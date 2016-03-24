Смерть

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 19:10

Надена Просмотров: 364 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 19:10 by

Я два месяца обдумывала, написать ли мне эту историю или нет. Она получила широкую известность и мистическое продолжение. Но я решилась все-таки ее опубликовать, поэтому имена и некоторые причины смерти будут изменены. Не хочу, чтобы родственники обиделись на меня из-за огласки истории погибших, но, так как она связала и меня, я напишу ее.История произошла в далеком городе №. Несколько давних друзей решили встретиться после работы и скоротать вечер за рюмочкой чая. Все друзья были достаточно успешными в бизнесе, кроме одного. Хоть тот и пытался соответствовать им, покупая машины и как бы имея прибыльный бизнес, но все это была бутафория, реальными были только долги.Я знакома не была лично со всеми, но троих из них знала, включая и горе-бизнесмена. Даже довелось разругаться вдрызг с ним в его кафе за два месяца до будущих событий, когда нам подали блюда из просроченных продуктов. Я еще тогда сказала своим подругам, что подохнет этот козел от своей же жадности. Ну, вот и все личное знакомство.Так, вернемся к началу истории. Сидели друзья, обсуждали жизнь, дела, женщин – ну, обычный мужской треп. Наш горе-бизнесмен, назовем его Валера, решил всех поразить и поставил на стол дорогущий виски, несколько бутылок. Естественно, принят алкоголь был на ура. Кто-то отказался от такого подношения и продолжал пить водку, а кто-то с Валерой с радостью вкусили напиток. И все бы ничего, но на следующие сутки несколько человек, включая и Валерия, отправились в реанимацию. Умерли в жутких мучениях за пару дней, так и не поняв, что, собственно, и произошло.Конечно, новость разошлась быстро, оказалось, что виски был не настоящим, а сущей отравой из метилового спирта. Куплен был одной байдой у постоянного поставщика и разлит по красивым бутылкам. Выжили те, кто виски вовсе не пил или после нахлебался водкой, тем самым приняв как противоядие, сами не зная того. Валеру жалко не было, было жалко ребят, которые из-за его неуемной жадности и понтовства расстались с жизнью.Умереть могло куда больше людей, но у некоторых есть хорошие хранители наверху, под любым предлогом не пускали их в этот вечер посидеть с друзьями. Кому-то позвонили родители и настоятельно просили приехать, у других дела закрутили, как никогда, третьих жены под угрозой развода не пускали на посиделку. А когда все узнали о трагедии, естественно, поблагодарили родных и высшие силы за защиту.Жалко было ребят, которые не подозревали, что пришли на последний ужин в своей жизни. Конечно, Валеру проклинали все, а что толку, он мертв.Я пошла проститься только к одному из этой компании друзей - Сергею. И то вечером накануне, перед погребением. Знала я его только по работе, проститься с усопшим было моим долгом, да и человек он был замечательный и отзывчивый. Не буду описывать, что происходило у гроба, сами понимаете, горе. Единственное - я разрешила мысленно Сергею, если что ему нужно передать, что он может воспользоваться мной как передатчиком. Сказала и ушла прочь.На 9 день после смерти он мне приснился. Такой же светлый, добрый. Хорошо то, что я понимала, что он умер. Мы обнялись, как старые друзья. Я говорила, что мне очень жаль, очень жаль его. А он только пожал плечами и сказал, что так должно было быть, что никого не винит. Единственное - он увидел с другой стороны многих своих друзей и очень расстроен этим.- Знаешь, я же всех видел и слышал все, и тебя видел, что ты пришла проститься, я не ожидал.Я очень растрогалась от этих слов.- Сереж, может, что передать надо?- Да, скажи Ольге моей, что я приду к ней через два дня проститься. А потом уеду навсегда отсюда. Вот, прощаюсь, с кем могу. А ей все дозвониться не могу никак. Передай, пожалуйста.Проснулась я нормально и даже забыла про все. Только ближе к обеду в голове зазвучало:- Передай Ольге.Блин, надо звонить, а как? «Привет, Оль, тут мне твой супруг привет тебе передал?» Так что ли?Но деваться некуда, обещала. Конечно, раскрывать себя как ведьму не очень хотелось. Но куда деваться. Позвонила и все передала, через двое суток она его не увидела, а вот их годовалый сын показал на потолок и сказал: «Папа-папа!!» Ей он приснился позже…Кстати, телефоны Сергея в день его смерти все разрядились и сломались. Действительно, Сергей пытался позвонить, но телефоны просто сломались...А вот Валера снился другим людям. В гробу, а возле него огромная толпа людей, и все толкают, тормошат его, просят подняться, не дурить. А он, не поднимая глаз, кричал:- Отстаньте от меня все, я хочу спать, спать, не трогайте меня!Вот такая история. Жизнь быстротечна, а смерть забирает человека, когда она захочет. И не зависит это от статуса, возраста, связей, толщины кошелька или добродетели. Она только иногда может приоткрыть тайну загробного мира.Берегите друг друга!

Ключевые слова: Смерть сон звонок авторская история

Другие, подобные истории: