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Истории из жизни

Нечисть какая-то ходит

Мне 31 год. Никогда не верила в сказки про домовых, про барабашек, про НЛО, привидений и всякую нечисть. И вот я поехала на дачу свекровину с дочкой в отпуск в Серпуховский район. До этого я одна не отдыхала на её даче, то с мужем, то с ней, то с золовкой. Ложимся спать. Всё нормально. Просыпаюсь я от того что кто-то ходит по второму этажу. Ходит по двум комнатам туда-сюда. Подходит к лестнице и стоит. Назад по комнатам. Господи, я лежала покрывалась от страха потом. Ходит, останавливается над моей кроватью где мы с дочей спим на первом. С рассветом всё прошло. Я уснула.

Звоню мужу - "забери меня", плачу. Он не верит мне. Говорит: "Приеду через 4 дня, побуду с вами дней 5".

Вторая ночь. Это нечто стало ходить вокруг дома, останавливается около окон. Я молитвы от страха вспомнила все. На крыльцо поднимается и как будто дверь выминает медленно. И опять до рассвета.

Третья ночь, наверно, самая страшная была из всех.
Это нечто ходило уже в предбанничке. Нас отделяли метры. Скреблось в одном углу. Прыгало с грохотом в этот угол. Забегало на второй этаж, прыгало по диванам. Резко выпрыгивало в окно. Бегало вокруг дома. Пишу, а у самой мурашки.
На след. ночь собаки под участком выли. Да тааак страшно. И опять как в первую ночь ходил наверху этот некто. А днём чувство, что ты не одна в доме.

Муж приехал - всё прекратилось. Побыли с ним, уехал.
К вечеру приехала свекровь. Её первые слова знаете какие были? "Приходил?" Говорю - "да". И она тоже самое рассказала, что этот некто приходит когда она одна.
Священник приходил, отмолил вроде. Спокойно неделю было. Свекровь приехала, говорит опять начал ходить, говорит что пробирался как будто с улицы через стены с трудом в дом.
Что это такое вообще? Как избавиться?
Свекровь дачу менять не хочет.

Автор - Anonymous.
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Вчера, 08:41 by Туманный лесПросмотров: 1 439Комментарии: 8
+27

Ключевые слова: Шаги дача шаги ночью полтергейст

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Комментарии

#1 написал: ProstoЯ
Вчера, 09:12
+3
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 118
Ходили у меня по квартире похожие. Чуть избавилась.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#2 написал: Vologodskaya
Вчера, 09:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 366
святой водой все промыть и кресты нарисовать
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Jako tako
Вчера, 09:59
+4
Группа: Посетители
Репутация: (259|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 159
Три ночи, прям как в Вие.
Возможно суть не в том, что женщина ночует одна, а в том, что именно без мужчины. А тут вроде бы была с дочерью, а все равно это нечто бесилось. Хрен их логику угадаешь.
Что-то не похоже не домового. Жутко. Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: Kreisleiter13
Вчера, 11:52
-1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 649
Байка начиналась интересно, но наступил момент после слов свекрови "Знаете какие были? Приходил"интерес к байке теряется. Мучают вопросы " Кто были? Кто приходил?"
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#5 написал: Kinigos
Вчера, 13:13
+5
Группа: Посетители
Репутация: (410|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 923
Инкуб - мытарь. Когда читала, на третьей ночи вся взбодрилась в предвкушении кульминации, Вия ждала.
Свекровь тоже ещё коза, могла бы и предупредить.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#6 написал: Гюльнара
Вчера, 14:31
+3
Группа: Посетители
Репутация: (68|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 082
Цитата: Kinigos
Инкуб - мытарь. Когда читала, на третьей ночи вся взбодрилась в предвкушении кульминации, Вия ждала.
Свекровь тоже ещё коза, могла бы и предупредить.

Да чё, она хотела на невестке и внучке проверить - не съедят ли их.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#7 написал: Kinigos
Вчера, 14:36
+3
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Репутация: (410|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 923
Цитата: Гюльнара
Цитата: Kinigos
Инкуб - мытарь. Когда читала, на третьей ночи вся взбодрилась в предвкушении кульминации, Вия ждала.
Свекровь тоже ещё коза, могла бы и предупредить.

Да чё, она хотела на невестке и внучке проверить - не съедят ли их.

Ага. Для начала - придет - не придёт, а ежели придёт, то сожрёт или нет.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#8 написал: Talisha
Вчера, 18:04
+1
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Репутация: (2138|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 485
Когда у пространства дома нет границ (хозяина) - туда будет лезть всё, что ни попадя. А подкормленное страхом - и вовсе далеко не уйдет. Чистить и ставить границы должен хозяин дома.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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