Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Криптозоология

Тайны глухих деревень

Тайны глухих деревень

Чупакабра.

Это произошло лет 20 назад в одной глухой северной деревеньке, где жила моя бабушка. Я уже переехал в город, но однажды, устав от постоянного шума машин и спертого воздуха мегаполиса, решил съездить туда, где прошло мое детство. Бабушка очень обрадовалась мне. Деревня, как и раньше, жила спокойной и размеренной жизнью. Но мне казалось, что все люди какие-то странные и мрачные. С наступлением темноты они начинают суетиться и загонять скотину в сараи и хлева. Я пытался поговорить с ними, но жители как-то недоброжелательно на меня смотрели и тотчас ссылались на занятость.

За ужином я спросил у бабушки, что происходит. Она ответила, что в деревне объявился некий монстр, который пожирает домашний скот, а иногда и селян. Я не поверил в эти бредни и, не придавая этой истории значения, отправился закрывать дверь дома. Но, выглянув на улицу, увидел какое-то существо, сидящее возле яблони и пожирающее овцу. Я решил, что это волк, и, взяв топор, медленно пошел к нему. Хищник услышал шаги и повернулся ко мне. Это было страшное существо с горящими глазами. Морда была чем-то средним между обезьяной и летучей мышью, а все тело покрывала густая шерсть.

Существо издало протяжный вопль и бросилось за пределы участка, я погнался за ним с топором на перевес. Погоня продолжалась до самой кромки густого хвойного леса, окружавшего деревеньку. Неожиданно неизвестный зверь юркнул в нору под елью, а я вдруг потерял сознание. Меня нашла бабушка, отправившаяся на поиски исчезнувшего внука. Она объяснила мне, что ночью лучше не выходить на деревенскую улицу. Через пару дней я уехал. Но до сих пор меня волнует вопрос — кого же я встретил у нас на участке?

Жуткий скелет.

В июле 2015 года в лесу около областной автотрассы Иваново — Тейково рядом с деревней Иневеж мои знакомые грибники нашли скелет животного, похожего на волка или собаку, но с очень длинной шеей. Четырьмя годами ранее, осенью 2011 года, недалеко от этого места экскурсионный автобус с паломниками наехал на существо, которое выглядело, как кенгуру с мощными задними лапами и волчьими клыками. На бампере и радиаторе автобуса остались вмятины. Существо не погибло, а скрылось в лесу.

Грибники, нашедшие этим летом останки разложившегося животного, утверждали, что от скелета исходил резкий запах нашатырного спирта. Он прямо ударял в нос! По этому запаху они его и нашли в лесу. Местные жители считают, что это, скорее всего, была чупакабра, которая на протяжении нескольких лет душила кроликов и кур, пила из них кровь, выедала глаза. Кстати, 19 лет назад в Кыштыме Челябинской области был обнаружен знаменитый скелет мумии карлика-инопланетянина Алешеньки, от которого исходил точно такой же запах нашатыря. Сопоставляя эти факты, можно предположить, что оба этих существа прибыли на Землю с какой-то одной планеты…

Автор - Андрей ЛЕХТИК, г. Кашин.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 85Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Деревня темнота страх монстр скелет животного запах нашатырный спирт

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:00
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2789|-2)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 351
Пипец. Мне страшно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:50
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1896|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 336
Ну да, Алешенька и его пёсик +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:22
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1327|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 612
Цитата: Tigger power
Алешенька и его пёсик +

Точнее, его псища))) Что-то не впечатлила история № 1, а скорее рассмешила. Храбрый юноша, с топором наперевес…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:18
0
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1 122
Комментариев: 8 368
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Tigger power
Алешенька и его пёсик +

Точнее, его псища))) Что-то не впечатлила история № 1, а скорее рассмешила. Храбрый юноша, с топором наперевес…

Зато юноша сильно впечатлён, не дай бог каждому)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:52
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2789|-2)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 351
Цитата: Tigger power
Ну да, Алешенька и его пёсик +

Вообще то тогда не по рылу каравай...
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.