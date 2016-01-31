Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

Общага

При поступлении в ВУЗ получила я место в общежитии. Чему несказанно была рада. Многие мои сокурсники жили по съемным квартирам, что, на мой взгляд, полную атмосферу студенческих годов не передает.

Жила я в общаге секционного типа, для незнающих поясню: на лестничной клетке одна дверь, а за ней - коридор, далее по кругу 8 комнат, затем кухня. В центре туалеты и раковины. Ранее были и душевые, но из-за появления то ли грибка, то ли плесени были перенесены на цокольный этаж. Жила я тогда в комнате на двоих – это, если память не изменяет, 12 метров квадратных. Все, как и обычно. Кто жил, тот знает: две кровати по обе стороны стены, между ними письменный стол, за моей кроватью стоял шкаф уже ближе к входной двери, а перед самой дверью стояла тумбочка. За этой самой тумбочкой мы хранили тот самый пакет с пакетами для мусора.

Началось все банально. Засыпая, я стала часто слышать шуршание этих самых пакетов, но как-то все это я списывала на посторонние шумы, на «устала – задремала – послышалось». Потом, когда этот же шум услышала и соседка (а она, к слову сказать, была впечатлительней меня во много раз), она быстрой ланью метнулась к выключателю света, но все пакеты на месте, нами было принято решение, что это мыши. Опровергну сразу всех: сан. обработка была всегда, и мышей у нас ну точно не было, но на тот момент это было неважно. Так было спокойнее.

Забегая вперед, скажу: я знакома с сонным параличом, как он возникает, вследствие чего, почему и как протекает, теоретически я знаю, и могу вас уверить, что это точно был не он.

Когда все произошло, я крепко спала и видела десятый сон, когда мне приснилось, что меня кто-то душит (и самое интересное, что этого кого-то я прекрасно видела и могла различить). К сожалению, на данный момент описать увиденное я не могу, память заботливо стерла сей момент, но я точно помню, что я видела, и было дико страшно от одного лишь взгляда душителя. И все бы ничего, если бы в один момент я не поняла, что это не сон. Я действительно не могла дышать, что-то или кто-то с неимоверной силой сжимал шею.

Когда я осознала, что я не сплю и что этот ужас продолжается со мной наяву, то первое, что я попыталась сделать, – скинуть нападавшего. Но мои старания не увенчались успехом, это что-то еще сильнее вцепилось в меня. Тогда я начала звать свою соседку, но голос предательски хрипел и вырвался полушепотом. Уж не знаю, что это спугнуло: то ли моя настойчивость, то ли шевеления соседки, но я смогла нормально задышать. На тот момент не было ужаса, не было страха, было лишь чувство освобождения.

Наутро на моей шее красовались два синяка. Там нельзя было различить пальцы, если бы это была рука. Просто синяки, как от ушибов. Испугалась я уже после всего. Когда поняла, что все что было реально. Что это было и почему, я до сих пор теряюсь в догадках.

Свою общагу я все равно не покинула. Так и жила там до конца учебы и ничего более не случалось. Так что объяснения данному происшествию я так и не нашла. Кто то говорил, что домовой, но я в эту версию мало верю. Если же он, то уж очень он странен .И чувства ужаса при виде него я не забуду никогда

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25 by Ласковая_СмертьПросмотров: 610Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Общага ужас страх удушье авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 10:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 212
У меня "барабанчик " тоже любил пакетом с пакетами шуршать ))) +
Синяки это жесть уже.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#2 написал: Летяга
Сегодня, 11:00
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (4913|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 4 932
То, что до синяков, возможно, домовой. Ну, или то, что мы сейчас домовым называем. У меня тоже такой Шуршундил дома живёт, шуршит всем подряд, котов пугает. И гостей иногда. А вот кто тот, что синяки на шее оставил, я не знаю. И такого опыта у меня нет.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#3 написал: Кровавый Мармелад
Сегодня, 11:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 185
Комментариев: 5 223
Скорее всего просто сонный паралич +++++
Зарегистрирован: 29.11.2011
               
#4 написал: акжана
Сегодня, 11:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 477
По своему опыту знаю, что домовой больше как бы давит на грудь, чем душит за горло. Жутко конечно, когда тебя душат. Был у меня случай, ночью проснулась в ужасе, когда меня тоже вот так реально до посинения душила чья-то цепкая рука с маникюром. Когда я с огромным усилием отцепила руку, оказалось, что рука моя, но сильно затекшая. Как меня угораздило душить саму себя я не знаю, но факт, был случай и шею поцарапала.
У автора конечно случай другой, поэтому думаю. что может нечисть какая-нибудь. В общаге много разного народу проживает, всякие сущности случаются. Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#5 написал: marlin
Сегодня, 12:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (440|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 489
Много случаев таких, я верю. Бабушкю мою тоже душил, причём днем и она не спала, а просто лежала. Видела его, вскоре после этих событий у неё был инфаркт, а потом и смерть. Описывала его, как большого, мохнатого черного кота, и очень тяжелого. Он ей к худу сказал. Поэтому плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 13:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 166
Вот так страхи! До синяков это уже перебор конечно, на меня тоже только наваливался, причем я на боку спала, и то испугалась не по детски, если бы за шею еще цеплялся-точно было бы к худу, моему))) плюс Вам
Зарегистрирован: 9.12.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.