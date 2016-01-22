Код перемещения. Часть 1. По-деревенски

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:30

Ernesta Просмотров: 736 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 17:30 by

Буквально на днях за разговорами с родными и друзьями всплыли две интересные истории, связанные с перемещением в пространстве. В одну историю их объединить никак не получится, поэтому решила разделить на две части. И так задели меня эти случаи, что не могла удержаться, чтоб не поделиться ими и с вами.Живу я сейчас далеко от родных мест, но благо скайп имеется. И вот на днях звякнул мне давнишний друг нашей семьи Михаил. Поговорили о том о сём, и тут Миша начал своё детство вспоминать...Родился он в небольшой чувашской деревеньке, где и проживал вплоть до армии. В деревне, как водится, имелась своя колдунья. Старая сморщенная бабка с клюкой наводила на местных жителей животный страх. Дом её обходили стороной, а детям родители и бабки-дедки строго-настрого наказывали даже не приближаться к её жилищу.Миша это прекрасно знал, но какой же мальчишка выполняет все наказы взрослых? Ведьмина изба так и притягивала. А как же! И страшно, и интересно...Далее от первого лица.И вот однажды, набравшись храбрости, я и мой друг отправились к дому на краю села, где жила старая ведьма. Не придумав ничего лучше, мы начали раскидывать дрова, аккуратно сложенные старухой. Страшно было, чурки-то кидаем, а сами по сторонам поглядываем. Только в азарт вошли и страх немного прошёл, как из дома выскочила бабка с клюкой и, погрозив кулаками, кинулась бежать за нами следом.Взвизгнув от страха, мы с Толяном припустили в сторону леса. Неслись так, что ветер в ушах свистел и сердце в горле билось.Оглянулся я назад, а бабка шибко от нас отстала. Куда ей угнаться-то за нами? Кричу другу на бегу:- Давай сейчас до того дерева кривого, а потом в лес уходим!Почти до дерева этого добежали, и тут прямо из-за него бабка выходит и на нас идёт. Лицо злое, смотрит недобро и палкой по воздуху колотит.Ну, мы как бежали, так резко и развернули обратно. Мимо бабкиного дома пулей просвистели - и по домам.Долго я потом носа из дому показать боялся, а ещё больше боялся, что бабка к нам домой придёт. Но ничего такого не случилось.Потом, достигнув определённого возраста, Михаил отправился в армию. Попал он к нам в Волгоград. После дембеля решил тут же и остаться, тем более, что влюбился в местную девушку Катю. Но случилось так, что Катерина пропала. И милиция искала, и родные, а всё бестолку. Потом кто-то шепнул, что девушку украли и увезли, а куда - неизвестно.Миша был сам не свой, все мысли были лишь о Кате, работу на заводе выполнял чисто автоматически. Поэтому-то и попал правой рукой в станок, лишившись большого пальца.Положили Мишу в больницу, а там его стала навещать девица с работы - Наталья. Мишка высокий, видный парень, работящий, не пьёт и не курит, вот Наташа и решила его на себе женить. А он долго и не сопротивлялся, без разницы ему тогда было, на ком жениться, лишь бы горе своё забыть.Повёз Миша невесту на свою родину в Чувашию, чтоб свадьбу, как положено, сыграть.Всё село гуляло, все собрались, кроме бабки-ведьмы. Её пригласили из страха, но бабка и носом не повела. Сказала только, что думала Мишку на внучке своей женить, а он городскую привёз.Всё шло своим чередом: гости ели, пили, а Миша с друзьями своими праздновал, про невесту даже и не вспоминал.Наконец кто-то решил крикнуть "Горько!", глядь, а невесты-то и нет нигде.Стали искать. Бегали и кричали так, что охрипли. Тут бабка одна вспомнила, что последний раз видела невесту за калиткой вместе со старой ведьмой. И что ей странным показалось, как старуха три раза вокруг молодухи обошла, что-то шепча себе под нос.Тут уж застолье совсем расстроилось. Стало смеркаться. Миша вместе с мужиками пошёл в лес Наталью искать.Долго они бродили и звали, но никто не отзывался. А между тем стало совсем темно.Вдруг средь деревьев заметили что-то белое. Кинулись туда, а это Наташа идёт по лесной тропинке. Взгляд стеклянный и движения странные, как у куклы заводной.Стали её тормошить:- Наталья, остановись! Куда ты идёшь?- Я иду в Волгоград.Всё! Больше она ничего не говорила и ни на что не реагировала, только повторяла, что идёт в Волгоград.Привели невесту домой. Все собрались и стали думать, что делать. Как молодую из такого состояния вывести?Нашлась бабка какая-то, вспомнила, как в старину в таких случаях поступали:- Надо всем по очереди на невесту плевать, тогда она в себя и придёт.Может, звучит и дико такое предложение, только Миша уже на всё готов был, лишь бы жена в норму пришла.Стали на невесту плевать. Не знаю уж, сколько это продолжалось, Миша сказал, что заплевали прямо хорошо так. Но самое главное, что Наталья пришла в себя, однако ничего не помнила и не могла понять, почему она вся оплёванная.Вскоре родился у них мальчишка глухонемой, да и с женой Миша прожил недолго. Наталья от ребёнка отказалась, Миша сам его воспитывает, хотя сыну уже под тридцать.

Ключевые слова: Ведьма деревня лес невеста свадьба авторская история

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