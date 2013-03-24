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Истории из жизни

Гадалка

Я, будучи студенткой питерского вуза, снимала квартиру. И была у меня соседка — гадалка. Жила этажом ниже, и к ней всегда ходили люди. Выглядела она как обычная, ничем не примечательная женщина средних лет. Я очень скептически относилась к таким вещам, ведь я — человек рациональный. Мы с ней только здоровались, не более. Она мне предлагала погадать по-соседски, но я только смеялась, говорила, что не верю в это, и отмахивалась.
А потом как-то иду я на экзамен, нервничаю, потому что не выучила всё нормально, а соседка, встретившая меня во дворе, говорит: «Зря нервничаешь, у тебя ещё неделя будет, подготовишься и сдашь. А сейчас зря идёшь, только время потратишь». Я посмеялась, пришла в университет, а там экзамен перенесли на неделю, у преподавателя отец умер.
Второй случай был спустя некоторое время. Я шла покупать ноутбук с рук за большую сумму. Встретила соседку, а она говорит: «Только зря деньги такие большие несёшь, ничего не выйдет хорошего». Я опять посмеялась про себя, ноутбук купила, он поработал две недели и сдох, похоронив в своих недрах мой дипломный проект без возможности восстановления. Я чуть не поседела. Ночами всё восстанавливала.
Был и третий случай спустя пару лет. Я немного затопила соседку, спустилась к ней, а она смотрит на меня внимательно и говорит: «Фиг с ним, с затоплением, ничего страшного. Не ходи сегодня никуда. Как хочешь, но останься дома». Я говорю: «Мне на работу ехать срочно, как я останусь». А соседка говорит: «Поедешь — подам на тебя в суд за затопление, хозяин тебя из квартиры выгонит». Я что-то испугалась и осталась дома. Это было днём 3 апреля 2017 года. Примерно через час после этого разговора мы узнали о теракте в метро, как раз на той ветке, по которой я ездила на работу. У меня был шок. Я благодарила соседку, потому что она спасла мою жизнь или здоровье.
Ходила к ней ещё, она много всякого сказала, и хорошего, и не очень, и всё сбылось или продолжает сбываться. Вскоре съехала из той квартиры, с соседкой поддерживала связь, но недавно она умерла. А я пересмотрела свои рациональные взгляды и стала верить, что есть всё-таки люди, которые обладают чем-то особенным.


Автор анонимен.
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29-12-2024, 11:17 by ЛетягаПросмотров: 562Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Гадалка соседка предсказания

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Комментарии

#1 написал: Скарм
29 декабря 2024 18:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 581
Получается, будущее предопределено. Или кем-то запрограммировано. В Матрице мы, одним словом...
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: LudaM
Вчера, 01:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 949
Цитата: Скарм
Получается, будущее предопределено. Или кем-то запрограммировано. В Матрице мы, одним словом...

Согласная. Не верю, что человек сам свою судьбу творит. Он просто проживает то, что ему суждено. И умирает так, как суждено.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 10:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (524|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 1 824
Цитата: Скарм
Получается, будущее предопределено. Или кем-то запрограммировано.

Немного обладая тем, чем обладает гадалка в рассказе, смею предположить, что будущее предопределено не в событиях, а в уроках, которые души должны вынести из сложившихся ситуаций
получив тот или иной всплеск эмоций. Т.е. Радость, как и горе и разочарование можно получать от разных событий. И вот тут люди, свернув с пути сами перестраивают свою жизнь, то, что с ними произойдет. Но по факту они получат те эмоции, которые предопределены свыше, дабы душа прошла урок. Ну как-то так.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#4 написал: Jako tako
Вчера, 10:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 174
Полагаю, что речь про Петербург. У меня муж раньше тоже ездил по той ветке, где произошел теракт. Причем в то же самое время ездил примерно, когда это произошло. В тот день обошлось. Я ходила на работу пешком, т.к. работа находилась очень близко. И у нас не было таких соседок.
Отличная история и комментарии (они в основном и заставили задуматься).
Но в матрице мы видимо правда существуем. Не в таком виде, как нам показали в кино. Это происходит как-то иначе явно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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