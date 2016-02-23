Не во сне

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:22

Melnik Просмотров: 35 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 19:22 by

Снова всем доброго времени суток. Хочу рассказать вам еще один случай из жизни, возможно, не совсем мистический, но не для меня.Был я в армии прикомандирован на пару месяцев водителем к одному полковнику. Забирать мне его нужно было в 6:30 утра из Щербинки, потом ежедневные разъезды по Москве и области. Вечером обычно встречи с друзьями или знакомыми, а дальше домой. Домой я его привозил около часа ночи обычно, плюс час до гаража. На следующий день в 5:00 подъем и заново.Иногда удавалось подремать днем в машине. Итого от 3-х до 5-х часов на сон с понедельника по субботу, а потом один день счастья. К такому ритму можно, конечно, привыкнуть, тем более, организм молодой, но у всего бывают сбои.Значит, в один будний день везу я его по маршруту Щербинка - Ватутина 1. Там у нас НЦУКС расположен (несекретная инфа), а он утром в дороге спит обычно. Дорога загруженная, скорость 10-30 км/ч.Поворачиваюсь к нему, чтобы спросить разрешения сменить маршрут и вижу прадеда (прадед мой умер, когда мне было года четыре, но он все мои четыре года со мной возился, каждый день, вплоть до того дня, когда его забрали в больницу). Шок, испуг, непонимание происходящего. Все эмоции я испытал тогда, но все равно сидел и вел машину. Когда я повернулся, он сказал таким спокойным голосом, что я уже и не думал бояться:- Не бойся, маме передай привет, дочке моей скажи, чтобы держалась. И проснись!Я открыл глаза. Еду в потоке, руки держу на руле, полковник спит, впереди поворот... Вот тогда я реально испугался и одновременно испытывал такое облегчение, что и не передать просто!Почти второй день рождения с того момента. За рулем я больше не засыпаю, а если и начинаю засыпать, то бывает такое, что по дороге домой с работы (слава Богу, редко) слышу внутри голос: "Проснись!".Я очень благодарен прадеду. Я очень его любил, люблю и никогда не забуду.P. S. Наподобие бывает у меня еще. Например, сплю, но нужно проснуться, так прямо толчок в бок, или в спину ощущаю. Иногда с первого раза не встаю, так толчки продолжаются. И это тоже далеко не все странное из моей жизни.Спасибо за чтение.

Ключевые слова: Прадед армия сон машина призрак авторская история

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