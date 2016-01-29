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Истории из жизни

Свекровушка любимая моя

Собирать истории подобного плана порой входит в привычку. Иногда даже стараться не приходится, там, где большая семья, всегда много различных баек и легенд. И вот, сегодня у меня очередная история.

Лизка всегда была красивой девкой. Понятия о красоте у всех разные, но для меня она была поистине красотка. Белокурая, с вьющимися волосами, зелеными глазенками, пухлыми губами, и в завершения образа - аккуратный носик с веснушками. Жила Лизка бедно. 90-е годы на дворе, выживали как могли. И их семья не исключение. Отца у них не было. Порой приходилось ходить в обносках, да в том, что люди отдадут. В общем, мать тянула семью как могла. К выпускному она даже не готовилась, уже заочно знала, что с 8 класса пойдет работать. Место выбрала, небольшой рынок на периферии. Два часа на электричке, минут десять ходьбы - и ты на работе. Платили не много, но уже хоть какая помощь матери да была. Дома ведь брат, пятый класс заканчивал, да сестра - третий. О высшем образовании Лиза даже не мечтала, некогда ей было. Мать одна всех не потянет. К слову, влилась в ритм взрослой жизни с головой.

В конце их села жил Андрей. Красавец редкой масти. Недавно вернулся с армии. Семья у него была далеко не бедная, мать в универмаге работала, отец - директор того же универмага. Всегда и поесть было, и одежда, и даже так называемые предметы роскоши девяностых. Мать у Андрея была еще та язва, прости, что скажешь. На работе всем кости перемоет, зато самой палец в рот не клади. С утра вырядится, шевелюру вспенит, губы в ярко-красный - и летящей походкой прямо к новой "Волге", и в универмаг. Невестку себе выбирала по четким критериям:
Пусть и не красавица, пусть и не хозяйка, главное, чтоб из богатой семьи. А кривые ноги - выровняем, борщ варить научим, носки стирать сыночку тем более. Бедный Андрюха замучился со своей маменькой. Девок водил на смотрины чуть ли не еженедельно. У той отец алкоголик, у той отца вообще нет, у другой дом маленький на пятерых, и так, должно быть, продолжалось бы бесконечно, пока сын не плюнул на все это и не принял окончательное решение.

- Сам найду себе жену! И только попробуй что-то сказать против!

В местном клубе сегодня не пропихнуться. У молодежи что ни выходной, то праздник. В их селе занятий-то не особо много. Вот и Андрей с друзьями решили отдохнуть от работы и повеселиться на славу. Танец за танцем, веселье в разгаре, и тут его взгляд упал на нее. Белые волосы спускались с плеч, ее невероятно красивые глаза... Он не мог налюбоваться этим нежным и милым ребенком. Он следил за каждым ее движением тела. И все же хватило смелости подойди познакомиться.
Лизка влюбилась с первого взгляда. Разница в возрасте ее не особо смутила. Подумаешь, пять лет. Разве это значительно? Папка на тринадцать лет маму был старше, вот это разница. С того дня у них все и завертелось. Каждый вечер Андрей ждал электричку, чтобы встретить любимую с работы. Он в прямом смысле слова носил ее на руках. Он был для нее и парнем, и другом, и отцом... которого ей так не хватало. Он помогал ей во всем и всегда. Но только матери так и не решался показать Лизку. Не хотел он, чтобы этот нежный цветок хоть кто-то обижал. Так продолжалось два года, пока Андрей не решил жениться. А, была не была. Поставлю мать перед фактом. И все равно, что она там думает. В тот же день он пришел сватать свою любимую. Лизка была счастлива до безумия. Назначили день свадьбы, и, сцепив зубы, повел Андрей любимую на знакомство к матери.

Обсмотрев Лизку с ног до головы, будущая свекровь принялась расспрашивать про финансы семьи: чем дышат, на какие шиши живут, что едят и чуть ли ни в чем они спят. Бедная Лиза уже не знала, что и отвечать, когда Андрей сказал, мол, мама, ей уже пора домой, я провожу. Наутро свекруха чесала языки со всем универмагом. О том, что сын женится на девушке из малоимущей семьи, знал каждый продавец.
- Я это так не оставлю! - кричала мать Андрея вне себя от злости.

В день свадьбы приехала вся дальняя семья жениха. Братья, сестры, тетки да дядьки. В том числе и подруга свекрухи, со своей дочерью Анной. Анна - городская девушка, с черными словно смола волосами, огромными глазами, но в свои двадцать шесть по-прежнему была одинока и безумно влюблена в Андрея. И, к слову, неспроста свекровь ее на свадьбу позвала-то. Народ веселился на славу, свадьбу гуляли всем селом. Столы ломились от различных яств, водка и вино лились рекой. Молодая жена еще не знала, какую гадость готовит ей свекровь.

