.На следующий день мать Андрея затопила баньку для ребят. Андрей с друзьями пошел косточки попарить да пивка попить. Маманя его тут же побежала в дом, где находилась Анна. Ехидная улыбка расплылась по ее лицу. Подговорив гостью и дав ей указания, она направила ее в баню к любимому сыночку. Анна, в общем-то, была только за.- Лизка! Ты где ходишь? Андрей уже битый час ждет тебя, просил веники в парилку занести, давай, поторопись! - всучив Лизе веники в руки, свекровь вытолкала ее во двор.В общем-то, что увидела Лиза в парилке, повергло ее в ужас. В ее то день свадьбы. Ее Андрюша сидит с голой девкой! Она вылетела оттуда словно ошпаренная, собрала вещи и ушла к матери. Андрей не успел даже понять, что произошло и какого черта Анна делает рядом с ним. Он несколько недель оббивал пороги у дома жены. Плакал и уверял, что ничего между ними не было, и умолял вернуться.И любовь все-таки взяла вверх. Вернулась Лизка к мужу, но не в его дом. Они переехали в небольшой домик в той же деревне, пусть и маленький, но зато свой. Завели в тот же год хозяйство, бычка купили, на небольшом клочке земли Лизка посадила все самое необходимое. Жили они первое время в любви, согласии и мире. Пока Лизка не стала увядать на глазах. Она похудела до неузнаваемости, под глазами черные круги, волосы стали выпадать. Да и Андрей стал вести себя весьма странно. Нервный все время какой то. День за днем, а ей все хуже и хуже. Пока Лизкина мать не решила отвести ее к бабке.Баба Шура жила в их селе, в старом и поросшем сорняками доме. Старый пес вечно жалобно скулил на цепи, мешая соседям. Очередь у ее дома была всегда огромная. С раннего утра и до вечера. Лиза смиренно просидела пару часов в ожидании, и баб Шура позвала ее в дом. Не успела она и слова сказать, как бабка ей выдала:- Кто-то хочет сжить тебя со свету, доча. Ты этого человека очень хорошо знаешь. Делает все, что бы у вас с мужем не было ни счастья, ни детей.Прочитав разные молитвы, она назначила день, когда придет к Лизе домой.С самого утра Лизка просидела в ожидании баб Шуры. И та не подвела. Долго ходила по дому, махала свечкой, читала молитвы и в конце концов вышла на порог, и приказала отодвинуть половицу у входа в дом. Лизка сделала все, что ей велели, и от увиденного ей стало не по себе. Тряпка, в которой были мотки волос вперемешку с шерстью, иголки и половинка крестика.- Это та самая тряпка, что покойнику перевязывают ноги, - уверяла бабка. - Человек, который это сделал, не заставит себя ждать и в скором времени заявится к тебе домой.И верно, мать Андрея не заставила себя ждать. Уже через несколько часов она была у дома невестки. Орала неистово, пена шла со рта. Глаза безумные, что хотела - так и непонятно. Андрей, который к тому времени был уже дома, увел мать домой, приказав больше к ним не приходить.Спустя некоторое время Лиза с мужем переехали в город. Сразу же нашла себе работу в местном магазине, снимали комнату у одной бабули и не могли нарадоваться спокойной жизни. Чуть позже поднакопили деньжат да купили двушку, сделали ремонт. Со здоровьем у Лизки особых проблем больше не было, вновь на щеках был здоровый румянец, а глаза блестели от счастья. А через год у них родился прекрасный сыночек. Со свекровью они долго еще не общались, до самой ее смерти.

Ключевые слова: Любовь свадьба свекровь порча болезнь авторская история

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