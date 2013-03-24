Гадалка

Летяга Просмотров: 562 Комментарии: 4 +9 29-12-2024, 11:17 by

Я, будучи студенткой питерского вуза, снимала квартиру. И была у меня соседка — гадалка. Жила этажом ниже, и к ней всегда ходили люди. Выглядела она как обычная, ничем не примечательная женщина средних лет. Я очень скептически относилась к таким вещам, ведь я — человек рациональный. Мы с ней только здоровались, не более. Она мне предлагала погадать по-соседски, но я только смеялась, говорила, что не верю в это, и отмахивалась.А потом как-то иду я на экзамен, нервничаю, потому что не выучила всё нормально, а соседка, встретившая меня во дворе, говорит: «Зря нервничаешь, у тебя ещё неделя будет, подготовишься и сдашь. А сейчас зря идёшь, только время потратишь». Я посмеялась, пришла в университет, а там экзамен перенесли на неделю, у преподавателя отец умер.Второй случай был спустя некоторое время. Я шла покупать ноутбук с рук за большую сумму. Встретила соседку, а она говорит: «Только зря деньги такие большие несёшь, ничего не выйдет хорошего». Я опять посмеялась про себя, ноутбук купила, он поработал две недели и сдох, похоронив в своих недрах мой дипломный проект без возможности восстановления. Я чуть не поседела. Ночами всё восстанавливала.Был и третий случай спустя пару лет. Я немного затопила соседку, спустилась к ней, а она смотрит на меня внимательно и говорит: «Фиг с ним, с затоплением, ничего страшного. Не ходи сегодня никуда. Как хочешь, но останься дома». Я говорю: «Мне на работу ехать срочно, как я останусь». А соседка говорит: «Поедешь — подам на тебя в суд за затопление, хозяин тебя из квартиры выгонит». Я что-то испугалась и осталась дома. Это было днём 3 апреля 2017 года. Примерно через час после этого разговора мы узнали о теракте в метро, как раз на той ветке, по которой я ездила на работу. У меня был шок. Я благодарила соседку, потому что она спасла мою жизнь или здоровье.Ходила к ней ещё, она много всякого сказала, и хорошего, и не очень, и всё сбылось или продолжает сбываться. Вскоре съехала из той квартиры, с соседкой поддерживала связь, но недавно она умерла. А я пересмотрела свои рациональные взгляды и стала верить, что есть всё-таки люди, которые обладают чем-то особенным.Автор анонимен.

Ключевые слова: Гадалка соседка предсказания

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