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Истории из жизни

Не добра желатели

Период тот я помню обрывками: как если в темноте мигающим фонариком выхватывать небольшие кусочки пространства.

Помню, что была какая-то простуда, температура, что девочки матрас положили на пол, потому что я не могла забраться на кровать, что врач с красивыми глазами приехал на скорой и сказал, что нужно в больницу. Хорошо помню, как боялась лечь в ледяную постель в палате (температура была 39+, знобило страшно) и сидела пару часов на полу около батареи под окном. Окно еще на морг выходило. Да, кстати, помню, что чересчур часто встречала мертвых людей — везут мне навстречу на каталке два, а то и три раза в день (простите, но даже для больницы это чересчур) и снится тоже какая-то мертвятина... Помню, как отлежала максимальный больничный, а всё равно — еле иду, сил нет, ноги не держат. А мне ведь только 20. Вешу 45 кг при своей норме — 56.
Доковыляла до общаги, рухнула на матрас. Солнечный день, птички поют. Матрас так и лежит на полу, а на нём лежу я и ясно так (исключительно интуитивно, конечно) ощущаю, как из меня «вытекает» жизнь. Как вода из резинового ежика с дырочкой в правом боку. И чувствую, что уже совсем немного осталось и что как-то «противоестественно» всё это, слишком скоротечно, странно и несвоевременно, и надо бы разобраться, но сил совсем нет.

Лежу на спине, жалею себя, гляжу в потолок. И тут на глаза мне попадаются колосья — мама на даче вырастила пшеницу, помолилась, перевязала какой-то красной лентой и привезла мне как некий «оберег». Повесила на стену под саааамый потолок, высоко.
А из ленты торчит здоровенная такая черная игла (я как-то даже не представляю, что такой здоровой иглой шить можно — разве что слоновью кожу). И намотан на эту иглу комок какой-то ерунды, черные нитки, волосы, вообще не пойми чего. Как незатейливо и прозаично! И всё же неприятно шокирует.

Окей, Гугл, что делать с такой внезапной находкой?
Уж не знаю, правильно ли я тогда сделала, вроде в речку кинула. Еще несколько лет я выбиралась из проблем со здоровьем, долгов, несчастных отношений, депрессии. Выбралась. До сих пор не верю, что кто-то мог «наколдовать» мне всё это. Да и странно, что одной иголкой и негативными мыслями можно оборвать жизнь... Что за правила такие?
Хотя мы все знаем, что любовь имеет реальную силу сотворить жизнь. Стало быть, логично, что ненависть имеет силу жизнь эту разорвать?


Новость отредактировал Летяга - 20-03-2025, 08:56
Причина: Стилистика автора сохранена
20-03-2025, 08:56 by MystiqueПросмотров: 1 011Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Болезнь общага больница оберег порча жизнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Никса
20 марта 2025 12:39
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Если мама привезла колосья как оберег, то не могла не заметить иглы. Среди подружаек надо искать "доброхота".
Зарегистрирован: 18.01.2022
#2 написал: Talisha
Вчера, 11:35
0
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Репутация: (2087|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 492
Все возможно. Обычно, когда избавляешься от "подарка", сразу тот, кто сделал подклад объявляется. Вспомните, кто первым дал о себе знать а тот момент.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Faxtor
Вчера, 14:23
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 164
Может быть лучше сжигать такие "обереги"...а то в речке приплывет куда-нибудь.
Зарегистрирован: 23.05.2012
#4 написал: kot513
Вчера, 20:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Среди подружек ведьму ищите. Как правило, она самая милая и доброжелательная. Ведьмы умеют напускать на себя такой вид.
Зарегистрирован: 31.03.2018
#5 написал: lukery
Вчера, 23:47
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 102
Не может так сработать одна иголка.
К тому же воткнули её в материнский оберег.
Это как спицу в розетку вставить. А потом удивляться почему тебя током дернуло.

Можно, конечно, навредить походя.
В сердцах что-то подумать, сказать, пожелать.
Особенно если человеку из ближайшего окружения. Тот споткнется, обольется и дальше пойдет.

Но чтобы так качественно. Работать над этим должны были бы две стороны. И вы (самоуничтожаясь по жизни) и не доброжелатели. Долго и планомерно. И одной иглой дело бы не обошлось.
Да и откат от такого будет соответствующий.
Порча не берется из ниоткуда и в никуда не уходит.

Даже те, кто знает как, сами не делают.
Они направляют: иди туда, принеси это, скажи так.
Вывезти такое, если и возможно, то большими затратами: силы и времени.
И желание "испортить" у человека должно быть кровное, любой ценой:
- Свою жизнь загублю, но тебе спокойной не дам.

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Зарегистрирован: 2.11.2017
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