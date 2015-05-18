Обезьяна с гранатой

Обезьяна с гранатойЭто произошло несколько лет назад, в самый разгар ковидной эпидемии.
Мне предложили новое место работы, с неплохой зарплатой и служебной квартирой.
Дочь выросла, с мужем развелись, и ничто не мешало мне воспользоваться заманчивым предложением.
Посёлок был небольшой, в основном частные дома и несколько многоквартирных двухэтажек. В одной из них я получила служебную квартиру.
Как только обустроилась немного, как стали заходить соседи — знакомиться.
Через стенку жила примерно моя ровесница, тоже разведенная, с ней мы быстро поладили. Светка была трудоголик, никогда не унывала, с ней было легко и просто.
Все мне на новом месте нравилось: и работа, и люди.
В один из дней пришла горькая весть: умерла от ковида моя близкая подруга. Еще совсем молодая женщина не справилась с тяжелой болезнью.
Моему горю не было ни конца ни края. Я постоянно плакала, вспоминая милую подругу. Тяжело было еще от того, что мы поссорились из-за ерунды и помириться не успели.
Вернувшись с похорон, я готовилась ко сну, когда в дверь постучали. Пришла Светка.
- Так будет лучше, - сказала она, показывая мне бутылку коньяка. - Накрывай на стол! Помянем!
Коньяк и правда немного помог. Я рассказала Светке про свою подругу, как мы давно и крепко дружили, и как глупо рассорились.
- Я никогда не смогу попросить у нее прощения! - зарыдала я.
Соседка молчала и смотрела на меня так, как будто прикидывала что-то в уме.
- Я тебе помогу. Я умею мертвых вызывать, говорить с ними. Я по папке своему очень тосковала. Нашла в интернете обряд, провела его, и всё получилось - с папкой поговорила! Давай я твою подругу вызову, а ты ей скажешь, что хотела.
Наверно, если бы я не была измучена внезапным горем, да и (что греха таить) подзаряжена коньяком, то, конечно, бы отказалась.
А так, подумав, дала согласие.
Светка сбегала домой, принесла всё, что нужно для обряда. Зажгла свечи и стала нараспев читать какой-то призыв. Это продолжалось довольно долго.
Как вдруг...
Светка замолчала и потом тихонько запела любимую песню моей ушедшей подруги:
«Только нет на карте этой
Точного ответа, где теперь мой дом.
Где ты? Не найти ответа,
Мир на карте этой
Весь покрылся льдом,
Я сама себя нашла с трудом».
Я остолбенела...
Света ничего не знала про песню, которая в данной ситуации звучала странно и жутко.
- Говори! - приказала Светка. - Она здесь!
Я сбивчиво, со слезами стала говорить незримой подруге, как я ее люблю, как скучаю, как жаль, что мы поругались, и как страшно, что она так рано ушла на небеса.
Я рыдала и говорила, рыдала и говорила, как вдруг!
Светка снова запела, но это была другая песня:
"Весь сельский люд
Смотреть на это выходил,
Как на холме безумец бегал и чудил.
Он, видно, в ссоре с головою,
Видно, сам себе он враг.
Надо ж выдумать такое — во дурак!"
Я с ужасом смотрела на Светку, которая начала хохотать без остановки.
Я набрала стакан холодной воды и плеснула соседке в лицо. Та замолчала...
- Мне плохо! Ничего не помню! - только и смогла прошептать она и ушла к себе домой.
Всю ночь мне снились кошмары. Сквозь сон мне слышались чьи-то тяжелые шаги, вздохи и плач.
Утром я увидела, что все мои комнатные цветы поникли, листья стали вялые, а цветы осыпались.
Собираясь на работу, я с удивлением заметила, что с правой стороны головы срезана прядь волос.
Вечером дома тревога не покидала меня.
Дом, такой любимый и уютный, стал как будто враждебным, холодным и чужим.
Светка меня встретила неприветливо.
- Голова болит! Ничего не помню! Не спрашивай! Всю ночь не спала — кто-то то ходит, то воет, то стучит! И прядь волос как будто срезана!
Она показала на висок.
- Сама не пойму, что происходит!
На мои расспросы она ничего не отвечала.
Следующие ночи были такие же трудные. Ощущение, что я в квартире не одна, не оставляло меня.
У Светки дела были не лучше.
Помощь пришла неожиданно. На работе я услышала рассказ коллеги, что ее племянника исцелила знахарка, сняла с него тяжелую порчу.
Узнав адрес, я поехала к знахарке за помощью или хотя бы советом.
Милая женщина средних лет внимательно выслушала меня и обещала помочь.
— Твоя соседка нарушила несколько правил. Не имея знаний, сил и практики, она приоткрыла калитку в неведомое.
На следующий день ведунья приехала к нам и провела несколько обрядов в каждой квартире.
Перед отъездом она сказала Светлане:
— Дар у тебя есть, но надо и знания иметь. Без них ты просто обезьяна с гранатой!
Приезжай ко мне, сведу тебя с нужными людьми. Это необходимо для твоей же безопасности!
После посещения ведуньи всё наладилось. В мою квартиру вернулось спокойствие и уют. Я успокоилась. Цветы ожили.
Помянуть и попросить прощения у умершей подруги я пошла в церковь.
Со Светкой мы стали общаться очень редко, обучаться она так и не пошла.
Вот только волосы на правом виске, где была отрезана прядь, так и не отрастают.
Новость отредактировал Летяга - 25-03-2025, 14:16
Причина: Стилистика автора сохранена
25-03-2025, 14:16 by капитанская дочкаПросмотров: 1 696Комментарии: 3
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