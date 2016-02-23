Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Она меня видела

Случай произошел со мной лет пять назад. Пока я ждала место в хорошей высокооплачиваемой организации, решила, чтобы дома не сидеть, устроиться на подработку в магазин, где продают бытовую химию (ну, порошки, мыло, шампуни и тому подобное). Магазин находится на первом этаже пятиэтажного дома, постройки годов 50-х. Склад у нас находился в подвальном помещении, так как продукции много было, выставлять некуда, да и какой магазин без склада.

Теперь подходим к самому интересному.
Я на работе. Мы принимали с коллегами новый товар и относили его на склад. Когда все было расставлено по полочкам, каждый пошел заниматься своими делами, а какие дела - всегда решала старшая магазина (директор).
Так вот, мне досталась такая работенка - разобрать пузыречки, которые побились или пролились при транспортировке. Если какие целые остались,то их отмыть, привести в товарный вид и на продажу.
Всем этим мы занимались на складе, в специально отведенном месте, там был небольшой закуток, где посередине располагалась раковина, а рядом с раковиной стол, куда мы ставили пузыречки. Было там светло, стоял плафон и мощная лампочка, чтобы было видно, как помыли.

Я пошла заниматься делом, и через час я все уже закончила, поставила последний пузырек с шампунем на стол и решила сполоснуть руки. Когда я выключила кран, то потянулась к полотенцу, тут как будто меня что-то заставило повернуть голову вправо.
О, Боже, зачем?! Я увидела стоящую рядом с собой молодую девушку. Она была одета, как будто в ночную рубашку, но рубашка была порвана и выглядела, как лохмотья. Волосы у нее были длинные и темные, немного волнистые, как мокрые. Лицо ее было белое, а глаза, ой, кошмар, прозрачно-голубоватые, как у утопленника.
Она стояла и смотрела на меня, а я на нее, оцепенев от страха. Стояли мы меньше минутки, а мне казалось, что несколько часов. Самое главное, что это было не мимолетное видение, а четкое, ясное и долгое. Несмотря на то, что зрачков у нее почти не было видно, я все же заметила в ее глазах некое удивление, как будто у нее пролетели мысли в голове: «Она что меня видит? Правда?!». Я успела рассмотреть лицо этой особы. Черты лица были ровные, красивые. Вообще, при жизни девушка была красавицей.
Когда в коридорчике послышались шаги кого-то из коллег, девушка испарилась, как будто ее и не было, наше общение закончилось. Тут я немного пришла в себя. Протерев глаза, вышла в торговый зал. Тогда ко мне подлетела уборщица и с удивленным видом спросила:
- Ты где была? На тебе лица нет! Вон, посмотри в зеркало, зеленая вся!
Я просто молча посмотрела в маленькое зеркальце, которое висело у нас на выходе из склада. И вправду, побледнела. После этого я вышла на улицу, на крыльцо и была, как завороженная, не могла слова сказать, только думала: «Может, девушка удивилась, что ее, наконец, кто-то увидел? Может, она хотела что-то сказать, но ее спугнули?».
После я еще минут десять постояла на крыльце, немного пришла в себя и пошла к директору. Я сообщила о том, что увольняюсь. Директор удивленно посмотрела и произнесла:
- А что так быстро, всего пять дней поработала? Ты же на месяц хотела. Не понравилось у нас?
На что я ответила:
- Скажите, а что до этого было в этом подвале? И давно ли тут магазин?
Она ничуть не удивилась моему вопросу:
- Наш магазин лет семь уже работает, а до этого лет двадцать тоже какой-то гастроном был! А что до него было - не знаю, дом-то старый.
Я выслушала ее и сказала:
- Утопили тут, утопили...
Так как меня ничего не держало (была устроена неофициально), я просто развернулась и ушла.

