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Истории из жизни

Потолки и их странности

1. Сейчас мы с мужем живем на верхнем этаже старинной сталинки. Над нами есть некое подобие очень низкого чердака и скатная крыша.
Однажды ночью я проснулась, вполне ожидаемо, учитывая пол-литровую кружку чая, выпитую перед сном. Находясь в уборной, я услышала громкий и препротивнейший, скребущий и чиркающий звук над собой, предположительно с чердака. Будто кто-то водил по бетонной плите арматурным металлическим стержнем несколько раз туда-сюда. Ни шагов сверху, ни какой-либо активности больше я не услышала.
Лестница на чердак находится на нашей площадке, крышка чердака всегда заперта на большой висячий замок. Странно, что кому-то захотелось похулиганить там между 3 и 4 часами ночи.

2. Мои друзья, семейная пара, купили квартиру. Поскольку первое пополнение в семье было уже на подходе, молодые люди предпочти квадратные метры престижному району и взяли трешку в старой панельной пятиэтажке на окраине города. Домишко был, прямо скажем, так себе. И притоны там накрывали, и жрицы любви квартиры снимали...
Я бывала у друзей в гостях и сама замечала, что сверху вечерами вечерами слышится топот детских ножек. Ну, мало ли, дети играют, носятся у жильцов из квартиры этажом выше, никогда не придавали этому значения.
Однажды подруга случайно узнала у соседки, старой бабули, что квартира над ними пустует. Ее хозяйка в алкогольном бреду убила двоих своих детей и вот уже 4 года набиралась ума в колонии.
Не надо рассказывать мне о чудесах распространения звука в панельных домах, сама не понаслышке знаю. В любом случае холодок по коже от таких откровений.

3. 31 декабря я закончила уборку в квартире, домашние разбежались по делам, а я сидела на диване и размышляла о своей жизни. Личное счастье у меня не клеилось.
На дворе канун любимейшего волшебного праздника, и я изо всех сил сосредоточилась, загадывая встретить "своего" человека. Вдруг со шкафа, который стоял у стены и имел высоту почти до потолка, что-то красное не просто упало, а вылетело, покатилось по полу и "спряталось" за штору. Скорее с недоумением, чем со страхом, я подошла проверить. Отодвинув портьеру, увидела на полу кошачью игрушку с мятой, в форме красного сердечка.
Кот в это время дремал на диване рядом со мной, а его многочисленные игрушки я лично в тот день собрала в коробку и надежно убрала на шкаф, чтоб не мешали уборке.
В новом году я, и правда, встретила замечательного человека, который через 2 месяца стал моим мужем.
То ли домовенок знак подал, то ли мысль материальна, а может, и Хранитель знак дал, что все сложится наилучшим образом.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:25 by Восьмая теньПросмотров: 297Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Потолок дети игрушка знак чердак авторская история

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Комментарии

#1 написал: evatanina
Сегодня, 10:54
+1
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Публикаций: 17
Комментариев: 296
Плюс. Третья история и правда очень похожа на мою-тоже размышления и странное падение сверху неизвестного объекта. good Но только я не нашла ничего вокруг. И сейчас судорожно вспоминаю, что именно думала в тот момент. laughing
Зарегистрирован: 22.07.2015
#2 написал: SHINJIRO
Сегодня, 11:15
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 208
1,2 плюс.Третья уж очень наивная.)
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#3 написал: Восьмая тень
Сегодня, 11:17
+1
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Группа: Посетители
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Публикаций: 31
Комментариев: 224
Цитата: SHINJIRO
1,2 плюс.Третья уж очень наивная.)

Как уж было.
Поверьте, если бы я захотела выдумать мегакрутую и очень жутко - таинственную историю, я бы выбрала события похитрее. А в жизни 3 история произошла так, как я описала.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#4 написал: Talisha
Сегодня, 11:22
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Репутация: (509|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 431
Все три впечатлили, особенно вторая:-) а третья - очень славная, наверняка был наиболее удачный день для желаний и вы успели загадать:-) +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#5 написал: акжана
Сегодня, 11:34
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 3
Комментариев: 479
Если вечерами слышится топот детских ножек в нежилой , пустой квартире, то ясно, что не все так просто и там твориться чертовщина. Тем более, квартира с жуткой предысторией.
Понравилась финальная история. В канун нового года бывают наверно чудеса и исполняются желания. У автора настрой и энергетика сильная была в тот момент, вот и домовой среагировал, дал знак, что все будет хорошо.
Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#6 написал: Ингеборга
Сегодня, 11:56
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Публикаций: 10
Комментариев: 428
Непонятно:
" увидела на полу кошачью игрушку с мятой". Почему с мятой?
Может быть, кошачья игрушка была с валерианой?
Или игрушка была помятой?
crazy
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#7 написал: Восьмая тень
Сегодня, 11:58
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Публикаций: 31
Комментариев: 224
Цитата: Ингеборга
Непонятно:
" увидела на полу кошачью игрушку с мятой". Почему с мятой?
Может быть, кошачья игрушка была с валерианой?
Или игрушка была помятой?
crazy

Писать кошачью игрушку с кошачьей мятой совсем криво было бы.
Такие игрушкой правда набивают травой.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#8 написал: Летяга
Сегодня, 12:02
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Репутация: (4926|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 4 935
На нас на всех не угодить в принципе)) Мне вот третья история понравилась больше всех, как наиболее достоверная и мистическая. Первые две, действительно, можно и с материалистических позиций объяснить. Особенно сидя на диване и не являясь непосредственным свидетелем описанных событий))
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
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