Видела что-то чёрное и волосатое

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 299 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:30 by

Мне тогда было лет восемь, к нам в гости пришла моя двоюродная бабушка. Мы с ней, как всегда, пили чай и разговаривали, она жаловалась на плохое самочувствие и ещё сказала, что по ночам боится одна в доме находиться и всегда просит, чтобы с ней хотя бы маленькую внучку оставляли. Она нам рассказала, что уже не один раз просыпалась ночью, оттого, что её кто-то душит. Она открывала глаза и видела что-то чёрное и волосатое. Оно сидело сверху, на груди, и душило её, и она не могла ни пошевелиться, ни перекреститься.Мы выслушали эту историю, да и забыли.Прошло два года. Мою тётю забрали в больницу с почечным приступом, и она оставила маленькую дочку со своей мамой, с моей бабушкой. Бабушка очень не хотела отпускать дочь и очень плакала, и прощалась с ней, как будто навсегда, а тётя её успокаивала: не плачь, меня скоро выпишут. На следующий день бабушка пришла к нам в гости. Мы попили чай, немного посидели и проводили её домой.Через три дня мы узнали о её смерти, умерла она на кровати. Её внучка провела двое суток рядом с покойником. После смерти бабушки, девочка, бабушкина внучка, стала бояться спать по ночам и очень громко плакала. Моя тётя повела её к знахарке, та на воске увидела, что девочку что-то напугало. Испуг получилось вывести не сразу. Через какое-то время девочка начала спать спокойно. А моей тёте приснилась бабушка. Тётя спросила у неё: «Дочка тебя испугалась?» Бабушка сказала: «Нет, не меня. Её напугало что-то другое».Автор - Декор.

Ключевые слова: Двоюродная бабушка ночь что-то чёрное и волосатое смерть внучка испуг

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