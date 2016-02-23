Тень с перекрестка, голос деревьев и испарившийся автобус

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Asheera Просмотров: 362 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 01:29 by

Одно время я увлекалась развитием фантомных чувств, конкретно - осязания. К примеру, идешь и представляешь, как твоя невидимая рука трогает асфальт, фонарный столб, кусты и, соответственно, "чувствуешь" предметы. И вот зимой, во время гололедицы, добираясь до дома от автобусной остановки, мимо перекрестка, в сапожках на каблуках, стараясь не растянуться на льду, я усовершенствовала эту технику - "чувствовала" лед и мысленно делала его продолжением своих ног. Техника работала - ноги не скользили совсем!Зима закончилась, лед и снег растаяли и высохли, а эта техника стала привычкой. На автомате включался режим "сцепления" с тем участком пути.И вот, возвращаясь с работы ближе к полуночи, я краем глаза заметила, что за мной от перекрестка идет высокий мужчина, в трех шагах позади. Я обернулась - никого. Померещилось. Иду дальше и периферийным зрением вижу его у себя за спиной снова! Оглядываюсь - нет никого вокруг. Припустила домой. Техники с фантомными чувствами решила прекратить от греха подальше. Порадовалась еще, что не стала фантомное зрение развивать.Но тень не исчезла. Она появлялась каждый раз, как мне приходилось проходить то место около полуночи. Я убедила себя, что это невроз, стала тень игнорировать в упор. Через полгода она перестала меня преследовать.Через два года моя мама, у которой окно выходило на тот перекресток, увидела, как какой-то дебил припарковал машину аккурат на клумбы с цветами. Эти клумбы разбивали женщины из нашего подъезда и ухаживали за цветами весь сезон. Время было два часа ночи, но мама пошла лепить гневную записку на автомобиль. Положив листок под дворники, мама увидела на перекрестке, метрах в двадцати от себя, высокого мужчину. Он неподвижно стоял, смотря на нее. Маме стало не по себе, она отошла от машины на пару шагов, оглянулась - никого. Человеку некуда деться в том месте - кустики и тонкие деревца могут укрыть разве что белку. Маме стало жутко, она побежала к подъезду. Так же, как и я, она видела у себя за спиной эту тень в трех шагах, силуэт высокого мужчины преследовал ее до двери подъезда.Больше эту тень никто не встречал.Выгуливала я в лесопарке своего кота, он на поводке ходить приучен.Увидев неподалеку мужчину с ротвейлером без намордника, я отошла в другую сторону, народу там никого не оказалось. Тут случилось что-то странное. Кот прижал уши и полез под бревно, а мне показалось, что... окрестные деревья стали мне грозить! Не знаю, как описать это, будто ментальный удар. Я схватила кота и спряталась в кусты. Сижу минуту, пять, ругаю себя последними словами, а тут кот уши навострил. Ну, думаю, сейчас прибежит ротвейлер и схватит меня за мягкое место. Но показался не ротвейлер, а гораздо страшнее. Компания пьяных вдрызг азербайджанцев, человек восемь. Они шли по тропинке, с которой я в кусты уползла, ругались, а в руках были ножи. Мы с котом вжались в землю, никто из банды нас не заметил. Так ползком оттуда по кустам и выбирались, боялась я на тропку выходить.Жду автобуса на остановке у метро "Выхино". Подъезжает один, поворачивает в мою сторону (перекресток в пятидесяти метрах), я начинаю высматривать номер, тут его закрывает от обзора припаркованная газель, и... нет автобуса! Я на дорогу вышла глянуть, чего он остановился посреди дороги, а там ничего! Если бы он развернулся и уехал, я бы это не пропустила точно, газель не могла закрыть от меня такой маневр. В универе я сдавала начертательную геометрию и рисунок, глаз профессиональный в этом плане, пространство и перспективу чувствую отлично. Не пью, не курю, лекарств не принимаю никаких. Я это место несколько раз обошла, так озадачена была. Как сквозь землю автобус провалился.

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