Потолки и их странности

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Восьмая тень Просмотров: 297 Комментарии: 8 +8 Вчера, 22:25 by

1. Сейчас мы с мужем живем на верхнем этаже старинной сталинки. Над нами есть некое подобие очень низкого чердака и скатная крыша.Однажды ночью я проснулась, вполне ожидаемо, учитывая пол-литровую кружку чая, выпитую перед сном. Находясь в уборной, я услышала громкий и препротивнейший, скребущий и чиркающий звук над собой, предположительно с чердака. Будто кто-то водил по бетонной плите арматурным металлическим стержнем несколько раз туда-сюда. Ни шагов сверху, ни какой-либо активности больше я не услышала.Лестница на чердак находится на нашей площадке, крышка чердака всегда заперта на большой висячий замок. Странно, что кому-то захотелось похулиганить там между 3 и 4 часами ночи.2. Мои друзья, семейная пара, купили квартиру. Поскольку первое пополнение в семье было уже на подходе, молодые люди предпочти квадратные метры престижному району и взяли трешку в старой панельной пятиэтажке на окраине города. Домишко был, прямо скажем, так себе. И притоны там накрывали, и жрицы любви квартиры снимали...Я бывала у друзей в гостях и сама замечала, что сверху вечерами вечерами слышится топот детских ножек. Ну, мало ли, дети играют, носятся у жильцов из квартиры этажом выше, никогда не придавали этому значения.Однажды подруга случайно узнала у соседки, старой бабули, что квартира над ними пустует. Ее хозяйка в алкогольном бреду убила двоих своих детей и вот уже 4 года набиралась ума в колонии.Не надо рассказывать мне о чудесах распространения звука в панельных домах, сама не понаслышке знаю. В любом случае холодок по коже от таких откровений.3. 31 декабря я закончила уборку в квартире, домашние разбежались по делам, а я сидела на диване и размышляла о своей жизни. Личное счастье у меня не клеилось.На дворе канун любимейшего волшебного праздника, и я изо всех сил сосредоточилась, загадывая встретить "своего" человека. Вдруг со шкафа, который стоял у стены и имел высоту почти до потолка, что-то красное не просто упало, а вылетело, покатилось по полу и "спряталось" за штору. Скорее с недоумением, чем со страхом, я подошла проверить. Отодвинув портьеру, увидела на полу кошачью игрушку с мятой, в форме красного сердечка.Кот в это время дремал на диване рядом со мной, а его многочисленные игрушки я лично в тот день собрала в коробку и надежно убрала на шкаф, чтоб не мешали уборке.В новом году я, и правда, встретила замечательного человека, который через 2 месяца стал моим мужем.То ли домовенок знак подал, то ли мысль материальна, а может, и Хранитель знак дал, что все сложится наилучшим образом.

Ключевые слова: Потолок дети игрушка знак чердак авторская история

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