На следующий день мать Андрея затопила баньку для ребят. Андрей с друзьями пошел косточки попарить да пивка попить. Маманя его тут же побежала в дом, где находилась Анна. Ехидная улыбка расплылась по ее лицу. Подговорив гостью и дав ей указания, она направила ее в баню к любимому сыночку. Анна, в общем-то, была только за.

- Лизка! Ты где ходишь? Андрей уже битый час ждет тебя, просил веники в парилку занести, давай, поторопись! - всучив Лизе веники в руки, свекровь вытолкала ее во двор.
В общем-то, что увидела Лиза в парилке, повергло ее в ужас. В ее то день свадьбы. Ее Андрюша сидит с голой девкой! Она вылетела оттуда словно ошпаренная, собрала вещи и ушла к матери. Андрей не успел даже понять, что произошло и какого черта Анна делает рядом с ним. Он несколько недель оббивал пороги у дома жены. Плакал и уверял, что ничего между ними не было, и умолял вернуться.
И любовь все-таки взяла вверх. Вернулась Лизка к мужу, но не в его дом. Они переехали в небольшой домик в той же деревне, пусть и маленький, но зато свой. Завели в тот же год хозяйство, бычка купили, на небольшом клочке земли Лизка посадила все самое необходимое. Жили они первое время в любви, согласии и мире. Пока Лизка не стала увядать на глазах. Она похудела до неузнаваемости, под глазами черные круги, волосы стали выпадать. Да и Андрей стал вести себя весьма странно. Нервный все время какой то. День за днем, а ей все хуже и хуже. Пока Лизкина мать не решила отвести ее к бабке.

Баба Шура жила в их селе, в старом и поросшем сорняками доме. Старый пес вечно жалобно скулил на цепи, мешая соседям. Очередь у ее дома была всегда огромная. С раннего утра и до вечера. Лиза смиренно просидела пару часов в ожидании, и баб Шура позвала ее в дом. Не успела она и слова сказать, как бабка ей выдала:
- Кто-то хочет сжить тебя со свету, доча. Ты этого человека очень хорошо знаешь. Делает все, что бы у вас с мужем не было ни счастья, ни детей.
Прочитав разные молитвы, она назначила день, когда придет к Лизе домой.

С самого утра Лизка просидела в ожидании баб Шуры. И та не подвела. Долго ходила по дому, махала свечкой, читала молитвы и в конце концов вышла на порог, и приказала отодвинуть половицу у входа в дом. Лизка сделала все, что ей велели, и от увиденного ей стало не по себе. Тряпка, в которой были мотки волос вперемешку с шерстью, иголки и половинка крестика.
- Это та самая тряпка, что покойнику перевязывают ноги, - уверяла бабка. - Человек, который это сделал, не заставит себя ждать и в скором времени заявится к тебе домой.

И верно, мать Андрея не заставила себя ждать. Уже через несколько часов она была у дома невестки. Орала неистово, пена шла со рта. Глаза безумные, что хотела - так и непонятно. Андрей, который к тому времени был уже дома, увел мать домой, приказав больше к ним не приходить.

Спустя некоторое время Лиза с мужем переехали в город. Сразу же нашла себе работу в местном магазине, снимали комнату у одной бабули и не могли нарадоваться спокойной жизни. Чуть позже поднакопили деньжат да купили двушку, сделали ремонт. Со здоровьем у Лизки особых проблем больше не было, вновь на щеках был здоровый румянец, а глаза блестели от счастья. А через год у них родился прекрасный сыночек. Со свекровью они долго еще не общались, до самой ее смерти.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:25 by xana1996Просмотров: 1 840Комментарии: 14
+18

Ключевые слова: Любовь свадьба свекровь порча болезнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: marlin
Вчера, 12:02
+5
Группа: Посетители
Репутация: (517|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 585
"Со свекровью они долго еще не общались, до самой ее смерти" Это как?))
Все истории нравятся ваши. Написаны так, что читать приятно и интересно.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#2 написал: vasilina_apelsina
Вчера, 12:23
+7
Группа: Авторы
Репутация: (1398|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 602
Цитата: marlin
"Со свекровью они долго еще не общались, до самой ее смерти" Это как?))
Все истории нравятся ваши. Написаны так, что читать приятно и интересно.

