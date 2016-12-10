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Истории из жизни

Под присмотром, или История о том, почему за некоторыми девочками нужен глаз да глаз

Всем доброго времени суток!
Давненько не писала я новых историй. То времени не было, то лень-матушка. Но от случившегося на днях никак отойти не могу.
Жила я раньше в очень неспокойной квартире (писала об этом в одной из предыдущих историй). То ли с домовым я не подружилась, то ли там что-то еще обитало, не знаю.
В новой квартире все было тихо-спокойно, никаких потусторонних казусов не случалось. До недавнего времени.
Решила я на выходных лечь отдохнуть, послеобеденный сон вроде как на пользу идет. Сплю, никого не трогаю. Вдруг над ухом громогласный мужской крик:
- ДАША!
Естественно, я подскочила, спросонья ничего понять не могу. В квартире одна, кот разговаривать пока не научился (и на том спасибо). Я подумала, что все это мне приснилось, и легла дальше спать. Уже почти «провалившись» в сон слышу опять:
- ДАША, ПРОСНИСЬ!
Тут уже на сон никак списать все происходящее не получилось. Обошла все комнаты, никого нет, окна закрыты. Стою посреди квартиры и тихонько ох… реневаю. Пошла в ванную (все еще сонная), чтобы умыться и окончательно с себя, значит, оковы Морфея скинуть. Щелкаю выключателем, открываю дверь, и кажется мне, что пол блестит и колышется, как будто там воды. Думаю: «Не может же такого быть, просто мерещится». И уверенно делаю шаг вперед, голой пяткой прямиком в ледяную воду.
Оказывается, потек плохо закрытый кран (у нас в ванной, как и у многих россиян, один кран и на раковину, и на саму ванную). Этот самый кран я весьма неудачно сдвинула таким образом, что он завис между раковиной и ванной, вода медленно капала на пол. Ванная комната выложена кафелем и порожек в комнату высокий (гениальная задумка, спасает соседей с нижних этажей от таких вредителей, как я). Так вот – вода добралась до самого края порожка и готова была просочиться в холл. Если бы это произошло, настал бы конец паркетным полам и, скорее всего, пришлось бы знакомиться с соседями снизу.
Уж не знаю, кто так усердно меня будил своими криками, но спасибо ему огромное.
Вот такая небольшая история с хорошим концом, которая позволяет верить в то, что за нами всегда присматривают.
Всем хорошего дня и Ангела-Хранителя за плечом!
P.S. Возможно, это был мой новый домовой? Неужели мне, наконец, удалось с ним подружиться?
Наверное, эта благодарность за то, что мы забрали его со съемной квартиры, на которой жили 1,5 года, пока не смогли купить свое жилье. Ему там было несладко, но это уже тема для отдельной истории.

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 18:41
Вчера, 18:41 by Мареновая РозаПросмотров: 822Комментарии: 13
+18

Ключевые слова: Надзиратель домовой помощь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Любитель историй
Вчера, 18:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Чето не верится, но все равно +
Зарегистрирован: 10.12.2016
#2 написал: Snejnay
Вчера, 19:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 84
Хорошая история. Такое вполне может быть. Меня тоже будили в свое время : и в ухо по имени, и звонком в дверь. И понятное дело в квартире никого не было и за дверью тоже. Видимо наши "неведомые" друзья нам приветы шлют и нам помогают.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: Восьмая тень
Вчера, 19:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 236
Отличная история. Добрая.
Меня тоже голос будил среди дня очень громко и четко над ухом :" Вставай, сейчас все изменится ".
Признаться, я не поняла о чем речь и решила пойти из дому по своим делам. Однако позже стало ясно, что в то время, как меня будили, совсем в другой точке мира начали происходить некие события, участницей которых я в итоге стала, выйдя из дому.
Если бы не голос этот - жизнь моя текла бы совсем иначе сейчас :) он был "к добру ".
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#4 написал: Gatta_Black
Вчера, 19:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 201
Я иногда просыпаюсь от того, что кто-то маминым голосом громко говорит "Лера!". И каждый раз - то чуть не проспала, то что-то не выключила, то еще что-нибудь. Кстати, мама моя жива и при добром здравии.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#5 написал: Любитель историй
Вчера, 19:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14

Цитата: Восьмая тень
Отличная история. Добрая.
Меня тоже голос будил среди дня очень громко и четко над ухом :" Вставай, сейчас все изменится ".
Признаться, я не поняла о чем речь и решила пойти из дому по своим делам. Однако позже стало ясно, что в то время, как меня будили, совсем в другой точке мира начали происходить некие события, участницей которых я в итоге стала, выйдя из дому.
Если бы не голос этот - жизнь моя текла бы совсем иначе сейчас :) он был "к добру ".

