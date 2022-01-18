Не добра желатели

Новость отредактировал Летяга - 20-03-2025, 08:56

Причина: Стилистика автора сохранена

Mystique Просмотров: 1 011 Комментарии: 5 +14 20-03-2025, 08:56 by

Период тот я помню обрывками: как если в темноте мигающим фонариком выхватывать небольшие кусочки пространства.Помню, что была какая-то простуда, температура, что девочки матрас положили на пол, потому что я не могла забраться на кровать, что врач с красивыми глазами приехал на скорой и сказал, что нужно в больницу. Хорошо помню, как боялась лечь в ледяную постель в палате (температура была 39+, знобило страшно) и сидела пару часов на полу около батареи под окном. Окно еще на морг выходило. Да, кстати, помню, что чересчур часто встречала мертвых людей — везут мне навстречу на каталке два, а то и три раза в день (простите, но даже для больницы это чересчур) и снится тоже какая-то мертвятина... Помню, как отлежала максимальный больничный, а всё равно — еле иду, сил нет, ноги не держат. А мне ведь только 20. Вешу 45 кг при своей норме — 56.Доковыляла до общаги, рухнула на матрас. Солнечный день, птички поют. Матрас так и лежит на полу, а на нём лежу я и ясно так (исключительно интуитивно, конечно) ощущаю, как из меня «вытекает» жизнь. Как вода из резинового ежика с дырочкой в правом боку. И чувствую, что уже совсем немного осталось и что как-то «противоестественно» всё это, слишком скоротечно, странно и несвоевременно, и надо бы разобраться, но сил совсем нет.Лежу на спине, жалею себя, гляжу в потолок. И тут на глаза мне попадаются колосья — мама на даче вырастила пшеницу, помолилась, перевязала какой-то красной лентой и привезла мне как некий «оберег». Повесила на стену под саааамый потолок, высоко.А из ленты торчит здоровенная такая черная игла (я как-то даже не представляю, что такой здоровой иглой шить можно — разве что слоновью кожу). И намотан на эту иглу комок какой-то ерунды, черные нитки, волосы, вообще не пойми чего. Как незатейливо и прозаично! И всё же неприятно шокирует.Окей, Гугл, что делать с такой внезапной находкой?Уж не знаю, правильно ли я тогда сделала, вроде в речку кинула. Еще несколько лет я выбиралась из проблем со здоровьем, долгов, несчастных отношений, депрессии. Выбралась. До сих пор не верю, что кто-то мог «наколдовать» мне всё это. Да и странно, что одной иголкой и негативными мыслями можно оборвать жизнь... Что за правила такие?Хотя мы все знаем, что любовь имеет реальную силу сотворить жизнь. Стало быть, логично, что ненависть имеет силу жизнь эту разорвать?

Ключевые слова: Болезнь общага больница оберег порча жизнь авторская история

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