На следующей неделе мне позвонили мои бывшие коллеги и сказали, чтобы я пришла за расчетом. Я приехала, но как только зашла в магазин, со мной никто не поздоровался, а все только косо посматривали. Только одна коллега-кассир подошла ко мне и отдала конверт со словами:
- На вот! Иди, больше тебе здесь делать нечего!
Я вышла из магазина, как будто с облегчением, мне сразу стало легко дышать.
Прошло уже довольно много времени, я переехала в другой район и там больше не появлялась. Даже не знаю, работает ли этот магазин или нет, но все же думаю, что же хотела от меня эта девушка? Которую я видела, а она видела меня...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:09
Сегодня, 01:08 by Маруся0311Просмотров: 1 611Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Магазин подвал склад зеркало призрак утопленница авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:09
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1631|0)
Публикаций: 144
Комментариев: 1 131
Вот блин, страсть-то какая!
Плюс!
Мне тоже стало интересно, что это была за мадам.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Elena-lvs
Сегодня, 04:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (91|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 579
Да, ни чё она не хотела, сама в шоке от того, что увидала Вас scream grinning Пришла помыть голову в раковину, а там автор с пузырьками...
История конечно странная, но интересная...
Плюсану с удовольствием и спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#3 написал: M717
Сегодня, 07:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 602
Да, открытый финал и ощущение недосказанности... Но плюс
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
#4 написал: акжана
Сегодня, 07:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (473|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 571
Похоже, что автор медиум. В стенах старого здания за много лет накопилось много событий. Кто знает может в этом здании когда-то погибла девушка.
Мистическая и интересная история. Только вот странные эти бывшие коллеги. Или начальство постаралось, выставило девушку в невыгодном свете, чтобы работники не разбежались со страху. ПЛЮС.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#5 написал: Летяга
Сегодня, 07:26
+6
Группа: Модераторы
Репутация: (5224|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 059
Меня не удивило явление призрака - сайт страшных историй, как никак. Меня больше удивило такое отношение к Автору бывших коллег. Или сейчас так принято?
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#6 написал: Talisha
Сегодня, 08:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (550|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 493
Точно медиум. Вряд ли девушка хотела что-то сказать, а может удивилась, что вы не напугались? Скорее всего, вы не единственная, кто видел её, а вот спокойная реакция - первая. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#7 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 08:32
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2256|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 036
У меня главный вопрос: Почему именно утопили???
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#8 написал: Маруся0311
Сегодня, 09:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 3
почему я решила,что именно утопили,не знаю, мысль просто такая в голове. Я,конечно, слава богу, утопленников не видела, но почему-то мне казалось,что они выглядят именно так(с белыми заплывшими глазами и мокрыми волосами)
Зарегистрирован: 16.02.2017
#9 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 693
Интересно, что же хотела эта девушка-призрак сказать, не зря же появилась и смотрела на Вас. Но я бы тоже не появлялась больше в этом магазине, как-то не очень приятно. В стори верю, спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#10 написал: marlin
Сегодня, 12:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (481|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 540
Все истории с видением призраков или явлений, начиная с детского возраста и табуретки полетевшей, потом мужик в маршрутке и вот эта история. Может у вас способности какие медиума?
Цитата: Летяга
Меня не удивило явление призрака - сайт страшных историй, как никак. Меня больше удивило такое отношение к Автору бывших коллег. Или сейчас так принято?
Плюсанула

Я тоже увольнялся когда с предпоследнего места работы, там тоже когда пришёл с обходным у всех были лица, что их предали как будто. Работа есть работа, не понравилось ушёл.дело каждого. Не костьми же патриота ложиться
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#11 написал: Elinor
Сегодня, 13:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Уж слишком стандартное описание девушки-призрака. Белая ночнушка, длинные мокрые черные волосы. Сразу "Звонок" вспоминается
Зарегистрирован: 29.08.2016
#12 написал: Долгопят
Сегодня, 14:19
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 042
Часик в подвале с бытовой химией..ну ну...отравление ядовитыми испарениями не учитываем? нет? ну ладно...
а почему утопленницы длинноволосы и в ночнушках? ... ну блин, пусть хоть раз в костюме женщины кошки утопят... с короткой стрижкой "бобриком"

вот он собирательный образ...шаблонистый шаблон.
а когда с работы линяешь - ты всегда Мальчиш Плохиш...и никакой тебе банки варенья и корзины печенья. еще и в спину могут плюнуть
поставлю ПЛЮС!.. в в поддержку бытовой химии - органической и неорганической
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.