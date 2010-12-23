Тайны глухих деревень

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 85 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 14:25 by

Это произошло лет 20 назад в одной глухой северной деревеньке, где жила моя бабушка. Я уже переехал в город, но однажды, устав от постоянного шума машин и спертого воздуха мегаполиса, решил съездить туда, где прошло мое детство. Бабушка очень обрадовалась мне. Деревня, как и раньше, жила спокойной и размеренной жизнью. Но мне казалось, что все люди какие-то странные и мрачные. С наступлением темноты они начинают суетиться и загонять скотину в сараи и хлева. Я пытался поговорить с ними, но жители как-то недоброжелательно на меня смотрели и тотчас ссылались на занятость.За ужином я спросил у бабушки, что происходит. Она ответила, что в деревне объявился некий монстр, который пожирает домашний скот, а иногда и селян. Я не поверил в эти бредни и, не придавая этой истории значения, отправился закрывать дверь дома. Но, выглянув на улицу, увидел какое-то существо, сидящее возле яблони и пожирающее овцу. Я решил, что это волк, и, взяв топор, медленно пошел к нему. Хищник услышал шаги и повернулся ко мне. Это было страшное существо с горящими глазами. Морда была чем-то средним между обезьяной и летучей мышью, а все тело покрывала густая шерсть.Существо издало протяжный вопль и бросилось за пределы участка, я погнался за ним с топором на перевес. Погоня продолжалась до самой кромки густого хвойного леса, окружавшего деревеньку. Неожиданно неизвестный зверь юркнул в нору под елью, а я вдруг потерял сознание. Меня нашла бабушка, отправившаяся на поиски исчезнувшего внука. Она объяснила мне, что ночью лучше не выходить на деревенскую улицу. Через пару дней я уехал. Но до сих пор меня волнует вопрос — кого же я встретил у нас на участке?В июле 2015 года в лесу около областной автотрассы Иваново — Тейково рядом с деревней Иневеж мои знакомые грибники нашли скелет животного, похожего на волка или собаку, но с очень длинной шеей. Четырьмя годами ранее, осенью 2011 года, недалеко от этого места экскурсионный автобус с паломниками наехал на существо, которое выглядело, как кенгуру с мощными задними лапами и волчьими клыками. На бампере и радиаторе автобуса остались вмятины. Существо не погибло, а скрылось в лесу.Грибники, нашедшие этим летом останки разложившегося животного, утверждали, что от скелета исходил резкий запах нашатырного спирта. Он прямо ударял в нос! По этому запаху они его и нашли в лесу. Местные жители считают, что это, скорее всего, была чупакабра, которая на протяжении нескольких лет душила кроликов и кур, пила из них кровь, выедала глаза. Кстати, 19 лет назад в Кыштыме Челябинской области был обнаружен знаменитый скелет мумии карлика-инопланетянина Алешеньки, от которого исходил точно такой же запах нашатыря. Сопоставляя эти факты, можно предположить, что оба этих существа прибыли на Землю с какой-то одной планеты…Автор - Андрей ЛЕХТИК, г. Кашин.

Ключевые слова: Деревня темнота страх монстр скелет животного запах нашатырный спирт

Другие, подобные истории: