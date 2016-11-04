Странный случай

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:36

Optisza Просмотров: 724 Комментарии: 5 +12 Вчера, 23:28 by

Приветствую, 4stor! Данная история произошла с моим дядей, и дальше я пишу с его слов. Приятного чтения.Возвращался я после долгой тренировки и, как обычно, направлялся в сторону остановки, а на часах было примерно 9-10 часов вечера. На удивление, все было спокойно, машины проезжали мимо довольно редко.Подходя к дороге, у остановки я заметил парня, одетого в серую неприметную куртку, тёмные джинсы и кепку. Парень, не заметив даже моего присутствия, продолжал просто пялиться на бордюр.Минут через пять стало довольно страшно, за это время проехали всего парочка машин. Позднее время и довольно подозрительный тип. Но весь страх пропал, когда приехала маршрутка. Я, благополучно усевшись в заднем ряду маршрутки, уже начинал считать мелочь на проезд, как вдруг этот тип заходит в маршрутку и садится прямо напротив меня. Я притворился, что не заметил его, пошёл отдавать деньги.Возвращаюсь и сажусь на место, а он сразу говорит:- Чего мокрый такой?- Я после тренировки, у меня всегда так.Он спрашивает:- От Алексея Владимировича?Я не удивился этому, так как, возможно, он знает этот клуб и моего тренера.- Да, у него, - ответил я.Он, по-доброму усмехнувшись, сказал:- Ну, тогда от Сережи Ярова привет ему передавай.Я не придал этому значения, потому что знал, что забуду, как всегда.- Хорошо, передам.В этот момент он нажал "пищалку" над ним (кнопочка, сигнализирующая водителю, что нужно остановиться) и пошёл к выходу.Дальше я удачно доехал до своей остановки, там уже было много машин, что норма в такое время и в таком районе. Успешно дошёл до дома и лег спать.Но на этом история не закончилась.На следующий день я приехал на тренировку снова. Зашёл и переоделся. И как-то резко стукнуло мне в голову то происшествие в маршрутке. Я подошёл к тренеру и сказал:- Алексей Владимирович, вам от Сережи Ярова привет.Он вдруг на меня посмотрел так, как будто я монстр какой-то, схватил меня за затылок и сказал:- Это ещё что за шутки, кто тебе это сказал?!Я в плаче рассказал ему случай в маршрутке (но это уже было у него в кабинете). Он мне сказал, чтобы я больше никогда и никому не рассказывал об этом. Я спросил, почему, но ответа не последовало, тогда я со страхом и настороженностью все же еще раз переспросил.- Сережку Ярова зверски убили после того, как я отправил его забрать мои вещи на той остановке. Сам я не мог туда приехать, потому что был нетрезв, - ответил мне тренер.Меня тогда отправили домой и разрешили пару дней на тренировки не ходить.

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