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Истории из жизни

Ночёвка в автомобиле

Так уж случилось что пару десятков лет назад я уехал жить и работать в другой, соседний регион. И вот несколько лет назад пришли ко мне тревожные новости о том, что брат моего отца, то бишь дядя мой серьёзно заболел. Напасть эта была у него давно, но к тому времени течение болезни приобрело совсем необратимый характер и надо бы приехать попрощаться. Я сел на поезд и поехал в некогда родной город. Дядя лежал в больнице и совсем был плох, не разговаривал, а шелестел. Сколько времени ещё протянет никто никаких прогнозов не давал. Попрощавшись я уехал обратно, это был конец апреля.

Постоянно звонил, чтобы узнать о его состоянии - всё было без изменений. А в самом начале мая на выходные мы поехали большой компанией на посадку картошки - такая уж у нас традиция. Места глухие, тайга, связи нет (в наше время представьте, такое бывает). В общем, приезжают две семьи, распределяются трудовые роли и к вечеру весь процесс успешно завершается. Затем небольшие посиделки, ночёвка, и утром обратно в город.

Так было и в этот раз. Только ночевать я остался не в доме - места не хватило, а пошёл спать в машину. Машина просторная, надул матрац и залез на ночёвку. Забегая вперёд скажу - да, я выпил, но не более 100 грамм, это для взрослого мужика вообще ничего. И вот лежу я в машине, а спать не хочется совсем несмотря на усталость. Ворочаюсь с боку на бок. И тут слышу тихий стук в окно, пауза и снова кто-то тихонько стучит. Думаю, может кто из домика вышел, может тоже кому не спится. Протёр стекло изнутри, выглядываю - нет никого. Снова попытался заснуть - и опять стук. Вышел из автомобиля - нет никого, ветки окна не задевают. Только залез в автомобиль и угородился - теперь уже к стуку добавился звук как будто кто-то водит пальцем по стеклу, скрипит. Часа через два-три таких мытарств схватил матрац, разбудил людей в домике(он был закрыт изнутри) и расположился на полу. Было душно, народу ведь много, но я уснул.

На следующий день, в воскресенье, ближе к обеду уехал в город. Только выезжаю на трассу и появилась связь - потоком пошли уведомления о неотвеченных звонках, смс - дядя ночью умер. И тогда я поехал уже на похороны. Причём интересно что ночные стуки и скрипы я не связывал тогда с его смертью. Картинка сложилась когда получил сообщения. Просто кто-то мне давал знать, а возможно и он сам. Такая вот история.

Потом он мне снился однажды, как будто мне нужно было попасть по записи в какое-то учреждение, но у меня ещё было время и я зашёл к нему в гости. Причём я позвонил в дверь не надеясь что кто-то откроет, а он открыл. Живой. Говорю, мол, я ненадолго, а он всячески уговаривает, давай хоть футбол посмотрим, сейчас начнётся, а то ему скучно одному смотреть. Я ушёл, сославшись что дел невпроворот. Хотел одну историю из жизни рассказать, а получилось две.


Новость отредактировал Estellan - 11-03-2025, 18:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
11-03-2025, 18:17 by FaxtorПросмотров: 947Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Автомобиль стук ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 10:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2087|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 491
Особая связь у вас с дядей, раз именно к вам пришел повидаться.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Faxtor
Вчера, 17:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 162
Цитата: Talisha
Особая связь у вас с дядей, раз именно к вам пришел повидаться.

Видимо, да. Он вообще шутник был по жизни, весёлый. А вот отец мой - наоборот. Но отец и не давал знать о себе после смерти. И матушка моя раз во сне приходила. Зовёт с собой, поехали мол вместе - там санаторий хороший. Сели на автобус, приезжаем, а там почти одно старичьё. Маму определили в палату, она говорит мне чтоб шёл в регистратуру. Пришёл, называю себя, а мне отвечает женщина: А для вас типа места нет у нас, езжайте домой. Выхожу из здания - уже стемнело. Куда ж идти, думаю. И тут мужичок выныривает откуда-то из-за деревьев, рукой показывает в сторону: Иди туда, там автобусная остановка, на последний ещё успеваешь.
Зарегистрирован: 23.05.2012
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (771|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 194
Цитата: Faxtor
Цитата: Talisha
Особая связь у вас с дядей, раз именно к вам пришел повидаться.

Видимо, да. Он вообще шутник был по жизни, весёлый. А вот отец мой - наоборот. Но отец и не давал знать о себе после смерти. И матушка моя раз во сне приходила. Зовёт с собой, поехали мол вместе - там санаторий хороший. Сели на автобус, приезжаем, а там почти одно старичьё. Маму определили в палату, она говорит мне чтоб шёл в регистратуру. Пришёл, называю себя, а мне отвечает женщина: А для вас типа места нет у нас, езжайте домой. Выхожу из здания - уже стемнело. Куда ж идти, думаю. И тут мужичок выныривает откуда-то из-за деревьев, рукой показывает в сторону: Иди туда, там автобусная остановка, на последний ещё успеваешь.

Было нечто подобное. Снится вроде как покойная бабушка, проводил я её до лифта в её новом доме и хотел с ней подняться, проводить, так сказать, до квартиры. А она мне и говорит, что с ней не нужно идти, типа мне туда нельзя!
Кароч, она уехала, я ушел...
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#4 написал: Black Bagira
Сегодня, 10:05
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И у меня подобное. Писала где то в комментариях... Соседка моя хорошая погибла в аварии и зовет меня во сне с собой. Дошли с ней до КПП, а там длинная очередь стоит. Она говорит-нужно сфоткаться, пошли. Я смотрю, а я одета в домашнюю одежду, нет, говорю, в др. раз и ушла.
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