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Истории из жизни

Тени

Эта история связана с тем, что дети не всегда понимают, что видят что-то странное. Я в детстве была ребёнком с хорошим воображением, и сейчас оно у меня хорошее, но тогда я не понимала, что происходит что-то такое, чего не происходит в обычном мире. Наоборот, я считала это совершенно нормальным и обыденным.

Я не знаю, сколько мне было лет, когда я увидела их в первый раз. Говорю сразу, что в детстве меня пугали бабайками и русалками, в которых я, кстати, в детстве вообще не верила. Тени всегда появлялись только в спальне, где было одно окно. Вообще, после захода солнца я жуть как боялась спальни. Мне всегда казалось, что оттуда из темноты на меня кто-то выскочит и утащит. Помню, что в детстве меня несколько раз даже пытались запихнуть в эту спальню за плохое поведение, а проход загораживали собой. Я бесилась, пыталась пролезть и т. д. Не знаю, почему спальня меня так пугала, в отличие от тёмной кухни, куда я не боялась заходить.

Тени появлялись только летом, в солнечную погоду, когда на улице стояла жара. Я помню, что несколько раз просто садилась на лёлин диван и начинала смотреть на окно, которое было зашторено жёлто-оранжевыми шторами. Позже я садилась прямо напротив окна и смотрела на них. Они всегда были одинаковыми, одинакового шли, будто бы с конвейера, прямиком сюда. Лысые, выделяющийся длинный нос и всё. Ниже плеч я их не видела. Несколько раз я пыталась увидеть, кто же там ходит в солнечные дни. Я резко убирала шторку и высовывалась в окно. Там не было никого. Дорожка, ограда, соседний огород и соседний дом. Только один раз, когда так же высунулась, увидела затылок моей Лёли, которая уже заворачивала за угол дома. При этом среди теней я не видела её тень. Когда же я, не увидев никого, заново занимала наблюдательную позицию, Тени так же шли. Я не помню, чтобы видела, как их шествие заканчивалось. Наверное, уходила со скуки, ведь они просто шли, одинаковые, смотрели только перед собой. Считала их тогда своими друзьями, ведь мне с ними не было скучно. Говорю сразу, что раньше на месте нашего дома было поле. Никаких сражений там не было, война до нас не дошла. Раньше там тоже ничего не стояло, моя бабушка жила в моём родном городе чуть ли не с самого его начала, знала всё. О похожем я никогда не читала. Больше всего меня удивляет то, что в детстве я не боялась этого, будто бы всё так и должно быть. При этом я понимала, что такое никто из моих друзей и взрослых каждый день не видит. Просто считала это нормальным. Всё детство я наблюдала эти тени, но когда мне стало лет 7–8, они перестали появляться. Я заходила, садилась так же, но их уже не было. Потом как-то забыла о них: учёба, новые друзья, новая школьная жизнь. Вспомнила о них 4 года назад, пришла в спальню, села на тот же диван, те же шторы, окно. Никого, конечно же, не было.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:21
Причина: Стилистика автора сохранена
27-10-2024, 13:48 by NeNormalnaYaПросмотров: 558Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: Тени детство спальня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
27 октября 2024 18:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 460
Не въехал.... А кто такая лёля? Если это имя, то почему с маленькой буквы? Если это неодушевлённый предмет, что почему затылок? А может это собака? Или я что-то пропустил и не понял?
За историю плюсанул, есть что-то в ней. Но сам процесс описан скудно.
Видение теней мне знакомо по детству, но видел в темноте. Вижу до сих пор, но сейчас они мне по барабану, могу даже повернуться на другой бок и уснуть, и плевать, что там твориться с тенями в комнате за спиной. В детстве же испытывал самый настоящий ужас.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Летяга
Вчера, 08:22
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12452|-4)
Публикаций: 1 124
Комментариев: 9 729
Цитата: Eifersucht
А кто такая лёля? Если это имя, то почему с маленькой буквы?

