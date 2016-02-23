Шэ Шун

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:15

Причина: Стилистика автора сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 118 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 03:15 by

Недавний случай с моим хорошим товарищем.Толик Вершинин (так его зовут) служит в оборотистой конторе, завязанной на китайских поставщиках. Сам он не раз мотался по коммерческим делам до Шанхая с Пекином и по другим тамошним городам да весям покружил немало.Но последние года два всё дома, в Екатеринбурге, безвылазно обретался. Обзавёлся гражданской женой (через соцсети познакомился), купил новую квартирку в свежевыстроенной высотке. Обставил гнёздышко неплохой мебелью и бытовой техникой. Остепенился вроде, значит. Бабёнка его уже про потомство начала периодически намекать. И Толик даже согласный, как бы…Но с середины минувшего лета стали мужику докучать повторяющиеся сны почти об одном и том же. Снилась какая-то женщина азиатской наружности. Скорее всего, китаянка (а кто ж ещё? Он же их больше, чем других перевидал). Ну, снилась бы и снилась, ничего особенного. Да вот только всегда в самом конце такого сна начинала происходить с этой азиаткой странная метаморфоза. Сначала аккуратные ножки, а за ними и всё тело женщины медленно превращалось из человеческого в змеиное. Лишь голова с длинными чёрными волосами оставалась прежней, с приятным улыбающимся личиком.Такие сны Толик видел примерно раз в неделю. Иногда чаще, иногда реже, но со стабильной периодичностью.За рюмкой чая в мужеской компании он не раз говорил, что после этаких сновидений у него сразу пропадала охота обзаводиться законной женой и детьми. Наоборот, хотелось вернуть длительные китайские командировки и вольный воздух холостяцкой жизни. Потому и оттягивал всеми правдами и неправдами с новой спутницей таинство зачатия совместных детишек. Гражданская жёнушка Марина терпела-терпела все его увёртывания до осени, а потом разобиделась и умотала «к маме».С уходом Марины участились и сны Толика с азиатским уклоном. Китайская женщина-змея приходила, по его словам, почти каждую ночь. И казалась такой реальной, что мужику иной раз становилось не по себе. Правда, ничего опасного и угрожающего с ним в этих снах не происходило.А где-то в октябре Толик чисто случайно обратил внимание на подаренную коробку с настойкой, которая уже с год стояла на диванной полке в изголовье. Эту коробку, обитую красным бархатом или плюшем, ему вручил кто-то из китайской делегации на одной из деловых встреч. Внутри покоилась полуторалитровая бутыль с заспиртованной, скрученной в косичку, змейкой и какими-то целебными китайскими растениями. Толик вспомнил, что тогда китайцы, улыбаясь и картавя русский, говорили, что если пить эту настойку, станешь богатый, красивый и сильный (в сексуальном плане особенно). Но, смех смехом, а пить эту китайскую дрянь, настоенную на пресмыкающемся, Толян не собирался. Да и все его гости, для кого он предлагал наконец откупорить бутылку с эликсиром и попробовать на вкус зелье, увидев змеиную морду, глядящую из-за стекла, категорически отказывались становиться первооткрывателями.Так и стояла нетронутая уже года два красивая красная коробка с золотыми иероглифами. В качестве украшения на диванной полке.И тут раз, протирая с полок пыль, Толик взял и заглянул внутрь коробки. К своему удивлению, он обнаружил, что стеклянная крышка бутылки, закрывавшая широкое горлышко, свободно болтается. А силиконовая заливка по краям растрескалась и отслоилась, нарушив герметичность. Похоже, уже давненько, так как жидкости внутри поубавилось, примерно, со стакан. Испарилась, спирт всё-таки. Да к тому же ещё, ранее прозрачная как слеза, настоечка потемнела и стала напоминать цветом некрепко заваренный чай.