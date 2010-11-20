Черная кошка

Новость отредактировал kapamelka2000 - Вчера, 22:07

Причина: Смена раздела

ninikka Просмотров: 626 Комментарии: 6 +13 Вчера, 21:32 by

Лет 35 тому назад в моем беззаботном уличном детстве ходила такая байка: какая-то непутевая мамаша бросила младенца около мусорной кучи, а когда его нашли, лица у него уже не было.Я услышала эту историю на улице и с чувством пересказала ее дома. За что тут же мне прилетело от мамы: если еще принесешь с улицы подобную мерзкую небылицу, больше туда носа не высунешь. Ну, раз небылицу дома обсуждать не стали, то и я ее быстро забыла.Не помню, сколько мне было лет, но в школу я точно уже ходила. Наверное, лет 7-8.Жили мы тогда в городе в частном секторе, дом наш стоял на краю улицы, обнесенный высоким деревянным забором.Был летний солнечный денек, я сидела на лавочке перед домом и скучала. Почему-то в тот день не было со мной моих обычных друзей-подруг.Вдруг смотрю — идет мимо меня кошка. Черная, гладкая, здоровая. На бездомную совсем не похожа, а чья – не знаю; хотя мы – ребятня считали своим долгом знать всех собак и кошек в окрестностях.Кошка дошла до угла дома, остановилась в задумчивости, потом повернула назад, дошла до моей скамейки, села напротив и уставилась на меня. Я сижу, ногами болтаю. Игрушек у меня с собой не было, еды – тоже, потому что животных мы не держали. Чем я могла привлечь ее внимание, понятия не имею.Полюбовавшись на меня немного, кошка как-то плавно и вкрадчиво пересела рядом на скамейку и даже передние лапы положила мне на колени. Все бы ничего, но она выпустила когти и на моих голых ногах тут же появились красные отпечатки. Я хотела ее отодвинуть, повернулась к ней, и вздрогнула: ее морда с разинутой пастью оказалась в нескольких сантиметрах от моего лица. Мне стало жутко.Я вскочила, забежала во двор, хлопнув калиткой. И добежав до середины двора, зачем-то оглянулась. И вижу, что кошка уже вскарабкалась на забор и бодро идет по его кромке в мою сторону. Остановившись напротив, она пригнулась, сгруппировалась для прыжка и тут я понимаю, что целится прыгнуть эта тварь не на землю (забор высокий около 2-х метров), а именно мне на голову. И пасть опять разинула. И все это в полной тишине.Тишину нарушил мой пронзительный визг и бегство домой. На крыльцо я взлетела за пару прыжков. И закрыла дверь на все замки.К счастью, эту кошку я никогда больше не видела. Но одна мысль с тех пор не дает мне покоя: а что если бы этой кошке попался беспомощный младенец?

Ключевые слова: черная кошка когти пасть визг авторская история

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