Обезьяна с гранатой

Новость отредактировал Летяга - 25-03-2025, 14:16

Причина: Стилистика автора сохранена

капитанская дочка Просмотров: 1 696 Комментарии: 3 +15 25-03-2025, 14:16 by

Это произошло несколько лет назад, в самый разгар ковидной эпидемии.Мне предложили новое место работы, с неплохой зарплатой и служебной квартирой.Дочь выросла, с мужем развелись, и ничто не мешало мне воспользоваться заманчивым предложением.Посёлок был небольшой, в основном частные дома и несколько многоквартирных двухэтажек. В одной из них я получила служебную квартиру.Как только обустроилась немного, как стали заходить соседи — знакомиться.Через стенку жила примерно моя ровесница, тоже разведенная, с ней мы быстро поладили. Светка была трудоголик, никогда не унывала, с ней было легко и просто.Все мне на новом месте нравилось: и работа, и люди.В один из дней пришла горькая весть: умерла от ковида моя близкая подруга. Еще совсем молодая женщина не справилась с тяжелой болезнью.Моему горю не было ни конца ни края. Я постоянно плакала, вспоминая милую подругу. Тяжело было еще от того, что мы поссорились из-за ерунды и помириться не успели.Вернувшись с похорон, я готовилась ко сну, когда в дверь постучали. Пришла Светка.- Так будет лучше, - сказала она, показывая мне бутылку коньяка. - Накрывай на стол! Помянем!Коньяк и правда немного помог. Я рассказала Светке про свою подругу, как мы давно и крепко дружили, и как глупо рассорились.- Я никогда не смогу попросить у нее прощения! - зарыдала я.Соседка молчала и смотрела на меня так, как будто прикидывала что-то в уме.- Я тебе помогу. Я умею мертвых вызывать, говорить с ними. Я по папке своему очень тосковала. Нашла в интернете обряд, провела его, и всё получилось - с папкой поговорила! Давай я твою подругу вызову, а ты ей скажешь, что хотела.Наверно, если бы я не была измучена внезапным горем, да и (что греха таить) подзаряжена коньяком, то, конечно, бы отказалась.А так, подумав, дала согласие.Светка сбегала домой, принесла всё, что нужно для обряда. Зажгла свечи и стала нараспев читать какой-то призыв. Это продолжалось довольно долго.Как вдруг...Светка замолчала и потом тихонько запела любимую песню моей ушедшей подруги:«Только нет на карте этойТочного ответа, где теперь мой дом.Где ты? Не найти ответа,Мир на карте этойВесь покрылся льдом,Я сама себя нашла с трудом».Я остолбенела...Света ничего не знала про песню, которая в данной ситуации звучала странно и жутко.- Говори! - приказала Светка. - Она здесь!Я сбивчиво, со слезами стала говорить незримой подруге, как я ее люблю, как скучаю, как жаль, что мы поругались, и как страшно, что она так рано ушла на небеса.Я рыдала и говорила, рыдала и говорила, как вдруг!Светка снова запела, но это была другая песня:"Весь сельский людСмотреть на это выходил,Как на холме безумец бегал и чудил.Он, видно, в ссоре с головою,Видно, сам себе он враг.Надо ж выдумать такое — во дурак!"Я с ужасом смотрела на Светку, которая начала хохотать без остановки.Я набрала стакан холодной воды и плеснула соседке в лицо. Та замолчала...- Мне плохо! Ничего не помню! - только и смогла прошептать она и ушла к себе домой.Всю ночь мне снились кошмары. Сквозь сон мне слышались чьи-то тяжелые шаги, вздохи и плач.Утром я увидела, что все мои комнатные цветы поникли, листья стали вялые, а цветы осыпались.Собираясь на работу, я с удивлением заметила, что с правой стороны головы срезана прядь волос.Вечером дома тревога не покидала меня.Дом, такой любимый и уютный, стал как будто враждебным, холодным и чужим.Светка меня встретила неприветливо.- Голова болит! Ничего не помню! Не спрашивай! Всю ночь не спала — кто-то то ходит, то воет, то стучит! И прядь волос как будто срезана!Она показала на висок.- Сама не пойму, что происходит!На мои расспросы она ничего не отвечала.Следующие ночи были такие же трудные. Ощущение, что я в квартире не одна, не оставляло меня.У Светки дела были не лучше.Помощь пришла неожиданно. На работе я услышала рассказ коллеги, что ее племянника исцелила знахарка, сняла с него тяжелую порчу.Узнав адрес, я поехала к знахарке за помощью или хотя бы советом.Милая женщина средних лет внимательно выслушала меня и обещала помочь.— Твоя соседка нарушила несколько правил. Не имея знаний, сил и практики, она приоткрыла калитку в неведомое.На следующий день ведунья приехала к нам и провела несколько обрядов в каждой квартире.Перед отъездом она сказала Светлане:— Дар у тебя есть, но надо и знания иметь. Без них ты просто обезьяна с гранатой!Приезжай ко мне, сведу тебя с нужными людьми. Это необходимо для твоей же безопасности!После посещения ведуньи всё наладилось. В мою квартиру вернулось спокойствие и уют. Я успокоилась. Цветы ожили.Помянуть и попросить прощения у умершей подруги я пошла в церковь.Со Светкой мы стали общаться очень редко, обучаться она так и не пошла.Вот только волосы на правом виске, где была отрезана прядь, так и не отрастают.

Ключевые слова: Обряд подруга знахарка авторская история

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