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Истории из жизни

Тётя Ночь

Субботним вечером мне позвонил брат. Живем мы в разных городах и видимся даже не каждый год, но можем подолгу болтать по телефону о разных важных и не очень мелочах. В этот раз очередным предметом обсуждения стали просмотренные недавно фильмы. В числе прочих мы упомянули понравившийся обоим фильм «Мама» 2013 года. После полуминутного молчания брат неуверенно спросил: «А ты помнишь Тётю Ночь?» И я…вспомнила.

Мы с братом в детстве жили в одной комнате. Папа часто был занят друзьями-подружками-гулянками, мама – розысками и воспитанием папы, поэтому у нас было достаточно времени для самостоятельного познания мира.

Вечером, когда мама укладывала нас спать, закрывала дверь комнаты и выключала свет, мы лежали и ждали. Ждали, когда придет тётя Ночь, так мы звали ее между собой.

Поскольку рисовать не умею совсем, попробую по памяти дать словесный портрет этого существа. Ростом она была чуть ниже середины стандартного дверного проема, длинные спутанные волосы, руки почти до пола, босая и большеногая. Она вся была какой-то серо-коричневой, как старая половая тряпка или домашняя пыль. Одежда была оборванной, волосы всегда закрывали лицо.

Она появлялась ночью на фоне запертой двери и шла по комнате к нашим кроватям. Иногда она поправляла сбившееся одеяло, иногда пела нам. В ее песнях не было слов, больше они напоминали художественный стон или завывание. Мы быстро засыпали под эти колыбельные.

Но бывало и такое, что тётя Ночь была не в духе. Тогда она трясла наши кровати, да так, что от ощущения кружения, верчения начинало тошнить и очень болела голова. Конечно, фактически кровати стояли на месте, но я описываю ощущения.

Наутро после ее визитов мы просыпались то головой к изножью кровати, то я в одной кровати вместе с братом (его или моей), а то и вообще на полу. Как оказывались там, не помнили. Вне ее визитов все было как обычно.

Не скажу, что мы боялись ее. Мы воспринимали ее как неизбежность, как дождь или снег, как утренний завтрак, – ее появление было делом очень обыденным, не стоящим даже обсуждений с родителями.

В ту пору я была в возрасте 4-6 лет, брат на 2 года младше.

Она исчезла и больше не появлялась. Может, в связи с тем, что над дверью нашей комнаты папа прибил старинный медный крест, а может, мы просто выросли. Но кошмарами без сюжета мы с братом оба мучились до взрослых лет, а в той комнате особенно.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13 by Восьмая теньПросмотров: 903Комментарии: 25
+21

Ключевые слова: Визит ночь дети тетя брат авторская история

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 18:54
+5
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Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Точно был не сон. Помним оба и одинаково. Это единственная моя публикация из жизни, в которой фигурирует реальное неведомое нечто. Мой инженерный мозг всеми силами противится этим воспоминаниям. Отдаю на ваш суд.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#2 написал: Летяга
Сегодня, 19:25
+5
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Публикаций: 38
Комментариев: 4 965
Просто выросли. И "Тётя Ночь" ушла в кошмары.
Я тут вон чего нашла, может оно?
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Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#3 написал: Восьмая тень
Сегодня, 19:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Летяга, вы знаете, похоже очень! Только мы жили в центре немалого промышленного города и аж на 7 этаже . Я думала они только ближе к природе живут.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#4 написал: vorona2017
Сегодня, 19:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Большой и жирный + за историю. Что же все таки вас посещало,вот загадка.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#5 написал: Летяга
Сегодня, 19:53
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (4985|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 4 965
Человек со своей промышленностью сильно изменил среду обитания своих соседей по планете. Обитаемых деревень тоже всё меньше. Может, они за нами в города переселяются? Домовой вон должен жить за печкой. Печек давно нет, а домовой - чуть ли не у каждого второго (и у меня тоже, я его однажды даже видела).
Я, начитавшись здешних историй, научилась верить во всякую фигатень. Ну не дебилами же наши предки были в конце концов?
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#6 написал: Восьмая тень
Сегодня, 19:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Цитата: Летяга
Человек со своей промышленностью сильно изменил среду обитания своих соседей по планете. Обитаемых деревень тоже всё меньше. Может, они за нами в города переселяются? Домовой вон должен жить за печкой. Печек давно нет, а домовой - чуть ли не у каждого второго (и у меня тоже, я его однажды даже видела).
Я, начитавшись здешних историй, научилась верить во всякую фигатень. Ну не дебилами же наши предки были в конце концов?