Ну да, это частое явление, у меня тоже было такое, и не раз
Зарегистрирован: 10.12.2016
#6 написал: Tigger power
Вчера, 19:28
+1
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 176
Верю) хорошо написано, повезло Вам на этот раз с домовым) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#7 написал: Civerind
Вчера, 19:39
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Верю, что такое было, но мне кажется, что это подсознание. +
Зарегистрирован: 2.01.2017
#8 написал: Nadezhda9
Вчера, 20:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
От меня за доброго домовенка ++++++++++. А, вообще-то, правда, что нас кто-то или что-то будит
Зарегистрирован: 4.10.2016
#9 написал: Мареновая Роза
Вчера, 20:40
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 35
Цитата: Любитель историй
Чето не верится, но все равно +

Ваше право)))сама бы не поверила, если бы не прочувствовала, так сказать, "на своей шкуре".
Цитата: Snejnay
Хорошая история. Такое вполне может быть. Меня тоже будили в свое время : и в ухо по имени, и звонком в дверь. И понятное дело в квартире никого не было и за дверью тоже. Видимо наши "неведомые" друзья нам приветы шлют и нам помогают.

очень рада тому факту, что дома, наконец, живет добрая сущность.
Цитата: Восьмая тень
Отличная история. Добрая.
Меня тоже голос будил среди дня очень громко и четко над ухом :" Вставай, сейчас все изменится ".
Признаться, я не поняла о чем речь и решила пойти из дому по своим делам. Однако позже стало ясно, что в то время, как меня будили, совсем в другой точке мира начали происходить некие события, участницей которых я в итоге стала, выйдя из дому.
Если бы не голос этот - жизнь моя текла бы совсем иначе сейчас :) он был "к добру ".

это хорошо, что вас тоже предупреждают)по-доброму
Цитата: Gatta_Black
Я иногда просыпаюсь от того, что кто-то маминым голосом громко говорит "Лера!". И каждый раз - то чуть не проспала, то что-то не выключила, то еще что-нибудь. Кстати, мама моя жива и при добром здравии.

может домовой понял, что мамин голос-это то самое,что может вас разбудить в любой момент времени?
Цитата: Tigger power
Верю) хорошо написано, повезло Вам на этот раз с домовым) плюс

спасибо. сама в восторге)
Цитата: Civerind
Верю, что такое было, но мне кажется, что это подсознание. +

про подсознание сомневаюсь, хотя...кто знает)
Цитата: Nadezhda9
От меня за доброго домовенка ++++++++++. А, вообще-то, правда, что нас кто-то или что-то будит

спасибо)
Зарегистрирован: 5.11.2015
#10 написал: Talisha
Вчера, 21:15
+1
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Комментариев: 1 432
Славная история!! Или домовой, или Ангел-Хранитель. Меня тоже периодически будят голоса, чаще папин (живёт отдельно), но для чего - ни разу не поняла:-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#11 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:15
+1
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Комментариев: 548
Да чисто на подсознании "косяк" с краном записался, скорее всего... В памяти толком не оформился, а в сонном состоянии дал о себе знать..., а домовой ни причём... ИМХО... Плюс за историю...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#12 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 23:09
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Мля..... достали минусаторы без комментов.... Ну, да "великий МИНУС" им в помощь.... я всё равно плюсую...
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#13 написал: Madame Margo
Вчера, 23:59
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Цитата: alex.kuzmenko2017
Мля..... достали минусаторы без комментов.... Ну, да "великий МИНУС" им в помощь.... я всё равно плюсую...

Завидуют?))) joy
А мне понравилась стори)))
Зарегистрирован: 27.02.2013
 
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