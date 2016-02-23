Она меня видела

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:09

Маруся0311 Просмотров: 1 611 Комментарии: 12 +13 Сегодня, 01:08 by

Случай произошел со мной лет пять назад. Пока я ждала место в хорошей высокооплачиваемой организации, решила, чтобы дома не сидеть, устроиться на подработку в магазин, где продают бытовую химию (ну, порошки, мыло, шампуни и тому подобное). Магазин находится на первом этаже пятиэтажного дома, постройки годов 50-х. Склад у нас находился в подвальном помещении, так как продукции много было, выставлять некуда, да и какой магазин без склада.Теперь подходим к самому интересному.Я на работе. Мы принимали с коллегами новый товар и относили его на склад. Когда все было расставлено по полочкам, каждый пошел заниматься своими делами, а какие дела - всегда решала старшая магазина (директор).Так вот, мне досталась такая работенка - разобрать пузыречки, которые побились или пролились при транспортировке. Если какие целые остались,то их отмыть, привести в товарный вид и на продажу.Всем этим мы занимались на складе, в специально отведенном месте, там был небольшой закуток, где посередине располагалась раковина, а рядом с раковиной стол, куда мы ставили пузыречки. Было там светло, стоял плафон и мощная лампочка, чтобы было видно, как помыли.Я пошла заниматься делом, и через час я все уже закончила, поставила последний пузырек с шампунем на стол и решила сполоснуть руки. Когда я выключила кран, то потянулась к полотенцу, тут как будто меня что-то заставило повернуть голову вправо.О, Боже, зачем?! Я увидела стоящую рядом с собой молодую девушку. Она была одета, как будто в ночную рубашку, но рубашка была порвана и выглядела, как лохмотья. Волосы у нее были длинные и темные, немного волнистые, как мокрые. Лицо ее было белое, а глаза, ой, кошмар, прозрачно-голубоватые, как у утопленника.Она стояла и смотрела на меня, а я на нее, оцепенев от страха. Стояли мы меньше минутки, а мне казалось, что несколько часов. Самое главное, что это было не мимолетное видение, а четкое, ясное и долгое. Несмотря на то, что зрачков у нее почти не было видно, я все же заметила в ее глазах некое удивление, как будто у нее пролетели мысли в голове: «Она что меня видит? Правда?!». Я успела рассмотреть лицо этой особы. Черты лица были ровные, красивые. Вообще, при жизни девушка была красавицей.Когда в коридорчике послышались шаги кого-то из коллег, девушка испарилась, как будто ее и не было, наше общение закончилось. Тут я немного пришла в себя. Протерев глаза, вышла в торговый зал. Тогда ко мне подлетела уборщица и с удивленным видом спросила:- Ты где была? На тебе лица нет! Вон, посмотри в зеркало, зеленая вся!Я просто молча посмотрела в маленькое зеркальце, которое висело у нас на выходе из склада. И вправду, побледнела. После этого я вышла на улицу, на крыльцо и была, как завороженная, не могла слова сказать, только думала: «Может, девушка удивилась, что ее, наконец, кто-то увидел? Может, она хотела что-то сказать, но ее спугнули?».После я еще минут десять постояла на крыльце, немного пришла в себя и пошла к директору. Я сообщила о том, что увольняюсь. Директор удивленно посмотрела и произнесла:- А что так быстро, всего пять дней поработала? Ты же на месяц хотела. Не понравилось у нас?На что я ответила:- Скажите, а что до этого было в этом подвале? И давно ли тут магазин?Она ничуть не удивилась моему вопросу:- Наш магазин лет семь уже работает, а до этого лет двадцать тоже какой-то гастроном был! А что до него было - не знаю, дом-то старый.Я выслушала ее и сказала:- Утопили тут, утопили...Так как меня ничего не держало (была устроена неофициально), я просто развернулась и ушла.На следующей неделе мне позвонили мои бывшие коллеги и сказали, чтобы я пришла за расчетом. Я приехала, но как только зашла в магазин, со мной никто не поздоровался, а все только косо посматривали. Только одна коллега-кассир подошла ко мне и отдала конверт со словами:- На вот! Иди, больше тебе здесь делать нечего!Я вышла из магазина, как будто с облегчением, мне сразу стало легко дышать.Прошло уже довольно много времени, я переехала в другой район и там больше не появлялась. Даже не знаю, работает ли этот магазин или нет, но все же думаю, что же хотела от меня эта девушка? Которую я видела, а она видела меня...

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