У меня за плитой жил в одной квартире, ей-богу laughing

Цитата: vorona2017
Большой и жирный + за историю. Что же все таки вас посещало,вот загадка.

Может домовой? Пол трудно определить было, лица так и не видели. Скорее по голосу и длинным волосам решили что тетя, а не дядя.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#7 написал: Talisha
Сегодня, 20:31
+5
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Комментариев: 1 445
На кикимору по всем описаниям похожа, и по характеру тоже...
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#8 написал: SHINJIRO
Сегодня, 20:32
+2
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Если тетя,тогда не домовой.Скорее домовушка.))+
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#9 написал: Talisha
Сегодня, 20:34
+4
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Репутация: (513|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 445
Цитата: Восьмая тень
Летяга, вы знаете, похоже очень! Только мы жили в центре немалого промышленного города и аж на 7 этаже . Я думала они только ближе к природе живут.


Они сейчас живут немного не в нашем мире, а в параллельном пространстве-измерении и выйти в наше могут в любом месте. Привязки к природе особой нет, хотя там им, несомненно, лучше, меньше человеческих эманаций
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 21:23
+2
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 193
Вполне верю когда эти существа проявляют себя: полутенями, звуками, намеками, движением предметов, ощущуниями чего-то там..., но когда каждую ночь! какая-то жмухлая тетка с волосами приходит и контактирует тактильно-это Ужас ужасный, мой разум очень боится это воспринимать))) я лучше буду думать, что это фантазии детей, оставленных в час ночной несознательными родителями (без обид пожалуйста, но Вы были так малы и одни), очень сташная тетя по описанию 466 , но утверждать ничего не буду) просто плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#11 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 21:30
+2
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Репутация: (706|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 552
"Baby tonight, я baby tonight,
Девочка-ночь меня называй,"...

........... вот как-то навеяло sweat_smile

.... А на самом деле жутковато.... А что если Ваша мама во время её отсутствия, в поисках папаши-куролеса, соседку присматривать за Вами просила, а детский мозг, ещё и с просонья, её(соседку-тётю-ночь), ТАК воспринимал??? ... Хотя... Ну его Нах, таких соседок....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#12 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Цитата: Tigger power
Вполне верю когда эти существа проявляют себя: полутенями, звуками, намеками, движением предметов, ощущуниями чего-то там..., но когда каждую ночь! какая-то жмухлая тетка с волосами приходит и контактирует тактильно-это Ужас ужасный, мой разум очень боится это воспринимать))) я лучше буду думать, что это фантазии детей, оставленных в час ночной несознательными родителями (без обид пожалуйста, но Вы были так малы и одни), очень сташная тетя по описанию 466 , но утверждать ничего не буду) просто плюс

Мы были не одни, а вдвоем )) родители в другой комнате спали. И приходила она не каждую ночь, насколько я помню. Нам не было страшно. То ли в силу возраста, то ли малого опыта.

Цитата: alex.kuzmenko2017
"Baby tonight, я baby tonight,
Девочка-ночь меня называй,"...