Не знаю почему, но Толик сразу связал свои азиатские сны с раскупорившейся бутылкой. Он всегда, как раз ночами, спал на этом диване, а подарочная коробка стояла в головах.От греха подальше Толян унёс коробку с экзотическим содержимым на кухню и поставил подальше, на самый верх кухонного гарнитура…А ночью сон видит: всё та же китаянка, сначала, как всегда, извивалась в танце. Но только приветливая улыбка, которая обычно играла у неё на губах, стала какой-то обиженной, что ли, даже грустной. Пританцовывая, азиатка кружила вокруг Толика, потом её гибкое тело постепенно превратилась в змеиное. На этом обычно сон заканчивался, но только не в этот раз. Когда из человеческого у китаянки осталась лишь длинноволосая голова, неожиданно она широко открыла не аккуратный женский ротик, а змеиную пасть с четырьмя зубами-кинжалами и вцепилась ими мужику в губы! Толик физически ощутил горьковатый вкус змеиного яда во рту… и в страхе проснулся!В комнате всё спокойно и темно. А во рту и впрямь солоноватый привкус. Он провёл рукой по губам и ошарашено увидел тёмную полосу на тыльной стороне ладони! Включил свет – ничего страшного, обычная кровь. Его кровь. Видимо, от сильных переживаний во сне прокусил себе губу. Сердце в груди колотилось, как бешеное.Встав с дивана, Толян пошлёпал на кухню, чтобы прополоскать окровавленный рот и дёрнуть чего-нибудь успокоительного. Из успокоительного отыскалось только водки, буквально на донышке. Приняв лекарство, Толик понял, что такой малой дозой полученный во сне стресс не прогнать.Тут его взгляд упёрся в коробку с китайским зельем, призывно краснеющую на шкафчике кухонного гарнитура. «А, была не была! От ста граммов не загнусь поди-ка!».Толик осторожно вытащил полуторалитровку из коробки и, открыв стеклянную крышку, налил с пол-бокала светло-коричневой жидкости. Пахло вроде ничего. Попробовав на язык, почувствовал обычный спиртовой привкус. Ладно, с Богом. За здоровье и душевную гармонию! И, на всякий случай зажмурившись, одним махом опрокинул настойку в рот.В общем, на вкус нормально, горьковато слегка, с каким-то фруктово-травяным амбре. И крепкая зараза! Но хорошо пошла. Сразу тепло по конечностям разлилось. Постояв с пять минут и не почувствовав никаких отрицательных изменений в организме, типа роста чешуйчатого хвоста, или раздвоения языка, Толик успокоенный вернулся на диван и беспробудно проспал до утра, созерцая во сне довольно улыбающуюся китаянку.Настоечки из Поднебесной, к которой он стал периодически прикладываться, хватило недели на две. До самого конца Толик не вытряхивал и змейку из бутылки. Лишь когда ёмкость опустела, он поставил её вечером вместе с коробкой на пол у мусорного ведра, предполагая утром всё снести на помойку.Но той же ночью опять увидел недовольную мордашку змеевидной азиатки. Не дожидаясь превращения миловидного ротика в зубастую змеиную пасть, проснулся и вернул бутылку со змейкой на полку в холодильнике.Следующим днём достал у знакомых медицинского спирта и залил порожнюю бутыль с пресмыкающимся по самое горлышко.А ещё через неделю-две Толику нарисовалась длительная командировка в Шанхай.Поливать цветы на период отсутствия он доверил мне. Я, конечно, же не преминул внимательнее рассмотреть его заветную бутылочку со змеюкой, скрученной в аккуратную косичку. И даже несколько фоток сделал. Ничего мистического, обычная китайская выпивка-закуска. Два в одном.Вот только с возвращением Толяна мистики слегка добавилось. Приехал он не один, а с молодой законной женой. Симпатичной и миниатюрной китаянкой по имени Шэ Шун, что можно перевести на русский - Змея Гладкая. Правда, если возьмёт фамилию мужа станет Гладкая Вершина (Вершшшшинина).И ещё. По признанию Толика, жена Шун – вылитая азиатская танцовщица-змея из его снов. Правда, теперь они уже больше ему не снятся…09.02.2017

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