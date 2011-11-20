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Истории из жизни

Безликая тварь

Недавно всплыло воспоминание из ранних лет. Событие происходило у меня дома. На тот момент мне было пять лет, но эту встречу с "безликим" для меня существом я запомнила надолго.
День был вполне обычным, ничего примечательного я не наблюдала, а может, просто не помню. Пришло очередное время для отдыха, т.е сна. Близкие пожелали мне спокойной ночи и ушли. Дверь была чуть-чуть приоткрыта. Сон застигнул меня и моего плюшевого барашка Гарри сразу. Могу предположить, что это произошло около трех, а может, и четырех часов утра. Проснулась от скипа двери. Спала головой к изножью кровати (мне так больше нравилось). Поначалу значения не придала, но эти почти беззвучные передвижения кого-то неизвестного насторожили меня. Когда я заглянула за бортик кровати, то увидела его.
Попробую по памяти описать это существо. Косматое создание, размером не больше крупной кошки. Цвет шерсти был рыжевато-коричневого оттенка, лицо пухлое с большими глазами, зелеными радужками. Обратила внимание на лапки. Когти оказались не маленькие - 4-5 см точно. Зубы немного заостренные. Рассмотрела я их, когда он улыбнулся мне, или же это был оскал. В любом случае, это напомнило мне улыбку Пэдро из фильма "Крошка из Беверли-Хиллз". На тот момент мне было жутко, так как это непонятное для меня существо, предсказать его поведение я не могла. Все, что я сделала на тот момент, так это быстро забралась обратно под одеяло и ждала, а чего - сама не знаю. И так продолжалось несколько минут. Наконец я "соизволила" хоть как-то сконтактировать, но его не было, царапины на полу остались. После этого еще несколько дней слышала шорохи в стенах. На этом все. До сих тор жалею, что не погладила его, пусть даже он бы мне руку за это отхрумкал. Шерстка немного пушилась.
Проштудировала много сайтов, но так и не нашла ответ на свой вопрос.
Что за создание это было?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:06 by Nemi.ignПросмотров: 1 269Комментарии: 16
+9

Ключевые слова: Ночь нечто когти страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 07:42
+4
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Публикаций: 32
Комментариев: 9 061
До сих тор жалею, что не погладила его

Что же это за непреодолимое желание всё время трогать всё подряд??
Еще одно обличие домового. Зачем он, интересно, пол расцарапал? это уже вредительство)).
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#2 написал: акжана
Сегодня, 08:14
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Комментариев: 584
Дети, в маленьком возрасте иногда видят каких-то существ. .Видимо существо не внушило автору особого страха, так как она решилась все таки "хоть как-то сконтактировать" с ним. Косматое создание, размером не больше крупной кошки - это конечно домовой. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#3 написал: ZelD
Сегодня, 10:21
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Комментариев: 3
Очень похоже на правду, только одно не понятно-как в 3 часа ночи можно было все так детально рассмотреть?
Зарегистрирован: 17.02.2017
#4 написал: az.ecmb
Сегодня, 10:45
+4
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Репутация: (1065|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 670
Поливать водой нельзя!
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#5 написал: ZelD
Сегодня, 10:48
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Комментариев: 3
Цитата: az.ecmb
Поливать водой нельзя!

И кормить после полуночи тоже!!!
Зарегистрирован: 17.02.2017
#6 написал: marlin
Сегодня, 11:27
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Комментариев: 560
Кузя это был или Нафаня, один из наших русских домовят. Педро это уже в Испании где-нибудь,;)
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 11:52
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Комментариев: 9 061
Цитата: marlin
Кузя это был или Нафаня, один из наших русских домовят. Педро это уже в Испании где-нибудь,;)

Да, а мне опять вот это вспомнилось:
педро
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#8 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 11:56
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Комментариев: 1 591
С дебютом вас автор,
обыкновенный домовой
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#9 написал: taniana1975
Сегодня, 12:01
0
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Комментариев: 338
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: marlin
Кузя это был или Нафаня, один из наших русских домовят. Педро это уже в Испании где-нибудь,;)

Да, а мне опять вот это вспомнилось:
педро

Упала! joy joy joy
Зарегистрирован: 17.02.2016
 
#10 написал: marlin
Сегодня, 12:41
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 560
Winnie-the-Pooh

Ага, и про это событие будут всегда напоминать часы, висящие над кроватью дона Педро, стрелки которых ровно и во веки вечные остановились на пол-шестого. Он никогда не забудет это событие)) Жаль мужика
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#11 написал: Виктория Минина
Сегодня, 14:18
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Домовой это был
Зарегистрирован: 9.02.2017
#12 написал: Snejnay
Сегодня, 14:25
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Репутация: (87|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 104
Вот так вот...Живешь до старости с мужчиной и потом ему еще и неудобно становится за внешний вид своей женщины. Хочется в данном случае мужчину отправить, который из бара вышел к зеркалу: на свой живот посмотреть и лысину платочком утереть что-бы не блестела)))) - но это все шутки ... Что касается самой истории соглашусь с большинством - что это был облик домового. +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#13 написал: Квантовый Переход
Сегодня, 14:53
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Публикаций: 0
Комментариев: 12
Мне одной покоя не даёт название истории? unamused
Почему сразу тварь и почему безликая-то?
У меня, например, при этом словосочетании в голове возникает образ дементора. Вот где точно тварь во всех смыслах слова, и лица там нет. А тут-то
лицо пухлое с большими глазами, зелеными радужками. Зубы немного заостренные. Рассмотрела я их, когда он улыбнулся
В описании мне тут привиделся этакий Винни Пух из Ада.
В общем, тут я в конфузе, а к истории в целом недоверия у меня нет, плюсанула.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#14 написал: marlin
Сегодня, 15:48
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Публикаций: 6
Комментариев: 560
Цитата: Квантовый Переход
Мне одной покоя не даёт название истории? unamused
Почему сразу тварь и почему безликая-то?
У меня, например, при этом словосочетании в голове возникает образ дементора. Вот где точно тварь во всех смыслах слова, и лица там нет. А тут-то
лицо пухлое с большими глазами, зелеными радужками. Зубы немного заостренные. Рассмотрела я их, когда он улыбнулся
В описании мне тут привиделся этакий Винни Пух из Ада.
В общем, тут я в конфузе, а к истории в целом недоверия у меня нет, плюсанула.

Осталось дождаться, когда сам Винни пух откоментирует ситуацию и своё оправдание, ждём:))
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#15 написал: adder
Сегодня, 17:21
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Публикаций: 6
Комментариев: 66
История интересная, а автор, на мой взгляд, проявила недюжинную храбрость, если решилась выглянуть из-под одеяла. Лично я при последней встрече с домовым не только глаза открыть боялась - вздохнуть было страшно
Зарегистрирован: 19.10.2015
#16 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 17:58
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Публикаций: 32
Комментариев: 9 061
Цитата: Квантовый Переход
В описании мне тут привиделся этакий Винни Пух из Ада.

Цитата: marlin
Осталось дождаться, когда сам Винни пух откоментирует ситуацию и своё оправдание, ждём:))

Я Вам покажу сейчас Винни-Пуха из зАда!!! 45 Будете знать!!! 344
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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