Спасибо, исправила.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#3 написал: NeNormalnaYa
Вчера, 10:26
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 15
Цитата: Летяга
Цитата: Eifersucht
А кто такая лёля? Если это имя, то почему с маленькой буквы?

Спасибо, исправила.

Может надо было дождаться пока автор сам объяснит?
Вообще-то это моя тётя, если вы не знакомы с тем, что так называют тёть (а я не одна такая), то не надо портить текст

Цитата: Eifersucht
Не въехал.... А кто такая лёля? Если это имя, то почему с маленькой буквы? Если это неодушевлённый предмет, что почему затылок? А может это собака? Или я что-то пропустил и не понял?
За историю плюсанул, есть что-то в ней. Но сам процесс описан скудно.
Видение теней мне знакомо по детству, но видел в темноте. Вижу до сих пор, но сейчас они мне по барабану, могу даже повернуться на другой бок и уснуть, и плевать, что там твориться с тенями в комнате за спиной. В детстве же испытывал самый настоящий ужас.

У меня воспоминания не прям яркие про это, я не знаю что ещё можно было описать в этой истории. Обстановку спальни? joy
Зарегистрирован: 18.08.2024
#4 написал: Black Bagira
Вчера, 13:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 697
Цитата: Eifersucht
А кто такая лёля? Если это имя, то почему с маленькой буквы?

Мой папа лёлей звал свою крестную мать. relieved

То есть свою тетю...и по совместительству крестную...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 13:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 460
Цитата: NeNormalnaYa
Вообще-то это моя тётя, если вы не знакомы с тем, что так называют тёть (а я не одна такая), то не надо портить текст

Цитата: Black Bagira
Мой папа лёлей звал свою крестную мать.

То есть свою тетю...и по совместительству крестную...

Девушки, я не знал этого. Вообще первый раз слышу. Удивлён.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 13:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 460
Интересно-интересно, а как тогда зовут крёстного отца или дядюшку. Могучий ляль?
Цитата: NeNormalnaYa
У меня воспоминания не прям яркие про это, я не знаю что ещё можно было описать в этой истории. Обстановку спальни?

Яркость воспоминаний просится на печать своей яркостью. crazy
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Jako tako
Вчера, 15:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 132
История очень интересная. Жалко, скорее всего не узнать, что это были за тени.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#8 написал: ebegen31
Вчера, 15:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 569
"Больше всего меня удивляет то, что в детстве я не боялась этого, будто бы всё так и должно быть. При этом я понимала, что такое никто из моих друзей и взрослых каждый день не видит. Просто считала это нормальным. Всё детство я наблюдала эти тени, но когда мне стало лет 7–8, они перестали появляться. Я заходила, садилась так же, но их уже не было. Потом как-то забыла о них: учёба, новые друзья, новая школьная жизнь. Вспомнила о них 4 года назад, пришла в спальню, села на тот же диван, те же шторы, окно. Никого, конечно же, не было".

Классический случай. У меня была похожая ситуация, только наблюдал я не тени, а монстров с бородами и рогами, эдаких брутальных чертей. Всё это закончилось ещё до первого класса. Но я хорошо помню их и теперь. Эти воспоминания навевают мне странное чувство - грустной ностальгии, что ли.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#9 написал: NeNormalnaYa
Вчера, 18:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 15
Цитата: Eifersucht
Интересно-интересно, а как тогда зовут крёстного отца или дядюшку. Могучий ляль?
Цитата: NeNormalnaYa
У меня воспоминания не прям яркие про это, я не знаю что ещё можно было описать в этой истории. Обстановку спальни?

Яркость воспоминаний просится на печать своей яркостью. crazy


Ну не смешно, извиняйте. У меня его нет, а моя подруга детства именно так его и называла ????
Зарегистрирован: 18.08.2024
#10 написал: Eulalia
Сегодня, 03:08
0
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Комментариев: 533
Впервые слышу, чтобы тёть лёлями называли, а автору поменьше агриться в комментариях)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
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