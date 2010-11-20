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Истории из жизни

Черная кошка

Немного предыстории.

Лет 35 тому назад в моем беззаботном уличном детстве ходила такая байка: какая-то непутевая мамаша бросила младенца около мусорной кучи, а когда его нашли, лица у него уже не было.

Я услышала эту историю на улице и с чувством пересказала ее дома. За что тут же мне прилетело от мамы: если еще принесешь с улицы подобную мерзкую небылицу, больше туда носа не высунешь. Ну, раз небылицу дома обсуждать не стали, то и я ее быстро забыла.

А теперь сама история.
Не помню, сколько мне было лет, но в школу я точно уже ходила. Наверное, лет 7-8.

Жили мы тогда в городе в частном секторе, дом наш стоял на краю улицы, обнесенный высоким деревянным забором.

Был летний солнечный денек, я сидела на лавочке перед домом и скучала. Почему-то в тот день не было со мной моих обычных друзей-подруг.
Вдруг смотрю — идет мимо меня кошка. Черная, гладкая, здоровая. На бездомную совсем не похожа, а чья – не знаю; хотя мы – ребятня считали своим долгом знать всех собак и кошек в окрестностях.

Кошка дошла до угла дома, остановилась в задумчивости, потом повернула назад, дошла до моей скамейки, села напротив и уставилась на меня. Я сижу, ногами болтаю. Игрушек у меня с собой не было, еды – тоже, потому что животных мы не держали. Чем я могла привлечь ее внимание, понятия не имею.

Полюбовавшись на меня немного, кошка как-то плавно и вкрадчиво пересела рядом на скамейку и даже передние лапы положила мне на колени. Все бы ничего, но она выпустила когти и на моих голых ногах тут же появились красные отпечатки. Я хотела ее отодвинуть, повернулась к ней, и вздрогнула: ее морда с разинутой пастью оказалась в нескольких сантиметрах от моего лица. Мне стало жутко.

Я вскочила, забежала во двор, хлопнув калиткой. И добежав до середины двора, зачем-то оглянулась. И вижу, что кошка уже вскарабкалась на забор и бодро идет по его кромке в мою сторону. Остановившись напротив, она пригнулась, сгруппировалась для прыжка и тут я понимаю, что целится прыгнуть эта тварь не на землю (забор высокий около 2-х метров), а именно мне на голову. И пасть опять разинула. И все это в полной тишине.

Тишину нарушил мой пронзительный визг и бегство домой. На крыльцо я взлетела за пару прыжков. И закрыла дверь на все замки.

К счастью, эту кошку я никогда больше не видела. Но одна мысль с тех пор не дает мне покоя: а что если бы этой кошке попался беспомощный младенец?


Новость отредактировал kapamelka2000 - Вчера, 22:07
Причина: Смена раздела
Вчера, 21:32 by ninikkaПросмотров: 626Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: черная кошка когти пасть визг авторская история

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Комментарии

#1 написал: Искатель
Вчера, 22:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Спасибо, рассказ впечатлил. Там, в детстве, мы все оставили что-то очень важное в понимании мира. Эта кошка была не просто кошкой, это мелкий бес. Который специализируется на ещё неокрепших душах.
Зарегистрирован: 20.11.2010
#2 написал: Александраа
Сегодня, 00:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Если бросать младенца около мусорной кучи, его не только кошка, а крысы или собаки могли разорвать. Возможно киса была бешеная. Что даже страшнее мистики
Зарегистрирован: 26.03.2020
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 03:28
+5
Онлайн
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Репутация: (386|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 668
Лицо младенцу крысы поели.
От рассказа пробрало, живо представила всю картину.
По моим наблюдениям, черные кошки по характеру весьма своеобразны, а точнее сказать, они странные. У меня была чёрная кошка. Отличалась от своих предшественниц тем, что не боялась воды и даже её любила, нравилось ей наблюдать за текущей из крана водой и плавать в ванне. Ещё у неё на прогулке был коронный номер - высматривать проезжавшие авто и прям перед ними стремглав перебегать дорогу, ни одну машину не пропустила. Эта киса с акробатическими наклонностями как-то ночью с высоты мне на голову спикировала.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 09:49
+1
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Репутация: (241|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 121
Историю из детства автор все же не забыла. Оно и понятно, такое впечатывается в память, особенно если у ребёнка богатое воображение.
Я тоже думаю, что лицо объели крысы. Тут уже у меня из детства всплывают рассказы о том, как крысы могли объедать нежные части лица маленьким детям. Тем более в истории дело было на мусорке.
Я хотя и не верю в приметы с чёрной кошкой и в принципе для себя не определяю таких кошек, как нечто плохое (у меня примета работает наоборот), но в данном случае думаю, что кошка могла быть не кошкой вовсе. Я все ждала, что она в истории заговорит
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: awesome-man
Сегодня, 12:30
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Репутация: (17|-1)
Публикаций: 20
Комментариев: 401
А что, кошки могут такое вытворять, хах. Плюс
Зарегистрирован: 18.06.2012
 
#6 написал: Афина Паллада
Сегодня, 15:22
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 19
Такая же страшная байка в своё время бродила и по нашим улицам - из двора во двор. Только в этой байке фигурировала огромная серая крыса. Беспечная мамаша оставила коляску с малышом возле подъезда, а сама подошла к мужу, помогая ему убирать вещи в багажник машины. Тишину нарушил пронзительный детский крик и плач. На глазах изумленных людей из коляски, крутанувшись в воздухе, выскочила огромная серая крыса и была такова, а ребенку она успела погрызть пальчики на руках.

Что же касается чёрных кошек, то скажем спасибо фольклору и Н. В. Гоголю. Благодаря этому мистическому писателю все кошки стали исчадиями ада, только колдуны и ведьмы могут обращаться в чёрных кошек. А вот в итальянских сказках, а также в фолькорах народов Югославии (в Сербии, Боснии и Македонии) чёрный кот или чёрная кошка - воплощение справедливого борца за добро против злых сил. Чёрный кот или чёрная кошка всегда приносят удачу и "помогают" силам добра одержать победу над злом. Также во всех американских триллерах женщина-кошка с зелеными глазами по имени Ктара - воплощение богини справедливой войны. Ну а в нашей, славянской мифологии, все чёрные кошки - из воиска бога Велеса. Он тоже по-своему справедливый бог, защитник.

Ну а вообще в жизни кошки - как и люди - разные и непредсказуемые.
Зарегистрирован: 21.10.2021
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