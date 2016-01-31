Общага

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:25

Ласковая_Смерть Просмотров: 610 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 10:25 by

При поступлении в ВУЗ получила я место в общежитии. Чему несказанно была рада. Многие мои сокурсники жили по съемным квартирам, что, на мой взгляд, полную атмосферу студенческих годов не передает.Жила я в общаге секционного типа, для незнающих поясню: на лестничной клетке одна дверь, а за ней - коридор, далее по кругу 8 комнат, затем кухня. В центре туалеты и раковины. Ранее были и душевые, но из-за появления то ли грибка, то ли плесени были перенесены на цокольный этаж. Жила я тогда в комнате на двоих – это, если память не изменяет, 12 метров квадратных. Все, как и обычно. Кто жил, тот знает: две кровати по обе стороны стены, между ними письменный стол, за моей кроватью стоял шкаф уже ближе к входной двери, а перед самой дверью стояла тумбочка. За этой самой тумбочкой мы хранили тот самый пакет с пакетами для мусора.Началось все банально. Засыпая, я стала часто слышать шуршание этих самых пакетов, но как-то все это я списывала на посторонние шумы, на «устала – задремала – послышалось». Потом, когда этот же шум услышала и соседка (а она, к слову сказать, была впечатлительней меня во много раз), она быстрой ланью метнулась к выключателю света, но все пакеты на месте, нами было принято решение, что это мыши. Опровергну сразу всех: сан. обработка была всегда, и мышей у нас ну точно не было, но на тот момент это было неважно. Так было спокойнее.Забегая вперед, скажу: я знакома с сонным параличом, как он возникает, вследствие чего, почему и как протекает, теоретически я знаю, и могу вас уверить, что это точно был не он.Когда все произошло, я крепко спала и видела десятый сон, когда мне приснилось, что меня кто-то душит (и самое интересное, что этого кого-то я прекрасно видела и могла различить). К сожалению, на данный момент описать увиденное я не могу, память заботливо стерла сей момент, но я точно помню, что я видела, и было дико страшно от одного лишь взгляда душителя. И все бы ничего, если бы в один момент я не поняла, что это не сон. Я действительно не могла дышать, что-то или кто-то с неимоверной силой сжимал шею.Когда я осознала, что я не сплю и что этот ужас продолжается со мной наяву, то первое, что я попыталась сделать, – скинуть нападавшего. Но мои старания не увенчались успехом, это что-то еще сильнее вцепилось в меня. Тогда я начала звать свою соседку, но голос предательски хрипел и вырвался полушепотом. Уж не знаю, что это спугнуло: то ли моя настойчивость, то ли шевеления соседки, но я смогла нормально задышать. На тот момент не было ужаса, не было страха, было лишь чувство освобождения.Наутро на моей шее красовались два синяка. Там нельзя было различить пальцы, если бы это была рука. Просто синяки, как от ушибов. Испугалась я уже после всего. Когда поняла, что все что было реально. Что это было и почему, я до сих пор теряюсь в догадках.Свою общагу я все равно не покинула. Так и жила там до конца учебы и ничего более не случалось. Так что объяснения данному происшествию я так и не нашла. Кто то говорил, что домовой, но я в эту версию мало верю. Если же он, то уж очень он странен .И чувства ужаса при виде него я не забуду никогда

Ключевые слова: Общага ужас страх удушье авторская история

Другие, подобные истории: