Необъяснимые вещи, которые случались с вами. Подборка с AskReddit

Летяга Просмотров: 581 Комментарии: 0 +4 Вчера, 12:26 by

1. Снится мне как-то мой дедушка (который умер почти 20 лет назад). Во сне мы были у него дома, и он всё просил меня «хорошенько прибраться, подготовить дом». Когда я спросила его, зачем это, он ответил, что «она скоро вернётся». И моя бабуля (жена деда, с которой он прожил 50 лет) умирает на следующий день.__________________________________________________________________________________________________2. Работаю ночным охранником в небольшом офисе на очистных сооружениях. В здании только один вход, и чтобы войти/выйти, нужно регистрироваться на посту охраны. Однажды заходит рабочий, отмечается, объясняя, что ему нужно кое-что доделать и захватить кое-какие вещи. Я проверяю его пропуск, включаю свет для него в нескольких помещениях и возвращаюсь к делам.Перенесемся на несколько часов вперед. Моя смена вот-вот закончится, а я всё ещё не видел, чтобы тот парень возвращался. Отправляюсь на обход, чтобы найти его, но он как сквозь землю провалился. Его не было ни в одном помещении, где я включал для него ранее свет. В других комнатах темно, и там парня тоже не было. Вернулся я на пост охраны, подождать его, а то вдруг мы разминулись и он как раз пытается выйти, а меня там нет. Пошёл на второй круг обхода, но парнишка как в воду канул. К тому моменту я решил поглядеть на камерах, куда он ходил, но его не было ни на одной, кроме той, которая смотрит на вход и пост охраны. Вот он поворачивает за угол, и вот его уже нет на следующей камере вниз по коридору. В тот момент я просто оставил в журнале запись о случившемся и поспешил свалить оттуда как можно скорее, дождавшись пересменки.Мой начальник позвонил на следующий день и сказал, что тот парень был в отпуске далеко за пределами штата вот уже несколько дней как и не собирался возвращаться ещё какое-то время. Никто так и не смог объяснить, что это было.___________________________________________________________________________________________________3. Однажды я проснулся со стойким предчувствием, что сегодня попаду в аварию. Эта мысль показалась мне очень странной, поэтому я сначала раздумывал поехать другим путём, но затем передумал. И как только я выехал на шоссе, зарядил ливень. Проезжавшая мимо машина заскользила по воде и врезалась в меня._________________________________________________________________________________________________4. Я могу объяснить эту историю только одной фразой: «выдавать желаемое за действительное».Мои мама и папа были созависимы, и им это нравилось. Им не нужны были другие люди (кроме детей). Они были настолько счастливы, что просто растворились друг в друге. Папа умер за день до своего дня рождения в хосписе. После его смерти было такое ощущение, что он все еще дома. Его сенсорная лампа рядом с креслом включалась сама по себе. Кресло качалось, как будто в него кто-то садился. А иногда мама или сестра слышали, как отец говорит: «Дорогая, приготовь мне коктейль?» Именно так он просил маму наполнить его огромную кружку спрайтом со льдом.Мама умерла менее чем через полтора года спустя. После того, как её не стало, подобного больше не случалось. Родителей нет уже почти 14 лет.___________________________________________________________________________________________________5. Это произошло, когда мне было лет 10–12. Я относил корзину с бельём наверх, пока мама отъехала по делам. У нас на лестнице была стрёмная ковровая дорожка, которая была закреплена только на первом лестничном пролёте, но не прибита на каждой ступеньке. И так как моя ноша значительно скрывала обзор, я наступил на ковёр, а ступеньки под ним не оказалось! Я начал падать назад, вцепившись в груду белья. И когда я уже почти подлетел, только большим пальцем левой ноги касаясь ковра, помню, как подумал: «Штошш, вот и пришла моя смерть». И вдруг я почувствовал руки, которые подхватили меня под лопатки и толкнули в сторону перил. Я подумал, что это была мама, возвращения которой я просто не услышал, и обернулся, чтобы поблагодарить её, но дома никого не было. Я поспешил наверх, чтобы сложить бельё, позвал маму, обошёл весь дом, чтобы проверить, может, она зашла через другую дверь или, может, её машина стоит. В конце концов я позвонил ей, а она сказала, что собирается ещё прошвырнуться по магазинам. Мне до сих пор кажется, что на этой лестнице кто-то есть, как будто кто-то наблюдает, но скорее приглядывает, чем поджидает.___________________________________________________________________________________________________6. Однажды я проснулся посреди ночи оттого, что рядом с кроватью стоял мужик и глядел на мою вторую половинку. Он был слегка полупрозрачным, поэтому я решил, что это часть сонного паралича. У меня раньше случалось такое, поэтому я был в курсе подобных приколов. Отвернулся и снова попытался заснуть. Вот только при сонном параличе есть одна особенность — ты не можешь двигаться, поэтому моё сердце сплясало польку, как только я это понял. А ещё потому что осознал, что мне придётся повернуться и убедиться в том, что я видел. Привидение было всё ещё там, пристально пялясь на меня. Затем мы встретились взглядами, какое-то время это продолжалось, прежде чем он развернулся и медленно отошел к стене, растворяясь в воздухе с каждым шагом.На утро моя девушка проснулась в ужасном состоянии, пожаловавшись на плохой сон. Сказала, что у неё было ощущение, будто кто-то наблюдает за ней. Как же я рад, что мы больше не живём в том доме!___________________________________________________________________________________________________7. В начале наших с женой отношений мне приснился сон о её родах. Очень яркий и длинный. Будто бы я провел с ней несколько дней в больнице, и все было будто бы в полудрёме. Когда пришло время рожать, всё пошло наперекосяк, и жена с малышом скончались.Проснулся в холодном поту, но потом как-то отмёл от себя эти мысли. Я работаю медбратом, и мне уже приходилось сталкиваться со сложными родами, поэтому уж со стрессом во сне я как-нибудь справлюсь.Шесть лет спустя, когда моя жена забеременела, а я уже и думать забыл про тот сон. Когда третий триместр подходил к концу, мне позвонили, а я был на смене. Жену забрали на скорой из-за высокого давления. Я доработал смену и уехал за ней. Только мне стоило зайти в палату, как я вспомнил злополучный сон. Это же та самая палата. Особенно было жутко то, что больница, в которой мы были, даже не была построена, когда мне это снилось.Всё происходило в прошлом году, как раз когда начался локдаун. Жена призналась, что врачи хотели бы отсрочить роды хотя бы на неделю, а до них продержать её в медикаментозном сне*. И вот я в палате, до ужаса отрешённый, поскольку мир вокруг нас застыл, а моя жена в отключке всего в полуметре рядом. Пробыв несколько дней с ней в палате, я гнал от себя пагубные мысли, пытаясь справиться со своим беспокойством и стрессом.Когда настало время родов, начал разворачиваться такой же сценарий, как и в моем сне. Всё пошло плохо, но доктор считала, что естественные роды всё ещё возможны. К тому моменту я уже впал в панику и начал требовать сделать кесарево сечение. Мне кажется, врач собиралась поспорить, но думаю, что моя истерика заставила её передумать и взглянуть на ситуацию иначе. Она позвонила в реанимацию. Потребовалось 10 минут, чтобы вернуться, и вот, будучи в операционной, я вижу, как достают младенца, а он не подаёт признаков жизни. Медики делают всё, что в их силах, и у них получается реанимировать. А жене тем временем всё хуже, пытаются остановить кровотечение. Я уехал в другую больницу с ребёнком, но перед этим убедился, что моя жена стабильна и её перевозят в ОРИТ. Оба в критическом состоянии, но они живы! Сегодня и жена, и малыш здоровы, моему дитю 16 месяцев, и это просто какой-то сгусток энергии. Не знаю, выжили бы они, если бы не тот сумасшедший сон, благодаря которому я пошел наперекор врачу и потребовал сменить тактику родов.*Twilight state — сумеречное состояние/медикаментозный сон — состояние, при котором осознание боли притупляется, а воспоминания о боли притупляются или стираются, и которое вызывается подкожной инъекцией морфина и скополамина и используется, прежде всего, в основном при родах.___________________________________________________________________________________________________8. Однажды мне приснился сон о моей лучшей школьной подруге, которая переехала из нашего штата и обзавелась семьей. Мы не виделись и не общались лет десять, и я никогда не видела её дочку, кроме как на фотках в Фейсбуке и в переписке. И вот снится мне, что иду я ночью по улице, и из ниоткуда рядом со мной появляется дочка подруги. Спрашиваю её: «Где твоя мама? Почему ты одна?» Я помню, как она отвела меня в кусты возле какого-то дома на улице, и там я увидела мою подругу в ужасном состоянии (избитую или что-то такое), лежащую на земле. Помню, как побежала к двери того дома с воплями о помощи и чтобы полицию вызвали. Это всё, что я могу вспомнить из того сна, но мне кажется, что, возможно, было ещё что-то.На следующий день я проснулась с мыслью, что это чертовски странно. Может быть, она мне приснилась, потому что мы недавно болтали в комментариях к посту в Фейсбуке, надо будет ей написать, подумала я. День шёл своим чередом, ухожу на работу, возвращаюсь домой, сажусь на диван и начинаю листать ленту.БАМ. 1000 сообщений — «Покойся с миром» и т. д. На всех отметки с моей подругой и её дочкой. И я такая: КАКОГО ХРЕНА!?!? В тот момент не было никакой информации о том, что именно произошло, поэтому я решила, что это, должно быть, автомобильная авария или что-то типа того. В течение следующих нескольких недель или месяцев появлялось всё больше и больше информации, и это НЕ было несчастным случаем. Моя подруга и её чудесная дочурка были убиты какой-то тварью (я не буду называть это человеком).Случилось это около 5 лет назад. Я до сих пор отчетливо помню основные моменты сна. И мне всё ещё жутко от этого. Что он, возможно, приснился именно тогда, когда это всё и происходило. Я даже не могла рассказать об этом никому, потому что от одной мысли об этом у меня мурашки бегут по коже.___________________________________________________________________________________________________9. Однажды я собрался открыть шкаф на кухне, и у меня возникло дежавю. Я застыл, прокрутил этот момент и понял, что, когда я открою шкаф, кружка упадёт. Протянул руку, открыл шкаф, и кружка упала прямо мне в руку. Почувствовал себя крутым. Весь день думал, что у меня есть сверхспособности.___________________________________________________________________________________________________10. Это было давно. Мои родители развелись, и мой отец планировал пересечь всю страну, прилетев в Калифорнию, поэтому очень нервничал. Мы созвонились с ним за день до его отъезда, я пожелал ему счастливого пути и сказал, что свяжемся уже тогда, когда он прилетит в Калифорнию. В день вылета он звонит мне и говорит, что в последнюю минуту передумал. Об истинных причинах отмены поездки не рассказал. Просто говорит, что передумал. Это было очень необычно, учитывая, что он строил планы несколько месяцев. В тот вечер я был дома у девушки, и мы включили новости: передавали, что рейс 1493 авиакомпании US Air — тот самый рейс, на котором должен был лететь мой папа, — столкнулся с другим самолетом при посадке в Лос-Анджелесе. Около четверти людей, находившихся на борту, погибли. Трудно сказать, что бы случилось с моим отцом, потому что многое действительно зависело от того, где вы сидели (спереди или сзади). Прошло несколько месяцев, прежде чем он наконец рассказал мне, что той ночью, перед тем как он должен был улететь, ему приснился очень впечатляющий сон, в котором он погиб в пожаре при авиакатастрофе. И сновидение было настолько ярким, что это напугало его до смерти в тот день.Автор подборки и перевода - LampaKota.

Ключевые слова: Сон мистика происшествие реддит странное

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