Ага.
После смерти стали лучшие подруги
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#3 написал: Asheera
Вчера, 12:26
+9
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Мда, свекровушки....
Когда я родилась, свекровь моей мамы, не любившая ее сильно, подошла на меня, лежащую в кроватке, глянуть, оскалилась и заявила: " Не могла аборт сделать? Из-за этой **** вам квартиру дали трехкомнатную, а мне двухкомнатную!" Мама в полном ужасе ее выгнала взашей.
А когда она решила нас навестить спустя 15 лет, мой кот ощерился и кинулся на нее, стараясь выцарапать ей глаза. Кот никогда так больше себя не вел, он был всегда добрый и воспитанный. "Бабуля" моя больше меня не навещала, и слава Богу.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#4 написал: Cdtnkfyf z
Вчера, 14:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 160
ох уж эти свекрови!! сами не живут и другим не дают!! история поучительная ибо не фиг!
Зарегистрирован: 10.11.2012
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 15:19
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (2322|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 092
Это всё, конечно, очень хорошо, но в последнее время я читаю "Истории из жизни", и такое ощущение, что слушаю группу "Modern Talking". Там тоже песни красивые, слушать приятно, но как-то всё на один манер, ноты и слова чуть-чуть местами пересунули, и, в итоге, одна песня похожа на другую! Вот и у нас, чуть ли не подряд, сплошные порчи идут.... А где истории про привидениев??? Про полтергейстов где?? А про чудище болотное? В конце концов, где мои любимые истории про копыта под столом???
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#6 написал: Ksenya078
Вчера, 15:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 710
Классная история! Конец у неё счастливый! Так и тянется рука - плюс поставить+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#7 написал: Tigger power
Вчера, 16:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 339
Цитата: Winnie-the-Pooh
Это всё, конечно, очень хорошо, но в последнее время, я читаю "Истории из жизни", и такое ощущение, что слушаю группу "Modern Talking". Там тоже песни красивые, слушать приятно, но как-то всё на один манер, ноты и слова чуть-чуть местами пересунули, и, в итоге, одна песня похожа на другую! Вот и у нас, чуть ли не подряд, сплошные порчи идут.... А где истории про привидениев??? Про полтергейстов где?? А про чудище болотное? В конце концов, где мои любимые истории про копыта под столом???
. Вот скоро лето наступит, чертяки копыта оголят и пойдут истории про копыта laughing за историю плюс, хорошо закончилась. Всегда слушаю редкие истории как со свекровью душа в душу живут, как чудные и светлые сказки и вздыхаю тоскливо))) бывает же у кого то, но оооочень редко
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#8 написал: Talisha
Вчера, 16:59
+8
Группа: Посетители
Репутация: (571|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 535
Лубоффф материнская. Я будущая свекровь, трижды. Пристрелите меня, если слово поперёк выбора сына скажу! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#9 написал: Гюльнара
Вчера, 17:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
"Долго не общались, до самой ее смерти" - значит просто, что после этого случая свекровь еще долго жила.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#10 написал: Вареньевна
Вчера, 19:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
Читаю и страшно становится, что такое другому человеку сделать можно. И ведь все знают, что обратка бывает. Как мне со свекровью повезло!!! Это реально моя вторая мама (а сейчас уже единственная). Это такой добрый и светлый человек, что дай Бог каждой. Когда только начали с мужем встречаться она сказала:"Я сама со свекровью жила и свекровью ни когда не буду, буду мамой!" Так и есть. Моей маме царство небесное. А мама Тане дай Бог здоровья и долгих лет жизни. Всем девочкам желаю такой свекрови и сама такой постараюсь быть:)

Ах да за историю плюс
Зарегистрирован: 4.02.2017
#11 написал: Летяга
Вчера, 19:05
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (5388|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 082
Я в параллельном мире живу)) В кругу, где я в реале вращаюсь, свекрови адекватней тёщ. Но до порч никто не опускается))
Цитата: Winnie-the-Pooh
В конце концов, где мои любимые истории про копыта под столом???

А самому написать?
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#12 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 19:57
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2322|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 092
Цитата: Летяга
А самому написать?

Да, как на зло, ничего не происходит, и не рассказывает никто ничего нового. Поскриплю мозгой, может, вспомню ченить... 407 А то уже год почти ничего не писал
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#13 написал: Серебряная пуля
Вчера, 20:27
+1
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1072|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 697


Цитата: Летяга
Я в параллельном мире живу)) В кругу, где я в реале вращаюсь, свекрови адекватней тёщ. Но до порч никто не опускается))
Цитата: Winnie-the-Pooh
В конце концов, где мои любимые истории про копыта под столом???

А самому написать?
Плюсанула

Хорошие свекрови- есть, но не про нашу честь.))) Белая зависть.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#14 написал: ПинкиПай
Вчера, 23:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 181
Вот вроде история банальная, и таких очень много на этом сайте, но тут так приятно и хорошо написано, что прям удовольствие получила от прочтения. Немного позабавила последняя фраза "Со свекровью они долго еще не общались, до самой ее смерти", как будто после смерти начали активное общение)) Но впечатление от истории это не портит. Плюс!
Зарегистрирован: 9.08.2012
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