........... вот как-то навеяло sweat_smile

.... А на самом деле жутковато.... А что если Ваша мама во время её отсутствия соседку присматривать за Вами просила, а детский мозг, ещё и с просонья, её ТАК воспринимал??? ... Хотя... Ну его Нах, таких соседок....

laughing smile я выше написала что мы в квартире не одни были. Я в свои 6 лет вполне могла яичницу пожарить или за хлебом / молоком сбегать в магазин. В конце 80-х - начале 90-х все как то проще было.
С 8 лет в мои обязанности в том числе входило забрать брата из садика и накормить (А еду я грела на газовой плите ), пока родители на работе.
Так что мы вполне самостоятельными были.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#13 написал: ПинкиПай
Сегодня, 21:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 171
Очень понравилось, как автор описал существо, которое являлось к ним с братом. Вроде бы простое описание, но при этом очень ёмкое и жуткое. Так и встаёт перед глазами эта "тётя ночь". Плюс!
Зарегистрирован: 9.08.2012
#14 написал: Civerind
Сегодня, 22:16
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Очень жуткое описание тёти Ночи. Интересно, какое у неё лицо. Наверное, в таком раннем возрасте дети ещё не начитались и не насмотрелись про разную фигню, поэтому воспринимали её, как что-то естественное. Думаю, сейчас реакция была бы совсем другой. +
Зарегистрирован: 2.01.2017
#15 написал: Восьмая тень
Сегодня, 22:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Цитата: Civerind
Очень жуткое описание тёти Ночи. Интересно, какое у неё лицо. Наверное, в таком раннем возрасте дети ещё не начитались и не насмотрелись про разную фигню, поэтому воспринимали её, как что-то естественное. Думаю, сейчас реакция была бы совсем другой. +

Сейчас меня бы Кондратий обнял при такой встрече, к сожалению сердце у меня не самое крепкое ( последствия осложнений от тяжелой недолеченной ангины в юности ).
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#16 написал: M717
Сегодня, 22:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 584
Очень высоко оцениваю, когда в разделе ИиЖ на фоне засилья выдуманных баек появляются, действительно личные, честные рассказы. Автору верю. Мне родители, чтобы не лез в розетку разными предметами, рассказывали, что в розетке живет Дядя Ток (на самом деле, тока в розетке нет, есть напряжение). Но, тем не менее, вот уже тридцать с хвостиком лет, как я работаю с электрикой и электроникой, и Дядя Ток меня периодически поколачивает)). Значит, не врали пращуры))
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
#17 написал: xaruda
Сегодня, 22:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 14
Да уж. Слов нет от ужаса. Дети это восприняли, а взрослый бы гикнулся. Верю вам. А родителям рассказывали? Что они говорили? У меня тоже в детстве страшное бывало. Напишу как нибудь.
Не даром я в вас что-то близкое почувствовала. И я сова и папа мой гулена, а мама была занята переживаниями об этих гулюшках, и сестра есть и еще многое сойдется наверное. Узнаю о вас что-то новенькое и думаю - У меня так же.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#18 написал: Восьмая тень
Сегодня, 22:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Цитата: M717
Очень высоко оцениваю, когда в разделе ИиЖ на фоне засилья выдуманных баек появляются, действительно личные, честные рассказы. Автору верю. Мне родители, чтобы не лез в розетку разными предметами, рассказывали, что в розетке живет Дядя Ток (на самом деле, тока в розетке нет, есть напряжение). Но, тем не менее, вот уже тридцать с хвостиком лет, как я работаю с электрикой и электроникой, и Дядя Ток меня периодически поколачивает)). Значит, не врали пращуры))

Так мы с вами коллеги )) правда я скорее теоретик ( проектировщик ) , но дядю Тока таки опасаюсь)) то есть напряжения.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#19 написал: M717
Сегодня, 22:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 584
Цитата: Восьмая тень
Так мы с вами коллеги )) правда я скорее теоретик ( проектировщик ) , но дядю Тока таки опасаюсь)) то есть напряжения.

Ну, если двумя пальцами прикоснуться к разности потенциалов (напряжению), то Дядя Ток как раз таки появляется)) через пальцы. Что же касается Тети Ночи, то думаю, этот образ Вам делегировали родители, а та сущность, которую вы наблюдали, была просто ассоциирована детской психикой под уже существующее наименование...
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
#20 написал: Восьмая тень
Сегодня, 22:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Цитата: xaruda
Да уж. Слов нет от ужаса. Дети это восприняли, а взрослый бы гигнулся. Верю вам. А родителям рассказывали? Что они говорили? У меня тоже в детстве страшное бывало. Напишу как нибудь.
Не даром я в вас что-то близкое почувствовала. И я сова и папа мой гулена, а мама была занята переживаниями об этих гулюшках, и сестра есть и еще многое сойдется наверное. Узнаю о вас что-то новенькое и думаю - У меня так же.

