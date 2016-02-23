Тень с перекрестка, голос деревьев и испарившийся автобус

Тень с перекрестка, голос деревьев и испарившийся автобусИстория первая
Одно время я увлекалась развитием фантомных чувств, конкретно - осязания. К примеру, идешь и представляешь, как твоя невидимая рука трогает асфальт, фонарный столб, кусты и, соответственно, "чувствуешь" предметы. И вот зимой, во время гололедицы, добираясь до дома от автобусной остановки, мимо перекрестка, в сапожках на каблуках, стараясь не растянуться на льду, я усовершенствовала эту технику - "чувствовала" лед и мысленно делала его продолжением своих ног. Техника работала - ноги не скользили совсем!
Зима закончилась, лед и снег растаяли и высохли, а эта техника стала привычкой. На автомате включался режим "сцепления" с тем участком пути.
И вот, возвращаясь с работы ближе к полуночи, я краем глаза заметила, что за мной от перекрестка идет высокий мужчина, в трех шагах позади. Я обернулась - никого. Померещилось. Иду дальше и периферийным зрением вижу его у себя за спиной снова! Оглядываюсь - нет никого вокруг. Припустила домой. Техники с фантомными чувствами решила прекратить от греха подальше. Порадовалась еще, что не стала фантомное зрение развивать.
Но тень не исчезла. Она появлялась каждый раз, как мне приходилось проходить то место около полуночи. Я убедила себя, что это невроз, стала тень игнорировать в упор. Через полгода она перестала меня преследовать.
Через два года моя мама, у которой окно выходило на тот перекресток, увидела, как какой-то дебил припарковал машину аккурат на клумбы с цветами. Эти клумбы разбивали женщины из нашего подъезда и ухаживали за цветами весь сезон. Время было два часа ночи, но мама пошла лепить гневную записку на автомобиль. Положив листок под дворники, мама увидела на перекрестке, метрах в двадцати от себя, высокого мужчину. Он неподвижно стоял, смотря на нее. Маме стало не по себе, она отошла от машины на пару шагов, оглянулась - никого. Человеку некуда деться в том месте - кустики и тонкие деревца могут укрыть разве что белку. Маме стало жутко, она побежала к подъезду. Так же, как и я, она видела у себя за спиной эту тень в трех шагах, силуэт высокого мужчины преследовал ее до двери подъезда.
Больше эту тень никто не встречал.
История вторая
Выгуливала я в лесопарке своего кота, он на поводке ходить приучен.
Увидев неподалеку мужчину с ротвейлером без намордника, я отошла в другую сторону, народу там никого не оказалось. Тут случилось что-то странное. Кот прижал уши и полез под бревно, а мне показалось, что... окрестные деревья стали мне грозить! Не знаю, как описать это, будто ментальный удар. Я схватила кота и спряталась в кусты. Сижу минуту, пять, ругаю себя последними словами, а тут кот уши навострил. Ну, думаю, сейчас прибежит ротвейлер и схватит меня за мягкое место. Но показался не ротвейлер, а гораздо страшнее. Компания пьяных вдрызг азербайджанцев, человек восемь. Они шли по тропинке, с которой я в кусты уползла, ругались, а в руках были ножи. Мы с котом вжались в землю, никто из банды нас не заметил. Так ползком оттуда по кустам и выбирались, боялась я на тропку выходить.
История третья
Жду автобуса на остановке у метро "Выхино". Подъезжает один, поворачивает в мою сторону (перекресток в пятидесяти метрах), я начинаю высматривать номер, тут его закрывает от обзора припаркованная газель, и... нет автобуса! Я на дорогу вышла глянуть, чего он остановился посреди дороги, а там ничего! Если бы он развернулся и уехал, я бы это не пропустила точно, газель не могла закрыть от меня такой маневр. В универе я сдавала начертательную геометрию и рисунок, глаз профессиональный в этом плане, пространство и перспективу чувствую отлично. Не пью, не курю, лекарств не принимаю никаких. Я это место несколько раз обошла, так озадачена была. Как сквозь землю автобус провалился.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:29
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Сегодня, 01:29 by AsheeraПросмотров: 362Комментарии: 1
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