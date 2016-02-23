Неудачная фотосессия

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:44

Korsunayshka2412 Просмотров: 816 Комментарии: 3 +7 Вчера, 20:44 by

Моя жизнь всегда была наполнена мистическим событиями. Честно, я сама иногда задаюсь вопросом, а не пора ли мне в психушку съездить?Это произошло шесть лет назад. Подростковая жизнь - чудный период. Беззаботная жизнь, друзья и миссия "вовремя вернуться домой".В этот период моей жизни была у меня подружка Инна (кстати, с ней у меня имеется много историй). Она очень любила фотографироваться, особенно в заброшенных зданиях, ее манила сама обстановка.Однажды мы гуляли в нашем любимом парке, на краю которого стояло старое здание ГДК (городской дворец культуры). Молодежь постоянно лазила туда, поэтому администрация нашего города в свое время установила на окна и на входы решетки, но если хочешь - найдешь лазейку. Про это здание ходило много слухов и легенд, в принципе, в любом городе есть такие места.Мы веселись, смеялись, но тут моей милой подружке, как обычно, захотелось закончить вечер фотосессией. Начинало уже темнеть, но Инна продолжала настаивать. Смирившись, мы в составе трех девушек направились к старому зданию, а двое парней остались на лавочке. Внутрь залезать как-то не хотелось, поэтому мы остановились возле ближайшего входа со ступеньками, а рядом располагалось окно.Уже сильно стемнело, Инна красовалась возле решетки. Она очень громко смеялась, так громко, что мне казалось, будто ее смех эхом раздается на все здание.Увидев мое недовольное лицо, она попросила, чтобы мы сделали совместное фото.- Ну давай, это же память, - говорила она мне.После нескольких минут упрашиваний я нехотя поднялась по ступенькам. Мы обе взялись за один из прутьев решетки, и мне вдруг резко стало плохо. Остальное, что я помню, так это крик моих подружек, полный ужаса, а затем темнота.Дальше коротко со слов Инны.Ты подошла ко мне, мы взялись за решетку, и тут кто-то схватил меня за руку. Его рука была ледяной, я закричала, и он отпустил меня. Мы с Катей рванули до лавочки. Пока я бежала, мне казалось, что мне обожгли руку.Подбежав к парням, мы не могли отдышаться, и тут Влад спросил, где ты. Мы оглянулись, но тебя нигде не было, и все кинулись тебя искать, но долго это не продлилось. Ты сидела на ступеньках того самого входа. Мне показалось, что ты смотришь прямо на нас. Влад посвятил на тебя телефоном, и мне стало не по себе. Ты смотрела прямо на меня, не отводя взгляда и даже не моргая. Глаза были такие, как будто они не твои вовсе. Я попыталась к тебе подойти, и тут ты резко закричала чужим голосом:- Вон пошла отсюда!Потом ты наклонила голову и стала медленно падать. Влад подскочил к тебе, взял тебя на руки, и мы пошли обратно к лавочке. Я была в полном ужасе.Я очнулась уже на лавочке. Было странное чувство, очень кружилась голова.Все стали рассказывать мне, что было, но я их словно не слышала. Мне очень хотелось вернуться. Я не могла отвести взгляда от силуэта здания, что-то тянуло меня обратно. Было такое чувство, как будто меня там кто-то ждет. Я до сих пор не могу этого объяснить.Тогда я поднялась на ноги сказала:- Сидите здесь, я сейчас вернусь.Друзья стали меня отговаривать, но я уже направлялась в ту сторону, а их голоса остались где-то за спиной.Я шла как зачарованная. Чем ближе я подходила к тому месту, тем больше мне казалось, что вокруг меня сгущается туман. Подойдя ближе, я увидела на ступеньках силуэт мужчины. Мое сердце стало биться сильнее, потому что он медленно спускался по ним. Было такое чувство, как будто он смотрит на меня и зовет идти к нему. Я не контролировала себя и просто пошла ему навстречу.Через пару шагов кто-то схватил меня за руку и развернул к себе. Это был Влад. И тут я как проснулась.- Пошли отсюда, - в его голосе слышалась твердость.Мы ушли. Пока шли домой, пролистывали кадры на фотоаппарате, но, к сожалению, выяснилось, что Катя не успела нажать на кнопку, когда я встала рядом с Инной.По сей день, когда вижу старый ГДК, я теряюсь в догадках. Что это было?P. S. Алкогольные напитки, наркотические вещества мы не употребляли. Я вообще отношусь к этому всему отрицательно.

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