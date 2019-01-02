Пропавшие вещи

Летяга Просмотров: 138 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 12:30 by

Я родилась в Беларуси, в городе Мир. Жили мы в частном доме – я, мать с отцом и старший брат Ваня. Семья была большая и весёлая. Всё было хорошо, до того момента, пока мама не забеременела и не родила маленькую Свету. Как только Свете исполнилось 2 года, мама нас бросила. Ещё пять лет мы прожили: я, папа и сестра.К тому времени Ваня уже женился и переехал в Минск. Жили довольно неплохо, папа зарабатывал хорошо, а о маме вспоминали всё реже. И вот, когда Свете исполнилось 7 лет, врачи поставили ей нехороший диагноз (какой, я не запомнила, что-то с почками). Через 7 месяцев Светы не стало. За время похорон и поминок так и не вспомнил никто, что надо сообщить матери. Через месяц спохватились и набрали номер. Мама тут же приехала, не смотря на то, что дочь она не видела столько лет. А за этот месяц у нас в квартире начали пропадать вещи. сначала пропал папин паспорт, затем мой смычок от скрипки и расчёска. За 2 дня до маминого приезда, пропала игрушечная собака, любимая игрушка Светы. Мы перерыли весь дом. Если смычок и расчёску купить не проблема, то паспорт восстанавливать папе не особо хотелось, да и игрушка для него была слишком дорога. Он очень любил Свету, даже наверное больше, чем меня и Ваню.Так вот, приехала мама, поехали на кладбище. Так она закатила истерику, на тему, как сильно она любила дочь, какие мы ужасные родственники, что не смогли её уберечь и подала документы на перезахоронение. Мы были в шоке. Отец долго психовал и орал на неё, что не позволит раскапывать могилу, тем более, что она не разу даже не поздравила дочь с днём рождения за всё это время, а мама кричала, что хочет, чтобы её дочь была похоронена на маминой родине (в каком-то Российском городе).В итоге документы приняли, перезахоронение разрешили. Как сейчас помню, сидела дома, за окном была ужасная погода. На кладбище меня отец не пустил, но поехал сам.Через 3 часа возвращается домой с большими глазами. На вопрос, что случилось, только качал головой.Прошло время, я выросла, поступила в педагогический университет в Минске и осталась тут. Домой часто ездила к отцу и мачехе, и в один из таких дней мне папа рассказал, чего он так испугался. Когда раскопали могилу, папа спустился вниз с ещё двумя мужчинами, чтобы поднять гроб. Между гробом и стенкой могилы лежал папин паспорт. Спихнув это на то, что возможно сам его и выронил, когда хоронили Свету, они подняли гроб. Заглянув в могилу, папа обалдел. Во вмятине от гроба торчала ручка той самой расчёски и потрёпанное ухо Светиной игрушки. Как они туда попали, до сих пор остаётся для нас загадкой.Автор неизвестен.

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