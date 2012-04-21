Памяти моей любимой бабушки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hecate Просмотров: 154 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 17:08 by

Детство мое пришлось на 90-е тяжелые годы. Родители изо всех сил думали как сохранить работу, за которую им не платили, пытаясь попутно приспособиться к жизни в новой стране и рыночной экономике. И как-то у них плохо это дело шло: одни нервы и долги, так как медик и механик не могут торговать одеждой. В комнате в общежитии, которую матери дали от работы был бардак, никаких продуктов и приготовленной еды.Беспокойные соседи завершали картину, поскольку контингент общежития составляли в основном спившиеся люди, гулящие женщины - выпускницы местного детдома. Мы ушли от родителей с сестрой жить к бабушке. Мы ее безумно любили. Несмотря на все тяжёлые условия, она держалась и нас заставляла учиться и верить в лучшее. Выучитесь - станете людьми и выберетесь, будете жить хорошо.Бабушка - это самый лучший человек, как она нас подняла на свою пенсию одному Богу известно. Самый сильный страх детства - это, что она умрет. Здоровье у неё было слабое, лежала в больницах, серьёзные операции. Мы с сестрой закончили школу, уехали в другой город учиться и, приезжая на выходные, звонили в дверь бабушкиного дома, и если она долго не шла открывать - нервничали как сумасшедшие. Бабушка жила одна. Дед умер на 10 лет раньше нее, он был больной, почти «лежачий», она за ним много лет ухаживала.По осени 2014 бабушке было уже 84 года, она была в здравом уме, рассуждала трезво и многое помнила.И вот, начала рассказывать, что ближе к утру, часа в 4-5, кто-то звонит в дверь. Дом частный в частном секторе, в окно видно калитку, улицу и фонарь. Никого. Потом она стала рассказывать, что после звонков в дверь слышит, как дедушка кричит ей по имени. Потом она начала немного путаться. Как-то я приехала, она мне сказала, что она припасла мне белое кружевное постельное белье, оно в комнате лежит на столе. Я сказала хорошо потом как-нибудь заберу. У мамы спросила, она сказала никакого белья не лежало на столе. И вот у меня уже тревога, ощущение, что бабушке совсем недолго осталось.Родители были с ней. Я хотела отпроситься в пятницу с работы и поехать к ней. Но потом какие-то рабочие вопросы заставили меня отложить поездку. И я решила в обеденный перерыв позвонить... С этого все началось. Бабушка сидела на кровати, папа поднёс ей трубку телефона к уху. Она начала тяжело дышать, а потом не своим голосом стала говорить. Как в фильмах говорят одержимые, или когда оперативная съемка и скрывают голос. У меня прямо волосы поднялись. Она заговорила быстро, все вперемешку, я могла разобрать только отдельные слова: большая голова, как твои дураки и т.д. Мне стало жутко. Я зачем-то папе стала кричать убери трубку, убери трубку от неё. Папа сам ошалел и сидел, и не мог пошевелиться, и почему-то не убирал.У меня была четкая уверенность, я говорила не с бабушкой, это был кто-то другой или что-то другое. Я сама повесила трубку. Меня всю трясло. В кабинет вошла коллега и спросила что со мной. Я ей рассказала. Она сказала, что душа отходит, и нечего человека тревожить в этот момент.Через пару часов после телефонного разговора бабушка умерла. Когда я приехала на следующий день, в доме что-то изменилось. Уютный родной дом, где были тепло, запах наглаженного белья и вкуснейших пирогов, вдруг стал злым и чужим. Было так страшно и так холодно. Мне казалось на меня смотрят из всех углов. От страха я даже не могла плакать. Мой дорогой человек умер, человек, которому я обязана всем на свете, а я от страха не могу даже плакать.Бабушкин кот вошёл в дом и сразу пригнулся к полу, стал орать, передвигался ползком и уши прижал. Просто шипел. Я хотела его взять в руки, он не дался и убежал. Я из бабушкиного дома на память взяла только фотографии, остальное побоялась почему-то. Потом меня мучили много лет страшные кошмары, причём я просыпалась и не могла пошевелить ногами. Мне снилось, что бабушка приходит с кладбища, вся в земле, и она сумасшедшая и не моя бабушка, а кто-то использует ее как оболочку. Иногда снились какие-то обряды, изгнания демона и что-то подобное. С сестрой происходило то же самое, сны по содержанию были похожи.Папа ночевал в доме сразу после ее смерти несколько ночей, «сторожил» имущество, боялся, что местные маргинальные личности могут растащить. Но поночевав неделю, сбежал. Сказал, что не может там. Он слышал шум на чердаке, чьи-то тяжелые шаги по потолку, так что песок сыпался между старых досок потолка. Последней каплей стало то, что он проснулся от чего-то тяжелого и навалившегося на него. Он перекрестил это нечто и тяжесть исчезла. В церковь родители ходили часто, заказывали службы, ставили свечи и поминали. Я в церковь заходила иногда. Треска и чёрного дыма не было вроде, все как обычно в этом плане. В доме я не была 8 лет, потом зашла, и страх вроде прошёл. Была на кладбище, фото на памятнике бабушки и дедушки показалось каким-то родным, слёзы сами собой полились. Что это такое было. Почему такого доброго человека и самого близкого из нашего детства мы так боялись с сестрой после смерти, не понятно.

Ключевые слова: Душа смерть одержимость авторская история

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