Спасибо )) да, судьбы часто похожи у многих разных людей. Вы мне тоже нравитесь ) сюжетов в мире наверное ограниченный набор, но призма восприятия у каждого своя, вот и получаем полный спектр впечатлений.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#21 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 22:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (706|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 552
Во!! И меня Дядей Током из розеток пугали.... Надо было и Тётей-Напряжнием до кучи)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#22 написал: Восьмая тень
Сегодня, 23:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Цитата: M717
Цитата: Восьмая тень
Так мы с вами коллеги )) правда я скорее теоретик ( проектировщик ) , но дядю Тока таки опасаюсь)) то есть напряжения.

Ну, если двумя пальцами прикоснуться к разности потенциалов (напряжению), то Дядя Ток как раз таки появляется)) через пальцы. Что же касается Тети Ночи, то думаю, этот образ Вам делегировали родители, а та сущность, которую вы наблюдали, была просто ассоциирована детской психикой под уже существующее наименование...

Все может быть, но вообще родители у меня люди техники и советской закалки. Ни бога ни черта не боялись, да и списали бы наши рассказы на богатую фантазию и мультики. Сейчас трудно сказать.

В той квартире вообще много всего происходило. Например во время скандалов не просто перегорали, в взрывались лампы накаливания . И шаги покойного сцобакена до сих пор иногда ночами слышу в коридоре, когда к маме приезжаю в отпуск.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#23 написал: M717
Сегодня, 23:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 584
Цитата: alex.kuzmenko2017
Во!! И меня Дядей Током из розеток пугали.... Надо было и Тётей-Напряжнием до кучи)))

Эх, Дядя Ток - это еще примитив... Моя мама, преподаватель по радиорелейным системам передачи данных, водя меня в садик, пыталась мне вбить в детскую голову дуальность энергии и материи рассказывая про Братца Электрона (материя) и Сестирцу Волну (Поле). А папа-филолог просто сочинял сказки про Красного Ежика, что нравилось 4-летнему карапузу намного больше, чем единство и борьба разных форм энергий)))
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
#24 написал: Восьмая тень
Сегодня, 23:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 280
Цитата: M717
Моя мама, преподаватель по радиорелейным системам передачи данных, водя меня в садик, пыталась мне вбить в детскую голову дуальность энергии и материи рассказывая про Братца Электрона (материя) и Сестирцу Волну (Поле). А папа-филолог просто сочинял сказки про Красного Ежика, что нравилось 4-летнему карапузу намного больше, чем единство и борьба разных форм энергий)))

ООО, как знакомо ))) у меня отец был крупный спец в области радиотехники в ракетостроении ( больше десятка патентов имел на свои разработки, которые подарил родному заводу, ибо секретка ). Так я по его стопам пошла и если чуть выпью, то пугаю окружающих восхищенными дифирамбами в адрес теории корпускулярно - волнового дуализма и чудес на сверх высоких частотах колебаний ))) ( ети мать эту наследственность ).
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#25 написал: M717
Сегодня, 23:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 584
Цитата: Восьмая тень
выпью, то пугаю окружающих восхищенными дифирамбами в адрес теории корпускулярно - волнового дуализма

Та же хрень... Недавно на личном опыте стукнула в голову мысль о корпускулярно-волновом характере аллергических реакций человека. Неоднократно замечал, что некоторые кошаки, которых я на руках таскал и все было прекрасно, как только кто-то из домашних начинал их принудительно купать, провоцируют у меня жуткий приступ удушья. Даже если я нахожусь в другой комнате. Хотя, во влажной среде, ни шерсть, ни эпидермис, ни прочая перхоть летать не может и в носоглотку ну никак не могут залететь. Возможно, аллергию вызывают именно волны страха, которое животное генерирует в момент купания
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
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