Мистические случаи в моей квартире. Домовой или человек-паук?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:08

xaruda Просмотров: 339 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 10:08 by

Я боюсь умываться после 12 ночи. Чувствую взгляд в спину. Дверь закрываю - помогает.Один раз увидела его затылком. Человек-паук один в один. Только костюм чисто черный. И глаза такие же: красные, большие, миндалевидные и без зрачков. Стоит и смотрит тяжело так. Я в ванной, а он через открытую дверь на меня таращится. Ужаса не было, неприятно - да.Еще случай. Захожу после 12 ночи на кухню. И сразу на пороге прохожу сквозь большой едва заметный темный шар. Когда я врезаюсь в этот шар, одновременно лопается лампочка в люстре над моей головой, и выбивает пробки в электросчетчике. И темнота. И я одна в доме. Внутри крик по нарастающей. Потом сама себе говорю: "Спокойно. Не страшно" И ничего, мгновенно отпустило.Я как-то дома одна была и засиделась в инете далеко за полночь. Общалась с одной женщиной. Она меня очень взволновала: воевала в Чечне, была в плену, убегала из плена по минному полю, муж-подводник погиб, книгу она написала о своей жизни... Я сочувствовала всем сердцем. То, что она пережила, не дай бог никому. Моя жизнь очень простая и спокойная по сравнению с ее жизнью.Я легла спать очень взволнованная. Слышу: упало что-то. Встала посмотреть. Оказалось, плафон от лампы выкрутился из стены в ванной и улетел в прихожую. Упал, не разбившись. Я думаю, это моя энергия буйствовала.Как-то наблюдала боковым зрением силуэт сына в проеме двери. Профиль и шея обведены были неширокой белой полосой. Кот подошел так спокойно и, задрав голову, смотрел на то самое место, где я видела силуэт. Так, получается, я видела то же, что и мой кот. Класс!У меня квартира комфортная для меня. Чувствую себя уютно и спокойно. Самое комфортное жилье за всю мою жизнь. Очень трудно выйти из дома на улицу. Как будто не хочется покидать и что-то держит. Списывала на то, что очень тяжела на подъем. Но сын тоже самое говорит, а он на подъем легкий.Две мои кошки все время таращатся на входную дверь или еще куда. Смотрят внимательно, но не испуганно. Иногда носятся, играя с кем-то невидимым. Жалобно пищат, когда он их достает, убегают.А раз я наблюдала такую картину. Кот спал у меня в ногах. Спрыгнул тяжело с кровати на пол, вопросительно мурлыкнул и, задрав хвост и морду вверх (как будто его поманили мясом), шустро убежал за кем-то невидимым. А он старый и ленивый. Чтобы так рысачить, не знаю, какая причина нужна. Мне не по себе было. Зачем уж так явно пугать-то?

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