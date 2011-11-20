Безликая тварь

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nemi.ign Просмотров: 1 269 Комментарии: 16 +9 Сегодня, 07:06 by

Недавно всплыло воспоминание из ранних лет. Событие происходило у меня дома. На тот момент мне было пять лет, но эту встречу с "безликим" для меня существом я запомнила надолго.День был вполне обычным, ничего примечательного я не наблюдала, а может, просто не помню. Пришло очередное время для отдыха, т.е сна. Близкие пожелали мне спокойной ночи и ушли. Дверь была чуть-чуть приоткрыта. Сон застигнул меня и моего плюшевого барашка Гарри сразу. Могу предположить, что это произошло около трех, а может, и четырех часов утра. Проснулась от скипа двери. Спала головой к изножью кровати (мне так больше нравилось). Поначалу значения не придала, но эти почти беззвучные передвижения кого-то неизвестного насторожили меня. Когда я заглянула за бортик кровати, то увидела его.Попробую по памяти описать это существо. Косматое создание, размером не больше крупной кошки. Цвет шерсти был рыжевато-коричневого оттенка, лицо пухлое с большими глазами, зелеными радужками. Обратила внимание на лапки. Когти оказались не маленькие - 4-5 см точно. Зубы немного заостренные. Рассмотрела я их, когда он улыбнулся мне, или же это был оскал. В любом случае, это напомнило мне улыбку Пэдро из фильма "Крошка из Беверли-Хиллз". На тот момент мне было жутко, так как это непонятное для меня существо, предсказать его поведение я не могла. Все, что я сделала на тот момент, так это быстро забралась обратно под одеяло и ждала, а чего - сама не знаю. И так продолжалось несколько минут. Наконец я "соизволила" хоть как-то сконтактировать, но его не было, царапины на полу остались. После этого еще несколько дней слышала шорохи в стенах. На этом все. До сих тор жалею, что не погладила его, пусть даже он бы мне руку за это отхрумкал. Шерстка немного пушилась.Проштудировала много сайтов, но так и не нашла ответ на свой вопрос.Что за создание это было?

Ключевые слова: Ночь нечто когти страх авторская история

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