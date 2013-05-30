Тени

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:21

Причина: Стилистика автора сохранена

NeNormalnaYa Просмотров: 558 Комментарии: 10 +9 27-10-2024, 13:48 by

Эта история связана с тем, что дети не всегда понимают, что видят что-то странное. Я в детстве была ребёнком с хорошим воображением, и сейчас оно у меня хорошее, но тогда я не понимала, что происходит что-то такое, чего не происходит в обычном мире. Наоборот, я считала это совершенно нормальным и обыденным.Я не знаю, сколько мне было лет, когда я увидела их в первый раз. Говорю сразу, что в детстве меня пугали бабайками и русалками, в которых я, кстати, в детстве вообще не верила. Тени всегда появлялись только в спальне, где было одно окно. Вообще, после захода солнца я жуть как боялась спальни. Мне всегда казалось, что оттуда из темноты на меня кто-то выскочит и утащит. Помню, что в детстве меня несколько раз даже пытались запихнуть в эту спальню за плохое поведение, а проход загораживали собой. Я бесилась, пыталась пролезть и т. д. Не знаю, почему спальня меня так пугала, в отличие от тёмной кухни, куда я не боялась заходить.Тени появлялись только летом, в солнечную погоду, когда на улице стояла жара. Я помню, что несколько раз просто садилась на лёлин диван и начинала смотреть на окно, которое было зашторено жёлто-оранжевыми шторами. Позже я садилась прямо напротив окна и смотрела на них. Они всегда были одинаковыми, одинакового шли, будто бы с конвейера, прямиком сюда. Лысые, выделяющийся длинный нос и всё. Ниже плеч я их не видела. Несколько раз я пыталась увидеть, кто же там ходит в солнечные дни. Я резко убирала шторку и высовывалась в окно. Там не было никого. Дорожка, ограда, соседний огород и соседний дом. Только один раз, когда так же высунулась, увидела затылок моей Лёли, которая уже заворачивала за угол дома. При этом среди теней я не видела её тень. Когда же я, не увидев никого, заново занимала наблюдательную позицию, Тени так же шли. Я не помню, чтобы видела, как их шествие заканчивалось. Наверное, уходила со скуки, ведь они просто шли, одинаковые, смотрели только перед собой. Считала их тогда своими друзьями, ведь мне с ними не было скучно. Говорю сразу, что раньше на месте нашего дома было поле. Никаких сражений там не было, война до нас не дошла. Раньше там тоже ничего не стояло, моя бабушка жила в моём родном городе чуть ли не с самого его начала, знала всё. О похожем я никогда не читала. Больше всего меня удивляет то, что в детстве я не боялась этого, будто бы всё так и должно быть. При этом я понимала, что такое никто из моих друзей и взрослых каждый день не видит. Просто считала это нормальным. Всё детство я наблюдала эти тени, но когда мне стало лет 7–8, они перестали появляться. Я заходила, садилась так же, но их уже не было. Потом как-то забыла о них: учёба, новые друзья, новая школьная жизнь. Вспомнила о них 4 года назад, пришла в спальню, села на тот же диван, те же шторы, окно. Никого, конечно же, не было.

Ключевые слова: Тени детство спальня авторская история

Другие, подобные истории: