Ночные шаги

D1NEST Просмотров: 138 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:35 by

Описанный ниже случай произошёл лично со мной в 2015 году в одном из посёлков Воронежской области.На моей улице очень много заброшенных домов, которые стали любимым объектом для исследования у местной ребятни. Но был среди этих домов один особенный - по легендам, в одной из комнат этого дома лежал череп 10-летней девочки. Мы с друзьями тогда были ещё совсем шкетами и в один день мы решили-таки залезть в этот дом и проверить правдивость этой легенды. Нас было 6, но в дом полезли только трое. Интерьер заброшенного дома был донельзя скучен и прост: провалившийся пол, разрушенная стена, блокирующая вход в одну из комнат (в ту самую, с черепом) и обвалившийся потолок.Подойдя к мистической комнате мы резко испытали сильный страх. Никто не хотел идти первым, поэтому пошёл я. Мне было ну очень не по себе. Ноги тряслись и подкашивались, движения были медленными и неуверенными.И вот я в этой комнате. Ощущения очень мерзкие - страх с каждой секундой усиливался, как и дрожь. Хотелось послать к чёрту эти легенды и пулей вылететь из этого дома. Но это означало выглядеть трусом в глазах друзей, поэтому я подавил в себе это желание.Осмотрев комнату, я не увидел ничего. Я уже хотел выходить, но друзья, которые были в доме, напомнили мне про пространство за дверью (та открывалась внутрь комнаты). Страх подступил с новой силой. Когда же я, наконец, уйду из этого чёртового дома? Медленно закрывая дверь я увидел что-то белое. Меня застрясло. Если это на самом деле череп - я отдам концы прямо здесь. Но, закрыв дверь полностью, я увидел... туфлю. Обычную туфлю, похожую на балетную. Я чуть не рассмеялся на месте - столько страха из-за простой пыльной балетки. Я позвал ребят, мы осмотрели её, кто-то решил сыграть ей в футбол. Но вновь из ниоткуда подступивший страх заставил меня поскорее покинуть этот дом.Вечером, когда я был уже в кровати, родители ещё не спали. Мама постоянно бегала из комнаты в ванную (тут стоит отметить, что для доступа к ванной надо пройти через мою комнату, а с изголовья моей кровати видно малый коридор и зал, в котором спали родители. Слева от коридора был проход на кухню, а справа - выход в большой коридор, с которого уже можно выйти на улицу), а отчим смотрел телевизор. Наконец, мама улеглась, и теперь они смотрели телевизор вдвоём.Я уже начал проваливаться в сон, как почувствовал прикосновение к своей ноге и моментально подскочил на кровати. Сомнений не было - до меня точно кто-то дотронулся. Кошка гуляла на улице, других домашних питомцев я не держал. Я лежал и не знал, что делать. Было очень страшно, родители телевизор уже выключили. Минут через 20, когда я более-менее успокоился, я снова начал засыпать, но не тут-то было.В нашем доме старые полы, поэтому, когда по ним кто-то идёт, то в определённых местах они скрипят. В этот раз пол скрипнул прямо напротив моей кровати. Этот скрип прозвучал для меня как выстрел. Мой сон как ветром сдуло. И потом ещё один скрип. И ещё. Я не хотел выяснять источник скрипов, я просто хотел, чтобы это всё прекратилось. Пол в комнате проскрипел ещё несколько раз, а потом стало тихо. Я лежал, накрытый одеялом, беззвучно трясся и обливался потом. Мне страшно было даже дышать, не говоря уже о том, чтобы перевернуться на другую, более прохладную подушку.В этот момент отчим решил сходить покурить. Мне сразу стало легче, когда я услышал шаги живого человека. Я не смотрел, только слушал. Вот он идёт по малому коридору, переходит в большой коридор, закрывает за собой дверь... и всё. Никаких звуков, даже свет не включился. Я изо всех сил вслушивался в тишину, но никаких даже самых малейших шорохов из большого коридора не было слышно. Не было их слышно и спустя 10 минут, 15, 20...А потом послышались ещё одни шаги. Вот они идут из зала и прекращаются примерно на границе зала с малым коридором. И опять тишина. Я старался не дышать, не моргать. Хотелось просто слиться с кроватью, чтобы ТО, что стояло сейчас в проходе, не знало о моём существовании, но ОНО знало. ОНО знало, что я боюсь, и ОНО направилось ко мне. Половицы, прогибаясь и стоная под тяжёлыми шагами, выдавали его положение. Оно шло в мою комнату. Моё сердце просто разрывалась на куски, хотелось сжать его с такой силой, чтобы оно остановилось и не выдавало моего страха. Подушка и одеяло были насквозь мокрыми от моего пота и противно прилипали к телу. А Оно всё приближалось. И вот заскрипели полы в моей комнате...Плохо помню, что было дальше. Крик, вспышки света, удары обо что-то, топот ног матери и отчима. Очнулся я уже сидящим на кухне и глотающим очередной стакан валерьянки. Мама сидела напротив меня и что-то спрашивала, но в ушах стоял противный писк, а голос мамы был как будто сквозь вату. Опять провалился в пустоту. Вновь пришёл в себя я уже в зале, на коленях у мамы. Она гладила меня и что-то бормотала. Когда я смог говорить, я первым делом спросил, что произошло, но она не ответила. Отчим лежал в моей комнате и смотрел телевизор. Я повторил свой вопрос, хотя сам знал ответ. Мама неохотно ответила, что проснулась от моего крика и страшного грохота. Оказывается, в порыве страха я подорвался с кровати и налетел на огромную тумбу, которая грохнулась на деревянный пол. Я посмотрел на свои руки - костяшки пальцев были в крови, а кисти сильно болели Наверное, я принял тумбу за ТО, что хотело войти в мою комнату. Став чуть постарше, я предположил, что, возможно, когда ребята начали пинать ту туфлю, это потревожило дух той девочки (хозяйка балетки умерла в этом доме - это мне уже сообщили через 4 года после случившегося). У остальных ребят та ночь тоже выдалась тяжёлой. Кто-то, как и я, слышал шаги по дому, у кого-то собака лаяла всю ночь, а у одного мальчика даже телевизор упал на кухне, хотя стоял на абсолютно ровной поверхности. Стоит ли говорить, что больше к заброшенным сооружениям мы на пушечный выстрел не подходили.Больше такого не повторялось, но у меня появилась самая настоящая фобия темноты и заброшенных домов. Почти до 18 лет я спал с включённым светом и телевизором, а при виде заброшенного дома у меня и сейчас начинается истерика. Не стоит пренебрежительно относиться к заброшенным предметам - мало ли, что может случиться...

Ключевые слова: Заброшенный дом комната дверь девочка страх авторская история

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