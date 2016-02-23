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Истории из жизни / Сны

Не во сне

Снова всем доброго времени суток. Хочу рассказать вам еще один случай из жизни, возможно, не совсем мистический, но не для меня.

Был я в армии прикомандирован на пару месяцев водителем к одному полковнику. Забирать мне его нужно было в 6:30 утра из Щербинки, потом ежедневные разъезды по Москве и области. Вечером обычно встречи с друзьями или знакомыми, а дальше домой. Домой я его привозил около часа ночи обычно, плюс час до гаража. На следующий день в 5:00 подъем и заново.
Иногда удавалось подремать днем в машине. Итого от 3-х до 5-х часов на сон с понедельника по субботу, а потом один день счастья. К такому ритму можно, конечно, привыкнуть, тем более, организм молодой, но у всего бывают сбои.

Значит, в один будний день везу я его по маршруту Щербинка - Ватутина 1. Там у нас НЦУКС расположен (несекретная инфа), а он утром в дороге спит обычно. Дорога загруженная, скорость 10-30 км/ч.
Поворачиваюсь к нему, чтобы спросить разрешения сменить маршрут и вижу прадеда (прадед мой умер, когда мне было года четыре, но он все мои четыре года со мной возился, каждый день, вплоть до того дня, когда его забрали в больницу). Шок, испуг, непонимание происходящего. Все эмоции я испытал тогда, но все равно сидел и вел машину. Когда я повернулся, он сказал таким спокойным голосом, что я уже и не думал бояться:
- Не бойся, маме передай привет, дочке моей скажи, чтобы держалась. И проснись!
Я открыл глаза. Еду в потоке, руки держу на руле, полковник спит, впереди поворот... Вот тогда я реально испугался и одновременно испытывал такое облегчение, что и не передать просто!

Почти второй день рождения с того момента. За рулем я больше не засыпаю, а если и начинаю засыпать, то бывает такое, что по дороге домой с работы (слава Богу, редко) слышу внутри голос: "Проснись!".
Я очень благодарен прадеду. Я очень его любил, люблю и никогда не забуду.

P. S. Наподобие бывает у меня еще. Например, сплю, но нужно проснуться, так прямо толчок в бок, или в спину ощущаю. Иногда с первого раза не встаю, так толчки продолжаются. И это тоже далеко не все странное из моей жизни.
Спасибо за чтение.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:22
Сегодня, 19:22 by MelnikПросмотров: 35Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Прадед армия сон машина призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 19:24
+2
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У меня тоже прадедушка есть. Тоже когда мне было 3-4 года, умер. но он меня шибко любил, я до сих пор помню, как мы возле печки с ним в прятки играли. Вспоминаю, слезы наворачиваются.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 19:33
+1
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Плюс однозначно. Есть версия, что ушедшие родные, любившие нас, становятся также нашими ангелами - хранителями ( помимо уже имеющихся ).
Берегите себя и спасибо деду!

Я когда проснуться не могу, вижу во сне, что на меня за опоздание орет один очень мерзкий человек, под чьим начальством мне в начале карьеры пришлось трудиться. Сразу поднимаюсь )))
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#3 написал: Melnik
Сегодня, 19:37
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Комментариев: 13
Цитата: Восьмая тень
Плюс однозначно. Есть версия, что ушедшие родные, любившие нас, становятся также нашими ангелами - хранителями ( помимо уже имеющихся ).
Берегите себя и спасибо деду!

Спасибо!

Я когда проснуться не могу, вижу во сне, что на меня за опоздание орет один очень мерзкий человек, под чьим начальством мне в начале карьеры пришлось трудиться. Сразу поднимаюсь )))



Я когда читаю, сразу представляю себе картинку, и сейчас у меня такая смешная карикатура в голове нарисовалась joy joy joy
Зарегистрирован: 31.01.2017
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 19:41
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Публикаций: 35
Комментариев: 313
Цитата: Melnik

Я когда читаю, сразу представляю себе картинку, и сейчас у меня такая смешная карикатура в голове нарисовалась joy joy joy

Это правда довольно смешно ))) но так уж есть.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
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