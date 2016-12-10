Под присмотром, или История о том, почему за некоторыми девочками нужен глаз да глаз

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 18:41

Мареновая Роза Просмотров: 822 Комментарии: 13 +18 Вчера, 18:41 by

Всем доброго времени суток!Давненько не писала я новых историй. То времени не было, то лень-матушка. Но от случившегося на днях никак отойти не могу.Жила я раньше в очень неспокойной квартире (писала об этом в одной из предыдущих историй). То ли с домовым я не подружилась, то ли там что-то еще обитало, не знаю.В новой квартире все было тихо-спокойно, никаких потусторонних казусов не случалось. До недавнего времени.Решила я на выходных лечь отдохнуть, послеобеденный сон вроде как на пользу идет. Сплю, никого не трогаю. Вдруг над ухом громогласный мужской крик:- ДАША!Естественно, я подскочила, спросонья ничего понять не могу. В квартире одна, кот разговаривать пока не научился (и на том спасибо). Я подумала, что все это мне приснилось, и легла дальше спать. Уже почти «провалившись» в сон слышу опять:- ДАША, ПРОСНИСЬ!Тут уже на сон никак списать все происходящее не получилось. Обошла все комнаты, никого нет, окна закрыты. Стою посреди квартиры и тихонько ох… реневаю. Пошла в ванную (все еще сонная), чтобы умыться и окончательно с себя, значит, оковы Морфея скинуть. Щелкаю выключателем, открываю дверь, и кажется мне, что пол блестит и колышется, как будто там воды. Думаю: «Не может же такого быть, просто мерещится». И уверенно делаю шаг вперед, голой пяткой прямиком в ледяную воду.Оказывается, потек плохо закрытый кран (у нас в ванной, как и у многих россиян, один кран и на раковину, и на саму ванную). Этот самый кран я весьма неудачно сдвинула таким образом, что он завис между раковиной и ванной, вода медленно капала на пол. Ванная комната выложена кафелем и порожек в комнату высокий (гениальная задумка, спасает соседей с нижних этажей от таких вредителей, как я). Так вот – вода добралась до самого края порожка и готова была просочиться в холл. Если бы это произошло, настал бы конец паркетным полам и, скорее всего, пришлось бы знакомиться с соседями снизу.Уж не знаю, кто так усердно меня будил своими криками, но спасибо ему огромное.Вот такая небольшая история с хорошим концом, которая позволяет верить в то, что за нами всегда присматривают.Всем хорошего дня и Ангела-Хранителя за плечом!P.S. Возможно, это был мой новый домовой? Неужели мне, наконец, удалось с ним подружиться?Наверное, эта благодарность за то, что мы забрали его со съемной квартиры, на которой жили 1,5 года, пока не смогли купить свое жилье. Ему там было несладко, но это уже тема для отдельной истории.

Ключевые слова: Надзиратель домовой помощь авторская история

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