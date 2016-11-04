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Истории из жизни

Странный случай

Приветствую, 4stor! Данная история произошла с моим дядей, и дальше я пишу с его слов. Приятного чтения.

Возвращался я после долгой тренировки и, как обычно, направлялся в сторону остановки, а на часах было примерно 9-10 часов вечера. На удивление, все было спокойно, машины проезжали мимо довольно редко.
Подходя к дороге, у остановки я заметил парня, одетого в серую неприметную куртку, тёмные джинсы и кепку. Парень, не заметив даже моего присутствия, продолжал просто пялиться на бордюр.
Минут через пять стало довольно страшно, за это время проехали всего парочка машин. Позднее время и довольно подозрительный тип. Но весь страх пропал, когда приехала маршрутка. Я, благополучно усевшись в заднем ряду маршрутки, уже начинал считать мелочь на проезд, как вдруг этот тип заходит в маршрутку и садится прямо напротив меня. Я притворился, что не заметил его, пошёл отдавать деньги.

Возвращаюсь и сажусь на место, а он сразу говорит:
- Чего мокрый такой?
- Я после тренировки, у меня всегда так.
Он спрашивает:
- От Алексея Владимировича?
Я не удивился этому, так как, возможно, он знает этот клуб и моего тренера.
- Да, у него, - ответил я.
Он, по-доброму усмехнувшись, сказал:
- Ну, тогда от Сережи Ярова привет ему передавай.
Я не придал этому значения, потому что знал, что забуду, как всегда.
- Хорошо, передам.
В этот момент он нажал "пищалку" над ним (кнопочка, сигнализирующая водителю, что нужно остановиться) и пошёл к выходу.

Дальше я удачно доехал до своей остановки, там уже было много машин, что норма в такое время и в таком районе. Успешно дошёл до дома и лег спать.
Но на этом история не закончилась.
На следующий день я приехал на тренировку снова. Зашёл и переоделся. И как-то резко стукнуло мне в голову то происшествие в маршрутке. Я подошёл к тренеру и сказал:
- Алексей Владимирович, вам от Сережи Ярова привет.
Он вдруг на меня посмотрел так, как будто я монстр какой-то, схватил меня за затылок и сказал:
- Это ещё что за шутки, кто тебе это сказал?!
Я в плаче рассказал ему случай в маршрутке (но это уже было у него в кабинете). Он мне сказал, чтобы я больше никогда и никому не рассказывал об этом. Я спросил, почему, но ответа не последовало, тогда я со страхом и настороженностью все же еще раз переспросил.
- Сережку Ярова зверски убили после того, как я отправил его забрать мои вещи на той остановке. Сам я не мог туда приехать, потому что был нетрезв, - ответил мне тренер.
Меня тогда отправили домой и разрешили пару дней на тренировки не ходить.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:36
Вчера, 23:28 by OptiszaПросмотров: 724Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Мертвый послание маршрутка призрак тренер авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ласковая_Смерть
Сегодня, 00:31
0
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Комментариев: 47
Странно, что ни одного комментария нет. Плюс конечно поставлю, но в правдивости сомнения есть.
Зарегистрирован: 4.11.2016
#2 написал: Furia
Сегодня, 00:32
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Это получается, что пойди он сам парень был живой?
Зарегистрирован: 23.11.2016
#3 написал: Масяня масенькая
Сегодня, 01:52
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 58
Да тут, батенька, не мистика, а сокрытие фактов преступления. Серёже Ярову надо было уйти от уголовной ответственности, а тренеру при этом остаться в тени. Серёжа ждал, видимо, помощи от подельника-тренера и не дождался. Тут уж хочешь не хочешь, а надо как-то о себе напомнить... Потому тренер так глаза округлил и наказ дал помалкивать. История со "зверским убийством" Серёжи Ярова наверняка мутной была.
Зарегистрирован: 7.08.2014
#4 написал: Nadezhda9
Сегодня, 02:11
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Странно очень, непонятная реакция тренера, что то тренер не договаривает. Автору за рассказ плюс+++++. А было ли убийство Серёжи?
Зарегистрирован: 4.10.2016
#5 написал: Ernesta
Сегодня, 05:34
0
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Репутация: (1135|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 755
Да уж. Можно бы и поглубже копнуть эту историю, справки навести. Опасно, конечно, но я б не усидела, меня б под давлением разорвало.
Тоже склоняюсь к криминальной составляющей этой истории.
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
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