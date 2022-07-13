Нечисть какая-то ходит

Туманный лес Просмотров: 1 439 Комментарии: 8 +27 Вчера, 08:41 by

Мне 31 год. Никогда не верила в сказки про домовых, про барабашек, про НЛО, привидений и всякую нечисть. И вот я поехала на дачу свекровину с дочкой в отпуск в Серпуховский район. До этого я одна не отдыхала на её даче, то с мужем, то с ней, то с золовкой. Ложимся спать. Всё нормально. Просыпаюсь я от того что кто-то ходит по второму этажу. Ходит по двум комнатам туда-сюда. Подходит к лестнице и стоит. Назад по комнатам. Господи, я лежала покрывалась от страха потом. Ходит, останавливается над моей кроватью где мы с дочей спим на первом. С рассветом всё прошло. Я уснула.Звоню мужу - "забери меня", плачу. Он не верит мне. Говорит: "Приеду через 4 дня, побуду с вами дней 5".Вторая ночь. Это нечто стало ходить вокруг дома, останавливается около окон. Я молитвы от страха вспомнила все. На крыльцо поднимается и как будто дверь выминает медленно. И опять до рассвета.Третья ночь, наверно, самая страшная была из всех.Это нечто ходило уже в предбанничке. Нас отделяли метры. Скреблось в одном углу. Прыгало с грохотом в этот угол. Забегало на второй этаж, прыгало по диванам. Резко выпрыгивало в окно. Бегало вокруг дома. Пишу, а у самой мурашки.На след. ночь собаки под участком выли. Да тааак страшно. И опять как в первую ночь ходил наверху этот некто. А днём чувство, что ты не одна в доме.Муж приехал - всё прекратилось. Побыли с ним, уехал.К вечеру приехала свекровь. Её первые слова знаете какие были? "Приходил?" Говорю - "да". И она тоже самое рассказала, что этот некто приходит когда она одна.Священник приходил, отмолил вроде. Спокойно неделю было. Свекровь приехала, говорит опять начал ходить, говорит что пробирался как будто с улицы через стены с трудом в дом.Что это такое вообще? Как избавиться?Свекровь дачу менять не хочет.Автор - Anonymous.

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