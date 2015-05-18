Ночёвка в автомобиле

Новость отредактировал Estellan - 11-03-2025, 18:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Faxtor Просмотров: 947 Комментарии: 4 +9 11-03-2025, 18:17 by

Так уж случилось что пару десятков лет назад я уехал жить и работать в другой, соседний регион. И вот несколько лет назад пришли ко мне тревожные новости о том, что брат моего отца, то бишь дядя мой серьёзно заболел. Напасть эта была у него давно, но к тому времени течение болезни приобрело совсем необратимый характер и надо бы приехать попрощаться. Я сел на поезд и поехал в некогда родной город. Дядя лежал в больнице и совсем был плох, не разговаривал, а шелестел. Сколько времени ещё протянет никто никаких прогнозов не давал. Попрощавшись я уехал обратно, это был конец апреля.Постоянно звонил, чтобы узнать о его состоянии - всё было без изменений. А в самом начале мая на выходные мы поехали большой компанией на посадку картошки - такая уж у нас традиция. Места глухие, тайга, связи нет (в наше время представьте, такое бывает). В общем, приезжают две семьи, распределяются трудовые роли и к вечеру весь процесс успешно завершается. Затем небольшие посиделки, ночёвка, и утром обратно в город.Так было и в этот раз. Только ночевать я остался не в доме - места не хватило, а пошёл спать в машину. Машина просторная, надул матрац и залез на ночёвку. Забегая вперёд скажу - да, я выпил, но не более 100 грамм, это для взрослого мужика вообще ничего. И вот лежу я в машине, а спать не хочется совсем несмотря на усталость. Ворочаюсь с боку на бок. И тут слышу тихий стук в окно, пауза и снова кто-то тихонько стучит. Думаю, может кто из домика вышел, может тоже кому не спится. Протёр стекло изнутри, выглядываю - нет никого. Снова попытался заснуть - и опять стук. Вышел из автомобиля - нет никого, ветки окна не задевают. Только залез в автомобиль и угородился - теперь уже к стуку добавился звук как будто кто-то водит пальцем по стеклу, скрипит. Часа через два-три таких мытарств схватил матрац, разбудил людей в домике(он был закрыт изнутри) и расположился на полу. Было душно, народу ведь много, но я уснул.На следующий день, в воскресенье, ближе к обеду уехал в город. Только выезжаю на трассу и появилась связь - потоком пошли уведомления о неотвеченных звонках, смс - дядя ночью умер. И тогда я поехал уже на похороны. Причём интересно что ночные стуки и скрипы я не связывал тогда с его смертью. Картинка сложилась когда получил сообщения. Просто кто-то мне давал знать, а возможно и он сам. Такая вот история.Потом он мне снился однажды, как будто мне нужно было попасть по записи в какое-то учреждение, но у меня ещё было время и я зашёл к нему в гости. Причём я позвонил в дверь не надеясь что кто-то откроет, а он открыл. Живой. Говорю, мол, я ненадолго, а он всячески уговаривает, давай хоть футбол посмотрим, сейчас начнётся, а то ему скучно одному смотреть. Я ушёл, сославшись что дел невпроворот. Хотел одну историю из жизни рассказать, а получилось две.

Ключевые слова: Автомобиль стук ночь авторская история

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